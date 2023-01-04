путінська шобла в Німеччині. Спецрепортаж про промоутерів руського міра – Reuters

Спецрепортаж про путінських посіпак в Німеччині від Reuters звісно не повний, бо розкриває лише невелику кількість пішаків на завданні у ФРН. Натомість багато високопоставлених посадовців, політиків та бізнесменів, які просувають інтереси кремля, не згадуються в матеріалі. Проте сам матеріал цікавий, бо свідчить про те, наскільки глибоко російська фсбшна машина та гру проникло в німецьке суспільство. "Герої" публікації навіть не приховують, що раніше служили в росії, зокрема й в гру, де як відомо, колишніх не буває. Цікаво, що колишні грушники ведуть будівельний "бізнес" в Берліні, мають логістичний "бізнес" чи займаються "гуманітарними" питаннями. Уявляєте, що вони там набудують німцям, перевезуть чи запхають в голови? Але незаперечним є наступний факт: росія наводнила своїми агентами-силовиками, чи то пак бойовиками, Німеччину, і хто зна, чи не готувалася допомогти "рейхсбюргерам".

У Німеччині дехто вимагає зміни курсу щодо України. Ключові фігури в цій кампанії мають зв'язки з російською державою або ультраправими. Це показало розслідування Reuters.

Кельн, Німеччина. У вересні на площі під подвійними шпилями готичного собору Кельна зібралося близько 2000 протестувальників, які закликали уряд Німеччини розірвати відносини із західною коаліцією, що підтримує Україну, і укласти мир з росією.

"Ми повинні перестати бути васалами американців", - заявив правий німецький політик Маркус Байзіхт з імпровізованої сцени на кузові вантажівки. Натовп аплодував і розмахував російськими і німецькими прапорами.

Худорлявий чоловік у камуфляжних штанях стояв збоку сцени, захований від натовпу брезентом. За кілька метрів від нього стояв охоронець – кремезний чоловік у темних сонцезахисних окулярах. Організатори мітингу не відповідали на запитання. Більшість відмовилися говорити, коли до них звернувся репортер Reuters. Один протестувальник намагався переконати поліцейського заарештувати репортера як українського шпигуна.

Цей мітинг був лише одним з багатьох випадків – в Інтернеті та на вулицях – коли люди вимагали, щоб Берлін переглянув свою підтримку України. Цей заклик спирається на глибокі зв'язки між Німеччиною і росією, з кількома мільйонами російськомовних, які проживають в Німеччині, спадщиною радянських зв'язків з комуністичною Східною Німеччиною і десятиліттями німецької залежності від російського газу.

Олена Колбаснікова (в центрі з мегафоном). REUTERS/Марія Цвєткова

Ставки високі: якщо Німеччина, найбільша економіка Європейського Союзу, відвернеться від Києва, європейська єдність щодо війни буде зруйнована.

За допомогою інтерв'ю, огляду постів у соціальних мережах та іншої загальнодоступної інформації, Reuters встановив особи ключових фігур, які беруть участь у просуванні проросійської позиції в Німеччині з початку війни, включаючи тих двох чоловіків, що вешталися біля сцени в Кельні.

Худорлявий чоловік – колишній російський офіцер ВПС. Спочатку його звали Ростислав Теслюк, він змінив ім'я на Макс Шлунд після того, як оселився в Німеччині десять років тому. В останні місяці він їздив на контрольований росією схід України. Зовсім недавно російська урядова установа оплатила його квиток на літак до Москви на конференцію, де президент владімір путін був головним доповідачем. Агентство "Росспівробітництво" перебуває під санкціями ЄС за управління мережею "агентів впливу", які поширюють кремлівські наративи. Його керівник назвав санкції, введені в липні, "божевільними".

Кремезний сусід Шлунда біля сцени, чоловік на ім'я Андрій Харківський, присягає на вірність козацькому товариству, яке підтримує військову кампанію Москви в Україні. Шлунд і Харківський не відповіли на детальні запитання для цієї статті. В обміні повідомленнями в WhatsApp Шлунд написав: "Відвали!" і "слава росії!".

