росії доводиться зберігати нафту у морі. Торгівля російською нафтою демонструє ознаки сповільнення – Bloomberg

"Судна з російською нафтою та паливом ходять вздовж берегів Європи, Африки та Латинської Америки тижнями в пошуках покупця на товар. Деякі завантажені російською нафтою танкери "стрибають" між китайськими портами. До цих проблем додається і падіння цін на "чорне золото" на світовому ринку на фоні кризи в банківському секторі США та Швейцарії, що також може зменшити ціни на російську нафту, за якою новоспечені покупці в Африці та Азії готові купляти її", – пише агентство Bloomberg.

Як констатує Bloomberg, зростають ознаки того, що безперебійний потік російської нафти починає давати збої. Судна з нафтопродуктами стоять біля берегів Європи, Африки та Латинської Америки, що потенційно може призвести до збільшення плати за очікування. Деякі судна, що перевозять сиру нафту виробника ОПЕК+, "стрибають" між портами без розвантаження, тоді як інші розвантажуються у незвичних місцях. Попри те, що провідне світове агентство з прогнозування ринку нафти заявило, що видобуток в росії може впасти на 30%, досі експорт був стійким, оскільки санкції, а також обмеження цін на російську нафту, мали на меті утримати потік її експорту, а не заборонити взагалі. Однак, агентство з'ясувало, що зараз вантажі починають довше знаходити своїх покупців.

Все це вказує, що логістична мережа не встигає обслуговувати країну, яка експортує понад 7 мільйонів барелів сирої нафти і нафтопродуктів на день. При цьому, підкреслює видання, значна частина цієї торгівлі перемістилася з близької Європи до нових і менш знайомих клієнтів, почасти за тисячі кілометрів.

Bloomberg наводить графік, який показує, що "зберігання" дизелю на суднах зросло до понад 4 млн барелів, у той час як в середньому цей показник не перевищував 1,5 млн барелів.

"Вже спостерігається невідповідність між тим, що виходить з російських портів, і тим, що імпортується покупцями російської нафти, – сказав агентству Bloomberg Джованні Стауново, сировинний аналітик UBS Group AG. – Це призводить до збільшення обсягів нафти на воді, й, враховуючи обмежену кількість танкерів, доступних для транспортування нафти, якщо ці танкери не будуть розвантажені, це призведе до зниження експорту і видобутку в певний момент".

Незважаючи на те, що росія оголосила про скорочення видобутку на 500 тисяч барелів на добу в цьому місяці, експорт сирої нафти морським транспортом поки що не зменшився. І це тиснуло на ціни протягом останніх тижнів.

Подібна ситуація відбувається і з сирою нафтою, зазначає Bloomberg, посилаючись на дані Vortexa Ltd.: минулого тижня на воді перебувало близько 1,2 мільярдів барелів сирої нафти, що є найвищим показником для цієї пори року, починаючи з 2016-го.

Видання вказує, що два танкери, які перевозили флагманську російську нафту марки Urals до гирла Перської затоки, залишаються на місці з моменту їхнього прибуття кілька місяців тому (такий факт мав би занепокоїти американців та ізраїльтян, бо росіяни цілком могли перевозити до Ірану танкерами що завгодно, наприклад, ядерні матеріали. Адже кому прийде в голову везти у Перську затоку російську нафту? – iPress).

Щонайменше чотири танкери з російською нафтою чекають тижнями, зазначає Bloomberg, деякі з них відвідують один китайський порт за іншим: близько 4,4 мільйона барелів дизельного палива з росії зберігалися в морі станом на початок березня – це є найбільшим показником за останні щонайменше сім років.

"Охочі покупці в Азії, а саме Індія і, меншою мірою, Китай, розхапали вантажі сирої нафти зі знижками, але збільшення обсягів на воді свідчить про те, що частка російської нафти в їхньому імпорті може стати занадто великою для комфорту", – йдеться у щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства, опублікованому цього тижня.

Як вказує Bloomberg, попри те, що Азія все ще поглинає значну частину російської нафти, рф все ж змушена вдаватися до все більш незвичних місць для її зберігання.

Як приклад агентство наводить судно, завантажене російською нафтою, яке простоює біля берегів Гани вже майже три тижні, а наприкінці минулого місяця ще одна партія була відправлена до резервуарів на південному сході Туреччини. Це перша партія, відправлена до терміналу Дортйол щонайменше з 2018 року, коли Bloomberg почав відслідковувати потоки.

Інше судно, Adamas I, яке завантажилося російським паливом наприкінці січня, плаває біля берегів Судану вже понад 20 днів, згідно з даними Vortexa Ltd. і даними відстеження танкерів, зібраними агентством Bloomberg.

"Хоча вантажі сирої нафти знаходять покупців у Китаї та Індії, продукти стикаються зі зростаючими труднощами з розміщенням", – прокоментував Bloomberg ситуацію аналітик брокерської компанії PVM Тамаш Варга.

Втім, на цьому неприємності для росіян не закінчуються. В іншій публікації Bloomberg йдеться про те, що ціна на нафту стала першою жертвою проблем у банківській системі США та Швейцарії за останні дні. Згідно з інформацією видання, нафта марки Brent впала в ціні на $10 за барель, або на 15%.

Як відомо, російська нафта торгується зі значним дисконтом, тому росіяни зіштовхнуться ще з більшим падінням ціни на їхню нафту.

Bloomberg також повідомив, що віцепрем'єр-міністр росії алєксандр новак зустрівся в Ер-Ріяді з керівником нафтової галузі Саудівської Аравії через падіння цін на нафту. Новак і міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман обговорили "нафтові ринки і зусилля групи ОПЕК+, спрямовані на підтримку ринкового балансу й стабільності", повідомляє державне інформаційне агентство королівства. Схоже, що при подальшому падінні попиту і ціни на нафту, росіянам знов доведеться вдаватися до скорочення видобутку.

Джерело: Bloomberg