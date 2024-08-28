росіяни призупинили просування ЗСУ в Курській області. 30 тисяч кинуто на цей напрямок – Том Купер

Том Купер зробив черговий оперативний звіт про ситуацію на фронтах української-російської війни. І розпочав його зі стратегічного рівня, а саме арешту Павла Дурова у Франції. Щодо бойових дій, то росіяни всіма силами намагаються організувати фронт в Курській області і почати відтісняти українців. Вони також продовжують просуватися на Покровському напрямку за рахунок чисельної переваги у живій силі, техніці, переваги в повітрі тощо.

Важко вирішити, з чого почати. Тож перейдемо одразу до найсвіжіших подій...

Кілька рядків про арешт Дурова. Чомусь він вирішив бігти на Захід, а не залишатися в росії

Пізно ввечері в суботу (24 серпня) Франція заарештувала Павла Дурова, коли він прибув на приватному літаку в аеропорт Ле Бурже в Парижі. Дуров має російське походження, але почесне французьке громадянство, і є засновником Telegram – сервісу нібито зашифрованих повідомлень. Це одна з причин, чому він став таким популярним у росії (і в Україні) і водночас викликав особливе занепокоєння ФСБ у минулі часи (ним користувалися російські внутрішньополітичні активісти та опозиціонери). Настільки, що він був серйозною мішенню, поки не був успішно зламаний ФСБ, у той час як Дуров також перебував під загрозою арешту. Тим часом, Telegram не лише скомпрометований ФСБ, але й широко (неправильно) використовується – і не лише всіма видами організованої злочинності (наприклад, кількома терористичними організаціями, расистськими рухами, мережами торговців людьми та педофілів, наркокартелями), але й російськими збройними силами для військового зв'язку (особливо для тактичного).

До речі, двома днями раніше федеральний суддя в США зобов'язав Ілона Маска публічно розкрити інформацію про інвесторів, які вклали кошти в купівлю компанії Twitter, тепер уже X. Звісно, більшість із 95 інстанцій, які він тоді "розкрив", – це інституційні фонди зі США. Однак, як виявилося, ними володіють такі милі персонажі, як російські олігархи Петро Авен (Альфа-груп) і Вадим Мошкович, обидва є членами найближчого оточення путіна), потім милі диктатури на кшталт КНР, Саудівської Аравії, ОАЕ і Катару, а потім безліч корпорацій, пов'язаних з Пуддінгом і Трампом (через Лонсдейл і Сакс), плюс Ізраїль (CHEQ): дійсно, деякі з них сприяють спонсоруванню Пуддінгом Трампа (звичайно, завжди через цілу низку дочірніх компаній і підставних осіб у формі управління капіталом, інвестицій та консалтингових структур....). Наприклад, 8VC, яка безпосередньо пов'язана з Авеном і Мошковичем; Kingdom Holing Company, що належить принцу Альваліду, або Q Tetris Holding LLC, яка є Катарським інвестиційним фондом...).

(... Отже, замість мрій про "глибинну державу", організації на кшталт "Спектру" з фільмів про Джеймса Бонда тепер виглядають набагато реалістичніше...).

...і Маск (який перебуває під ще одним розслідуванням за шахрайство) тепер стурбований тим, що може закінчити так само, як Дуров..., у той час як Цукерберг (це для всіх тих, хто може подумати, що його несправедливо обійшли увагою) вийшов чистим з подібної справи, тому що хоча його Instagram є однією з найбільших платформ для експлуатації дитячої порнографії, він надав західним урядам чорний хід до цієї системи...

Так чи інакше, всі російські мейнстрімні та соціальні медіа опинилися "на барикадах" через арешт Дурова – разом з усіма можливими пуддінг-маріонетками (від Ілона Маска, Девіда Сакса, Пітера Тіля, Такера Карлсона до Найджела Фараджа...). Адже олігархи та їхні маріонетки люблять олігархів. Вони всі скаржаться на те, що "свобода слова під загрозою"...

Що за нісенітниця! Змушує замислитися, чи підтримали б ті ж самі персонажі, наприклад, платну нацистську рекламу в британських і французьких газетах 1 червня 1940 року, або платну японську рекламу в загальнонаціональних газетах США 9 грудня 1941 року? ...або як щодо платної єгипетської реклами в "The Jerusalem Times" від 7 жовтня 1973 року та іракської реклами в "Kayvan" та інших іранських газетах від 24 вересня 1980 року...?