Reuters виявило, що деякі з найгучніших агітаторів за зміну німецької політики мають два обличчя. Деякі з них використовують псевдоніми і мають нерозкриті зв'язки з росією і російськими суб'єктами, що перебувають під міжнародними санкціями, або з ультраправими організаціями.

Влада Німеччини пов'язала одного з чоловіків, ідентифікованих агентством Reuters, з ультраправою ідеологією. Деякі з її прихильників були звинувачені поліцією в грудні у змові з метою повалення держави. Він керує німецькомовним каналом соціальних мереж під назвою "Фан-клуб путіна" і, як відлуння передбачуваної змови, на початку минулого року закликав у соціальних мережах до штурму німецького парламенту.

Інший – керівник берлінської будівельної компанії, який раніше був офіцером військової розвідки росії. Він знайомий з одним з трьох росіян, нещодавно засуджених голландським судом за допомогу в постачанні ракети, яка збила малайзійський пасажирський літак над Україною в 2014 році.

Третій чоловік – мотоцикліст, який публікує в Інтернеті повідомлення про "звірства" української армії і збирає гроші для російської байкерської банди, яка перебуває під санкціями США і ЄС за підтримку путінської війни.

На сьогодні Німеччина виділила понад 1 млрд євро на гуманітарну допомогу Україні та сусіднім країнам, а також військове обладнання, включаючи сучасні системи протиповітряної оборони. Більшість німців все ще підтримують Україну, але після різкого зростання цін на енергоносії, опитування показують, що все менше людей прагнуть розширювати військову підтримку.

Уряд Німеччини не відповів на детальні запитання для цієї статті, але Міністерство внутрішніх справ заявило, що "дуже серйозно" ставиться до будь-яких спроб іноземних держав або окремих осіб чинити вплив, особливо "в контексті російської агресивної війни проти України". Політик Байзіхт, який виступав на мітингу в Кельні, сказав Reuters, що він тісно співпрацював з організаторами протесту.

Зв'язки між Німеччиною і росією тягнуться з глибини століть. Імператриця Катерина Велика запросила своїх німецьких співвітчизників емігрувати до росії у 18 столітті. Між 1992 і 2002 роками близько 1,5 мільйона нащадків цих переселенців повернулися до Німеччини, скориставшись законами, які дозволяли людям німецького походження претендувати на громадянство. Дослідження німецького уряду показують, що ця громада більше, ніж інші групи, голосує за ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Вона прагне посилити імміграційний контроль і обмежити вплив ісламу в Німеччині.

Подвійна ідентичність. Альянс Шлунда з Колбасніковою – надто багато брехні

Публічним обличчям кельнського протесту стала "романтична партнерка" Шлунда, Олена Колбаснікова, родом з України, яка зараз проживає в Німеччині. Вона очолила натовп, скандуючи гасло "Мир. Свобода. Самовизначення!" своєю німецькою мовою, трохи з акцентом. Використовуючи листівки та соціальні мережі, вона та Шлунд організували цю демонстрацію та низку інших проросійських заходів.

Колбаснікова набула статусу знаменитості в деяких антиістеблішментських колах Німеччини минулого року після того, як заявила, що її звільнили з роботи медсестрою через "русофобію" – повідомлення, яке Reuters не змогло самостійно перевірити. Звертаючись до своїх прихильників, вона не висловлює явної підтримки російському вторгненню, а натомість зосереджується на впливі конфлікту на німців, стурбованих зростанням рахунків за опалення.

У профілі Шлунда в соціальній мережі "ВКонтакте" зазначено, що він навчався у військовій академії ім. Жуковського, найбільш відомій підготовкою російських космонавтів. Він з'являється на фотографіях, розміщених однокурсниками. На фотографіях, у тому числі розміщених Колбасніковою, він зображений у військовій формі. Брат Колбаснікової повідомив Reuters, що Шлунд служив старшим лейтенантом у ВПС росії. Reuters не змогло самостійно перевірити ці дані.

