путін оголосив війну росії. Під ударом опинилися не вороги режиму, а його герої – Бруно Мачаеш

Колишній міністр Європи в уряді Португалії Бруно Мачаеш у виданні New Statesman стверджує, що раніше путін проводив "політику" проти вигаданих російських лібералів та демократів, а тепер він зіштовхнувся зі справжньою росією – росією імперіалістів та євразійців, які стали новою загрозою для його правління. У своїй статті португальський політик цитує не лише власні джерела з-поміж колишніх "вагнерівців", але й українського історика.

"Через кілька тижнів після заколоту "вагнерівців" колишній командир найманців Марат Габідуллін в інтерв'ю New Statesman наполягав на тому, що кремль не може дозволити собі знищити Євгєнія Прігожина. Протягом двох місяців путін дійсно поводився обережно з людьми, яких він назвав зрадниками у телевізійному зверненні до нації. Він навіть зустрівся з Прігожиним у кремлі, де вони обговорили майбутнє "Ваґнера" і можливу зміну керівництва", – пише Бруно Мачаеш у New Statesman.

Як зазначає автор, Прігожин був зайнятий побудовою планів на майбутнє, коли довга рука кремля нарешті дотягнулася до нього. Прігожин і двоє його головних заступників – співзасновник "Вагнера" Дмітрій Уткін і начальник служби безпеки Валєрій Чекалов – не були вбиті в засідці в Малі або отруєні десь у Сирії. Вони були вбиті, коли приватний літак вибухнув десь між москвою і Санкт-Петербургом, після того, як вони покинули столицю після зустрічі з чиновниками Міністерства оборони. Виникає питання, чому ж вони були такими нерозважливими.

На думку Бруно Мачаеша, є кілька теорій або пояснень. По-перше, як сказав йому Габідуллін у липні, його колишній бос був за своєю природою нерозважливим або надмірно самовпевненим. Можливо, Прігожин був переконаний, що "Вагнер" просто занадто цінний для Кремля, а тому його знищення занадто небезпечне для російського президента. Цей розрахунок цілком може бути певним чином виправданий, але він мало чим допоміг Прігожину зберегти життя.

Друга гіпотеза полягає в тому, що Прігожин мав рацію: путін волів би зберегти йому життя, але інші гравці російської системи переконали президента усунути порушника спокою. Це не виключено і пояснює відчуття невразливості Прігожина. Його помилкою в цьому випадку було б вважати, що думка путіна – єдина, яка має значення.

Третя можливість, за словами Мачаеша, заслуговує на значно більшу довіру. Повстання було лише початком. Відтоді Прігожин відмовлявся розлучатися зі своїм статусом і багатством. За кілька днів до смерті він поїхав до Малі, щоб спробувати розширити свою роль там. Здавалося, він не бажав, щоб його замінили в Африці люди з Міністерства оборони, які жадали його бізнесу у золоті, дорогоцінному камінні та нафті. Так відверто знехтувавши будь-якими можливими наслідками свого заколоту, він підписав собі смертний вирок, але лише тому, що повстання в певному сенсі все ще тривало і його потрібно було зупинити.

"Жодна із цих теорій неприхильна до путіна. На кілька годин видовище страти в повітрі, можливо, спрацювало, щоб, як казав Макіавеллі, задовольнити і одурманити аудиторію. Але ефект неминуче ослабне, і з'являться питання. Перше і найбільш доречне – про стан режиму, який тепер обернувся проти свого найближчого оточення. Уявіть собі, що Гітлер почав страчувати Гіммлера, Герінга, Геббельса і все оточення нацистських примадонн і супутників. Щось подібне відбувається в росії протягом останніх тижнів. Під ударом опинилися не вороги режиму, а його герої та епігони, ті самі люди, з яких донедавна державні пропагандисти робили левів. Навіть Сталіну доводилося представляти жертв своїх чисток як ворогів революції. Для путіна вони просто вороги", – пише автор колонки.

Прігожина та Уткіна публічно спалили. Генерал Сєргєй Суровікін, знаменитий м'ясник Сирії, який очолював російські війська в Україні у вересні 2022 року, цвіт російського генералітету, був допитаний, принижений, поміщений під домашній арешт, а потім безпідставно звільнений у відставку. Ігорь Гіркін, людина, яка розпочала війну на сході України в 2014 році, також був заарештований і утримується в ізоляції. Щоб краще усвідомити, наскільки незвичною є ця ситуація, згадайте, закликав португальський політик, що українці святкували падіння більшості запеклих ворогів країни, але їхнім катом є путін.

За твердженням Бруно Мачаеша, Марат Габідуллін сказав йому в липні, що путін не може позбутися "Вагнера", бо "Вагнер" – це і є справжня росія. Як російський президент міг піти проти справжньої росії?

З моменту зміцнення своєї влади на президентських виборах 2004 року, коли він виграв переобрання за відсутності ефективної опозиції, путін зміг керувати росією, орієнтуючись на різноманітні групи та інтереси, які не мають реальної бази в російському суспільстві: лібералів і західників різного штибу, соціальних прогресистів та історичних ревізіоністів. путін, стверджує автор, навпаки, представляв "живі" сили росії: консерваторів, російських імперіалістів, православну церкву, слов'янофілів та євразійців. Як демонструє український історик Сергій Плохій у своїй останній книзі "російсько-українська війна", путін часто переходив між цими різними орієнтаціями. Він міг апелювати до російських шовіністів під час анексії Криму, але в інших випадках він звучав як євразійство, наприклад, коли просував Євразійський економічний союз, об'єднання держав, що поширюється на Казахстан і Киргизстан. Але протягом двох десятиліть він ніколи не збивався з безпечного шляху правління, спрямованого проти лібералізму і Заходу.