Як би я не був "палким прихильником" свободи слова, вона має свої межі – особливо, коли цією свободою зловживають з метою поширення гімнопропаганди, дезінформації та мови ненависті. Крім того, слід пам'ятати, що Дуров був заарештований не "країною", а за рішенням незалежного суду, що є цілком нормальним, якщо є необхідність визначити, чи винен хтось у скоєнні злочину, чи ні.

Ні, це не повинно означати, що я "раптом" "переконався, що система працює". Навпаки: система глибоко підірвана, насамперед завдяки таким, як Дуров, Маск тощо… І все ж переважає думка: якщо він поважає закон, то з Дуровом все буде добре.

... не впаде з якихось сходів...

... а потім з вікна в кінці цих сходів...

... що набуває особливого значення з огляду на те, що, за повідомленнями, Дуров збирався зустрітися чи то з кимось із вищого керівництва ФСБ, чи то навіть з Пудінгом особисто. Інакше кажучи, він знав, що його розшукують у Франції, і все одно вирішив, що краще "бігти на Захід", ніж залишатися в росії.

Повітряно-ракетна війна. На атаку 26 серпня ЗСУ відреагували оперативно

Вже два дні росія завдає потужних ударів по українській енергосистемі. Дійсно, після тижнів "заощадження" і "збирання" ракет, 26 серпня росіяни здійснили 15-годинний масований ракетний/БПЛА-удар по Україні (що тривав приблизно з 00:00 до 15:00 після обіду). Серед літаків і військових кораблів, які, як відомо, були задіяні, були три групи з 11 літаками Ту-95 і одна з 6 бомбардувальниками Ту-22М-3 (цього разу з різних авіабаз), а також чотири кораблі, оснащені крилатими ракетами "Калібр" (майже всі перебували в районі Новоросійська). Загалом, ПСУ повідомила про виявлення 127 ракет і 109 ударних БПЛА "Шахед", а також заявила, що виявила та збила:

6 Іскандерів та/або КН-23 (з Курської, Воронезької області та окупованого Криму); 1 заявлено збитий);

3 "Кинджали" (з Рязані та Липецька; 1 заявлений збитим);

3 ракети Х-22 (всі з Воронежа; 1 заявлена збитою);

77 ракет Х-101 (з Каспійського моря та Волгоградської області; 75 заявлено збитими);

28 "Калібрів" (24 вважаються збитими);

10 Х-59/69;

109 "Шахедів" (з Курська, Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму; 99, як стверджується, збиті).

Щоб проілюструвати масштаби: у розпал атаки, близько 07.10 ранку, ПСУ відстежувала понад 80 "Шахедів" у повітряному просторі України. Очевидно, що вони мали на меті "нанесення на карту" ЗРК ПСУ: спонукати українців увімкнути свої радари і, таким чином, виявити позиції своїх засобів ППО. Через 10-20 хвилин перші дві групи Ту-95 завершили випуск Х-101, кораблі Чорноморського флоту почали пуски "Калібрів", а з аеродрому Шайківка почали злітати Ту-22М-3. Читайте: задовольнившись тим, що вони знайшли про українські ЗРК, росіяни почали наносити справжній "головний удар".

Поки "Шахеди" ще мандрували північно-східною, північно-центральною, а потім і західною Україною, "Калібри" увійшли в повітряний простір двома "зенітно-ракетними коридорами" (через Запоріжжя в напрямку Дніпра і на північ від Херсона, а потім повз Миколаїв). Х-101 з'явилися над північною частиною Сум, а потім продовжили рух повз Київ у західному напрямку. Зрештою, маса ракет і ударних БПЛА сконцентрувалася на близько двох десятках цілей приблизно між Луцьком, Рівним, Житомиром, Вінницею та Івано-Франківськом. Коли вони досягли цієї частини України, до них "приєдналися/підсилилися" (звісно, набагато швидше) "Іскандери", "Кинджали" і КН-23.

Десятки "Шахедів" були збиті групами протиповітряної оборони різних окремих кулеметних батальйонів. Як і у випадку з кількома іншими, минулого тижня деякі з них були збиті гелікоптерами Мі-8 і Мі-24 армійської авіації ЗСУ. Два з них зникли в білоруському повітряному просторі, а один долетів аж до Польщі, а потім на 25-30 км заглибився в її повітряний простір. Варшаву заполонила акція протесту.

Кулеметник одного з українських мобільних кулеметних батальйонів. Ліворуч і праворуч від його плечей видно димові сліди від збитої ним крилатої ракети Х-101.