Приблизно з 2007 року Шлунд працював у приватних охоронних фірмах, як свідчать записи в трудовій книжці. У 2010 році московський суд засудив до одного року позбавлення волі умовно за напад особу з таким же ім'ям і датою народження, згідно з міліцейськими даними. Шлунд переїхав до Німеччини в 2012 році, щоб жити зі своєю тодішньою дружиною, росіянкою німецького походження, за словами людини, яка його знає.

Відтоді вони розлучилися. Брат Колбаснікової, який все ще живе в Україні, сказав Reuters, проросійська позиція Колбаснікової щодо війни посилила сімейний розкол: "Вона може бути моєю кровною сестрою, але те, що вона робить, не зовсім правильно".

Шлунд завершив операцію з купівлі квартири в Москві на початку 2022 року, свідчить російський реєстр власності.

Влітку Шлунд і Колбаснікова відправили повідомлення в Telegram, запрошуючи "однодумців" на день музики, їжі і спорту в Дюссельдорфі в червні. Місце проведення заходу, банкетна зала, була прикрашена прапорами чеченського лідера і лояльного до путіна Рамзана Кадирова, чиї бойовики беруть участь у російському наступі в Україні. Міністр в уряді Кадирова Ахмед Дудаєв опублікував фотографії заходу в Telegram і похвалив Колбаснікову і Шлунда як "послів доброї волі", які "стоять на боці правди". Міністерство інформації Чечні, очолюване Дудаєвим, заявило в заяві Reuters, що не має жодного відношення до організації заходу.

Також у 2022 році подружжя відвідало Донбас, район на сході України, який значною мірою контролюється росією. У жовтні прокремлівське ЗМІ "Царьград" розмістило на YouTube відео цієї поїздки. На ньому видно, як Шлунд і Колбаснікова роздають допомогу, в тому числі обігрівачі для наметів промосковським силам. Подружжя посилається на організацію під назвою "Народний фронт", яка надала частину допомоги та допомогла організувати поїздку. Народний фронт, який не надав коментарів для цієї статті, є коаліцією російських груп громадянського суспільства, а його лідером є путін, згідно з інформацією на сайті організації. Вона також розмістила відео про поїздку в соціальних мережах.

У неділю на початку грудня пара та їхні прихильники знову пройшли маршем вулицями Кельна, який супроводжувався поліцією та гучною контрдемонстрацією. Незабаром після цього вони планували взяти участь у форумі для активістів громадянського суспільства в Москві, співорганізатором якого був російський уряд. Врешті-решт, як повідомила Колбаснікова своїм прихильникам, вони запізнилися на літак. У своєму повідомленні в онлайн-чаті вона сказала, що "спонсором" квитків на літак був "Русский дом", російська організація, що займається просуванням культури. "Русский дом" є частиною "Россотрудничества", урядового агентства, яке знаходиться під санкціями ЄС. Григорій Міхітарянц, співробітник "Русского дома" в Берліні, повідомив Reuters, що його організація придбала квитки для двох осіб для поїздки на московський захід, але відмовився назвати їхні імена. Россотруднічество заявило, що воно "не має ніякого відношення до фінансових та організаційних заходів" цієї пари.

Шлунд і Колбаснікова відмовилися відповідати на докладні запитання. В обміні повідомленнями в WhatsApp Шлунд написав репортеру Reuters: "Для тебе, дурна корова, буде краще, якщо ти триматимешся подалі від моїх очей".

Казакі у Німеччині. Коментувати відмовляються

Агентство Reuters за фотографіями в соціальних мережах ідентифікувало трьох охоронців на протесті в Кельні. Всі вони брали участь у численних казацкіх зборах у Німеччині, йдеться у повідомленні. В імперській росії казакі присягали на вірність царям. Зараз основні російські казацькі організації лояльні до путіна, і вони воюють разом з російськими військами в Україні.

Головною казацькою організацією, схваленою Кремлем, є Союз казаків-воїнів росії та зарубіжжя, який має десятки відділень у росії та за кордоном. Він не розкриває джерела свого фінансування. У Німеччині казакі, що входять до Союзу, покладають вінки на могили воїнів Червоної Армії і забезпечують безпеку на заходах, що проводяться російським посольством.

