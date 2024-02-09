Puttin` on the Ritz. путін ледь не до смерті замордував Карлсона двогодинним уроком історії – Джулія Девіс

Кремлівський посіпака у США Такер Карлсон, який вдає із себе журналіста, взяв учора інтерв'ю у воєнного злочинця путіна. Дивитися ці двогодинні тортури з мапінуляцій та брехні – сумнівне задоволення. Втім, дослідниця російської пропаганди Джулія Девіс зробила це за нас, і поділилися враженнями. Всім слід пам'ятати: те, що наполегливо твердить путін – це завжди відверта брехня, а коли він наполегливо щось заперечує – це є правдою. І це інтерв'ю не стало винятком.

Довгоочікуване інтерв'ю колишньої зірки Fox News Такера Карлсона з президентом рф путіним нарешті відбулося в четвер, що зробило давнього захисника очільника кремля першим західним "журналістом", який сів за стіл переговорів з авторитарним лідером з моменту вторгнення росії в Україну.

Карлсон розпочав більш ніж двогодинне відео з короткого монологу про свої враження від інтерв'ю. Він поскаржився, що двогодинна розмова виявилася довшою, ніж очікувалося, і додав, що переконався в щирості давньої віри путіна в історичні претензії росії на українську територію.

"путін дуже довго, мабуть, пів години, розповідав про історію росії, починаючи з восьмого століття, – сказав Карлсон. – путін вважає, що росія має історичні претензії на частини Західної України. Тому, на нашу думку, треба розглядати це в цьому світлі, як щире вираження того, що він думає".

Коли Карлсон виявився не в курсі основних деталей, що передували вторгненню росії в Україну, путін огризнувся на колишнього ведучого Fox News: "У нас ток-шоу чи серйозна розмова?"

За цим послідував довгий, затягнутий і ретельно перекручений урок історії, що є однією з улюблених тактик путіна. Очевидно, роздратований промовою російського президента, Карлсон зауважив: "Я не впевнений, що це має відношення до того, що сталося два роки тому".

Після закінчення модифікованого уроку історії Такер поставив дивовижне запитання: "Але чи можу я запитати: ви стверджуєте, що Україна, принаймні частина України, Східна Україна, по суті, є росією, і була нею протягом сотень років. Чому ви просто не визнали це, коли стали президентом 24 роки тому? У вас є ядерна зброя. У них немає. Це фактично ваша земля. Чому ви так довго чекали?"

Замість відповіді путін заглибився в інший брехливий урок історії, повернувшись аж до 1654 року і спонукаючи Карлсона запитати: "Чи вірите ви, що Угорщина має право забрати свої землі в України і що інші країни мають право повернутися до кордонів 1654 року?"

Коли путін заперечив, Карлсон наполягав: "Чи говорили ви Віктору Орбану, що він може отримати частину України?" кремлівський диктатор відповів: "Ніколи. Я ніколи не говорив йому. Жодного разу".

Під час інтерв'ю путін повернувся до старих претензій щодо того, що росія пропонувала вступити до НАТО і отримала відмову. Він звинуватив США в тому, що вони допомогли Україні позбутися колишніх проросійських президентів, до яких путін звик. Нагадав про успішний тиск на Януковича, який змусив його не підписувати Угоду про асоціацію з ЄС. А також звинуватив у Революції Гідності в Україні ЦРУ, зазначивши: "Організація, до якої ви хотіли вступити свого часу, як я розумію. Ми повинні дякувати Богу, що вони вас туди не пустили".

Не отримавши від Карлсона жодних заперечень, путін заявив, що "вони" (мабуть, все ще маючи на увазі ЦРУ або американців загалом) "розпочали масштабну військову операцію. Потім ще одну. Коли вони зазнали невдачі, почали готувати наступну".

путін нахабно заявив: "Наша мета – зупинити цю війну. І не ми почали цю війну 2022 року. Це спроба її зупинити". Не зробивши жодної відсічі, Такер запитав: "Як ви думаєте, ви зупинили її зараз? Я маю на увазі, чи досягли ви своїх цілей?" путін відповів на це риторичне запитання, заявивши, що так звана "денацифікація" України ще не завершена.

Під час комічного обміну думками протягом цього заплутаного інтерв'ю Такер запитав путіна: "Хто підірвав "Північний потік"?" путін відповів: "Ви точно".

Карлсон парирував: "Я був зайнятий у той день. Я не підривав "Північний потік". Але все одно дякую". путін знову звинуватив ЦРУ, але відмовився уточнити, чи має росія якісь докази на підтвердження цього.

Одне з навідних запитань, яке поставив Карлсон, було спробою звинуватити Північноатлантичний альянс у вторгненні росії в Україну: "Прямо перед тим, як ви відправили війська в Україну, віцепрезидент Сполучених Штатів поїхав на Мюнхенську конференцію з безпеки і закликав президента України приєднатися до НАТО. Чи не вважаєте ви, що це була спроба спровокувати вас на військові дії?"

