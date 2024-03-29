Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер

Том Купер стверджує, що ситуація на фронті в Україні зовсім не райдужна, росіяни поволі, за допомогою бомбардувань, просуваються вперед. Він сумнівається, що ця ситуація якось покращиться з наданням Україні F-16. Причин кілька: мала кількість літаків і пілотів, а також недостатня дальність дії радарів та озброєння F-16.

Спостерігати за розвитком подій в Україні в останні кілька днів дійсно "невесело". Звичайно, уряд та різні органи влади намагаються підняти настрій; підрозділи Су-24 ПСУ дійсно сильно б'ють росіян в окупованому Криму, а сьогодні росіяни втратили Су-35 над Севастополем (за повідомленнями, пілот благополучно катапультувався, і це був "дружній вогонь").

Однак, в цілому, ситуація залишається неприємною, і негайного поліпшення не передбачається ще кілька тижнів. Звичайно, в тилу ППО ПСУ працює досить добре, і збила більшість (не всі, щоправда) "Шахедів", випущених у повітряний простір України за останні дві ночі. Але вздовж лінії фронту ВКС бомблять і бомблять, дозволяючи все новим і новим штурмовим групам всрф не тільки продовжувати наступати, але й змушуючи українців продовжувати поступовий відхід. Тому що, якщо ЗСУ не відходять, вони дуже сильно потрапляють під удари планерних бомб УМПК і зазнають занадто великих втрат.

І, все ще критично не маючи артилерійських снарядів, а тим часом не маючи навіть ракет Patriot, українці, очевидно, не мають засобів, щоб зупинити все це.

Тобто... гаразд: виявилося, що "росіяни захопили ще не все Іванівське". Так, вони гірко скаржаться на величезні втрати, але ні, натомість, за постійної підтримки УМПК, які б'ють по українських позиціях всередині села, а далі аж до Часового Яру – вони прорвалися на південь від Іванівського і вже майже дійшли до каналу Сіверського Дінця. Тепер скажіть мені, що це робить ситуацію набагато, набагато кращою...

Що ще більше турбує (хоча й не дивує): на захід від Авдіївки росіяни ще не встигли захопити всі Бердичі, але, схоже, перетнули річку Дурну десь між Семенівкою та Орлівкою, і кажуть, що вони атакують Семенівку з півдня. Тобто вони вже "всередині" новозбудованої української лінії оборони.

...Крім того, "підозріло тихо" в районі Роботиного: останні новини звідти (приблизно два-три дні тому) були про те, що "ситуація не дуже хороша", а потім з'явилися відео, на яких видно, як російські танки і БМП в'їжджають у те, що залишилося від цього місця...

Але чи варто очікувати, що все це докорінно зміниться, як тільки ПСУ отримають свої F-16 – десь у червні...?

Це суть того, що надихнуло на написання цієї "частини 3" статті, опублікованої ще в грудні – "Це дальність, дурню! Частина 1" і "Це дальність, дурню... Частина 2".

Основна відмінність між ними полягає в тому, що на початковому етапі (скажімо, червень-серпень цього року) Україна отримає лише 6-12 винищувачів F-16. Кількість обмежується такими чинниками, як:

a) скільки пілотів і наземного персоналу ВПС можуть "виділити" для проходження конверсійної підготовки в НАТО – при цьому залишаючи достатньо пілотів вдома для продовження "звичайних" операцій;

б) скільки пілотів і наземного персоналу ПС може одночасно підготувати НАТО;

в) скільки українських пілотів і наземного персоналу зможуть "швидко" вивчити англійську мову настільки, щоб, по суті, "літати і обслуговувати англійською мовою"; а потім

г) скільки літаків F-16 вони зможуть одночасно тримати в строю в Україні.

Навіть коли все це стане якоюсь "рутиною" (на війні ніколи не буває "рутини"), холодним фактом залишається те, що Україна не матиме достатньо винищувачів F-16 для того, щоб щось на кшталт "очистити небо" від російських винищувачів-бомбардувальників. Це буде так, навіть якщо українські F-16 дійсно будуть модифіковані шляхом встановлення радарів AESA і ракет AIM-120C-7 класу "повітря-повітря", як дехто стверджує (і тоді вони також отримають або Link-16, або його український аналог, який тим часом перебуває на озброєнні ЗСУ).

Чому?

