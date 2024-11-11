Світ змінився. Поле бою – не дуже – Філліпс О’Брайен

Відомий історик та дослідник війни Флліпс О’Брайен опублікував свій традиційний тижневий огляд війни, в якому він аналізує вплив перемоги Трампа на хід війни, він вважає, що поки що сигнали тривожні, аніж обнадійливі. В той час, як путін очікує приходу Трампа до влади, він кидає всі сили для того, щоб здобути ще трохи української землі, але його війська зазнають шалених втрат при цьому.

Що ж, це сталося, і він повернувся. Дональд Трамп виграв президентські вибори в США (переконливо) і поверне кермо влади 20 січня 2025 року, хоча, чесно кажучи, він повертає його вже зараз. Що це означає для України ­– глибоко невизначено і, м'яко кажучи, викликає занепокоєння.

Звичайно, головне, про що слід пам'ятати, це те, що США не можуть диктувати закінчення війни – США не настільки потужні. Вони можуть відійти в сторону, але це саме по собі не є вирішальним, якщо Європа, зокрема, не хоче, щоб так було. росія не перемагає на полі бою, вона продовжує ті ж самі дуже дорогі (і дедалі частіші) атаки заради крихітних успіхів.

Минулого тижня росія випустила нову зброю терору – шахеди з термобаричними боєголовками, метою яких є спалення людей до смерті. Ось український житловий будинок, що горить після влучання однієї з них.

Трамп повернувся. Єдиний найкращий шанс для України

У певному сенсі здається, що він ніколи й не виїжджав, оскільки він був всюдисущим у житті американців протягом останніх 4 років (і так, я американець для тих, хто сумнівається в цьому – тепер я маю подвійне громадянство, оскільки деякий час жив у Великій Британії). Проте, зовсім інша справа, коли він постійно присутній в новинах і коли він та його оточення формують політику. Але це саме те, де ми знаходимося, оскільки Трамп здобув дуже переконливу перемогу на виборах (вчора ввечері нарешті оголосили результати голосування в Арізоні).

Він взяв усі штати, які вважалися хиткими, і вперше беззаперечно виграв народне голосування. Якщо він і збирався турбуватися про те, що буде президентом меншості, то тепер це вже не має значення. Уряд Сполучених Штатів – його, республіканці також взяли під контроль Сенат і зберегли контроль над Палатою представників.

Питання в тому, що це означає для України. Поки що ми бачимо проблиски, і люди, з якими я спілкуюся, кажуть, що для України це може піти будь-яким шляхом (я підготував статтю про це).

Однак це здебільшого здогадки. Як завжди, корисно поглянути на те, що ми бачили. Перші ознаки, скажімо так, більше тривожні, ніж обнадійливі.

По-перше, Трамп вийшов і заявив, що в Республіканській партії залишилися два найпомітніші проукраїнські голоси – Майк Помпео та Ніккі Гейлі.

Гейлі, ймовірно, ніколи не отримала б великої посади, оскільки вона так багато критикувала Трампа під час передвиборчої кампанії (що, зрештою, не пробачають в країні Трампа). Однак Помпео дуже наполегливо працював над тим, щоб повернутися в нову адміністрацію Трампа. Він вихваляв Трампа і нібито лобіював його якомога більшу підтримку України та НАТО. Цього літа він навіть опублікував статтю про це.

Але він поза грою. Це означає, що є лише невелика кількість навіть частково проукраїнських голосів, які могли б зайняти важливі державні посади. Єдина поки не відкинута кандидатура на посаду міністра оборони, про якого ви щось чули, – це конгресмен Майк Роджерс. Ще одним кандидатом був сенатор Том Коттон, але, за чутками, він більше не бере участі в переговорах.

Найкращий шанс для України полягає в тому, що Трамп прислухається до деяких проукраїнських голосів. Поки що це видається скоріше малоймовірним, ніж можливим. Дійсно, проросійські голоси, схоже, контролюють ситуацію. Наприклад, найвпливовішою людиною в оточенні Трампа наразі є Ілон Маск. Маск фактично був на зв’язку, коли Трамп дзвонив Зеленському.

