Що думають американці про підтримку України. Чи політики враховують цю думку? – Atlantic Council

Опитування громадської думки протягом літа і восени у США показують, що більшість американців підтримують надання допомоги Україні та її перемогу над росією в найкоротші терміни, а також прагнення країни приєднатися до НАТО і ЄС у довгостроковій перспективі. Atlantic Council з огляду на результати опитувань стверджує, що підтримка України з боку американських виборців залишається високою. Тож всі дії конгресменів та сенаторів США, які активно виступають проти, йдуть у розріз із думкою виборців, що ще раз підтверджує, що вони є або відкритими агентами кремля, або перебувають під впливом таких агентів.

Хаос у Палаті представників поставив під сумнів критично важливе фінансування України з боку США, вперше з моменту початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року. 3 жовтня невелика група республіканців ініціювала процедуру відсторонення від посади спікера Палати представників Кевіна Маккарті, яку демократи з радістю підтримали. Ці дивні соратники усунули Маккарті з посади спікера і занурили нижню палату Конгресу в стан невизначеності, небачений раніше в американський історії.

Одним з останніх актів Маккарті на посаді спікера було виключення допомоги Україні з резолюції, прийнятої минулого тижня, щоб продовжити фінансування уряду до середини листопада. Тепер, після відставки Маккарті, який був досить сильним прихильником України, неясно, коли і чи взагалі проголосує Палата представників за запропонований адміністрацією Байдена пакет допомоги Україні на суму 24 мільярди доларів. На щастя, Сенат вже заявив про свою двопартійну підтримку нового траншу фінансування.

Більше того, більшість американців хочуть продовжувати підтримку України з боку США, що є рідкісним джерелом двопартійної підтримки в поляризованій політиці країни. Хоча може виникнути спокуса пов'язати опозиційну кліку республіканців у Конгресі з падінням громадської підтримки України, опитування постійно свідчать про те, що в обох партіях вона є напрочуд стійкою. Чи буде нове керівництво Конгресу діяти всупереч волі більшості американців, щоб заспокоїти самотніх ізоляціоністів?

Американці вже давно підтримують Україну більше, ніж деякі автори заголовків у засобах масової інформації. Низка опитувань, проведених влітку цьогоріч, демонструє більше нюансів та позитивну картину підтримки з боку США, ніж деякі наративи приреченості та похмурості, що поширюються: у червні та липні майже половина американців хотіли, щоб Конгрес витрачав більше грошей на Україну, 76% американців вважали перемогу України над росією "важливою для Сполучених Штатів", а близько 80% були переконані аргументами на користь допомоги Україні. Республіканці, як виявилося, підтримували Україну менше, ніж демократи, але були більш відкритими для допомоги їй, ніж будь-якій іншій іноземній державі.

Зріз думок американців на сьогодні. Військова допомога Україні у республіканців – 50 на 50

Нещодавні опитування надають нові докази того, що американська громадська підтримка України залишається міцною і двопартійною, і, можливо, навіть більш просунутою, ніж думка багатьох у Конгресі чи Білому домі. Опитування, проведене Chicago Council on Global Affairs (CCGA) 7-18 вересня, показало, що 63% респондентів підтримують "надання додаткового озброєння та військової допомоги українському уряду". Воно слідує за опитуванням, проведеним 10-17 серпня компаніями Change Research та Razom for Ukraine, які виявили, що 63% респондентів заявили, що підтримують "продовження військової підтримки України у федеральному бюджеті наступного року".

Республіканці в опитуванні CCGA підтримали військову допомогу Україні на рівні 50 відсотків, тоді як в опитуванні Change-Razom 41 відсоток респондентів-республіканців висловився за додаткову військову підтримку (порівняно з 77 відсотками демократів і 60 відсотками незалежних в опитуванні CCGA, і 87 відсотками демократів і 52 відсотками незалежних в опитуванні Change-Razom).