Кремезний чоловік біля сцени на мітингу в Кельні, Харківський, родом з Томської області Сибіру. Зараз він живе в Тройсдорфі, на південний схід від Кельна, і має невеликий бізнес з вантажоперевезень, згідно з повідомленнями на акаунті Харківського в соціальних мережах OK. Він регулярно з'являється на своїх та інших сторінках у соціальних мережах на казацкіх зборах, часто у казацкій військовій формі. Татуювання на його руці – восьмикутний символ, який був прийнятий ультраправими в росії та інших країнах.

Двоє з харківських стюардів також відвідували казацкі збори – любитель бойових мистецтв на ім'я Володимир Фелк і чоловік, який ідентифікує себе в соціальних мережах як Сергій Шнайдер. Фелк працював охоронцем і керував логістичною фірмою, згідно з повідомленнями на сторінці Фелка в соціальній мережі "ОК".

На фотографіях, які Харківський публікував зі щорічних зустрічей в останні роки, до трьох чоловіків приєднується охоронець і вишибала нічного клубу на ім'я Григорій Крамер. Крамер є представником "Союзу воїнів-казаків росії та зарубіжжя". Багаторічний колишній голова Союзу Віктор Водолацький перебуває під санкціями ЄС і США за підтримку дій росії в Україні.

На з'їзді 2022 року в Ганновері були присутні російські дипломати з консульства в Гамбурзі, йдеться у звіті про подію, опублікованому Російською православною церквою на її веб-сайті. Було зачитано привітання від виконуючого обов'язки керівника Всевеликого війська Донського, казацької організації, яка бере участь у вербуванні солдатів і воює у військовій кампанії росії в Україні. На фотографіях, опублікованих Харковським у соціальних мережах, він та інші учасники стоять перед прапором Всевеликого війська Донського.

Харківський поклав слухавку, коли з ним зв'язався Reuters. У подальшій розмові через додаток для обміну повідомленнями він підтвердив, що забезпечував безпеку на протестах, організованих Шлундом і Колбасниковою, але не відповів на детальні запитання. Крамер відмовився давати інтерв'ю. Фельк, Шнайдер і Всевелике військо Донське не відповіли на запити про коментарі. Союз воїнів-козаків відмовився від коментарів.

Козацький зліт у Ганновері у 2021 році. Харківський (2-й зліва), Фельк (4-й зліва), Крамер (6-й зліва), Шнайдер (крайній справа). Фото з акаунта Харківського на ok.ru / Reuters

Російська військова розвідка. Як росіяни в Німеччині будують "мир з росією"

Коли наприкінці серпня Комуністична партія Німеччини проводила в Берліні фестиваль "миру і солідарності", в його рамках відбулася панельна дискусія під назвою "Мир з росією". Серед учасників дискусії був Олег Єременко, російсько-німецький бізнесмен, який стверджував, що українську молодь вчать ненавидіти росію. Єременко вже тривалий час веде активну діяльність у російській громаді Німеччини. Він веде будівельний бізнес у Берліні. Серед клієнтів, перелічених на його веб-сайті, є російська православна церква в Берліні. Церква заявила, що не має жодних записів про своїх підрядників.

Олег Єременко: "Занадто багато інформації не піде на користь проросійській стороні... Чим більше буде прізвищ, чим більше буде інформації про нашу діяльність тут, це буде дуже несприятливо для нашої репутації тут, особливо перед німецькою владою".

Онук радянського героя війни, який був членом ЦК КПРС до 1981 року, Єременко є членом правління організації під назвою "Десант", що складається з колишніх російських військовослужбовців. Він з'являвся на заходах разом з російськими дипломатами для вшанування пам'яті радянських загиблих на війні, похованих у Німеччині, і фотографувався з німецькими політиками, такими як Мануела Швезіг, член Соціал-демократичної партії та прем'єр-міністр північної землі Мекленбург-Передня Померанія. У 2020 році Єременко був серед невеликої групи осіб, яким посол росії в Німеччині вручив подяки за службу росії. Швезіг не відповіла на прохання про коментар.