На думку Бруно Мачаеша, війна в Україні все змінила. Несподівано путін опинився в новій і небезпечній динаміці. Західний лібералізм перестав існувати навіть як сконструйований внутрішній ворог. У нещодавній розмові Андрєй Кортунов, який до цього року очолював російську раду з міжнародних справ, сказав, що після вторгнення і еміграції багатьох молодих, освічених росіян, лібералізм в росії помер. Сам Кортунов має ліберальну репутацію.

Водночас націоналістичні та імперіалістичні сили підбадьорилися і почали випереджати те, що путін на чолі ослабленої російської держави міг би зробити. Немає сумнівів, що ці події застали його зненацька і викликали у нього дедалі більше занепокоєння. У певному сенсі він, ймовірно, відчуває себе в пастці. Він знає, що ніхто не може керувати країною, виступаючи проти російських націоналістів та імперіалістів, але динаміка внутрішнього конфлікту – під час війни праві стають всесильними – змушує його робити саме це. Бруно Мачаеш не бачить жодних ознак того, що крок проти Прігожина був нічим іншим, як останнім ресурсом. путіну це здавалося доленосним кроком, від якого немає вороття.

У доповідній записці, написаній для кремля незадовго до заколоту Прігожина, політтехнолог і депутат Держдуми Олег Матвєйчєв попередив путіна про нову реальність. Записка особливо цікава тим, що, хоча очевидно, що Матвєйчєв побачив контури реальної загрози для путіна, його рішення цілком може втягнути президента в ще більші проблеми. Він стверджує, що в росії більше немає "лібералів і хіпстерів", а якщо десь і можна зустріти їх, попиваючи еспресо, то вони глибоко деморалізовані. З'явилася нова небезпека: "ура-патріоти", люди на кшталт Гіркіна чи Прігожина. Кажуть, що доповідна записка політтехнолога, хоч і була написана в червні, відіграла певну роль в арешті Гіркіна 21 липня. Після заколоту Прігожина до його застережень почали ставитися серйозніше.

З початком війни в Україні, вважає Бруно Мачаеш, почав зростати розкол між владою та російським суспільством. Несподівано навіть популярні телевізійні шоу надали платформу для відкритих критиків влади, людей, які стверджували, що ця влада недостатньо компетентна або сильна, щоб вести переможну кампанію в Україні. Це пояснюється кількома факторами. По-перше, всі очікували, що війна буде швидкою і переможною, тому вболівання спочатку здавалося безпечною ставкою. Коли з'явилися проблеми, було вже пізно пом'якшувати меседжі. По-друге, що важливіше, ці критики апелюють до форми легітимності, яка є вищою за путінську: до величі росії та російської історії. Як путін може зробити крок проти тих, хто говорить від імені росії? Сила цієї позиції проявляється в тому, що путін виступив, дуже умовно, проти таких людей, як Гіркін, якого Матвєйчєв вважає "божевільним і з яким неможливо розмовляти", а не проти ширшої течії думки.

У доповідній записці Матвєйчєв зазначає, що Прігожина, серед іншого, потрібно було переконати припинити нагнітати суспільні настрої заявами про недоліки в армії та політичному керівництві. Напередодні повстання Прігожин дійшов до того, що критикував війну, але він критикував напівзаходи, слабку позицію оборонної війни проти України та Заходу. Він прагнув відверто імперської авантюри, і його не вдалося переконати знизити "температуру". Чи може його страта досягти такого ж результату? Очевидно, що ні. Єдиний висновок, який зроблять "ура-патріоти" з падіння Прігожина, – це те, що їм потрібно бути обережнішими, ніж ватажок "вагнерівців". Водночас вони зрозуміють, що путін тепер їхній ворог, що ліберали і хіпстери пішли з поля бою, і що остання битва відбувається між росією і кремлем.

1917 року, щойно після візиту до Петрограду на переговори з Тимчасовим урядом, український письменник і політичний діяч Володимир Винниченко сказав: "російська демократія закінчується там, де починається українське питання". Це був дотепний спосіб сказати, що російських демократів не існує, оскільки основоположним політичним принципом завжди був російський імперіалізм, а демократія повинна була лише знайти в ньому місце. Те саме стосується і російського лібералізму. російський соціолог Грег Юдін сказав кілька років тому, що якщо ви трохи почухаєте російського ліберала, ви знайдете "освіченого консерватора". "Це і мій досвід теж, – зазначає автор. – Часто, коли мене знайомили з кимось, кого називали "хорошим російським лібералом", у мене складалося враження, що ця людина – міський традиціоналіст, з яким можна поговорити, а не той, хто, як це траплялося в інших випадках, проводив би вечерю, репетуючи про "київську хунту". На фундаментальному рівні думки дуже мало відрізнялися. Звичайно, західна аудиторія часто відчувала себе краще, вважаючи, що путін тиранить ліберальну і демократичну росію, хорошу росію, яка бореться за самоствердження. Але це не була справжня росія".

"Те, що путін успішно правив проти неіснуючих сил російського лібералізму і демократії, не особливо дивує і не вражає. Тепер, коли він оголосив війну "справжній росії", починається справжній виклик", – вважає Бруно Мачаеш.

Джерело: New Statesman