Більше того, опитування CCGA та Change-Razom свідчать про те, що відсоток американців, які вважають, що допомога Україні "варта витрачених коштів", залишається стабільним. У червні Інститут Рейгана виявив, що 50 відсотків американців вважають, що допомога США Україні була виправданою (65 відсотків демократів, 41 відсоток республіканців). Ці цифри значно підскочили, коли респондентам повідомили, що за 3% військового бюджету США Україна "значно погіршила" російську армію (зростання на 12 відсоткових пунктів для демократів, 18 – для республіканців). Change-Razom поставили те саме запитання і отримали схожі результати: загальна кількість відповідей "це того варте" зросла з 46% до 57% в цілому; з 52% до 62% для демократів і з 45% до 56% для республіканців. Зовсім нещодавно опитування CCGA зафіксувало загальну оцінку "варто витрачених коштів" на рівні 53% в цілому, 38% серед республіканців і 69% серед демократів.

Треба конкретизувати "стільки, скільки потрібно". Скільки часу займе підтримка і що це означає

Опитування також свідчать, що те, як лідери формулюють довгострокову підтримку України, має значення для американців з обох партій. Change-Razom поставили питання респондентам, чи підтримають вони припинення військової підтримки України лише тоді, коли "регіон стане стабільним і росія залишить всю українську територію". 52% незалежних і 50% республіканців відповіли "так" (плюс 71% демократів, що становить 59% від усіх респондентів). Припущення, що половина республіканців і майже три чверті демократів хочуть надавати військову допомогу Україні до її перемоги над росією, є приголомшливим новим відкриттям.

Але коли CCGA запитав американців, чи повинні США "підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, навіть якщо американським домогосподарствам доведеться платити вищі ціни на газ і продукти харчування", то підтримка виявилася набагато нижчою. Лише 47% респондентів сказали, що готові терпіти такі витрати, в тому числі 62% демократів, 46% незалежних і 30% республіканців.

Хоча адміністрація Байдена використовувала фразу "стільки, скільки буде потрібно", щоб сигналізувати про подальшу підтримку України, американці можуть бути більш переконані, якщо матимуть додатковий контекст щодо кінцевої мети. Білий дім може досягти більшого успіху, представивши чіткіший план того, як виглядає українська перемога. І хоча адміністрація, можливо, не зможе завоювати всіх республіканських виборців, конкретизація перемоги може допомогти послабити опір Республіканської партії фінансуванню України.

США активніше в НАТО. Республіканці за членство України в Альянсі і ЄС

Цікаво, що нещодавнє дослідження Німецького фонду Маршалла (GMF) додає нових доказів того, що американці можуть випереджати своїх представників, коли йдеться про довгострокову підтримку України з боку США. У звіті "Трансатлантичні тенденції 2023", опублікованому 12 вересня, GMF опитав американців і європейців щодо їхніх поглядів на "мінливий світовий порядок". Дослідження показало, що більшість американських респондентів хочуть бачити Україну в НАТО (61%), підтримують її членство в Європейському Союзі (58%) і виступають за фінансову підтримку США у відновленні України (57%). Хоча ці цифри можуть здивувати політиків і коментаторів, вони свідчать про те, що багато американців бачать в Україні майбутнього союзника і надійного партнера.

Підтримка членства України в НАТО і ЄС та її відновлення також напрочуд сильна серед республіканців. Цілих 59 відсотків республіканських респондентів заявили, що вони підтримують членство України в Альянсі (74 відсотки демократів висловилися "за"). Важливо, що лише 29% республіканців висловилися проти членства України в НАТО, що є низьким показником, особливо з огляду на добре відомий скептицизм колишнього президента Дональда Трампа щодо Альянсу та його сильні позиції серед республіканців під час опитувань напередодні президентських виборів наступного року.

Міцна, довготривала та двопартійна. Медіа помиляються

Опитування CCGA та Change/Razom, а також звіт German Marshall Fund свідчать про те, що багато американців хочуть допомогти Україні перемогти росію в найближчій перспективі та підтримати довгострокові євроатлантичні прагнення Києва. Ці висновки суперечать медійним наративам про падіння підтримки України, які створюють петлю негативного зворотного зв'язку, коли їх повторюють гучні антиукраїнські голоси в Конгресі. У зв'язку з тим, що найближчими днями Палата представників піде на канікули, журналістам і членам Конгресу варто приділити увагу тому, як американці насправді ставляться до жорстокої, неспровокованої війни росії проти України, і що, на їхню думку, їхня країна повинна робити у зв'язку із цим.

Джерело: Atlantic Council