Едвард Лукас, який добре знається на російській пропаганді, вважає, що демонстрація фільму Трофімової про російських солдатів може завершити кар'єру людей, причетних до його створення. Проте, на думку Лукаса, протестуючи проти російського наративу та пропаганди, варто пропонувати й заміну – український наратив. Як приклад він наводить роман Ярослава Трофімова – американського журналіста народженого в Україні.

російсько-канадійська режисерка Анастасія Трофімова стверджує, що не стала свідком жодного воєнного злочину за сім місяців, які вона провела у складі батальйону російської армії на сході України. Українцям не так пощастило. А до вбивств, зґвалтувань, кастрацій, побиття та інших звірств додається ще й фільм Трофімової – сентиментальний погляд на повсякденне життя російських солдатів, прем'єра якого щойно відбулася на Венеціанському кінофестивалі.

Навіть гірше. Нібито незалежний фільм був субсидований на 250 тисяч доларів з грошей канадських платників податків. На черзі Торонто, де його рекламують як "зачаровуючу історію про жертовність і розчарування, в якій солдати нагадують пішаків у підлій грі".

Українці та їхні друзі справедливо вбачатимуть у цьому частину тривалого гегемоністського впливу росії на світову культуру. Чи є воротарі субсидій та допуску до кінофестивалів просто невігласами, чи вони страждають від фальшивої справедливості, яка надає однакову вагу злочинцю та жертві, не має значення. Історію росії розповідають, тому що росія велика і має значення. А про Україну? Ми зробили це вже минулого місяця. Можливо, наступного року.

Одна з відповідей на це – протест. Ті, хто приймає рішення, повинні очікувати шквалу критики за свої помилки. Законодавці повинні ставити питання. Так само як і спонсори. Відвідувачі фестивалю можуть скаржитися. Якщо пощастить, фільм Трофімової може зрештою послужити корисній меті – стати вбивцею кар'єри для всіх тих, хто так ганебно причетний до його створення та просування.

Але критикувати сучасні (чи навіть історичні) російські фільми, книги та картини за прихований чи відвертий імперіалістичний зміст – це лише частина відповіді. Не менш важливо пропагувати альтернативи. Показ історії та культури України, а також інших нинішніх чи колишніх поневолених народів створює позитивну противагу.

Особливо корисним прикладом цього є примірник "Немає країни для любові", дебютного роману однофамільця Трофімової, видатного журналіста Wall Street Journal Ярослава Трофімова, який надійшов мені на пошту цього тижня. Він народився в Радянській Україні, написав три науково-популярні книги, зокрема визнану історію початку повномасштабного вторгнення росії "Згинуть наші вороженьки".

Роман розповідає про травму України ХХ століття очима головної героїні, Дебори (пізніше Дар'ї), яка наприкінці 1920-х років опинилася на хвилі наївного ентузіазму українців щодо комунізму, перш ніж потрапила в жахіття голоду, сталінських чисток, війни, нацистського та радянського антисемітизму, русифікації, примусової колаборації, депортації та інших особливостей тих стражденних десятиліть. Незважаючи на складне історичне тло, Трофімов легко вплітає необхідні факти в сюжет. Ті, хто читає книжки з історії заради розваги, не відчують, що їм читають лекцію.

Він також уникає карикатурності. Персонажі НКВС занадто правдоподібні: людські вади, такі як боягузтво і жадібність, підживлюють їхню нелюдську жорстокість. Описи повсякденного життя, навіть у найпекельніших умовах, є бездоганними. Однією з найбільш характерних рис Радянського Союзу був запах. Він віє від його сторінок.

Замість того, щоб відкривати сюжет, підсумовуючи його, я пропоную цей абзац, щоб дати уявлення про глибину і силу книги.

"Ми протистоїмо історії. Історія – це дикий і кровожерливий звір. Вона знову розгулює цією країною, ламаючи і переробляючи її наново. Ти не можеш стати на її шляху і не можеш її зупинити. Все, на що ти можеш сподіватися, – це те, що цей звір не помітить тебе, коли вириватиметься і дряпатиме кігтями дорогу вперед. Що він не помітить тебе. Що він розчавить когось іншого. Все, що ти можеш зробити, це спробувати бути невидимим. Невидимим, щоб вижити".

Так говорили в Україні на початку 1930-х років. З таким же успіхом це могло б відбуватися зараз у зруйнованому ракетами місті. Я сумніваюся, що Трофімова це прочитає. Але ви можете. Як і ваші друзі.

Джерело: CEPA