а) тому що їх буде занадто мало, щоб "прикривати всю лінію фронту від світанку до заходу сонця", а потім…

б) тому що винищувачі просто не можуть залишатися в зоні бойових дій так довго, як наземні підрозділи, оснащені зенітно-ракетними комплексами (ЗРК): в небі немає "заправок кожні 15-20 км", щоб можна було зупинитися і дозаправитися, а це означає, що їхній час перебування в зоні бойових дій диктується насамперед кількістю пального, яке вони можуть взяти з собою. І наостанок…

в) Україна не зможе базувати свої F-16 "занадто близько" до лінії фронту, інакше їй доведеться ризикувати тим, що росіяни можуть збити їх на землі, оскільки, і всупереч твердженням ГУР і СБУ – росіяни регулярно націлюють свої крилаті ракети і БПЛА майже на всі українські авіабази і передові оперативні бази. Засоби: українські F-16 базуватимуться так далеко в тилу, що витрачатимуть більшу частину пального лише на те, щоб дістатися до зони бойових дій.

Але, гаразд: припустимо, що час від часу траплятимуться випадки, коли той чи інший із цих "ранніх українських F-16" опинятиметься "в потрібному місці в потрібний момент часу". У повітрі, з достатнім запасом пального і в змозі спробувати перехопити російський удар з УМПК. Враховуючи, що росіяни регулярно випускають близько 120 УМПК на день, не схоже на те, що не буде можливостей організувати такі випадки...

Тоді давайте подивимось, із чим їм доведеться зіткнутися. Звичайна "ударна ланка" ВКС сьогодні складається з:

1х Су-35: озброєний 2х Р-37М, 1х Х-31, 2х Р-77 і 2х Р-73; цей літак забезпечує верхнє прикриття і протирадіолокаційні можливості (проти українських ЗРК);

2х Су-34 озброєних 4х УМПК (якщо калібр 250 або 500 кг) і 2х Р-73 (для цілей самооборони).

Проблема: за умови, що він вчасно виявить F-16 (а будьте певні: ВКС зробить все можливе, щоб відстежити кожен політ будь-якого українського F-16), Су-35 може вести вогонь з дальності від 150 до 200 км.

Це приблизно в 3,5 рази перевищує дальність найдовшого відомого (і підтвердженого) ураження в класі "повітря-повітря", здійсненого зенітною ракетою AIM-120. У більшості випадків Су-35 будуть здатні вражати F-16 задовго до того, як вони зможуть підійти досить близько, щоб уразити Су-34. І, як ми вже бачили на початку цього місяця (коли український МіГ-29 був збитий Р-37М), Р-37М не варто ігнорувати. Як тільки він піднімається в повітря, літаку-мішені краще якнайшвидше вийти із зони ураження, якщо, звичайно, його пілот хоче вижити...

Інакше кажучи, звичайна ситуація буде дуже схожою на ту, що існує вже зараз: просто замість F-16 подивіться на розташовані на відстані 50 км (або більше) за лінією фронту українські ЗРК MIM-104 PAC-2/3. Patriot регулярно не можуть дістатися до Су-34, випускаючи ракети на відстані 40-70 км від лінії фронту, і це при тому, що їхня максимальна дальність стрільби становить 160 км.

Ось чому слід очікувати, що хоча можливостей, безумовно, буде достатньо, реалістичні шанси українського F-16 наблизитися до цілі з AIM-120, не бувши перехопленим і обстріляним у відповідь російськими Р-37М, будуть низькими.

Звичайно, можна бути на 1000% впевненим, що пілоти ПСУ вже вивчають можливі рішення. Можна бути впевненим, що вони ретельно вивчають всі наявні звіти про кожне бойове зіткнення, в якому росіяни застосовували свої Р-37М: вони шукають рішення. Можливо, вони їх знайдуть.

Наприклад, вони можуть дійти висновку, що найкращий варіант – це спробувати діяти так само, як це вже роблять Су-24 ПСУ: за підтримки таких засобів, як хибні цілі ADM-160 MALD. Такі дії можуть змусити росіян "витратити" свої Р-37М, що залишить F-16 "вільними" для зближення з їхніми AIM-120, наприклад, для ведення вогню.

Але, головне: треба сподіватися, що це дійсно так, як дехто повідомляє з минулого року, і українці знаходять той чи інший Р-37М у "майже неушкодженому" стані десь на північному заході Херсонщини. Якщо це так, то можна бути впевненим, що "люди в чорному" з Національного центру повітряно-космічної розвідки (США) мають достатньо можливостей для вивчення цієї зброї і, сподіваємось, розробки ефективних заходів протидії їй. Лише в такому випадку винищувачі F-16 ПСУ матимуть серйозні шанси на успішне і, що не менш важливо, регулярне перехоплення принаймні частини російських бомбардувальників УМПК.

..."все за умови, що це правда", і "десь в майбутньому"...

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