США нищать всі досягнення України на фронті. У Південній Кароліні для України кращі результати, ніж очікувалося – Філліпс О’Брайен

війни аналізує перебіг передвиборчої кампанії республіканців, зокрема, змагання Ніккі Гейлі і Трампа. Він наголошує на руйнівному впливі путіна на допомогу Україні з боку США через контроль Трампа. А також прогнозує, що українські війська будуть вимушені відходити з передових позицій через брак боєприпасів, проте підкреслює, що Україна поступово, які і на морі, знищує військово-повітряну міць росії.

Я вирішив почати цього разу огляд за тисячі кілометрів від поля бою в Україні. Вчора Республіканська партія провела праймеріз в американському штаті Південна Кароліна. Україна, хоч і не була включена до виборчих бюлетенів, але фігурувала в кампанії. Я також розповім про подальше відведення українських військ, яке майже напевно відбудеться, поки не покращиться постачання боєприпасів, а також про те, що виглядає як повільне, але неухильне руйнування російської повітряної могутності. У цій війні ми зіткнулися з жахливою головоломкою. Україна продовжує демонструвати велику здатність атакувати російську міць у найсучасніших сферах ведення війни, але росіяни, використовуючи владу путіна над Трампом, ведуть ефективну кампанію проти України в залах Конгресу США. Цей тиждень показав цю дихотомію в дії.

Південна Кароліна: Гейлі програє. Втім ситуація краща, ніж очікувалося

Для тих, хто не знайомий з політикою США, Південна Кароліна – це міцний республіканський штат, який має величезний резерв підтримки Дональда Трампа. Це південний штат з високим відсотком євангельських християнських виборців, і Трамп у 2020 році впевнено переміг Джо Байдена в цьому штаті. Щоб краще зрозуміти силу Трампа в Південній Кароліні, варто зазначити, що саме з цього штату походить сенатор Ліндсі Грем. Спочатку Грем був республіканцем Джона Маккейна, коли мова йшла про зовнішню політику, і ненавидів Дональда Трампа. Однак він фактично став трампістом, готовим пожертвувати будь-якими колишніми докорами сумління, щоб залишитися в милості Трампа. Перехід Грема на інший бік щодо України є ключовим прикладом цього.

У травні 2023 року Грем відвідав Київ і говорив, як Джон Маккейн. Він вигукував, що Україна повинна перемогти у війні, що США повинні озброїти Україну всім, чим можуть, і що на міжнародному рівні було б катастрофою, якби США послабили свою рішучість допомагати Україні. Після поїздки Грем навіть став об'єктом російського ордеру на арешт.

Грем відвідує Київ у травні 2023 року, ще до того, як Трамп дістався до нього по Україні.

Тоді втрутився Дональд Трамп, який наказав Грему виступити проти допомоги Україні й сенатор склався, як дешевий стілець. Протягом останнього місяця він був затятим противником надання допомоги Україні, використовуючи безглуздий аргумент, що кордон США має бути повністю захищений, перш ніж він зможе допомогти українцям у їхній боротьбі. Цей аргумент є абсолютно абсурдним (про що він, безсумнівно, знає) і показує, наскільки він був наляканий силою Трампа в Південній Кароліні. Як сказав інший сенатор анонімно про Грема:

"Його засмоктало в орбіту Трампа, і він так ревно дбає про власне самозбереження в Південній Кароліні, що буквально штовхнув би свою матір під потяг, аби потрапити туди, куди йому потрібно".

Інакше кажучи, Трамп у Південній Кароліні вважався настільки сильним, що такі люди, як Грем, втратили будь-яку самоповагу і виконують його накази в найпринизливіший спосіб. За винятком, що цікаво, Нікі Гейлі. За останній місяць Гейлі, яка також родом з Південної Кароліни, стала єдиним легітимним суперником Дональда Трампа на республіканських праймеріз. Ставши такою, вона вирішила атакувати Трампа, і це має великий вплив як на психічний стан Трампа, який погіршується (що викликає велике занепокоєння), так і щодо України. Вона атакує Трампа за його тісні стосунки з путіним, підрив НАТО і протидію допомозі Україні. Дійсно, за останні два тижні вона, здається, значно посилила свої нападки на Трампа як на раба путіна.

І коли вона це зробила, здавалося, що це мало реальний вплив на республіканських виборців. Якщо ви подивитеся на всі опитування, проведені з 1 лютого до дня, напередодні республіканських праймеріз, то побачите, що позиції Трампа різко скоротилися – перевага більш ніж 40% скотилася до вдвічі меншого показника. Ось короткий огляд усіх опитувань, проведених у лютому.

І фактичні результати показали, що це звуження різниці в рейтингу було більш ніж реальним, оскільки Трамп випередив Гейлі на 20 пунктів (я не скажу "лише", тому що це все ще великий відрив).

Як явна перемога Трампа в Південній Кароліні допомагає Україні? Фактично, результати в цьому штаті свідчать про те, що в Республіканській партії залишається значна фракція, яка виступає проти Трампа та його зовнішньої політики, включно щодо України. Оскільки Гейлі все більше і більше атакувала Трампа з цих питань, вона досягла успіху – навіть випередила більшість опитувань того дня. Послухайте, Трамп напевно буде номінантом від республіканців. Однак наявність сильної опозиції до нього, навіть у Республіканській партії, допомагає Україні. У короткостроковій перспективі все, що має значення, – це проходження законопроекту про допомогу Україні через Палату представників. Якщо Трамп демонструє слабкість (або республіканці, які виступають проти Трампа, демонструють силу), це допомагає.

