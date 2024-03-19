На історичному мінімумі. путін може сам себе переграти псевдоперемогою на псевдовиборах – Politico

Politico опублікувало статтю з аналізом результатів так званих виборів у росії. І хоча видання правильно вказує, що це всього лише цирк, а не вибори, воно, як і багато інших, дає себе обманути в тому, що в росії нібито можливі протести, а росіяни здатні протидіяти політиці кремля. Варто зазначити, що цю самооманливість західних видань активно плекають ті росіяни, які працюють по західних аналітичних центрах.

"За офіційними результатами, він отримав 9 із кожних 10 голосів, але чи не переграв російський автократ?" – запитує Politico з огляду на оголошені в росії результати "виборів".

"Найважливішим результатом будь-яких російських виборів є їхня легітимність. Це основа політичної стабільності", – сказав путін вищим посадовим особам виборчих комісій росії, коли вони зібралися в його резиденції за межами москви в листопаді.

Як зазначає Politico, у неділю, після трьох днів голосування, ті ж самі чиновники оголосили про переконливу перемогу путіна, якому нібито віддали рекордні 87 відсотків голосів.

Видання не має сумнівів, що путін використає результати виборів як доказ масової підтримки. Але такі викривлені вибори, з яких усунули всіх опонентів, коли навіть мертві, можливо, проголосували за путіна, ризикують підірвати політичну стабільність, якої він прагне.

Ці вибори стали історичним мінімумом для пострадянської росії.

"Протягом багатьох років президентська адміністрація створювала для себе все більш і більш сприятливі умови. Але цього разу вона досягла безпрецедентного піку", – сказав Давид Канкія з незалежної моніторингової групи "Голос" в інтерв'ю виданню Politico.

Видання констатує, що навіть не беручи до уваги репресії проти опозиції, голосування було найменш конкурентним у сучасній історії росії: лише три кандидати від Кремля відокремили путіна від бюлетеня сталінського зразка з одним прізвищем.

Ці вибори також були найменш прозорими: ніколи раніше не було так мало незалежних спостерігачів з таким обмеженим доступом (показово, що голова "Голосу" перебуває у в'язниці). І ще одне нововведення: у 29 регіонах, зокрема найбільш схильних до протестів, голосування відбувалося в електронній формі, яку незалежні спостерігачі назвали методом "чорної скриньки", покликаним полегшити фальсифікацію результатів голосування.

Але, можливо, найбільш кричущим порушенням у "цьому ландшафті незаконності", за словами Єкатєріни Шульман, російської політичної аналітикині з Євразійського центру Карнегі в Берліні, була армія "мертвих душ", які голосували.

Як наголошує Politico, особливо це стосується голосів, відданих на "нових територіях", окупованих росією в Україні, де, за даними виборчих органів, налічується близько 4,6 мільйона потенційних виборців. Ця цифра відповідає старій українській статистиці мирного часу, але навряд чи відповідає нинішній кількості населення.

"Очевидно, що під час війни людей вбивають, вони переїжджають", – каже Шульман.

Чиста вигадка. Демонстрація позбавлених права голосу

"Там іде війна і нульовий громадський контроль, – погодився Канкія, додавши, що жителям навіть не потрібен був російський паспорт, щоб проголосувати. – Тож який результат влада вирішила, такий вона і отримала. Тут ми входимо у сферу чистої фантастики".

Також, підкреслює Politico, були десятки мільйонів бюджетників і студентів, яких примушували голосувати.

Парадоксально, але черги, які можна було побачити біля деяких виборчих дільниць у п'ятницю, коли було призначено більшість голосувань для того, щоб дати виборчим комісіям більше часу для підтасування результатів до задовільного рівня – насправді були демонстрацією людей, "позбавлених права голосу", – заявив Канкія.

По всій країні на виборчих дільницях люди одягалися в костюми, імовірно, для того, щоб додати виборам трохи радості. Але жоден карнавал тварин не зміг відвернути увагу від груп однаково одягнених робітників, рибалок і чоловіків на конях, які з'явилися на дільниці, щоб віддати свої голоси в один і той самий час.

"Я переконаний, що абсолютна більшість росіян не дуже повірить у результати цього голосування", – сказав Канкія.

