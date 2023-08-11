Швидкі крила для України. Америці слід просто віддати літаки зі зберігання – Wall Street Journal

Старший науковий співробітник Програми міжнародної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Бенджамін Дженсен у статті для Wall Street Journal стверджує, що США можуть негайно посилити військово-повітряну міць України списаними з американських ВПС літаками розвідки та спостереження, безпілотниками та ударними гелікоптерами, які зберігаються у відстійниках в пустелі.

Чудові літаки простоюють в американських пустелях, тоді як вони могли б допомогти Києву в контрнаступі, переконує читачів Wall Street Journal експерт Бенджамін Дженсен.

Він наголошує, що поки Захід вирішує, як саме передати Україні F-16 до кінця року і навчити її пілотів, Америка може забезпечити українську військово-повітряну міць вже зараз: за рахунок списаних літаків. Десятиліттями США зберігали списані літальні апарати – реактивні, турбогвинтові та гелікоптери – в готовності до повернення в стрій або використання на запчастини. Ця інвентаризація, вважає експерт, пропонує простий спосіб надати Україні засоби для самозахисту в найближчій перспективі без ескалації конфлікту.

Український контрнаступ терміново потребує підтримки з повітря. росія використовує свій нинішній контроль над небом, щоб перешкоджати українським військам, які вже намагаються боротися через окопи, мінні поля і перешкоди, прикриті артилерією. Всупереч усьому, Україна все ще здійснює повітряні вильоти, але щоб зберегти свою техніку і пілотів, їх часто доводиться обмежувати в масштабах таких операцій.

Захід значною мірою стримував надання сучасної авіації, побоюючись, що постачання Києву може призвести до ескалації. Вашингтон схвалив відправку F-16 лише в травні і досі не розпочав навчання українських пілотів їхньому використанню. Але, на думку дописувача WSJ, є швидший і простіший спосіб кинути виклик росії в повітрі і підтримати українські наземні атаки на укріплені позиції.

Цей військовий виклик можна нівелювати за рахунок літаків, які вже не використовуються американськими ВПС. Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні поєднання літаків радіоелектронної боротьби та наземного перехоплення, необхідні Україні для підтримки її контрнаступу. Наприклад, в американському арсеналі є 36 літаків-розвідників EA-6B, які спеціалізуються на глушінні радарів і систем зв'язку. Вони були зняті з озброєння протягом останнього десятиліття і можуть бути використані для придушення протиповітряної оборони противника.

Цю ж місію здатні виконувати дешевші безпілотні та опціонально пілотовані літаки для економії коштів та захисту українських льотчиків. Існує понад 50 літаків Predator MQ-1B і 40 багатоцільових турбогвинтових літаків C-12 HURON, які можуть збирати розвідувальну інформацію, а також глушити ворожі радари. Автор підкреслює, що ця комбінація ускладнить для російських радарів пошук українських літаків, спрямованих для атаки наземних формувань.

Маючи засоби повітряної розвідки і глушіння, Україна могла б розпочати наземні штурмові місії на підтримку своїх загальновійськових бригад на фронті. Для них можна було б використати поєднання спеціальних літаків, які також є на озброєнні, як-от штурмовики А-10 Thunderbolt і нещодавно списані ударні гелікоптери.

Є понад 100 списаних А-10 Thunderbolt, готових до польотів, і 281 літак в експлуатації, які ВПС США попросили Конгрес списати. Вони можуть відправитися на звалище вже до кінця цього фінансового року. Хоча А-10 не здатні вижити в складному повітряному середовищі самостійно, їх поєднання зі спеціальними літаками, що створюють радіолокаційні перешкоди, такими як EA-6B, змінить ситуацію.

Сполучені Штати також мають в арсеналі понад 140 ударних гелікоптерів AH-1 і 70 гелікопретів UH-1, багато з яких є абсолютно новими, завдяки нещодавній модернізації Морської піхоти. У поєднанні з варіантами БПЛА MQ-1, які зараз простоюють, українці могли б повторити перевірену тактику пілотованих і безпілотних команд, що використовується армією США. За словами експерта, дрони та ударні вертольоти могли б разом полювати на російські танки та артилерію вздовж лінії фронту, використовуючи датчики дальнього радіусу дії та глушіння для підвищення їхньої живучості.

Штучний інтелект міг би захистити і українських військовослужбовців, перетворивши багато з цих пілотованих систем на безпілотні літальні апарати, керовані зі землі. Для цього знадобиться відносно простий ШІ, ефективність якого вже довела армія США. У поєднанні з українською армією невеликих ройових БПЛА, ці опціонально пілотовані системи можуть створити комбінацію високих і низьких рівнів, в якому менш дорогі літаки разом із кількома надзвичайно потужними машинами матимуть ефект набагато більшої сили. Поєднання безпілотних систем, таких як БПЛА MQ-1 і переобладнані літаки, буде використовувати глушіння і ракетні удари дальнього радіусу дії на великих висотах, в той час як рої безпілотників і дистанційно пілотовані гелікоптери створять хаос уздовж лінії фронту.

Навіть загроза вильотів А-10 і бойових гелікоптерів створить можливості для більшої кількості українських атак "земля-повітря" проти російських літаків. Кожен із них, який має патрулювати ближче до лінії фронту, щоб полювати на українські літаки, ризикує отримати у відповідь ракету класу "земля-повітря" від українців. Кожна додаткова ракетна платформа класу "земля-повітря", яку росія висуває для збиття застарілих українських ВПС, стає ще однією мішенню для ударних засобів дальнього радіусу дії, таких як HIMARS і наземні бомби малого діаметру (GLSDB).

З огляду на те, що F-16 вже обіцяні Україні, Бенджамін Дженсен вважає малоймовірним, що відправка списаних літаків може призвести до ескалації конфлікту. Більше того, така комбінація літаків надасть адміністрації Байдена можливість обмежити ризик того, що війна вийде за межі українських кордонів. Вашингтон міг би почати з відправки гелікоптерів і безпілотних систем, а також забезпечити станції управління в Україні геолокаційними системами, щоб утримувати літаки за межами росії та білорусі.

Ці системи мають дальність дії, порівнянну з озброєнням, вже переданим Україні, але надають місцевим військовим лідерам гнучкість у створенні нових формувань відповідно до нового способу ведення війни, що з'являється зараз. Якщо це принесе результати і не призведе до ескалації, адміністрація може розпочати передачу штурмовиків на кшталт А-10.

Незалежно від пакету, передати старі літаки набагато дешевше, ніж нові. Вашингтону та його партнерам все одно доведеться навчати українських пілотів і консультувати щодо креативних комбінацій повітряних засобів, але ці витрати будуть керованими і відповідатимуть нашим нинішнім зусиллям. Як наголошує Бенджамін Дженесен, навіть якщо українці використовуватимуть лише половину літаків, а решту розпиляють на запчастини, це буде значним бойовим мультиплікатором. Дозволити ж машинам припадати пилом у США – це нікому не принесе користі.

Джерело: Wall Street Journal