Його минуле є менш публічним.

На цій фотографії, датованій 2016 роком, Єременко позує поруч з Ігорем Гіркіним, колишнім російським розвідником, нещодавно заочно засудженим голландським судом за причетність до збиття малайзійського авіалайнера MH17 над Україною. Фотографія з'явилася на сторінці "ВКонтакте", яку веде організація Гіркіна. У відповідь на запит агентства Reuters щодо цієї історії Гіркін сказав наступне: "Я не даю інтерв'ю ворожим ЗМІ".

Шість років тому Єременко взяв участь у російському телевізійному серіалі знайомств під назвою "Давай одружимося". Близький соратник Гіркіна, з'явився на сцені в ролі одного з друзів Єременка. Сидячи за столом, прикрашеним різнокольоровими квітами, Єременко сказав, що хоче одружитися з гарною "слов'янською дівчиною" і мати дітей.

Єременко підтвердив агентству Reuters, що працював на російську військову розвідку, ГРУ. Він сказав, що служив на території росії, але відмовився повідомити подробиці. "Я служив, і все", - сказав він. "Зараз я перебуваю в Німеччині в, скажімо так, цивільному статусі", просуваючи російську культуру і вшановуючи пам'ять загиблих у Другій світовій війні спільно з російськими офіційними особами.

Єременко розповів, що познайомився з Гіркіним, коли доставляв гуманітарні вантажі жителям Донбасу в 2014 і 2015 роках. Відмовившись говорити про деталі, він сказав, що він та інші російські активісти перебувають під посиленою увагою з боку німецької влади. "Занадто багато інформації не піде на користь проросійській стороні", - сказав він. "Чим більше буде імен, чим більше інформації про нашу діяльність тут, це буде дуже несприятливо для нашої репутації тут, особливо перед німецькою владою". Він підкреслив, що не робив жодних політичних заяв на підтримку жодної зі сторін у війні в Україні.

Німецький фан-клуб путіна. Офіційні органи країни від коментарів утримуються

Деякі проросійські активісти поширюють меседжі Кремля серед німецькомовної аудиторії в Інтернеті.

Аналіз німецькомовних Telegram-каналів, проведений агентством Reuters, виявив щонайменше 27 каналів, які послідовно поширюють прокремлівські меседжі до сукупної аудиторії близько 1,5 мільйона підписників.

Одним з таких акаунтів є "путінський фан-клуб". Він регулярно публікує для своїх 36 000 підписників фотографії путіна, матеріали про його публічні виступи і німецькі переклади його промов. На опублікованому там відеоролику показано, як путін перемагає Джо Байдена в армрестлінгу. Інший пост від 26 жовтня закликає німців серйозно поставитися до попереджень путіна про ядерний конфлікт.

Телеграм-аккаунт не містить інформації про те, хто є його власником або адміністратором. Але аналіз його постів і репостів, проведений агентством Reuters, привів до чоловіка на ім'я В'ячеслав Зевальд, який проживає в Баварії. Сівальд визнав Reuters, що він стоїть за каналом, хоча він сказав, що він був одним з кількох людей.

Зевальд підтримує активну присутність на YouTube. У 2011 році він розмістив свою фотографію з Олександром Хіневичем, засновником віри, заснованої на "слов'яно-арійській расі". У відео на YouTube 2013 року Зевальд стверджував, що не всі свастики повинні підпадати під заборону нацистської символіки в Німеччині, заявляючи, що оригінальний символ передував нацизму на століття і не має нічого спільного з Третім Рейхом.

Зевальд писав в Інтернеті про свою прихильність до ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини". У 2017 році він опублікував селфі з Бйорном Хьокке, політиком AfD і співголовою "Крила", ультраправої фракції всередині партії, яка з тих пір була розпущена. У березні німецький суд постановив, що цілі "Крила" суперечать конституції країни. Цілі групи включали захист етнічної цілісності німецького народу і недопущення "іноземців". Хьокке сказав агентству Reuters, що він не знає Зевальда, і що неможливо перевірити погляди кожного, з ким він фотографується.