Це не вселяє оптимізму. Маск, схоже, є частиною групи, яка має дуже проросійські погляди. Наприклад, один з його колишніх бізнес-партнерів, Девід Сакс, був активним пропутінським прихильником з моменту вторгнення, і Сакс дуже публічно виступав проти того, щоб Помпео отримав будь-яку роботу в новій адміністрації. Сакс дійсно, всього за кілька годин до того, як Трамп зняв кандидатуру Помпео з розгляду, атакував Помпео за його надмірну проукраїнськість.

Решта людей з оточення Трампа також не подають позитивних сигналів. Можливо, найбільш зловісним (про це нижче) був виступ Джей Ді Венса, який погрожував всій Європі виходом з НАТО, якщо Європа буде недоброзичливою до Ілона Маска. Водночас він зняв з росії обов’язок щодо фінансування відновлення України.

Чим довше це триватиме, тим гірше буде для України. Якщо Трамп дійсно збирається прислухатися до Венса, Маска (і Дона-молодшого), він зібрав хор, який регулярно намагався відстоювати проросійську позицію. Це означає, що, ймовірно, досить швидкий крок до заморожування конфлікту на нинішніх лініях і припинення допомоги Україні. Були деякі повідомлення, що Трамп може бути не проти продовження допомоги Україні, якщо Україна погодиться поступитися територією росії (і відмовиться від надії на членство в НАТО).

До речі, якщо вам цікаво, я склав найкращий/найгірший сценарій розвитку подій для України за Трампа.

Отже, поки ми все ще не знаємо, що Трамп робитиме з політикою США щодо України, і важливо не робити поспішних висновків, ознаки не зовсім позитивні. Надія на те, що США вчинять правильно (і для себе, і для України), ще не втрачена. Але вона висить на не дуже міцній нитці.

Куди поділася Європа? Дії, як завжди, відстають від риторики

Іноді люди поводяться так, ніби Сполучені Штати можуть вирішити результат війни за помахом чарівної палички. Ця ідея полягає в тому, що Трамп просто повідомить Україні, якою буде остаточна угода, а українці будуть слухняними хлопчиками і зроблять те, що їм скажуть. Це така ж хибна ідея, як і теза про те, що Київ впаде за 3 дні, яка була висунута напередодні повномасштабного вторгнення.

По-перше, США не можуть автоматично контролювати такі речі. Під час цієї війни постійно існує помилкова думка, що США намагаються контролювати результат, і це було жахливо невірно. Я написав про це в статті в The Atlantic в липні 2023 року.

Ось початок тієї статті, якщо вам цікаво.

Один з найбільших викликів, з яким стикається наддержава, – зрозуміти, що вона може і чого не може робити. Коли ви є світовим гегемоном, ви можете вважати, що можете керувати війнами на мікрорівні, організовувати дипломатичні відносини з іншими країнами та внутрішню політику, а також точно калібрувати те, як інші сприймають вас. Ця тенденція очевидна в американському підході до України. Хоча США надали Україні потужну дипломатичну підтримку та значну кількість сучасного озброєння, вони зробили це з певним підступом. Здається, щоб не надто провокувати росію, адміністрація Байдена була дуже стриманою у наданні Україні додаткових видів озброєнь, а отже, і додаткових військових можливостей. Донедавна США подавали помітно неоднозначні сигнали щодо того, коли і чи взагалі НАТО, провідний військовий альянс Заходу, може прийняти Україну до своїх лав.

Ви можете подумати, що це очевидно, але це не так. США не змогли продиктувати закінчення Корейської війни, війни у В'єтнамі, вторгнення в Ірак і 20-річне фіаско в Афганістані. Зараз вони також борсаються на Близькому Сході, демонструючи обмеженість того, чого вони можуть досягти.

Інші люди мають право голосу у власних війнах, і в цьому випадку українці і (можливо) європейці матимуть право голосу в тому, як ця війна закінчиться. Насправді, результат цієї війни має більше значення для України зокрема і Європи загалом, ніж для США, і народи і уряди тут можуть не просто розвернутися і відступити, якщо Трамп спробує продиктувати конкретний фінал.