Через те, що московські "тупоголові командири" не перестають заявляти, наскільки вони підвищили надійність своїх крилатих ракет (вони тепер використовують мікросхеми від автомобілів Maybach замість посудомийних машин Bosch?), одна з Х-101 вбила багато риби при падінні в Дніпро:

Щодо цілей... Зважаючи на тривалість удару, може здатися дивним, як мало стало відомо про його результати. Навпаки: з огляду на поширення відключень електроенергії по всій Україні – ні, це не викликає жодного подиву.

Однією з відомих цілей була Вишгородська ГЕС, що на північ від Києва. Вона отримала (щонайменше) одне влучання і була виведена з ладу. Дамба, що утримує Дніпровське водосховище, залишилася неушкодженою (інакше більша частина центру Києва була б затоплена, що призвело б до колосальних руйнувань і масових жертв серед цивільного населення). Відомо, що в Луцьку "Шахед" влучив у житловий будинок:

...та готель у Кривому Розі (2 людини загинули). Відомо, що інші удари були завдані в Хмельницькій та Одеській областях... Дійсно, маса з понад 30 одиниць озброєння, що влучили, напевно, додала значної шкоди українській електромережі, оскільки більша частина її була або виведена з ладу, або вимкнена, щоб запобігти ще більшій дестабілізації та пошкодженням.

Київ відреагував оперативно, завдавши удару за допомогою безпілотників по найбільшому нафтопереробному заводу в росії – "Газпромнефть-ОНПЗ" під Омськом. Мушу зізнатися: я здивований, наскільки погано захищений такий важливий об'єкт: таке враження, що хтось доручив його охорону австрійському Бундесверу, яким тоді командував наш славний міністр оборони та інші члени уряду... Яке ж було здивування, коли омський НПЗ зазнав удару кількох БПЛА і, наскільки відомо, його установка первинної переробки нафти АВТ-11 (найбільша за потужністю: 8,4 млн тонн нафти і 1,2 млн тонн газу на рік) була пошкоджена і зупинилася. Україна також завдала удару БПЛА по АБ "Енгельс-2": росіяни заявили, що всі були збиті, але один з них влучив у хмарочос з квартирами (українці стверджують, що це квартири екіпажів бомбардувальників ВКС).

(до речі, вчора вранці федеральний склад ПММ в Пролетарську, який містить 8-10% всіх російських запасів ПММ, все ще горів... вже 9-й день поспіль).

Наступної ночі росіяни повторили навчання: станом на ранок вівторка ППО повідомило про 91 виліт ракет і ударних БПЛА: 65 з них було збито (в тому числі 5 Х-101 і 60 "Шахедів"), 10 розбилися самостійно, один "Шахед" зник у білоруському повітряному просторі, тоді як щонайменше 10 "Шахедів" все ще перебували в українському повітряному просторі 27 серпня близько 08.00 за місцевим часом. Звісно, не обійшлося без додаткових ударів по інфраструктурі...

Наземна війна. росія посилила курський фронт 30 тисячами підкріплення

Поза тим росіяни в такій паніці, що і пуддінґівські пропагандони, і різноманітні чиновники ледь не щодня вигадують новий привід для чергового українського наступу. Спочатку плакали про південне Запоріжжя, потім про Брянськ, потім про південну Херсонщину, потім про Бєлгород... щиро: я збився з рахунку... Тим часом, на місцях росіяни продовжують наступ на західну Донеччину.

Курська область. По суті, і саме так, як планував найбільший військовий стратег усіх часів, а саме: "не виводячи військ з України" – всрф і ВДВ ввели стільки підкріплень (до 30 000 солдатів), що створили міцний фронт приблизно на 40% контрольованої українцями території (особливо на сході Глушківського району і на схід від Суджі), і почали проводити перші широкомасштабні контратаки (в тому числі кілька ефективних і успішних). І навпаки, ЗСУ відійшли з кількох місць і почали окопуватися в кількох інших. Однозначно підтверджено присутність штабів наступних основних російських підрозділів:

810-ї бригади морської піхоти;

155-ї бригади морської піхоти;

200-ї мотострілецької бригади;

7-го та 51-го полків ВДВ;

11-ї бригади ВДВ;

24-тої бригади спецназу, і це на додаток до більш ніж десятка різних мотострілецьких полків всрф і ВКС (плюс два полки "Ахмата"... якщо хтось досі вважає їх "серйозними бойовими формуваннями").

