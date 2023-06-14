Австралійський генерал у відставці Мік Раян аналізує можливі відповіді росіян на український контрнаступ з урахуванням попередніх помилок Гєрасімова та його обмежень на сьогодні. Головна порада від генерала Раяна з огляду на попередній досвід війни росіян: якщо ворог збирається робити помилки – не стійте у нього на шляху.

В Україні відбуваються контрнаступальні та оборонні дії, але я не буду детально розповідати, на якій вони стадії... Вони всі налаштовані позитивно. Передайте це путіну.

Президент Зеленський, червень 2023 року

Протягом останнього тижня українські Збройні сили опинилися під пильною увагою, оскільки безліч аналітиків вивчають звіти, щоб визначити, як просувається наступ 2023 року. Хоча це важлива діяльність у військових установах і у світі відкритих джерел, для таких стратегічних суджень ще занадто рано.

Проте вже на часі проаналізувати російську відповідь. Після кульмінації наступу 2023 року росіяни повинні тепер (значною мірою) перейти до стратегічної оборони, щоб захиститися від української кампанії, яка щойно розпочалася. Зокрема, ми можемо поставити під сумнів наступні кроки російського головнокомандувача генерала Валєрія Гєрасімова.

Чотириразовий стратегічний невдаха Гєрасімов. Поки що невтішний послужний список

У статті, опублікованій у травні 2023 року, я охарактеризував Гєрасімова як чотириразового стратегічного невдаху. Це важливий контекст при розгляді його реакції на підготовку наступу "Україна 2023". Коротко проаналізуємо його нещодавні невдачі.

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Невдачею номер один був початковий план вторгнення в Україну. Виходячи з припущень, що українці не зможуть забезпечити ефективну оборону, що український уряд втече з країни і що Захід забезпечить мінімальне втручання, російські плани зосереджувалися на десятиденній кампанії з метою захоплення України, а потім повернення до окупаційних сил. Всупереч російським очікуванням, українці дали відсіч. російські війська загрузли і врешті-решт відступили з півночі України, хоча на півдні та сході вони мали більший успіх. Як начальник Генерального штабу Збройних сил росії, Гєрасімов і міністр оборони росії Шойгу мали б відігравати ключову роль у плануванні та затвердженні цього плану.

Другою невдачею Гєрасімова стали хаотичні перші кілька тижнів російської мобілізації після її оголошення президентом путіним у вересні 2022 року. Він мав би передбачити такий крок, як тільки стало зрозуміло, що війна не йде добре. Це його робота, зрештою. Радянська армія за часів Холодної війни мала широкі мобілізаційні плани, ресурси і навчальний персонал для розширення своїх сухопутних сил. Гєрасімов, продукт радянської епохи, знехтував вимогами щодо інфраструктури та підготовки кадрів для таких мобілізаційних стрибків. Це значною мірою пов'язано з третьою невдачею.

Третьою невдачею Гєрасімова стала десятирічна програма трансформації, яку курували він і міністр оборони Шойгу. Розпочата у 2012 році і спрямована на професіоналізацію російських збройних сил, модернізацію їхнього озброєння і приведення їх у вищий ступінь готовності, ця програма усунула значну частину старої радянської архітектури мобілізаційної підготовки. Це не було випадковістю, це був свідомий вибір. Одним із наслідків такої трансформації російської армії стало те, що вона позбавила її здатності до швидкого розширення. І як показала "спеціальна військова операція" в Україні, інституційні реформи Гєрасімова-Шойгу не створили тип сучасної, інтегрованої і добре керованої військової організації, яка необхідна для успіху в сучасній війні.

На завершення свого сумнівного послужного списку генерал Гєрасімов прийняв командування російськими військами в Україні в січні і без особливих зволікань розпочав широкомасштабний наступ. Було здійснено низку ударів на п'яти основних напрямках, починаючи з району Кремінної і далі на південь через Бахмут, Авідіївку, Донецьк і Вугледар. Майкл Кофман і Роб Лі написали:

Наприкінці січня Гєрасімов розпочав непродуманий і несвоєчасний наступ на Донбасі. російська армія, яка все ще відновлювалася, була не в змозі проводити наступальні операції, зважаючи на дефіцит особового складу, обладнання та боєприпасів. москва мобілізувала понад 300 000 військовослужбовців, яких швидко використала для поповнення російських сил, але не змогла відновити достатній наступальний потенціал. Кількість має значення, але армія не може відновити свою якість за кілька місяців.

