Путінська дурниця з НАТО. Дії росії мимоволі посилили американську підтримку Європи та Альянсу, зміцнивши трансатлантичну солідарність

Колонка колишнього посла США в НАТО Іво Даалдера про те, як авантюра путіна не тільки не знищила Альянс, а навпаки посилила підтримку американського суспільства НАТО та присутності в Європі. Ба більше, більшість американців висловлюється за те, щоб прийняти Україну до НАТО.

Джерело: Politico

Президент росії володимир путін покладав великі надії на вторгнення до свого західного сусіда на початку цього року — він збирався повернути всю Україну в лоно росії; він збирався поширити вплив росії на всю Східну та Центральну Європу; він збирався зруйнувати, якщо не змусити до розвалу НАТО.

Коротше кажучи, російський президент збирався повернути все, що росія втратила під час розпаду Радянського Союзу, і повернути назад те, що він вважав "найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття".

Але надії путіна були жорстоко розбиті, і вторгнення росії в Україну цілком може виявитися найбільшою геополітичною катастрофою 21 століття — принаймні, яка стосується росії.

росія не захопила Україну за лічені тижні, а зараз явно обороняється. Україна повернула собі понад 60 000 квадратних кілометрів території, яку росія окупувала в перші тижні вторгнення. російські солдати тікають, їхні командири дезорганізовані, а армія зараз поповнюється за рахунок боєприпасів, проданих Північною Кореєю.

Однак більшою стратегічною невдачею є зниження впливу росії в Європі та відродження трансатлантичної солідарності через зміцнення та об’єднання НАТО, якому мимоволі сприяв сам путін.

НАТО і Захід загалом не розпалися, а відповіли на війну надзвичайною єдністю зусиль. Зараз росія є найбільш санкційною країною у світі. І хоча москва все ще може сподіватися використати залежність Європи від російського газу як зброю для примирення, все більше схоже, що альтернативні джерела постачання та консерваційні заходи допоможуть континенту пережити будь-яку зиму, окрім найсуворішої.

Тим часом ставлення до росії різко змінилося, скріпивши сильну та єдину опозицію до москви та її політики. Ця зміна, мабуть, найбільш помітна в США, де нове опитування, опубліковане Чиказькою радою з глобальних справ, показує сильну підтримку Європи та НАТО.

Попри всі розмови у Вашингтоні та інших місцях про поворот Америки до Азії, жорстоке вторгнення росії в Україну змусило американців повернутися до Європи. Коли запитали, який регіон, на їхню думку, є найважливішим для майбутнього військової безпеки США, 50 відсотків відповіли, що це Європа, порівняно з 21 відсотком для Азії та 19 відсотками для Близького Сходу. Лише два роки тому лише 16 відсотків американців вважали Європу найважливішою для безпеки США, у порівнянні з 61 відсотком для Близького Сходу.

Важливість Європи для американців також підкреслюється їхнім поглядом на НАТО. Насправді американська громадськість зараз більш віддана Атлантичному альянсу, ніж будь-коли з початку нашого опитування майже 50 років тому. Чотири з п’яти американців зараз хочуть або зберегти (62 відсотки), або збільшити (19 відсотків) зобов’язання США перед НАТО. І хоча демократи є найбільш відданими (90 відсотків), так само три чверті республіканців і незалежних.

З початку цього року адміністрація президента США Джо Байдена суттєво посилила зобов’язання перед НАТО, розгорнувши приблизно на 25 відсотків більше військ, літаків, механізованих транспортних засобів і військово-морських суден, багато з яких розташовано далеко на сході.

Американці дуже підтримують таку довгострокову присутность в Європі, причому двоє з трьох підтримують довгострокові бази в Німеччині (68 відсотків), країнах Балтії (65 відсотків) і Польщі (62 відсотки). У випадку Німеччини та Польщі ці цифри зросли майже на 60 відсотків порівняно з десятиріччям тому.

Не менш важливим є той факт, що американська підтримка розширення НАТО є як ніколи сильною. І це попри те, що москва звинувачує рішення НАТО залучити країни Центральної та Східної Європи до своїх лав як причину нестабільності у Європі, як і причину для вторгнення в Україну.

Дії москви навіть переконали Фінляндію та Швецію відмовитися від своїх столітніх зобов’язань щодо нейтралітету та подати заявку на вступ до НАТО, при цьому лідери Альянсу запросили обидві країни приєднатися минулого місяця, а Сенат США проголосував 95 проти 1 за схвалення їх вступу минулого місяця.

Три чверті опитаних американців виступають за вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, таким чином зобов’язуючи США захищати країни, які, у випадку Фінляндії, мають 1400-кілометровий сухопутний кордон з росією. Ще більш цікаво, що 73 відсотки американців підтримали б надання Україні членства в НАТО, а дивовижні чотири з 10 підтримали б відправку американських військ для захисту України сьогодні — хоча Байден і лідери НАТО прямо виключили це.

Оскільки підтримка США НАТО та європейської безпеки є історично високою, багато хто може запитати, наскільки довгостроковою буде ця підтримка. Мало хто в НАТО забув про авантюру попередньої адміністрації, коли колишній президент Дональд Трамп неодноразово критикував Альянс, навіть погрожуючи вийти США з НАТО.

Звичайно, ніхто не знає, що може статися у 2024 році, не кажучи вже про те, якщо Трампа переоберуть. Але громадська думка, як правило, набагато менш мінлива, ніж багато хто припускає. Дійсно, підтримка НАТО серед американців неухильно зростала протягом останнього десятиліття, хоча меншою мірою серед республіканців. Це одне з небагатьох питань, щодо якого велика більшість по обидва боки проходу може погодитися — не тільки зараз, але й коли Трамп був при посаді.

Дії росії лише зміцнили американську підтримку НАТО. Це допомогло зміцнити й об’єднати сам військовий альянс — навряд чи це той результат, якого прагнув путін.

Автор: Іво Даалдер, колишній посол США в НАТО, є президентом Чиказької ради з глобальних справ і ведучим щотижневого подкасту "Огляд світу з Іво Даалдером".