Західна сторона... Уздовж річки Сейм у Глушківському районі росіяни, як відомо, протягом вихідних побудували три нових понтонних мости: два – на північ від Званного, один – біля Глушкова. ЗСУ наносять по них удари дронами і HIMARS, а ПСУ – з керованими бомабми: я не поділяю оптимізму тих, хто очікує тут "чергового Херсона". Це росія, логістичний центр всрф у Курську близько, а Сейм – не Дніпро (принаймні, до того, як росіяни підірвали Каховську греблю). Плюс, враховуючи темпи, з якими США, Велика Британія і Франція постачають Україні високоточні керовані боєприпаси повітряного базування, у той час як тріо фантастікус у Білому домі продовжує забороняти використання ATACMS на російській території.., що ж, я не здивуюся, якщо виявиться, що росіяни мають більше понтонних мостів на Сеймі, ніж українці можуть мати боєприпасів, щоб вдарити по них...

Так, це гіпербола, але не дивно, що всрф змогли посилити 155-ту бригаду морської піхоти настільки, що та спромоглася контратакувати Комарівку: дехто каже, що вони відвоювали це місце.Читайте: одна лише присутність 5-ї зенітно-ракетної бригади ВКС мала б навчити всіх, що особливо "ФСБ без права на відступ" має до біса серйозні наміри, захищаючи Глушковський район.

У районі Корєнєво три дні тому росіяни контратакували в районі Толпіно, а після того, як ЗСУ відійшли звідти, почали наступ через Вєтрєно в напрямку Ольговки і Крем'яного. Потім ЗСУ контратакували на Толпіно з... "приблизно на північ від Олександрівки", що дозволяє зробити висновок про те, що всрф насправді намагався завдати удару, щоб пробитися до ще одного російського підрозділу, відрізаного з тилу: можливо, в районі Дубровки? Менш імовірно, що всрф намагаються відрізати підконтрольні ЗСУ позиції на пагорбах далі на північний схід, в районі між Шептухівкою і Каучуком, який, за іронією долі, натовп "відео, або його не було" оголосив "неіснуючим". Як, на їхню думку, ЗСУ може здійснювати обстріли з району Олександрівки в напрямку Толпіно, не будучи присутнім в цьому районі – я без поняття. Це так само, як і заява про те, що Краснооктябрське "зараз під контролем України", хоча це так вже більше тижня, і тільки "зараз" звідти вивели підрозділи ЗСУ, і вони можуть показувати відео з цього району... Те ж саме стосується і "просування українських військ на північ від Малої Локні"...

Власне, минулотижневі втрати 810-ї бригади морської піхоти були "швидко замінені" ще одним батальйоном "морської піхоти" плюс елементи 4-5 різних мобілізаційних полків, перекинутих у цей район (див.: моряки з кораблів Тихоокеанського флоту тощо). Але після того, як близько 80-90 вцілілим бійцям 9-ї ОМСБр вдалося втекти в напрямку Бахтінки, 24 серпня ЗСУ не тільки закріпилися в Малій Локні: "лінія фронту" в цьому районі проходить півколом приблизно від Шептухівки (?) через Каучук (ЗСУ) через Каучук (ЗСУ) на Анастасівку (ЗСУ) і Машкіно (ЗСУ) на півночі, по східному узбіччю дороги, що з'єднує Льгов з Суджею, до Бахтінки (?), потім Розгреблі (?)... Наскільки це можна назвати "лінією фронту" – поки що ні: насправді це щось на кшталт "нічийної землі/сірої зони" шириною 5-10 км, яку ніхто не контролює.

У районі Великого Солдатського росіянам вдалося зупинити українські рейди, потім 11-та ВДВ і 15-та мотострілецька зняли облогу своїх військ у Нижній Паровій, а потім відтіснили ЗСУ на (приблизно) лінію Розгреблі-Бірюківка-Борки. На південь від цього рубежу ЗСУ продовжують контролювати Пушкарне і Руську Конопельку.

Однак далі на південь 24-а бригада спецназу зуміла звільнити близько 40 оточених з Уланок, а потім – чи то з Уланок, чи то з Нижньомахового – перейшла річку Псел і захопила Спальне. Це змусило ЗСУ відступити з Білиці та Гір’ї. Це було 22-23 серпня: відтоді за Борки точаться великі бої.

