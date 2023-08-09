Світ путіна звужується. Ордер на арешт супроводжуватиме його до могили – Фредерік Весслау

Почесний науковий співробітник Шведського інституту міжнародних відносин і член правління проєкту "Розплата" Фредрік Весслау розмірковує як звузився "світ путіна" після оголошення ордеру міжнародного кримінального суду на його арешт. Цей ордер і загроза арешту супроводжуватиме путіна до самої смерті. На черзі інші його посіпаки, зокрема – Сергій Лавров, який активно розпалював агресію проти України. Тож міжнародний суд, який буде створений для засудження цього злочину прийде і за Лавровим.

Лідери БРІКС зберуться в Південній Африці на щорічний саміт наприкінці цього місяця. Однак на ньому не буде президента росії володимира путіна, акцентує Фредрік Весслау у колонці для Politico.

Після місяців наполягань на тому, що він відвідає щорічну зустріч країн-членів БРІКС – Бразилії, росії, Індії, Китаю та Південної Африки, путін врешті-решт вирішив відмовитися від поїздки, оскільки південноафриканський уряд не зміг гарантувати, що його не заарештують і не відправлять до Гааги.

Неявка російського лідера демонструє геополітичний вплив ордеру на арешт путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом (МКС). Ордер, виданий у березні за воєнний злочин депортації українських дітей, вже перешкоджає його здатності представляти росію на міжнародних зустрічах і взаємодіяти з іншими світовими лідерами, оскільки Південна Африка, разом з 122 іншими державами, ратифікувала Римський статут і зобов'язана заарештувати путіна, якщо він з'явиться на території їхньої юрисдикції.

Автор зазначає, що південноафриканський уряд намагався знайти спосіб уникнути необхідності затримання путіна. Але найбільша опозиційна партія подала на уряд до суду, щоб змусити його заарештувати путіна. У судовому поданні президент ПАР стверджував, що росія чітко дала зрозуміти, що арешт путіна буде рівнозначний оголошенню війни. Зрештою, однак, зусилля південноафриканського уряду виявилися безрезультатними. І коли вони не змогли надати гарантії імунітету, путін, очевидно, вирішив, що їхати занадто ризиковано.

російський лідер досі відхиляв ордер МКС на арешт на підставі того, що росія не є учасницею Римського статуту. Але це не має значення, оскільки Україна визнала юрисдикцію суду, а злочини путіна були скоєні в Україні.

Все це робить росію менш ефективною в досягненні своїх дипломатичних і політичних цілей – звужує світ путіна, – вказує Весслау. Наприклад, на саміті росія-Африка минулого тижня були присутні лише 17 глав держав. Останнього разу, коли він проводився, їх було 43. Варто також зазначити, що з початку вторгнення путін значно обмежив свої поїздки за межі росії.

Навіть уряди, які симпатизують росії, як, наприклад, у Південній Африці, більше не зможуть надати залізні гарантії імунітету для путіна, якщо він захоче приїхати до них. Опозиційні партії, громадянське суспільство і незалежні суди означають, що перспектива арешту завжди існуватиме в країнах-учасницях МКС – незалежно від того, чого хоче уряд.

І для цього є яскравий прецедент, нагадує автор. Колишній президент Судану Омар аль-Башир був змушений втекти з саміту Африканського Союзу в Південній Африці в 2015 році після того, як місцевий суд постановив, що він має бути заарештований на підставі обвинувального акту МКС. Південноафриканський уряд пообіцяв аль-Баширу, що він не буде заарештований, але суд мав іншу думку.

Отже, хоча ймовірність того, що путін опиниться в Гаазі, сьогодні може здаватися примарною, це може змінитися. Коли був створений Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії, ніхто не вірив, що колишній президент Слободан Мілошевич також опиниться на лаві підсудних. Але це сталося.

І навіть якщо путін ніколи не буде заарештований, сам ордер все одно слугує певній меті. Він свідчить про несправедливість війни росії проти України та особисту відповідальність путіна за скоєні злочини.

Перспектива бути заарештованим тепер буде супроводжувати путіна до могили.

Цікаво, що рішення російського лідера не ризикувати з поїздкою до Південної Африки також могло бути пов'язане з невдалим заколотом боса "Ваґнера" Євгена Прігожина, оскільки поїздка за кордон потенційно може відкрити можливості для інших незадоволених порушників спокою.

І саме в такому сценарії ордер на арешт від МКС може зіграти свою роль. Майбутній лідер росії цілком може бути зацікавлений у тому, щоб відправити путіна і його найближчих соратників до Гааги, оскільки це був би спосіб покласти провину за провальну війну безпосередньо на плечі старого режиму. Таким чином, внутрішня політика в росії і політична доцільність можуть зробити МКС привабливим варіантом того, як майбутній лідер матиме справу з путіним.

Крім того, ордер на арешт порушив табу на притягнення до відповідальності глави російської держави, що є актуальним для дискусій про створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України. Створення такого трибуналу вже не здається таким великим кроком тепер, коли міжнародне правосуддя продемонструвало, що переслідування путіна не вийшло за межі дозволеного.

Отже, оскільки путін приєднався до саміту по відеозв'язку, а не ризикнув зробити це в Південній Африці, саме його міністр закордонних справ Сергій Лавров тепер поїде до цієї країни, щоб представляти росію замість нього.

Але Лавров також повинен запитати себе, як довго він зможе подорожувати світом, не стикаючись з перспективою арешту. Міністр закордонних справ росії був одним з головних пропагандистів війни проти України і своєю пропагандою сприяв незаконній війні та масовим вбивствам.

Таким чином, не буде дивним, якщо готується ще один ордер на арешт, який остаточно перетворить світ Лаврова на набагато менший і небезпечніший – подібно до того, яким є світ путіна сьогодні, – пише Фредрік Весслау.

Про автора: Фредрік Весслау – дипломат, який спеціалізується на врегулюванні конфліктів та постконфліктній стабілізації. Народився у Швеції, працював в ООН, Європейському Союзі та Організації з безпеки і співробітництва в Європі над такими конфліктами, як Косово, Грузія, Нагірний Карабах та Судан/Південний Судан. Останнім часом він працював заступником голови Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Джерело: Politico