Справжнє питання полягає в тому, чи вирішить Європа, зіткнувшись з явно пропутінським Трампом (що ми можемо побачити в дії дуже скоро), спробувати замінити американську допомогу Україні і допомогти українцям перемогти. російську армію все ще можна перемогти і причина цього полягає в тому, що Україні не допомогли перемогти її належним чином.

Тому Європа все ще може відігравати важливу роль у результаті цієї війни, але вона дійсно повинна почати вставати на ноги вже зараз. Саме тут сигнали ще більш суперечливі, ніж для Трампа. Очевидно, що існує певне бажання рухатися вперед у створенні загальноєвропейської системи безпеки, яка охоплюватиме більшу частину континенту (звісно, я не беру до уваги Угорщину, Словаччину та інші країни). Однак, як завжди, риторика може бути чудовою, але дії поки що відстають.

З риторичної точки зору, цього тижня було кілька помітних моментів, коли перемога Трампа, схоже, викликала розуміння того, що безпека Європи дійсно висить на волосині (яке, сподіваємось, було б підкріплене погрозою Венса випотрошити НАТО на догоду Ілону Маску). Можливо, найбільш вражаючою (і трохи дивакуватою) була думка президента Макрона про те, що Європа повинна перестати бути травоїдною і стати більш м'ясоїдною (або, принаймні, всеїдною).

Цікаво, що йдеться не лише про військову безпеку США – Макрон вказує на економічну загрозу залежності від Китаю та соціальну загрозу буксирування з боку великих високотехнологічних фірм. Він має рацію в усьому цьому – питання, звичайно, в тому, чи буде він щось робити.

Незабаром нас чекають два випробування: перше – більше військової допомоги (і менше обмежень) для України, а друге – більше військових витрат європейських держав, щоб вони могли забезпечити власну безпеку. Це будуть випробування, що виходять за рамки простої риторики, тому зараз не слідкуйте за словами, слідкуйте за допомогою та витратами.

І стережіться підлабузництва перед Трампом. Вірна ознака того, що європейські держави дійсно не хочуть зіткнутися з реальністю власної безпекової скрути, буде, якщо замість того, щоб бути твердими щодо України, вони почнуть робити все, щоб підлабузнюватися до Трампа (що, на жаль, ми вже спостерігаємо). Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер мав нібито улесливу розмову з Трампом, під час якої він запропонував новому президенту відвідати країну з державним візитом.

Насправді, Велика Британія, ймовірно, буде мати вирішальне значення в цьому питанні. Якщо Велика Британія серйозно почне працювати з європейськими державами над питаннями безпеки (на жаль, вона здебільшого робить це на словах, наприклад, у рамках Спільних експедиційних сил), це буде важливим сигналом. Однак, якщо Велика Британія почне більше намагатися працювати з Трампом і залишатися осторонь європейських приготувань, це викличе занепокоєння.

Пам'ятайте, що Brexit був успіхом для путіна, оскільки він серйозно послабив ЄС, а через нього і єдність щодо європейської безпеки. Я очікую побачити більше подібних заголовків у найближчі місяці не тому, що цього хоче Трамп, а тому, що це ще більше послабить Європу.

Стан війни. Масштаб втрат не відповідає масштабу здобутків росіян

Можливо, ви забули за всіма дискусіями про Трампа та Європу, що в Україні все ще триває війна, і українці борються за свою свободу з такою ж рішучістю, як і завжди. Дійсно, просування росіян за останній тиждень (фактично за останні тижні) виглядає дуже обмеженим: вони повзуче просуваються вперед на Донбасі, не досягли помітного прогресу в Курську і вдаються до все більш варварських нападів на українське цивільне населення, щоб спробувати залякати його і змусити підкоритися. До речі, втрати росіян досягають екстремального рівня, фактично перевищуючи рівень заміщення, якщо вони продовжуватимуться.

На Донбасі ми місяцями чули про погіршення ситуації для України, про те, що Покровськ (а перед тим і Часів Яр) ось-ось впаде, що росіяни вирвуться з оточення українських сил і нічого цього не сталося. Те, що сталося за останній тиждень, насправді є дуже незначним просуванням російських військ.

