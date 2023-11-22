У російській армії кадрова проблема. Лише політична проблема, але не загроза для кремля – RFE/RL

Що відбувається з планами мобілізації в росії і чи протести дружин і матерів мобілізованих минулого року можуть якось вплинути на подальші плани кремля, з'ясовувало Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Факти свідчать, що навіть вийшовши на протести, аби повернути своїх чоловіків чи синів додому, російські жінки продовжують підтримувати війну росії нібито з "фашизмом". Журналісти прогнозують, що російська влада проведе нову мобілізацію після путінських президентських виборів, щоб якось залатати діри на фронті через масові втрати.

"Минулого місяця група жінок зібралася біля муніципальної будівлі в північно-західному російському місті Череповець на протест. На відео, опублікованому в російській соціальній мережі "ВКонтактє", одна жінка зачитала вголос звернення до президента путіна, в якому вона скаржиться на те, що їхнім чоловікам видали "незаконні накази". Інші стояли з плакатами, на яких було написано "Вимагаємо демобілізації" та "Поверніть наших хлопців додому". "Допоможіть нашим хлопцям, будь ласка", – скандували жінки в унісон", – пише Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL).

Видання констатує, що на протест вийшли дружини мобілізованих росіян, яких відправили воювати в Україну у складі 347-го мотострілецького полку. В цьому підрозділі служив Дмітрій Яшніков з моменту мобілізації в росії у вересні 2022 року, доки не отримав важке поранення близько трьох місяців тому. Цей 41-річний росіянин в інтерв'ю радіостанції RFE/RL "Північ.реалії" заявив, що "ніхто не хоче воювати і всі хочуть додому, всі втомилися та прагнуть повернутися до мирного життя".

"Ці нарікання, хоча і не є масовими, проте вже викликають певний політичний головний біль. Це є сигналом про проблему, яку російські лідери намагаються вирішити: російські військові мають проблему з кадрами в Україні. Наказ путіна про мобілізацію, виданий 15 місяців тому, відправив десятки тисяч чоловіків на фронт, щоб спробувати підтримати російське вторгнення. Але кровопролиття триває, і чим довше, тим більше людей потрібно. І чим більше людей потрібно, тим імовірнішою стає друга мобілізація", – зазначає RFE/RL.

"Купити кров" замість мобілізації. За чотири місяці до президентських виборів

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода наголошує, що кремль хоче уникнути мобілізації за чотири місяці до президентських виборів. За словами експерта з питань російської армії і наукового співробітника Школи права і дипломатії ім. Флетчера при Університеті Тафтса Павла Лузіна, москва все ще намагається "купити кров" замість мобілізації. Тому, за його словами, кремль знаходиться майже на роздоріжжі: йому вкрай необхідне припинення вогню, але він також намагається бути готовим до найгіршого сценарію, коли буде проведена масова мобілізація разом із мобілізацією економічною.

Старша наукова співробітниця Програми росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний мир Дара Массіко каже, що кремль воліє пропонувати великі суми грошей добровольцям, проводити рейди по російських в'язницях, ресторанах та інших місцях скупчення людей, а не проводити чергову хвилю мобілізації.

За даними британських офіційних осіб, російські втрати вбитими і пораненими з лютого 2022 року оцінюються приблизно в 302 тисячі осіб.

На думку підполковника фінської армії у відставці і професора Національного університету оборони в Гельсінкі Пентті Форстрома, путін досить добре знає ситуацію, і вона викликає в нього тривогу, коли йдеться про людські ресурси росіян в Україні.

Видання нагадує, що торік у вересні, на тлі ознак того, що росіяни в Україні зазнають більших втрат, ніж передбачало російське командування, кремль пішов на рішучий крок і оголосив мобілізацію, призвавши близько 300 тисяч військових резервістів та інших придатних чоловіків, яких неформально називають "чмобіками".

Попри те, що росія щороку призиває на строкову службу сотні тисяч громадян, чинним законодавством не дозволяється призовникам служити за межами країни, а також брати участь у бойових діях. Втім, зауважує RFE/RL, військові планувальники намагаються знайти інші способи використовувати цей резерв підготовлених солдатів. Зокрема, вербувальники тиснуть або примушують чоловіків, які закінчують строкову службу, негайно підписати контракт на службу за контрактом.

Смерть = багатство. 2 тисячі доларів живому, 170 тисяч – за померлого

Як зазначає Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, російські військові планувальники дуже ефективно використовують економічні стимули. Передбачається, що мобілізовані і добровольці отримуватимуть таку ж зарплату і пільги, як і професійні військовослужбовці, які підписали контракт. Щомісячна зарплата становить щонайменше 195 тисяч рублів (2115 доларів) – майже втричі більше за середньомісячну зарплату. Для бідних регіонів росії це вражаюча сума.

кремль також надає значні виплати у зв'язку з втратою годувальника родичам загиблих солдатів: понад 140 тисяч доларів – сума, яка перевищує довічний заробіток середньостатистичного росіянина. За іншими оцінками, загальна сума виплат, субсидій та інших пільг, що надаються родичам загиблих солдатів, становить понад 170 тисяч доларів США.

Як цитує видання одного російського емігранта, уряд рф зробив так, що загибель на війні стала для сім'ї солдата неочікуваним подарунком.

Раніше цього місяця заступник голови Ради безпеки росії Дмітрій Мєдвєдєв заявив, що з січня цього року 410 000 чоловіків підписали контракт, і це число, на думку експертів, може включати в себе ув'язнених і трудових мігрантів з інших країн.