Особливо це стосується штатів за межами республіканського осередку. Якщо Трамп втрачає підтримку в Південній Кароліні, він може втратити ще більше в конкурентних штатах. Знову ж таки, якщо ви, наприклад, республіканець у штаті Нью-Йорк, ви побачите ці результати і матимете невеликі сумніви щодо того, чи варто просто робити все, що вам скаже Трамп. Для того, щоб провести законопроект через Палату представників, знадобиться лише кілька республіканців, і цей результат може цьому сприяти.

Нарешті, результати Гейлі в Південній Кароліні були достатньо хорошими, щоб вона оголосила, що залишається в гонці проти Трампа. Побачивши, як скоротилися рейтинги після того, як вона розкритикувала його за покірність росії, ми можемо лише уявити, що вона посилить такі нападки. Це все на краще.

Очікуємо більшого відходу. Ви не можете вести війну без боєприпасів

Через несподіване і брутальне припинення американської допомоги з кінця 2023 року Україна має проблеми з постачанням боєприпасів. Припускають, що це особлива проблема, коли йдеться про постачання артилерійських снарядів та деяких зенітних боєприпасів, які зазвичай покриваються США. Така нестача починає даватися взнаки на полі бою. 10 днів тому це призвело до відходу українських військ з Авдіївки. Позавчора з'явилися повідомлення про те, що українці відійшли з частини Роботиного.

Як і Авдіївка, Роботине знаходиться на відкритій, передовій позиції. Це була одна з точок подальшого просування українських військ цього літа, і, як і до Авдіївки, росіяни можуть підійти з кількох боків, як показано на цій карті Deep State (Роботине позначено чорним колом). Поки Україна обмежена в поставках боєприпасів, людям доведеться звикати до таких відходів. Без достатньої артилерійської підтримки передовим українським військам просто занадто важко і потенційно кровопролитно захищатися. Україні доведеться відвести свої війська на позиції, що краще захищаються, і, сподіваємось, на підготовлені рубежі. Не виключено, що зрештою доведеться евакуювати весь район Роботиного.

У ході бойових дій протягом наступних кількох місяців Україні необхідно буде звести до мінімуму втрати серед українських військовослужбовців. У неї немає іншого виходу. Україна повинна берегти життя своїх солдатів – вона не може безглуздо витрачати їх, як росіяни. Тому, якщо вона не може захистити їх на передових позиціях, очікуйте, що вони будуть відведені на кращі позиції.

Цей процес буде неприємним, але керованим. Сигналом до серйозної проблеми стане ситуація, коли українські обстріли будуть настільки обмеженими, що росіяни зможуть просуватися по дорогах на техніці. Поки що немає жодних ознак такого просування російської техніки. Наприклад, відхід українських військ з Авдіївки не супроводжувався швидким проривом росіян. Ось сьогоднішня карта. Лінія фронту всього за кілька кілометрів на захід від міста.

Поки це так, і прогрес залишається на рівні швидкості людського бігу/ходьби, його можна стримувати. Звичайно, якби республіканці в Палаті представників насправді вчинили розумно і гуманно і допомогли Україні, цього б взагалі не сталося.

У повітрі як на морі. Україна повільно руйнує російську повітряну міць

Ще один тиждень, і ще одна серія російських втрат у повітрі. Найголовніше, що українці стверджують, і є досить переконливі фотодокази на підтвердження, що вони збили ще один російський літак А-50. Це сталося після того, як росіяни втратили вже один літак А-50 ще в січні.

російський А-50 у легші часи. У росії закінчуються ці життєво важливі літаки.

Це дуже цінне обладнання. Ці літаки допомагають координувати дії російських військових літаків, відстежуючи повітряний простір на предмет загроз, допомагаючи російському командуванню/контролю тощо. Вони настільки цінні, що на початку повномасштабного вторгнення росія мала лише невелику їх кількість (трохи більше 10), і постійно їх втрачає.

Варто також зазначити, що в міру того, як росія втрачає свої А-50 (і їхні дуже цінні, висококваліфіковані екіпажі), загальні втрати російської авіації, схоже, прискорюються. Цього тижня українці регулярно заявляли про збиття одних з найкращих російських літаків, в тому числі одного СУ-34, збитого 21 лютого, а також одного СУ-34 і одного СУ-35 19 лютого.

Це ознака того, що Україна досягає успіхів у війні з літаками так само, як вона досягла успіхів у війні на морі. Вони регулярно завдають значних втрат важливим російським силам і засобам, що призведе до збільшення російських втрат у майбутньому, оскільки основні елементи російської військово-повітряної могутності будуть знищені.

Звичайно, Україні потрібно більше зенітних боєприпасів, щоб продовжувати в тому ж дусі. З'являються повідомлення про те, що запаси зенітних ракет для Patriot (які, схоже, завдають найбільшої шкоди) є загрозливо низькими. Це ще раз показує, що Україна може виграти війну, якщо вона буде озброєна належним чином, і наскільки руйнівним є те, що путін має такий вплив у Республіканській партії.

Те, що українці здатні зробити на полі бою, путін/Трамп зриває в залах Конгресу. Такою була історія війни за останні кілька місяців.

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