російські військові в Україні мали дуже обмежений успіх у цих наземних наступальних операціях. До квітня, незважаючи на невеликі успіхи навколо Бахмута, російські наступальні операції 2023 року в основному завершилися. За даними американської розвідки, з грудня 2022-го росіяни втратили понад 100 000 солдатів, у тому числі 20 000 вбитими. Вони також втратили стільки техніки, що російським підрозділам в Україні видають танки 1950-х років. Гєрасімов – знову ж таки – керував військовою кампанією, яка спиралася на занадто багато різних напрямків наступу, кожен з яких був недостатньо забезпечений ресурсами і не здатний до оперативного прориву. Отже, він змарнував будь-який потенціал, що залишився для наступальних операцій.

Обмеження Гєрасімова. П'ять завдань, які гальмуватимуть ефективність

Перш ніж розглядати варіанти дій Гєрасімова, слід з'ясувати, з якими обмеженнями йому зараз доводиться працювати.

По-перше, неефективні наступальні операції, розпочаті Гєрасімовим цьогоріч, поглинули величезну кількість боєприпасів і техніки його сил, а також призвели до загибелі й поранень солдатів. Це обмежить, але не повністю пригнітить здатність начальника Генштабу рф ефективно реагувати на українські атаки на півдні та сході. І хоча росіяни побудували величезну кількість загороджень в глибині своєї лінії фронту (див. хорошу, оновлену карту цих загороджень від Брейді Афріка тут), Гєрасімов все ще має захищати величезну площу окупованої території.

По-друге, у Гєрасімова є кілька підлеглих командирів, з якими йому необхідно співпрацювати і координувати дії для побудови цілісної загальної оборонної стратегії. У звіті, опублікованому на початку цього року, Інститут дослідження війни проаналізував зміну командувачів російських військових округів після початку російського вторгнення в лютому 2022-го. Не залишилось жодного командувача військовим округом, який брав участь у початковому вторгненні. Ба більше, більшість із них були призначені на свої посади лише цьогоріч в січні. Найбільш важливими для Гєрасімова будуть командувачі Південного, Східного і Центрального військових округів, а також командувач Повітряно-десантних військ (ВДВ), головнокомандувач Повітряно-космічних сил росії (ВКС) і командувач Чорноморського флоту росії.

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ЗСУ знають, де проходять межі оперативної відповідальності між командуваннями, і їхній план буде спрямований на використання цих "з'єднань на карті". Гєрасімову необхідно продовжувати покращувати інтеграцію оперативних дій цих сил, якщо він хоче організувати ефективну оборону проти українського наступу. Вже зараз видно, що російські війська переміщуються між українськими областями внаслідок руйнування росіянами Каховської дамби. Гєрасімову, ймовірно, доведеться здійснювати більше транскордонних перекидань російських резервів, оскільки український наступ набирає обертів.

По-третє, Гєрасімов стежитиме за рівнем сил. Його наступальні операції 2023 року позбавили війська рф багатьох підкріплень, які вони отримали після часткової мобілізації 2022-го. Український наступ, безумовно, буде зосереджений на знищенні якомога більшої кількості російських підрозділів. І хоча можуть існувати стратегічні резерви на випадок, якщо українці досягнуть значних успіхів у наступі, Гєрасімов, безсумнівно, думає про ще один раунд мобілізації для поповнення своїх сил в Україні.

По-четверте, його оперативна логістична система буде необхідною для підтримки російського оборонного плану. Вона також буде ключовою ціллю для ЗСУ, які намагатимуться знищити російські запаси боєприпасів і пального. Якщо вони зможуть обмежити доступ російських бойових сил до палива і боєприпасів, українці обмежать російську реакцію на їхнє тактичне або оперативне проникнення і, відповідно, мобільність російських резервів. Гєрасімову необхідно буде зосередитися на інтегрованій повітряній і наземній обороні своєї логістики, щоб запобігти атакам безпілотників, ракет, далекобійної артилерії, а також українських спецпідрозділів і сил опору в тилових районах.

Нарешті, Гєрасімов залишається начальником Генерального штабу збройних сил росії і першим заступником міністра оборони. Тож він також повинен стежити за обороною російських кордонів, особливо з огляду на нещодавні вторгнення в Бєлгород і удари безпілотників по москві. Вони були чітко розроблені українцями як стратегічні відволікаючі маневри, щоб змусити росіян переглянути дислокацію наземних і протиповітряних сил оборони. Вони також були політико-психологічною операцією проти російського керівництва і громадян росії. Обов'язки Гєрасімова в москві і лояльність до путіна – відволікатимуть його від командних обов'язків в Україні.

Отже, перед Герасимовим стоять численні виклики. Він не лише має займатися військовою стратегією вищого рівня і координацією російських військових операцій, але й продовжувати забезпечувати військово-політичну взаємодію між військовими рф і президентом путіним. Ще до того, як йому доведеться обмірковувати варіанти реагування на нові українські наступальні операції проти російських військ на сході і півдні, Гєрасімов має величезні обов'язки.

