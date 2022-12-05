Титанічна оборона українців в районі Бахмута і просування на схід в районі Куп’янська – Том Купер

На сході України холоднішає: температура повітря опускається до -2°C, місцями до -6°C, вітер північно-східний. Тобто ґрунт починає промерзати. Разом з тим, на деяких ділянках фронту "потеплішало", тож Том Купер пропонує вашій увазі "незаплановане" зведення за останні два дні.

Дозвольте мені розпочати з останнього офіційного релізу "вищого командування" у Москві: від 2 грудня. Згідно з ним, цей і попередній день стали ще двома славними днями в історії російської федерації, її збройних сил, людства, Місяця і Сонячної системи. Якщо коротко: росіяни знищили 60 "українських військовослужбовців" (скажіть, вони тепер мають на увазі, що є офіційні Збройні сили України, чи що? ), потім ще 50, плюс 50, плюс "78 артилерійських одиниць на вогневих позиціях" (для переконливості: я дійсно цитую їхні цифри з таких релізів, як цей, і, схоже, вони твердо переконані, що це все правда), плюс половина 40-ї артилерійської бригади... справді, одні тільки перемоги, і скрізь, що спонукає дедалі більше "зацікавлених росіян" замислитися над тим, скільки "мільйонів військ" українці залишилося кинути в цю битву, і як путін розставив смертельну пастку для Заходу, розв'язавши війну в Україні на "дозвіллі"...

Але я відволікаюся. Перехоплювачі ВКС, нещодавно посилені новою партією Су-35С, що надійшли минулого тижня, заявили про збитий український МіГ-29 над районом Українки (південніше Покровська; очевидно, ще один постріл з Р-37М), в той час як російські ППО заявили про збитий Су-25 біля Нікольського. Як завжди, жодних доказів не було надано, тому це може бути лише "правдою". І, оскільки Google Earth показує останнє село на півострові Камчатка, а я сумніваюся, що український Су-25 пролетів усі 11 000 км по території росії, щоб бути збитим над її Далеким Сходом, то залишається тільки гадати, яке місце вони мали на увазі... (насправді є село Нікольське біля Маріуполя).

Неважливо: важливо лише те, що обидва місця знаходяться в "Донецькій народній республіці".

Незалежно від того, чи відповідають дійсності останні російські заяви про збиті українські МіГи чи ні, немає сумнівів, що МіГ-31 та Су-35С - обидва з яких озброєні ракетами великої дальності Р-37М класу "повітря-повітря" - залишаються головною проблемою для українських Повітряних Сил. Навряд чи це зміниться найближчим часом: принаймні доти, доки хтось не розробить ефективну систему радіоелектронної протидії цій зброї.

І "московське командування" опублікувало відео, на якому показані Су-25 ВКС (чи ПВК "Ваґнера"?), які "завдали авіаударів по військових об'єктах і техніці Збройних Сил України". В результаті цих авіаударів "повністю знищені замасковані укріплені позиції та бронетехніка".

При цьому будь-хто, хто хоч трохи розуміється на повітряній війні, може лише дивуватися, як вони хочуть це зробити, використовуючи звичну тактику "насипати і молитися", але: зверніть увагу на "повністю знищені". "Знищено" виявилося замало...?

Своєю чергою, ВКС втратили МіГ-31, який розбився на Далекому Сході росії - як повідомляється, після загоряння з невідомих причин. Хіба що після цього над Камчаткою був збитий український Су-25, але це вже точно не пов'язано з війною в Україні.

Іншими словами: все йде точно за планом 3-денного вторгнення, і краще і бути не могло – для всієї росії, для всіх росіян (включно з тими, хто не знає, що вони росіяни - як ми з вами - і, як правило, через нацистську пропаганду), і для путіна...

І ще: перший з шести обіцяних Іспанією ЗРК MIM-23 HAWK мав би прибути до України. На черзі ще п'ять. Принаймні, щось відбувається в плані посилення української протиповітряної оборони.

Завдяки моїм дослідженням про ірано-іракську війну, я трохи знаю про цю систему, і тому вважаю, що вона може виявитися дуже корисною в цій війні - особливо тому, що версія, яка зараз постачається в Україну, є набагато більш досконалою, ніж MIM-23B I-HAWK, який використовувався іранцями в 1980-х роках - і який "досить добре" зарекомендував себе серед іракських пілотів винищувачів як "Долина смерті". Тим не менш, навіть HAWK, безумовно, не можуть замінити всі ЗРК радянської розробки, які все ще складають основу української протиповітряної оборони, але запаси боєприпасів для яких стають дедалі меншими (очевидно, так само критично малими, як і запаси російських балістичних і крилатих ракет).

Типова пускова установка з трьома зенітно-ракетними комплексами (ЗРК) MIM-23 HAWK іспанської армії, що перебуває в процесі постачання до України.

Куп'янськ і Сватове. російська розвідка стверджує, що Україна готує новий наступ з району Куп'янська на схід - на Сватове і Старобільськ. Українська розвідка стверджує, що росіяни готують новий наступ на Куп'янськ і далі вниз по річці Оскіл: дійсно - і не питайте мене чому - дехто переконаний, що росіяни вже відвоювали східний берег Осколу аж до Куп'янська...

Вибачте, але це не так. Натомість, ЗСУ ніколи не витрачали сили і час на просування північніше Дворічного: вони лише опинилися б у зоні досяжності російської артилерії, розгорнутої у безпеці за кордоном.

