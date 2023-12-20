Широкий ракурс: Вашингтон втратив орієнтир. Туман Саллівана над Білим Домом – Дейв Трой

Журналіст-розслідувач Дейв Трой, який досліджує загрози для демократії, у колонці для Washington Spectator наочно демонструє як члени команди "хорошого хлопця", з якої вийшов і радник з нацбезпеки Джейк Салліван, профукали російську загрозу в США. І тепер Салліван оповив Білий дім імлою, котра не дає до кінця зрозуміти, яку загрозу далі несе Кремль у війні з Україною.

Офіційний Вашингтон втратив контроль над ситуацією, і я ще ніколи не був так наляканий за майбутнє Америки. Ні, я не говорю про страх втратити нашу демократію на користь авторитарних теократів, хоча це залишається постійною екзистенційною загрозою. Я стурбований тим, що продемократичні "хороші хлопці" загрузли у небезпечному груповому мисленні.

Використовуючи рамсфельдівський квадрант відомих і невідомих, адміністрація Байдена, схоже, зосереджена на "відомих відомих" (те, що ми знаємо, – що знаємо їх – iPress) і час від часу бавиться з "відомими невідомими" (те, що ми знаємо, – що не знаємо дечого – iPress). Але "невідомі невідомі" (те, що ми не знаємо, – що не знаємо їх – iPress) занадто загадкові і далекі, щоб їх можна було розглядати.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван є уособленням спокійної розсудливості, яка наче імла оповила цю адміністрацію. Виходець з родини робітничого класу середнього Заходу і викладач коледжу Родса, він був навантажений ортодоксальними поглядами ХХ століття і тонко встановлює межі як дискурсу, так і стратегії. Якби провал уяви можна було зробити матеріальним, він, з усією повагою, виглядав би дуже схожим на Саллівана та його колег з адміністрації.

Не потрібно довго слухати Саллівана, щоб засумніватися в його судженнях. Кілька днів тому він сказав підкастеру Девіду Роткопфу, коментуючи путіна і його кампанію в Україні: "Але я думаю, що може бути і так, що він хотів би, щоб війна закінчилася швидше. Це тому, що я вважаю, що росія вдає, ніби вона краще справляється з усім цим, ніж це є насправді".

Це говорить про небезпечну проекцію західного світогляду на іноземного супротивника. Те, що здається раціональним Джейку Саллівану, дуже ймовірно, суперечить тому, у що вірить путін. Коментар також зводить амбіції путіна до безглуздого регіонального реваншизму, а не до довготривалого, планетарного нав'язування нового світопорядку.

Наприкінці вересня Салліван також заявив: "Сьогодні на Близькому Сході спокійніше, ніж будь-коли за останні два десятиліття". Можливо, несправедливо критикувати когось за заяву, яка згодом виявляється катастрофічно помилковою, можливо, особливо в цьому випадку, але це свідчить про брак уяви і відмову розглядати речі, які повинні бути на радарі, але не є такими. І це стосується не лише Саллівана, але і його колег в Ізраїлі та інших країнах. Складається враження, що ці люди живуть у мильній бульбашці, обмеженій рамками дискурсу в увічливому товаристві.

Звичайно, адміністрація має доступ до більшої кількості інформації, ніж я, тому, можливо, мої коментарі є зухвалими. Але останні кілька років я працюю над книжковим проєктом, в якому простежую російський вплив у Сполучених Штатах протягом останнього століття. Лише за останній рік я подав 625 запитів до ФБР на підставі Закону про свободу інформації. Цей процес у поєднанні з читанням багатьох книг і статей дав мені чітке уявлення про довгострокові амбіції путіна і про те, як вони пов'язані з зусиллями СРСР у ХХ столітті з підриву Заходу. Тут є ширша картина, що ґрунтується на ідеї ноосфери, яка повністю відсутня в офіційному дискурсі США. Це має змінитися, якщо ми хочемо мати справу з цим.

З моїх запитів на доступ до інформації також видно, що ми практично припинили відстежувати російський вплив у США приблизно між 1970 і 2016 роками. Я підозрюю, що це було наслідком надмірностей маккартизму і пізнішої відрази з боку розвідувального співтовариства, кульмінацією якої стали реформи Церковного комітету в 1970-х роках. Хоча зміна балансу була необхідна для приборкання явних зловживань, також можна стверджувати, що криміналізація впливу в 1950-х роках зрештою призвела до того, що ми не змогли відслідковувати такий вплив. Це була стратегічна помилка.

Щоб отримати тривожну дозу реальності, подивіться документальний фільм "Останній рік" (2017), який висвітлює діяльність представників Державного департаменту адміністрації Обами Бена Родса, Саманти Пауер, Джона Керрі та Сьюзан Райс, які беруть участь у різноманітних глобальних подорожах та переговорах протягом доленосного 2015 року.

Боляче дивитися, як "невідомі невідомі" практично заполоняють екран. Поки ці посадовці каверзують, плутаються в переможних колах і взагалі грають дурня, інстинкт кричати в телевізорі про загрозу російського впливу (який вже вплинув на адміністрацію Обами) стає непереборним. Тривожні дзвінки лунали всередині Білого дому, але спокійні, холоднокровні, професійно підготовлені люди з команди "хорошого хлопця" просто продовжували йти до своїх власних кар'єрних цілей. Навряд чи можна звинувачувати когось із них, оскільки жоден з них окремо не був винен у невиконанні службових обов'язків. Але якщо оцінювати результати, то важко назвати захист адміністрації Обами від іноземного впливу чимось іншим, окрім як провалом. І це саме те середовище, з якого вийшов Джейк Салліван, – факт, який не вселяє довіри.

Нинішній хіт Netflix "Залиш світ позаду" був частково спродюсований Бараком і Мішель Обамою. Колишній президент вхопився за нього після прочитання роману, написаного колишнім оглядачем газети Slate Румааном Аламом. Фільм зображує апокаліпсис, спричинений коаліцією ворогів Америки. У ньому є моторошна фраза: "Що таке правда? Ніхто не контролює ситуацію. Ніхто не смикає за ниточки". Те, що колишній президент може інвестувати в драматизацію цього послання для масової аудиторії, є, мабуть, промовистим.

Можливо, у світі, де найвпливовіші люди обмежені поверхневим поглядом на історію, а ввічливий дискурс обмежений провінційними межами західного раціоналізму, відмова уяви неминуча, і ніхто не може її контролювати. Така думка справді викликає тривогу.

Але, як нещодавно попередила експерт з питань росії Фіона Хілл, від того, чи переможемо ми путінізм, буквально залежатиме, в якому світі ми будемо жити. путіну не можна довіряти вести переговори, він не відступить, і його аргументація не така, як у Джейка Саллівана. Ми повинні розуміти, що він не припинить шмагати Захід, поки не зазнає поразки, і ми повинні надати Україні все необхідне не для того, щоб вона "досягла успіху", як нещодавно висловився держсекретар Блінкен, а для того, щоб "перемогла". Перемога – це не лайливе слово, і на кону для Заходу стоїть ні що інше, як перемога в майбутньому.

Джерело: Washington Spectator