Як зауважує Politico, хоча ці вибори – очевидний цирк, кремль, можливо, не надто переймається цим. Вибори при путіні більше нагадують загальнонаціональний тест на готовність державного апарату, ніж показник суспільних настроїв. І цього разу, як і минулого, він його пройшов.

Від державних компаній до бібліотек, університетів і заводів, керівники вказували своїм підлеглим, як і коли голосувати, а потім переслідували їх, вимагаючи доказів того, що вони виконали завдання. Навіть на найвищому рівні жоден із трьох передбачуваних суперників путіна не наважився навіть зробити вигляд, що йде до перемоги.

Останні три дні голосування, за словами видання, дали путіну впевненість у тому, що вертикаль влади існує, і росіяни будуть робити те, що їм скажуть. Для кремля це корисне підтвердження напередодні, як багато хто прогнозує, неспокійних часів. Після виборів 2018 року росіянам запропонували болючу пенсійну реформу. Тепер очікується, що путін може посилити мобілізаційні зусилля.

Політологиня Татьяна Становая пише, що у найближчі тижні й місяці путін також перегляне склад уряду, найімовірніше, на користь прихильників жорсткої лінії. На думку експертки, вони, ймовірно, подвоять прихильність росії до економіки і моралі воєнного часу.

Протести та еліта. Чи атрофувався в росії опір?

Politico вважає, що путін розпочинає свій п'ятий термін на тлі найбільших антивоєнних протестів з початку 2022 року (де вони побачили ці протести – просто загадка – iPress). Почувши заклик зібратися "опівдні проти путіна", тисячі росіян у неділю, розкидані по 95 тисячах виборчих дільниць і міст по всьому світу, як стверджує видання, вийшли на демонстрацію незгоди.

Politico чомусь переконане, що флешмоб, що відбувся після черг на підтримку нібито антивоєнного кандидата Боріса Надєждіна і нещодавнього поховання Алєксєя Навального, підкреслив, що, незважаючи на безпрецедентні репресії, здатність росіян чинити опір не повністю атрофувалася.

"кремль отримав три удари по своєму іміджу протягом кількох місяців. Імідж, якого прагнув путін, був зруйнований", – сказав Ніколай Пєтров, консультант Chatham House, хоча і додав, що поки що не було жодних видимих політичних наслідків.

На багатьох виборчих дільницях по всій країні деякі люди також намагалися завдати шкоди урнам для голосування і виборчим дільницям, обливаючи бюлетені зеленою фарбою й чорнилом або підпалюючи їх. Хоча незрозуміло, що саме мотивувало цих людей (за однією з версій, їх обдурили), багато спостерігачів вбачали в актах саботажу вираз власного гніву і розчарування.

Нарешті, багато росіян вирішили визнати свій бюлетень недійсним, поставивши галочку в декількох квадратиках і додавши власні антивоєнні послання або записавши імена опозиційних політиків, таких як Навальний.

путін не прочитає ці повідомлення, впевнене Politico, але вони пройдуть через руки тисяч членів виборчих комісій і вище. Видання чомусь вважає, що це матиме якийсь вплив.

"Основна аудиторія для кремля – це еліта, саме її треба переконати, що за останні шість років позиції путіна не ослабли, а стали сильнішими", – сказав Пєтров. Він додав, що обдурити їх буде складно саме тому, що вони брали участь у фальсифікаціях і чудово знають, наскільки офіційна картина відрізняється від реальності. путіну, однак, це буде не до снаги зрозуміти, оскільки його оточення, безсумнівно, представить йому відретушовану версію останніх трьох днів виборів.

"Саме тут може статися великий розкол. Об'єктивно вибори не посилили позиції кремля. Але суб'єктивно у путіна може скластися враження, що він користується тотальною підтримкою і тепер у нього є свобода дій", – заявив Пєтров.

За іронією долі, на думку Politico, більше, ніж будь-хто інший, путін сам може бути найбільш обманутим своїм власним сфальсифікованим голосуванням.

"Якщо еліта побачить, що під тиском кремля вони сьогодні повідомляють цифри, які значно відрізняються від реальних, вони зроблять свої висновки. Вони будуть озиратися навколо і думати, на кого їм варто робити ставку в якості наступника", – цитує видання Пєтрова.

Джерело: Politico