Так чи інакше... Українці кажуть, що за останній час росіяни перекинули в цей район один батальйон ВДВ, плюс чотири батальйони і дві танкові роти 18-ї мотострілецької дивізії, а потім ще 5-9 артилерійських дивізіонів. Таким чином, українська артилерія інтенсивно обстрілює численні цілі в районі Сватового, фактично з півночі через центр аж до півдня міста. Крім того, хтось підірвав російський склад ПММ в районі Брянська, спаливши близько 50 000 тонн паливно-мастильних матеріалів: це, безумовно, затримає будь-який можливий наступ росіян, або зробить їхню оборону проблематичною на деякий час. У свою чергу, українці (неохоче) підтверджують, що російські артилерійські загородження перешкоджають пересуванню їхніх підрозділів і вантажів у районі Куп'янська.

Власне, я б сказав: ЗСУ продовжують просуватися на схід на цій ділянці: зайняли Ягідне, розбили там багато росіян, і таким чином, напевно, дійшли до Орлянського (Луганська область - iPress). Тому Суровікін не може не реагувати перекиданням підкріплень, щоб зупинити це просування.

Кремінна. По гарячих слідах скарг своїх військ (див. мій останній звіт), тепер навіть командир БАРС 13 скаржиться на активність українців у Серебрянському лісі, на північ від міста. Наводить мене на думку, що росіянам слід визначитися: чи то українці кидають в бій свою "5-у хвилю фольксштурму", що складається з (старих) жінок і ще когось, щоб росіянам було легше їх розстрілювати, чи то вони вміло проникають на позиції БАРСу...?

Український Т-80, "десь в районі Бахмута". Читай: може бути де завгодно від Сватового на півночі до Новоселівки на півдні... Тим не менш, українська бронетехніка здебільшого відводиться як резерв для контратак у відповідь на такі російські прориви, як на південь від Бахмута, останніми днями.

Бахмут... Тим часом можна з упевненістю стверджувати: це зараз головна розборка у цій війні. У відповідь на масоване нарощування росіянами своїх сил у цьому районі, за даними чуток з розвідки, ЗСУ вже перекинули - або перебувають у процесі перекидання - щонайменше шість бригад.

Однак, не всі вони ще перебувають на лінії фронту, і тому росіяни наступають хвиля за хвилею, дуже наполегливо, по всій лінії фронту від Білогорівки на Сіверському Дінці на півночі, через Соледар вниз по східній стороні Бахмута до Оптиного, Кліщіївки, Курдюмівки, принаймні, до Північного. Атаки ваґнерівців на Білогорівку, Верхньокам'янське та Спірне були відносно легко відбиті.

Тим не менш, центром бойових дій на цій ділянці останні два дні була ділянка від Курдюмівки до Новоселівки, що на південь від Бахмута. За Курдюмівку точаться запеклі бої, а південніше, після взяття Куземівки, ваґнерівці вийшли на північну, а потім і на східну сторону Новоселівки, що на кілометр далі на захід. Звісно, це місце вже було зрівняне з землею їхньою артилерією, і майже напевно, що воно було захоплене в цей час. Під ударами чисельно переважаючого противника з кількох напрямків 30-та механізована бригада вкотре відійшла.

Характерно, що мета росії на цьому напрямку виглядає "типово путінською": вийти на "кордон" Луганської області (тобто так званої "Луганської Народної Республіки") в цій частині України. Українці мають власну думку щодо таких ідей, а тому, схоже, неодноразово піддають росіян фланговим контратакам. Одна з них минулої ночі дійшла аж до Куземівки, але без будь-яких довготривалих результатів.

Загалом: хоча локальні російські атаки відбуваються і вдень, основні бойові дії, схоже, ведуться вночі. Причина в тому, що "навіть" ПВК "Ваґнера" зрозуміла, як діяти вночі, і до того ж досить добре оснащена для цього. Очевидно, це не стосується української 30-ї мехбригади - або росіяни знайшли інший спосіб тримати її застави зайнятими, перш ніж захопити їх, на початку цього наступу, близько тижня тому.

російських резервістів на БМП-1 привезли на передову. Після всіх відеорепортажів, які демонструють якість їхніх пластикових касок і бордових бронежилетів, і про те, що москва тепер імпортує їх з Китаю та Ірану, не можу не задатися питанням: а чи не експортує Тегеран пластикові "ключі від раю" і до росії?

Авдіївка. Змушений повторити те, що доповідаю про цю ділянку щонайменше півроку. Про те, що росіяни атакували Красногорівку та Мар'їнку, причому за масованої підтримки своєї артилерії... Власне, немає можливості описати, які артилерійські шквали витримують там війська ЗСУ. Тому це несправедливо, але не можу не підсумувати це наступним: єдина "правдива новина", яку я зміг знайти з цього району - це російська механізована атака на Первомайське, очевидно, здійснена 1 грудня. Цього разу їм не вдалося, але, агов: тепер вони спробували з танками, а не лише з артилерією та піхотою.

Нарешті південь Запорізької області і Херсонщини. Останні два дні ловили чергові чутки про відхід росіян з району Пологів. Те саме зі східного берега Дніпра, на південному сході Херсона. Але все ж таки: немає жодних переконливих доказів будь-якого великого українського наступу - ні в районі Пологів, ні на Кінбурнському півострові, ні в районі Олешків. Ми повинні набратися терпіння і почекати, щоб побачити, що з цього вийде.

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