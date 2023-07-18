росія як прототип ГУЛАГу. Заколот Прігожина – це виступ "сук" проти "придурків" – ексдиректор естонської розвідки Ерік Крос

Колишній багаторічний очільник естонської розвідки Ерік Крос радить розглядати управління росією як табором ГУЛАГу за тими правилами, які діяли в них. На його думку, путін і його команда керують росією як ГУЛАГом з відповідною ієрархією та привілеями для начальства, охорони, сук, придурків та кримінальників. Політичних пресують, а інші – звичайні в'язні, які думають про виживання і не мають права вимагати чогось більшого. І повстання Прігожина – не більше ніж заколот "сук" у боротьбі за більшу пайку.

Як зрозуміти заколот Прігожина? Було кілька спроб провести історичні паралелі: декабристи, селяни Пугачова, боротьба за усунення фаворитів царя, таких як Распутін. Ніщо з цього насправді не підходить.

Чому? Тому що всі ці спроби оскаржити чи підірвати владу відбувалися в системі, де принаймні її частини функціонують як справжня легітимна політична організація.

Декабристи були вірними і чесними офіцерами, які діяли з почуття обов'язку. Селяни Пугачова дійсно представляли селян і вимагали скасування кріпацтва. Вбивці Распутіна захищали цілісність монархії. Всі ці повстання мали благородну мету, принаймні, в їхній власній книзі.

Заколот Прігожина відбувся в контексті державного захоплення росії купкою корумпованих силовиків і військових, які вдають, що грають за російським мафіозним кодексом.

путін і його команда керують росією, як табором ГУЛАГу, і це не перебільшення. Почитайте Солженіцина. путін – начальник табору, Патрушев – "КУМ", начальник "особливого відділу", ФСБ – охорона, більшість росіян – звичайні пасивні в'язні, зацікавлені у виживанні, які не сміють вимагати більше, ніж вони мають. "Керівництво" – начальство – завжди праве і контролює табір за допомогою поєднання насильства і пільг. Охоронці та співробітники служби безпеки примушують, катують і підкуповують деяких в'язнів, кримінальних, а не політичних, до співпраці.

Ти отримаєш кращу роботу на кухні, в їдальні або в офісі, якщо доноситимеш і знущатимешся над іншими ув'язненими. Формується привілейований клас в'язнів, яких називають "придурки". Вони отримали свої привілеї, продаючи інших і схиляючись перед начальством. Всі в'язні їх зневажають.

Військове керівництво та урядовці в сучасній росії – це "придурки". Оскільки для контролю над політичними в'язнями недостатньо лише боягузів-охоронців і гівнюків-придурків, керівництву також потрібна система співпраці зі справжніми злочинцями. Злочинці, які продаються владі, називаються суки. Вони дуже відрізняються від "злодіїв у законі". Суки – це ліга морального болота навіть для російської в'язниці. Їх зневажають інші ув'язнені, як злочинці, так і політики, їх також бояться.

"Вагнер" – це організація сук у сучасному російському контексті. Вони грають у злочинців, але їхня цінність для керівництва полягає в тому, що вони можуть вбивати інших ув'язнених, якщо потрібно, їм дозволено зарізати і пограбувати будь-кого.

Коли сука перерізає горло звичайному ув'язненому, їй нічого не загрожує, хіба що отримає більше сигарет зі сховища чи вкрадених у інших ув'язнених пакунків. Коли звичайний в'язень знімає свій номер, він може отримати додатковий термін ув'язнення на 5 років.

Коли Прігожин кидає виклик керівництву зі зброєю в руках, з ним ведуть переговори, тому що він або його структура потрібні керівництву для контролю над іншими в'язнями і придурками. Коли звичайний росіянин стоїть на вулиці з чистим папірцем, він отримує 2 роки ув'язнення.

Головна суть заколоту Прігожина полягає в тому, що це не було справжнє повстання в ГУЛАГу. У ньому не брали участь політв'язні, тобто опозиційні сили. В'язні взагалі не брали участі, просто пасивно спостерігали за цим.

Це також не був виклик табірному керівництву чи табірній системі. Це була акція сук проти придурків. Суки хотіли кращі місця на кухні та більше супу. І позбутися деяких придурків, які, на їхню думку, занадто жирували на їхніх крадених смаколиках.

Керівництво було трохи збентежене, а співробітники служби безпеки, КУМи, ймовірно, вирішили, що начальник занадто м'який і старий та потребує швидкої заміни. Суки отримають нового начальника, старого відправлять до іншого табору, а придурків, можливо, доведеться трохи побити.

Тоді все продовжиться, як і раніше. Якщо звичайні в'язні не об'єднаються з політиками і не вирішать підняти власне повстання. Цього разу справжнє. Тому що КУМи мають рацію, начальник слабкий.

Коли?

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