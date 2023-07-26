росіяни просуваються на Куп’янському напрямку, але несуть великі втрати. Підстав для паніки немає, ситуація стабілізувалася – Том Купер

У дописі від 26 липня Том Купер сфокусувався на районі Куп'янськ-Сватове, але за останні 2 доби він не зміг знайти інформацію з перших рук, тож попереджає, що викладена інформація – не більше, ніж "чутки & OSINT". Тобто здогадки.

Все ще дуже зайнятий своєю "звичайною роботою", тому ще один короткий пост – цього разу з повним фокусом на районі Куп'янськ-Сватове, і то тому, що багато хто запитує про те, що там відбувається...

Останні 50 годин намагався отримати інформацію з перших рук, але безуспішно. Таким чином, "додаткове застереження": на відміну від того, що я зазвичай роблю (а саме: "інформація з перших рук і трохи супутнього OSINT, наскільки це можливо"), цього разу я не можу запропонувати більше, ніж "чутки & OSINT". Дивіться: здогадки.

російські війська. "класична" радянська/російська механізована операція

По суті, йдеться про те, що всрф мають "величезну концентрацію сил", розгорнуту вздовж траси 66, на ділянці між Сватовим і Кремінною. Дехто говорить про 100 000 військовослужбовців. Я не впевнений, що це саме стільки, але так чи інакше...

Основу сил, про які йде мова, складають

1-а гвардійська танкова армія (1-а гта),

2-а гвардійська загальновійськова армія (2-а гзва) і

XI армійський корпус (XI АК), всрф.

На перший погляд це може здатися "величезним", але: перші дві були відновлені після всіх катастроф, які спіткали їх минулого року, і в основному на техніці та мобіках "2-го класу". XI АК нічим не кращий в цьому плані. Тому всі їхні з'єднання були посилені кількома полками БАРС і ротами "Штурм-Z" із засуджених.

Т-72 або Т-90 4-ї дивізії всрф, підбитий ударом БПЛА 66-ї мехбригади, приблизно 19-20 липня

Зараз найбільша невизначеність – це напрямки їхніх атак: дуже різні напрямки і райони, і дуже різні підрозділи згадуються в різних відкритих джерелах. Таким чином я не впевнений, де саме були розгорнуті російські підрозділи. Лише те, що, здається, існувало (або досі існує) три "хвилі" або три "групи" всрф, а саме

Перша хвиля (або 1-а група?):

11-й танковий полк

27-а мотострілецька бригада

3 додаткові мотострілецькі полки

BARS-19 та Штурм-Z

Друга хвиля (або 2-га група?):

15-а мотострілецька бригада

30-та мотострілецька бригада

1 додатковий мотострілецький полк

БАРС-2 та Штурм-Z

Хвиля III (або, можливо, "оперативно-маневрена група", тобто сили, що мають на меті використати прорив української лінії фронту для просування в глибину):

4-та танкова дивізія ("Кантемирівська") з 12-м і 13-м танковими полками

БАРС-5, БАРС-9 і Штурм-Z...

Вогневу підтримку надають 288-а та 38-а і 5-а артилерійські бригади.

На мою думку, це "було б нормально", тому що це виглядає як "класична" радянська/російська механізована операція: дві "мотострілецькі" групи атакують вздовж відносно широкого фронту, шукаючи слабкі місця, а третя (ОМГ, зосереджена на танковому з'єднанні) потім використовує будь-який успіх, досягнутий першими двома групами. Слід очікувати, що далі в тилу буде хвиля/група IV (можливо, базована на 47-й танковій дивізії?), яка чекає своєї черги...

Проблема для ЗСУ: у них так мало M142 і M270, так мало боєприпасів до них, і вони так зайняті підтримкою наступу на півдні Запоріжжя, що у них немає засобів, щоб запобігти російському нарощуванню. ПСУ намагалася обмежити це нарощування спорадичними ударами Storm Shadow і JDAM-ER по складах у районі Сватового і навіть Луганська, але цього було просто недостатньо: район Куп'янськ-Сватове знаходиться близько до південно-західної росії, а отже, всрф було легко завершити підготовку і накопичити запаси необхідних матеріалів. А єдина артилерійська бригада ЗСУ, розгорнута в цьому районі – 40-а – робить все можливе, але при цьому змушена діяти на ділянці фронту протяжністю близько 100 км. Ще раз: замало.

(Тепер продовжуйте говорити мені, що у ЗСУ достатньо артилерії, а особливо артилерійських боєприпасів, або що це "не має такого значення, як F-16 або танки"...)

Українські війська. 66 ОМБр та можливо 32-га

З наявної інформації можна припустити, що російський удар був спрямований на північний фланг 66-ї механізованої бригади (66 ОМБр). Можливо, по стику між її північним флангом і "сусідньою" бригадою ЗСУ, розгорнута на північ від неї. Не впевнений (навіть не впевнений, чи ця "північна" бригада є 32-ю мехбригадою, чи якимось іншим підрозділом ЗСУ).