Військові планувальники також використовували положення про примусове продовження контрактів, які набули чинності для невідомої кількості добровольців і мобілізованих у вересні минулого року. На початку цього місяця путін повторив те, що деякі законодавці говорили раніше: мобілізовані будуть зобов'язані служити до кінця "спеціальної військової операції" – кремлівського евфемізму для війни.

"Вагнер" 2.0. Вербування ведеться через "БАРС" та "Редут"

RFE/RL нагадує, що торік Міністерство оборони росії звернулося до компанії "Вагнер", чиї добре оплачувані бійці вважалися більш компетентними і краще підготовленими, з проханням очолити наступ у кількох місцях, у тому числі в Бахмуті Донецької області.

Після загибелі Пригожина в серпні, російське Міністерство оборони більш-менш поглинуло "Вагнера" та інші воєнізовані формування. Військові планувальники вербують солдатів через інші неформальні добровольчі підрозділи за різними системами: одна з них відома під російською абревіатурою БАРС, а інша – через організацію під назвою "Редут".

Ці підрозділи, багато з яких організовані через незрозумілі структури Міноборони, також є нібито приватними групами найманців, як колись "Вагнер", але меншими, більш розрізненими і з різними джерелами фінансування.

Шлях додому. Протести проти порушення прав, а не проти війни

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода зазначає, що відмова від ротації виснажених підрозділів свіжими або надання тривалих відпусток з боку командування розпалює гнів солдатських дружин і матерів. Видання наводить приклад росту популярності з вересня Telegram-каналу з близько 400 підписниками під назвою "Путь домой", який опублікував інструкції для людей, як писати обраним політикам з проханням про ротацію їхніх синів або чоловіків. Відтоді популярність каналу стрімко зросла. А 12 листопада цей канал опублікував маніфест, в якому закликав до "повної демобілізації, політичної стабільності та гідного життя для кожного громадянина росії".

Хто стоїть за цим каналом – незрозуміло. Втім, останнім часом почали з'являтися протести та публічні заклики, подібні до того, що стався в Череповці.

У москві на початку цього місяця влада відхилила заявку на проведення публічної демонстрації. У відповідь на це десятки жінок, деякі з яких тримали плакати з написом "Мобілізованим час повертатися додому", влаштували спонтанний мітинг поряд із санкціонованою демонстрацією, організованою Комуністичною партією. Поліція оточила групу приблизно через п'ять хвилин.

У сибірському місті Красноярськ влада відхилила заявку іншої групи на проведення демонстрації 11 листопада, посилаючись на занепокоєння щодо вірусу COVID-19. Влада Санкт-Петербурга заблокувала демонстрацію, заявлену на 26 листопада.

Втім, RFE/RL звертає увагу, що спалахи незгоди з політикою військового командування пов'язані переважно з питанням повернення солдатів з України. Мало хто, якщо взагалі хтось, висловлює відверту опозицію до війни. Одна жінка опублікувала на каналі "Шлях додому" відео, в якому заявила, що підтримує війну, оскільки росія бореться з "фашизмом". І все, що її хвилює, це те що мобілізовані вже 14-й місяць, безстроково і постійно, як раби, виконують обов'язки професійних військовослужбовців.

Очевидно, зазначає видання, що влада намагається не допустити переростання незгоди у щось більше. У Красноярську та іншому сибірському місті, Кемерово, співробітники поліції відвідали деяких організаторів протестів напередодні мітингів, погрожуючи можливим покаранням, якщо вони вийдуть на них. У Новосибірську чиновники провели закриту зустріч з дружинами військовослужбовців, на якій, за повідомленнями, попередили їх не проводити публічних акцій протесту.

На думку Дари Массіко, мета дій російської влади полягає в тому, щоб ці сім'ї відчували себе заляканими, під наглядом і самотніми. "російська влада допускає деякі дуже ретельно керовані випуски пару, подібні до того, що ви бачите в Новосибірську, – додала вона. – Вони не хочуть, щоб дружини або матері об'єднувалися в регіонах або черпали натхнення одна в одної. Вони хочуть тримати їх в ізоляції".

Мобілізація 2.0? Очікується навесні, відразу після виборів путіна

Перспектива нової мобілізації майже не обговорюється в суспільстві, цифри російських втрат ніколи не згадуються в державних ЗМІ. Тим не менш, зазначає RFE/RL, така можливість просочилася в деякі куточки суспільства.

Проведене соціологічною компанією "Русскоє полє" опитування показало, що 58% респондентів виступають проти нової мобілізації, тоді як лише 32% – за. У ньому взяли участь 1 611 росіян, опитаних по телефону протягом останнього тижня жовтня.

На даний момент проблеми росії з людськими ресурсами означають, що її війська не зможуть здійснювати значні пересування на полі бою, застрягши натомість у тому, що військові експерти називають "позиційною війною".

"Вони не мають достатньої кількості людей для проведення будь-яких великих наступальних операцій. Тільки дрібні речі, батальйон або полк, або на рівні бригади, просто для того, щоб підтримувати контакт з українцями", – сказав фінський аналітик Форстром.

Враховуючи непопулярність нової мобілізації, кремль, як очікується, уникатиме її або будь-яких згадок про неї напередодні березневих виборів. Після цього, однак, шанси на другу мобілізацію значно зростають.

На думку того ж Форстрома, друга хвиля мобілізації буде і вона прийде одразу після президентських виборів в росії – до літа. У них буде принаймні кілька тижнів підготовки перед відправкою на фронт, як почнеться літня кампанія.

Джерело: Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода