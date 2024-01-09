Дослідниця російської телевізійної пропаганди Джулія Девіс опублікувала "святкову" колонку про ситуацію в росії, а саме як "спеціальна військова операція" путіна змітає з полиць магазинів яйця та курятину, а також інші продукти. Цього вже навіть не можуть приховувати російські пропагандони, які в новорічних привітаннях побажали росіянам "повні комори" терпіння і оптимізму.

Навіть кремлівські пропагандисти більше не можуть приховувати жорсткий вплив війни путіна в Україні на пересічних росіян. Роками російські урядовці та пропагандисти державних ЗМІ стверджують, що західні санкції не завдають жодної реальної шкоди їхній економіці, а навпаки, допомагають їй розвиватися. Але головною галуззю, яка, здається, процвітає попри на санкції, є військово-промисловий комплекс країни. Що стосується пересічних громадян, то їхнє життя поступово погіршується.

Під час новорічного російського шоу "Голубой огоньок" 12 місяців тому один з його ведучих Дмитро Губернієв запевняв глядачів, що перемога в Україні вже близько. Він сказав: "Життя схоже на біатлон або лижні перегони. Якщо тобі важко, значить, фініш вже близько". Під час тієї ж програми комік Євген Петросян заявив, що Захід намагався знищити росію, але замість цього був змушений замерзати і страждати без поставок російського газу. Він похвалився: "Подобається вам це чи ні, але росія розширюється!".

Настрій під час цьогорічних урочистостей помітно відрізнявся. Замість того, щоб посміятися над Заходом, Петросян побажав співвітчизникам мати "комори і погреби, які повністю заповнені і регулярно поповнюються терпінням і оптимізмом".

Таке пом'якшення очікувань не випадкове. путін, який балотується на переобрання в березні, і зграя фінансованих державою пропагандистів наполягають на тому, що вторгнення в Україну не припиниться доти, доки не будуть досягнуті цілі Москви. Це також означає, що в самій росії не буде полегшення від впливу санкцій.

Відносна стабільність російської економіки забезпечується вливаннями трильйонів рублів з Фонду національного добробуту (ФНБ). З початку вторгнення половина цієї "заначки" вже була витрачена. Аналітики кажуть, що ліквідної частини ФНБ, яка залишилася, 52 мільярди доларів, не вистачить для подолання чергової кризи.

За версією Bloomberg, російський рубль продемонстрував найсильніше падіння з 2015 року і став однією з трьох найслабших валют країн, що розвиваються. Це відбувається одночасно з "демографічною катастрофою", про яку нарікають російські експерти та коментатори, коли міграція посилює природне скорочення населення майже в половині регіонів. Мігранти з країн СНД також менш схильні працювати і жити в росії, частково через ослаблення рубля, а також через те, що поліцейські рейди, які збирають мігрантів для військової мобілізації, стали дуже частими.

У 2023 році терапевти повідомили про зростання скарг на постійний стрес і фінансові проблеми. Найбільше страждають найбідніші росіяни, зокрема пенсіонери. Якраз напередодні свят ціна на яйця в росії підскочила на 40 і більше відсотків, а їхня доступність значно зменшилася. У деяких регіонах почали обмежувати кількість яєць, яку може купити одна людина, а деякі магазини навіть продавали їх поштучно. Це було особливо чутливим питанням, оскільки традиційний новорічний салат "олів'є" потребує яєць як одного з основних інгредієнтів. Під час щорічної телевізійної "Прямої лінії" путіну довелося вибачитися за зростання цін на яйця – факт, який навіть державні телевізійні пропагандисти назвали "шокуючим".

Експерти телешоу "Місце зустрічі" звинуватили санкції, а економіст Олексій Зубець запропонував людям перейти з яєць на "кращі джерела білка, наприклад, яловиччину". Навіть ведучі Іван Трушкін та Андрій Норкін були шоковані його бездушним ставленням, яке нагадувало легендарне "нехай їдять тістечка" Марії Антуанетти.

Дефіцит яєць спонукав росію збільшити імпорт з інших країн, зокрема з Туреччини та Азербайджану. Курятина також зникає з полиць продуктових магазинів.

Віце-спікер Державної думи росії Владислав Даванков, який подав документи до Центральної виборчої комісії для участі в президентській кампанії 2024 року, звинуватив Федеральну службу державної статистики в підтасовуванні цифр, "щоб створити враження, що з цінами все добре". За його словами, ціни на багато товарів, включно з рисом, зерновими та вершковим маслом зросли на 10-30 відсотків більше, ніж стверджують чиновники. "Коли статистика розходиться з реальністю, неможливо приймати ефективні рішення щодо стримування цін", – додав Даванков.

Згідно з офіційною статистикою, основні продукти харчування різко подорожчали: яйця – на 59%, помідори – на 52%, банани – на 46,5%, капуста – на 29%, м'ясо птиці – на 27,7%, яблука – на 20,7%.

Опитування показують, що дві третини росіян скаржаться на те, що ціни зростають швидшими темпами, і що росіяни в цілому втомилися від війни, причому понад 50% учасників опитування сподіваються на закінчення так званої "спеціальної військової операції" як на найбільше бажання на 2024 рік. Спостерігаючи за тим, як Захід вагається щодо продовження допомоги Україні, путін навряд чи найближчим часом задовольнить бажання своїх громадян. російські законодавці та інші пропагандисти на державному телебаченні обіцяють розширений порядок денний, де в меню буде вся Україна. Натхненні безладом у США, вони сподіваються на громадянську війну в Америці, яка надовго відволіче країну від допомоги наміченим Москвою жертвам.

Для путіна, який невблаганно тримається за владу, страждання власного народу здаються несуттєвими, на відміну від ілюзорної "величі" підкорення інших народів. Ескалація жорстокості, з якою Кремль зустрів Новий 2024 рік, свідчить про те, що попереду на Україну та її глобальних союзників чекає багато викликів, але росія, безумовно, не уникне економічних і демографічних наслідків своїх дій.

Джерело: The Daily Beast