66-та – це як 28-ма мехбригада, про яку я згадував кілька днів тому. Одна з "найбідніших" частин ЗСУ. Переважно укомплектована резервістами, майже не розмовляє англійською і тому "невідома": майже не представлена в англомовних соціальних мережах (звісно, має сторінку у ФБ українською мовою). Вона, безумовно, отримала дуже мало західного обладнання (наскільки мені відомо: лише M113) і має дуже мало БПЛА. Проте, чому дехто називає 66-ту "недосвідченою" – без поняття: 66-та відіграла вирішальну роль у ІІ фазі наступу ЗСУ на південний схід Харківщини, минулого року у вересні-жовтні, коли, серед іншого, однією з перших (якщо не першою) форсувала річку Оскіл і таким чином обійшла з флангу (і розвалила) російську оборону Куп'янська. Мені відома вона як "хоч і поганий підрозділ, але з хорошим командиром".

Якщо вона взагалі є, і якщо вона дійсно є (на лінії фронту на північ від 66-ї), то, можливо, під "недосвідченою" люди мають на увазі 32-гу мехбригаду: цей підрозділ було створено лише в лютому цього року, і я не маю про нього жодного уявлення, окрім того, що можна знайти тут.

Два M113 66-ї мехбригади, сфотографовані взимку цього року (або навіть раніше).

російський наступ. Підстав для паніки немає

Якщо вірити інформації, російський наступ був розпочатий приблизно 19-20 липня. Але де саме?Дехто каже, що атака була спрямована на 66-у мехбригаду з обох боків (північного і південного) від Новосельського, і просунулась у напрямку Берестового. Коли 66-а (і 40-а артилерія) зупинили ці зусилля, росіяни перенаправили свій наступ на вісь від Кармазинівки повз північне Нововодяне: в напрямку двох острівців на річці Жеребець, з яких західний є невисоким пагорбом, що домінує над усією місцевістю. Це моя реконструкція з чуток, зроблена приблизно два дні тому:

Інші кажуть, що росіяни атакували "між" Ковалівкою і Кармазинівкою в загальному напрямку Чернещини і побудували понтонний міст через Жеребець в цьому районі.

Треті позиціонують російську атаку далі на північ: в район між Райгородкою-Сергіївкою-Надією на півночі і Ковалівкою на півдні: приблизно на стику між 66-ю мехбригадою і "північною" бригадою ЗСУ (32-ю мехбригадою або якоюсь іншою).

...і є й інші, які говорять про російські атаки в обох районах..., що з огляду на повідомлений розмір сил зсрф, задіяних у цій операції: цілком можливо.

Всі, здається, згодні з тим, що ЗСУ перекинули на місце події підкріплення (згадуються, зокрема, 14-та і 25-та мехбригади), стабілізували ситуацію, встановили нову лінію фронту і т.д.

Судячи лише з місцевості: за винятком району Райгородки і від Ковалівки до Твердохлібового, де є достатньо укриття, атаки далі на південь мали дорого коштувати росіянам (на що вказують деякі відео, оприлюднені 66-ю мехбригадою чотири дні тому): їм довелося перетнути багато відкритих полів (всі вони, безумовно, заміновані українцями, хоча й не так масово, як це роблять росіяни на півдні Запорізької області), щоб дістатися до Нововодяного. Потім їм довелося пройти через те ж саме, намагаючись дістатися Жеребця, щоб побудувати там понтонний міст. І навіть коли вони це зробили, на західному березі річки їм довелося просуватися в гору, стикаючись з українцями, які окопалися на висотах над ними. Втім, це (великі втрати вже під час наближення і прориву ворожої лінії фронту) є чимось, що класична радянська/російська доктрина очікує від операцій такого роду, тому "не дивно".

Чи є підстави для "паніки"?

Я вважаю, що ні.

По-перше (і насамперед), сам факт того, що більшість чуток & OSINT вже говорять про розгортання російської ОМГ (тобто 12-го і 13-го танкових полків 4-ї дивізії) в районі Нововодяного, але: по відношенню до цих атакуючих позицій 66-ї мехбригади в цьому селі означає, що їхні початкові атаки зазнали "достатніх" втрат, щоб вони були змушені почати розгортання ОМГ "занадто рано": все ще намагаючись прорвати лінію фронту ЗСУ, а не для того, щоб скористатися вже існуючим проломом у цій лінії фронту.

По-друге, поки що ми не бачили жодних доказів того, що росіяни утримують будь-які значні ділянки дороги, що з'єднує Борову зі Сватовим. Навпаки, територія, на яку вони просуваються (на південь від цієї дороги), є "розбитою" (нерівною, горбистою, з розкиданими невеликими лісами і лісосмугами) і містить навіть дуже мало польових доріг. А без "доріг, з'єднаних із залізницями", росіяни не можуть далеко просунутися, бо їхня логістика не працює без них. Пам'ятайте, що відсутність доріг у цьому районі була однією з причин, чому український наступ на південному сході Харківщини "вичерпав себе" на підступах до Сватового: навіть ЗСУ не змогли перекидати свої вантажі з необхідною швидкістю.

З огляду на це, і ще раз: майте на увазі, що все це не більше, ніж здогадки: я не маю жодних контактів у цій частині України, і російські контакти теж нічого не знають.* Таким чином, принаймні, я не вважаю нічого з цього "достовірним", точно "не підтвердженим".

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* Ті, хто щось повідомляє, говорять про потужне розгортання Су-25 та ударних вертольотів вкс рф у відповідь на вчорашній розвал їхніх ліній в районі Кліщіївка-Андріївка.

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