У повітрі ЗСУ продовжують обстрілювати мости на Сеймі керованими бомбами, випущеними з МіГів та Сушок, а українські дрони спричинили втрату щонайменше ще одного російського Мі-8, а можливо і двох.

Тим часом ВКС рф інтенсивно бомбардують район Краснооктябрьського, а російські дрони націлені на підрозділи ЗСУ в районі Снагостя, що неподалік. росіяни посилюють повітряні удари по Суджі: так, пуддінгівські гімнопропагандони попередили цивільних, які все ще перебувають на окупованій Україною території, що всі міста і села там будуть "знищені".

Північна Харківщина... без особливих змін, але після провалу останньої української контратаки в районі Глибівки, тепер настала черга росіян контратакувати...

Битва за Донбас. Покровськ залишається в абсолютному центрі уваги росії

Куп'янськ-Сватове... періодичні російські атаки... деякі українські контратаки (як у лісі Серебрянка, де українцям вдалося просунутися неглибоко).

Бахмут... росіяни продовжили атаки через канал. Вони замінили 11-ту бригаду ВДВ трьома мотострілецькими батальйонами мобілізованих, які тим часом атакують в районі Кліщіївки.

Як й інші підрозділи ЗСУ в цьому районі, (425-й) батальйон "Скала" контратакує за кожної нагоди. На жаль, цей бій є ще одним доказом того, що якість не замінює кількість.

Покровськ-Авдіївка... Цей сектор залишається в абсолютному фокусі уваги росії. Дійсно, група "Центр" атакує де-факто двома загальновійськовими арміями, включаючи всі елементи 1-ї, 15-ї, 30-ї та 114-ї омсбр, повним складом 27-ї мотострілецької дивізії та 90-ї танкової дивізії, а також 201-ю військовою базою, плюс десятки мобілізаційних батальйонів, витрачених на відновлення знищених підрозділів (російські втрати на цій ділянці залишаються на рекордно високому рівні вже четвертий чи п'ятий тиждень поспіль). І вони поповнюють свої штурмові групи додатковими мотоциклами:

Головною віссю цього наступу залишається місцева залізнична ділянка, і саме по ній всрф увійшли, а потім захопили всю Новогродівку: навіть запеклого опору 151-ї мехбригади виявилося недостатньо. На південь від неї росіяни також розширюють своє проникнення, наступаючи в напрямку Михалівки, Калинового та Свято-Богоявленського.

Щоб переконатися: маса російських сил на цій ділянці робить ідеї на кшталт "одна українська бригада могла б їх відрізати" не більше, ніж видаванням бажаного за дійсне. Ні: не змогла б. Особливо якщо врахувати, що ВКС має повну повітряну перевагу над цією частиною України. На додаток до приблизно 4:1 російської переваги у військах, артилерії та БПЛА. Можливо, Зеленський особисто пообіцяв "підкріплення" для ЗСУ на Покровському напрямку. Що це має означати – гадки не маю, адже навіть п'ять українських бригад не змогли б багато чого змінити. Дійсно: 10 комплексів Patriot, IRIS-T та/або NASAMs – не могли, тому що їм бракує необхідної дальності, щоб збивати Су-34 до того, як вони зможуть випустити УМПК, а також тому, що вони практично марні проти УМПК.

Ділянка Мар'їнка-Вугледар... на жаль, "Вугледарський кут" більше не є таким, оскільки, незважаючи на величезні втрати, росіяни захопили смугу території від Костянтинівки (майже вся вона наразі перебуває в російських руках) до Водяного, і таким чином вийшли на широкому фронті до дороги 00532 (що з'єднує Вугледар з Костянтинівкою). Можливо, за останній тиждень їх зупинили, але вони також відтіснили ЗСУ з зони досяжності артилерії на найближчу ділянку залізничної лінії від Донецька до Мелітополя.

Південне Запоріжжя/Дніпро. ПСУ розвернулися

Херсонщина... у світлі тривалої російської кампанії терористичних ударів з БПЛА по цивільному населенню міста, останніми днями ПСУ та ЗСУ почали наносити удари по російських спостережних пунктах та артилерійських позиціях в районі Олешків... що, в свою чергу, спонукало деяких пуддінґівських гімнопропагандонів фантазувати про черговий український наступ – чи то над Дніпром, чи то навіть аж до Криму. За їхніми словами, для цього "українські бойовики" зібрали в районі Одеси величезну кількість БПЛА і FPV-дронів.

Удар керованими бомбами з українського МіГ-29 по російському КСП в районі Олешків ще 22 або 23 серпня.

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