путін вибухнув ще однією довгою промовою, скаржачись: "Нас ніхто не слухає". Перескакуючи з теми на тему, він запевнив Карлсона, що не має наміру вторгатися в Європу, стверджував, що християнство не стоїть на шляху війни, яку росія веде в Україні, і навіть кинув коментар про власника X (колишній Twitter): "Я думаю, що Ілона Маска не зупинити".

Карлсон навіть попросив президента рф звільнити репортера Wall Street Journal Евана Гершковича в якості жесту доброї волі. путін жорстко відповів: "Ми зробили так багато жестів доброї волі з міркувань пристойності, тож, я думаю, що вони у нас закінчилися". Він додав, що це питання можна вирішити через відповідні канали.

Незважаючи на героїчний опір України й пристрасну відданість власній українській ідентичності, путін заявив, що навіть українські солдати на полі бою "все ще ідентифікують себе як росіяни", і описав криваве вторгнення як "елемент громадянської війни".

Він драматично проголосив, що українці та росіяни врешті-решт "возз'єднаються": "Ніхто не зможе розділити душу". Ця заява завершила двогодинний урок історії путіна, який майже не містив жодних зауважень з боку Карлсона до точки зору російського лідера.

Такер Карлсон відчайдушно намагався взяти інтерв'ю у путіна ще до того, як його офіційно визнали воєнним злочинцем, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд (МКС). Це оголошення не відштовхнуло звільненого ведучого Fox News, а навпаки, привело його прямо до москви, щоб потиснути руку людині, яка очолила криваве вторгнення в сусідню країну в своєму очевидному прагненні відновити російську імперію.

Карлсон розкрив свій запит ще до того, як інтерв'ю було опубліковане, зобразивши його як благородну спробу поінформувати необізнану англомовну аудиторію. Він стверджував, що це було необхідно, оскільки "їхні ЗМІ корумповані, вони брешуть своїм читачам і глядачам".

Карлсон стверджував: "Це урядова пропаганда, пропаганда найпотворнішого типу, така, що вбиває людей". Ця заява звучала особливо абсурдно, оскільки пролунала з москви – столиці урядової пропаганди, яка вбиває людей. Підконтрольні уряду пропагандисти вже давно вболівали за те, щоб Карлсон отримав таку можливість.

Місце, де він стояв, щоб записати вступне слово, говорило голосніше за слова. російська журналістка і політологиня Євгенія Альбац зазначила, що з міркувань безпеки це місце закрите для більшості журналістів: "Готель "Рітц Карлтон" у москві розташований просто навпроти Червоної площі. Його дах контролюється однією з правонаступниць КДБ – Федеральною службою безпеки".

Карлсон переконує: "Більшість американців не мають жодного уявлення про те, чому путін вторгся в Україну і які його цілі зараз. Вони ніколи не чули його голосу". Все ж було навпаки, висвітлення цього вторгнення, а також нібито обґрунтування кремля, широко висвітлювалося західними ЗМІ, включно зі заявами самого путіна на камеру, як безпосередньо перед вторгненням, так і після нього. Тим не менш, Такер Карлсон пообіцяв донести до англомовного світу те, чого він ще не чув – точку зору путіна без купюр.

Незважаючи на те, що представники державних ЗМІ, а також речник кремля Дмітрій Пєсков заперечують, що знали про це інтерв'ю, вони оголосили, що воно буде опубліковане в повному обсязі, без скорочень і редагування – за кілька днів до того, як це зробив Такер.

У той час як багато хто ставить під сумнів мотивацію Карлсона щодо цього інтерв'ю, найбільш ймовірну причину, з якої путін вирішив зустрітися з незалежним від нього відеоблогером, озвучив декан факультету управління і політики московського державного інституту міжнародних відносин Генрі Сардарян під час ефіру програми "Вечір з Владіміром Соловйовим" у середу. Він пояснив: "Вони [американці] так боялися втручання у вибори з боку російської федерації, так переживали, що росія впливає на них! Я не сумніваюся, що одне лише це інтерв'ю, якщо не зіграє вирішальну роль, то, принаймні, вплине на результат цих виборів надзвичайною мірою".

У програмі "60 хвилин" у середу, політолог Сєргєй Лузянін заявив, що путін "забиває цей цвях прямо в західні мейнстрімні ЗМІ", і описав інтерв'ю з Карлсоном як "повільно палаючий запобіжник, що веде до порохової бочки, відомої як американські вибори 2024 року". Лузянін припустив, що американці будуть відкриті для вливання нерозбавлених тез путіна. Він зазначив: "Це буде так само, як Колумб відкрив Америку!"

У четвер вранці ведучий державного телебачення Владімір Соловйов сказав щодо інтерв'ю Карлсона: росія "б'є Захід його ж зброєю".

Джерело: The Daily Beast