Ось карта Deep State, на якій показані райони найбільших російських атак на сьогодні.

Ось карта рівно тиждень тому. У кутку є масштаб, щоб ви могли перевірити зміни – вони не перевищують 5 кілометрів (3 милі) в будь-якому місці.

А яка ситуація з російськими втратами? Цього тижня українські дані про російські втрати (які, за даними західної розвідки, є відносно точними) перевищили 700 000 загиблих. Ось українські цифри, які були оприлюднені кілька годин тому.

Британці, зі свого боку, підтвердили, що вважають ці цифри точними. Адмірал Радакін (військовий керівник британських збройних сил) заявив про це ВВС. росія зазнала найгірших втрат за місяць з початку війни в Україні, заявив начальник штабу оборони Великобританії в інтерв'ю Бі-Бі-Сі.

Адмірал сер Тоні Радакін сказав, що в жовтні російські війська втрачали в середньому близько 1 500 загиблих і поранених "кожного дня", в результаті чого їхні втрати досягли 700 000 з початку війни в лютому 2022 року.

Схоже, що росія насправді намагається зробити все можливе, щоб просунутися вперед і захопити якомога більше, сподіваючись, що Трамп вимагатиме, щоб вони залишили все це собі, коли він прийде до влади. Це ризик для росії, оскільки насправді це не є стійким для них, якщо Україна отримуватиме постійну допомогу. Але це те, що вони робили весь рік.

Це також означає, що росіяни кидають на Донбас все, що можуть. Однією з причин, чому їм потрібні північнокорейські війська (що в цілому не є добрим знаком для них), є те, що їхній наступ на початку жовтня, спрямований на повернення захопленого Україною Курського виступу, повернув лише невелику його частину. Україна все ще утримує шматок росії, не набагато менший за Очеретинську дугу, про яку всі говорять.

І це насправді є справжньою проблемою для тих, хто хоче диктувати Україні умови. Що станеться, якщо путін не зможе відвоювати цю частину росії до переговорів? Це реальний ускладнюючий фактор для Трампа і путіна (і, до речі, підтверджує, що Курська наступальна операція була, мабуть, одним з найважливіших "стратегічних" успіхів України в цьому році).

За останній тиждень, до речі, не відбулося жодних змін на карті Deep State щодо Курської області.

Нарешті, на знак того, що путін, готуючись до президентства Трампа, намагається вдарити по Україні будь-якими способами, росіяни цього тижня випустили зброю жаху в чистому вигляді. Це іранські БПЛА "Шахед", озброєні термобаричними боєголовками. Ось відео, яке опублікували українці, з одного з них, який був збитий, але не вибухнув.

Термобаричні боєголовки в основному створюють інтенсивне тепло і вогонь і є особливо небезпечними для людей. Ось короткий опис.

Термобаричні боєприпаси – це зброя, яка призначена для створення підвищеної температури і тиску порівняно зі звичайними вибуховими речовинами, і яку часто називають паливно-повітряними вибуховими речовинами (ППВР). Вони спричиняють набагато більше первинних вибухових травм, ніж звичайні вибухові речовини, і це є їхнім основним механізмом травмування

А ось дуже корисна інфографіка.

Вони цілеспрямовано застосовуються по житлових будинках по всій Україні, щоб вбивати і тероризувати мирних жителів. Зазвичай можна було б подумати, що США будуть достатньо обурені, щоб нарешті дозволити Україні завдати ударів по військових об'єктах в росії у відповідь, але наразі адміністрація Байдена твердо дотримується своєї згубної політики.

Отже, ми маємо шаблон на наступні два місяці, поки Трамп не стане президентом. Очікувати, що путін зробить все можливе, щоб захопити кожен дюйм України (за величезну ціну), очікувати, що він спробує повернути Курську область (також за велику ціну – хоча в авангарді можуть бути північні корейці, і поки що це не вдається), і очікувати, що він вчинить будь-який злочин, якщо вважатиме, що це допоможе зламати дух українців.

І очікувати, що США будуть безпорадні.

Але, на щастя, Україна не така – вона завдає величезних втрат росіянам, і сподівається, що Європа візьметься за тарілку і з'їсть трохи м'яса.

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