Варіанти для Гєрасімова. Три можливості утриматися

Які варіанти є у Гєрасімова зараз, коли розпочався український наступ 2023?

Він має небагато варіантів. Оскільки путін бачить вигоду в затягуванні війни, утримання позицій буде центральним компонентом будь-якого варіанту дій Гєрасімова. Оскільки Україна залежить від західної зброї, боєприпасів та економічної допомоги, путіну, схоже, зручніше перечекати, утримуючи позиції і ведучи переговори після того, як Україна і/або Захід втомляться від війни.

Я вважаю, що це насправді дуже слабке припущення. Всі інші припущення путіна щодо України і війни виявилися помилковими – чому б його здатність приймати рішення раптово покращилася? Це не означає, що російський президент поки що не дотримуватиметься стратегії "перечекати".

Варіант 1: Міцно триматися. Перший варіант Гєрасімова – поки що вичікувати і спостерігати за тим, як розвиватиметься український наступ. Ми перебуваємо лише на початку кампанії "Україна 2023", і переважна частина її наступальної бойової потужності ще не задіяна. Тому начальник російського Генштабу, вірогідно, захоче почекати якомога довше, щоб побачити, де в кінцевому підсумку будуть зосереджені основні зусилля України. Це може бути схід або південь. Гєрасімов, можливо, пам'ятаючи про минулорічний удар на лінії Херсон-Харків, буде стежити за операціями, які є фінтами, та за іншими українськими хитрощами. Ймовірно, він віддасть перевагу утриманню всієї української території, яку наразі займає рф, поглине українські наступи, сподіваючись продемонструвати мінімальний успіх, готуючись до російських наступальних операцій наприкінці цього року.

Варіант 2: "Міцно триматися" (плюс). Наступний варіант Гєрасімова є варіацією варіанту 1, але з обмеженими наступальними ударами по слабких місцях України, якщо вони відкриються. Це складніший варіант, оскільки йому потрібно буде зібрати бойові та допоміжні сили для наступальної операції зі своїх вже ослаблених сил. Це, ймовірно, швидко відобразиться в українському плані збору розвідувальної інформації і стане мішенню для удару. Хоча це може бути варіантом, росіяни цьогоріч не продемонстрували хист до значних успіхів у своїх наступальних операціях. Тому я вважаю, що цей варіант, хоч і привабливий, але наразі має обмежену реалістичність.

Варіант 3: Переорієнтувати оборону. Можливо, найбільш політично складною, але військово ефективною була б переорієнтація російської оборони навколо Криму і Донбасу. Це означатиме, що росіяни відмовляться від значної частини (але не всієї) території, яку вони незаконно захопили з лютого 2022 року. Це означатиме, що вони зосередять свою оборону на трьох напрямках – Луганську, Донецьку і Кримському півострові. Це значно скоротить лінію фронту і дозволить росіянам створити мобільні резерви. Однак це призвело б до знищення "сухопутного коридору" до Криму, що було б дуже складно для путіна з політичної точки зору. Це може бути корисним запасним варіантом, якщо справи у росіян підуть погано в найближчі місяці, але за нинішніх умов навряд чи буде позитивно розглядатися.

Найближчі тижні для Гєрасімова. Сподіваємось на схильність до помилок

У короткостроковій перспективі Гєрасімов навряд чи внесе суттєві зміни у свій загальний план оборони української території, яку займають його війська. Зараз просто занадто рано для серйозних коригувань. Має минути ще певний час, і Гєрасімов змусить свої системи розвідки, спостереження і рекогносцировки працювати понаднормово, щоб підтвердити концентрацію українських військ і розгадати їхні оперативні наміри.

Тому в короткостроковій перспективі Гєрасімов, найімовірніше, "триматиметься". Це не означає, що на місцях не буде запеклих боїв. Це також не означає, що темпи жорстоких атак із використанням безпілотників і ракет на українські міста та інфраструктуру знизяться.

Послужний список Гєрасімова у цій війні не вражає. Він проявив стратегічну нетерплячість, розпочавши російський наступ у 2023 році, і поки що не приніс путіну жодних результатів, окрім утримання нині окупованої росією території. Цього може бути достатньо в середньостроковій перспективі, але це передбачає, що він все ще володітиме великими територіями України після їхнього наступу. Швидше за все, цього не станеться.

Є стара приказка, що "коли ваш ворог робить помилки, не ставайте у нього на шляху". Протягом певного часу Гєрасімов демонстрував схильність до стратегічних помилок. ЗСУ сподіваються, що він збереже цю здатність, командуючи росіянами, які захищаються на окупованій Україну, в найближчі місяці.

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