Через три дні після вторгнення росії в Україну Зевальд написав у своєму дописі в соціальній мережі Telegram: "Рейхстаг потрібно взяти знову", маючи на увазі будівлю німецького парламенту. Зевальд привернув увагу німецької влади. У звіті Управління захисту конституції Баварії за 2021 рік, яке займається моніторингом екстремістів, йдеться про те, що Зевальд публічно підтримує антисемітські теорії змови та впливає на екстремістів, які загрожують демократії. Німецькі офіційні особи відмовилися коментувати ситуацію з Зевальдом або будь-які заходи, що стали наслідком доповіді.

Скріншот з відеоролика "Göttlich leben, aber wie?" (Як жити по-божому) В'ячеслава Зевальда, на YouTube / Reuters

У доповіді також наводиться приклад того, як члени ультраправого руху "Рейхсбюргери" під час пандемії перенесли свою діяльність в онлайн. Цей рух не визнає сучасну Німеччину легітимною державою, частина його прихильників вважає, що вона перебуває під військовою окупацією, а деякі сповідують нацистські ідеї. У грудні німецька влада затримала десятки осіб, у тому числі громадянина росії, за нібито змову з метою повалення держави. За словами слідчих, вони підозрюють, що деякі з цих осіб мали конкретні плани штурму парламенту. Розслідування триває.

Зевальд підтвердив свою роль у фан-клубі путіна, але відхилив прохання про інтерв'ю, заявивши, що не спілкується зі ЗМІ через "русофобію" в Європі. Він відмовився відповідати на детальні письмові запитання, окрім одного, про свастику. "Як може російська людина підтримувати Гітлера? Ви в своєму розумі?", - сказав він.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини, яке курирує поліцію і федеральне відомство з моніторингу екстремізму, заявило, що не коментує діяльність конкретних осіб або груп.

Німецькі нічні вовки. Є така група "німецько-російські душі"

Деякі групи в Німеччині зосередили увагу на гуманітарній кризі на Донбасі, спричиненій, за їхніми словами, українськими силами, які навмисно обстрілюють цивільні об'єкти. Ця позиція, яку Київ і його союзники називають неправдивою, перегукується з наративом, який просуває Кремль.

Ян Рідель, байккер зі східної Німеччини, є президентом групи під назвою "Німецько-російські душі". Вона бере участь у проросійських заходах у Німеччині, іноді разом з російськими дипломатами, покладаючи вінки на могили солдатів Червоної Армії, загиблих у Другій світовій війні. Рідель та його група майже щодня публікують на своїх каналах у соціальних мережах зображення, які, за їхніми словами, є наслідками українських артилерійських обстрілів житлових будинків та цивільної інфраструктури на Донбасі. Рідель не відповів на прохання прокоментувати цю статтю.

Група Ріделя співпрацює з організацією під назвою "Патріоти Новоросії". "Новоросія" - це назва, яку російські націоналісти дають області півдня і сходу України, які Кремль і його прихильники вважають по праву російськими. Представники "Патріотів Новоросії" відмовилися від коментарів.

На публічних заходах Рідель зазвичай одягнений у важку шкіряну мотоциклетну куртку, прикрашену прапором "Новоросії" та номером 1423. Цей номер означає "Нічні вовки", російський байкерський клуб, який перебуває під санкціями США за допомогу російським військам у захопленні українського Криму в 2014 році та вербування бойовиків-сепаратистів на Донбасі.

Один з кількох візитів Рідала на Донбас відбувся у 2019 році. На сторінці його групи в соціальних мережах з'явилося повідомлення про пожертвування 10 000 рублів (165 доларів США) на користь донбаського осередку "Нічних вовків". Зазначалося, що гроші надійшли від збору коштів у Німеччині. Віталій Кішкінов, голова донбаського осередку "Нічних вовків", повідомив Reuters, що його група отримала пожертву. Він сказав, що це була одноразова пожертва, і що осередок і організація Рідаля не працюють разом.

Джерело: Reuters