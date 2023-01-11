Американське видання Washington Post опублікувало прогноз розвитку подій на війні у 2023 році. Основне повідомлення статті суголосне з нещодавньою колонкою Кондолізи Райс та Роберта Ґейтса про те, що путін хоче виграти війну її затягуванням. Втім зрозуміло, що чим більше дадуть Україні зброї і потужнішої, то швидше ми зможемо перемогти окупантів на своїй землі. В іншому випадку, є сумніви, що Захід не втратить свою непохитність у підтримці українців, і путінська пропаганда працює над цим з усіх сил.

Завдяки постачанням надсучасного озброєння, непохитній рішучості Заходу і української армії, яка продовжує маневрувати і перегравати російську армію, "рік перемоги" в Україні розпочався багатообіцяюче.

Західні чиновники і аналітики констатують: якщо 2023-й продовжуватиметься у цьому ж дусі, є всі шанси, що Україна зможе виконати новорічну обіцянку президента Володимира Зеленського відвоювати всю Україну до кінця року або принаймні достатню територію, щоб остаточно покінчити з російською загрозою.

Читайте колонку Кондолізи Райс та Роберта Ґейтса у перекладі iPress: Важка артилерія. Кондоліза Райс і Роберт Ґейтс закликали пришвидшити допомогу Україні – The Washington Post

Але поки Зеленський закликає українців очікувати перемоги цьогоріч, президент росії владімір путін просуває новорічні промови, щоб підготувати росіян до затяжної боротьби. Як стверджують військові експерти, російські війська окопуються на укріплених оборонних позиціях, що посилені 100 000 мобілізованих солдатів, хоча не те, щоб росія змогла б захопити більше території найближчим часом, та все ж Україні буде важче просуватися вперед 2023 року, ніж минулого, незважаючи на переможні досягнення.

Елізабет Шеклфорд із Чиказької ради з глобальних питань вважає, що якщо Київ не досягне прогресу у подоланні цієї вкопаної, зростаючої російської сили, існує ризик, що війна перетвориться на затяжний конфлікт на користь путіна. За її словами, пакет допомоги у розмірі 45 мільярдів доларів, схвалений Конгресом, допоможе Україні пережити цей рік, але з огляду на президентські вибори в США у 2024-му, довгострокові перспективи передбачити складно.

"Якщо війна не завершиться у 2023 році, путін отримає велику перевагу, – переконана Шеклфорд. – Зараз Зеленський ще має шанс, тому що має дуже сильну підтримку. Після цього – все можливе".

За словами Бена Ходжеса, колишнього командувача Сухопутних військ США в Європі, події першого тижня року свідчать про те, що перспективи для України позитивні. Він перерахував переваги, які Україна зможе використати: від високого морального духу армії, яка захищає свою Батьківщину, до чудового керівництва, згуртованості і – як же без цього – непохитної підтримки Заходу.

Повсюдна відмова у Сполучених Штатах і Європі заклику путіна до тимчасового припинення вогню на час православного Різдва стала чітким і завчасним нагадуванням про те, що Україна ще не перебуває під тиском щодо вступу у переговори, які, за словами західних офіційних осіб, ймовірно, москва використає для можливості переозброїтися і перегрупуватися та вести наступ далі, водночас посилюючи контроль над окупованими територіями.

В результаті новорічної атаки глибоко в тилу російських військ на імпровізовану російську казарму в окупованому східноукраїнському місті Макіївка загинуло щонайменше 89 російських солдатів, за даними москви і, можливо, набагато більше, за даними українських і американських офіційних осіб.

Цей удар продемонстрував не лише перевагу України в озброєнні, розвідці і можливостях спостереження, але й постійні тактичні помилки росії. москва звинуватила в атаці новобранців, які використовували мобільні телефони, що і видало їхнє місцезнаходження.

Американські офіційні особи ж заявили про докази того, що росіяни зберігали в казармах боєприпаси, що і збільшило там кількість жертв.

Того ж дня Україна заявила, що збила всі 45 іранських безпілотників, запущених з метою затьмарити її новорічні святкування – це ознака того, що українська протиповітряна оборона стає більш вправною у стримуванні російського нападу на інфраструктуру країни.

Заяви Франції, США та Німеччини про те, що вони вперше нададуть Україні бойову техніку, стали значним поштовхом для наступальних можливостей країни. Навіть погода була прихильною до України: рекордно теплі зимові температури в Європі обвалили ціни на енергоносії та позбавили громадян незручностей, які, за прогнозами багатьох аналітиків, могли би зменшити європейську підтримку військових зусиль українців.

У своїй заяві про надання легких танків президент Франції Еммануель Макрон, якого повсякчас критикують в Україні за те, що він нібито намагається замирити путіна, пообіцяв підтримувати Україну "до перемоги", а це головна однозначна його заява про підтримку.

Ходжес висловив упевненість: доки західна підтримка залишається сильною, Україна зможе повернути всю або більшу частину окупованої росією території у цьому році, включаючи Кримський півострів, який росія анексувала 2014-го.

Читайте прогноз Бена Ходжеса та інших військових експертів на 2023 рік у перекладі iPress: Україна переможе. Але коли? П'ять можливих сценаріїв війни у 2023 році від відомих військових експертів – BBC

За його словами, шляхи постачання півострова є вразливими для українських атак з використанням високоточної зброї HIMARS, і Україна може змусити росію вивести свої війська з Криму ще до того, як вона зможе відвоювати весь східний регіон Донбасу, де зараз зосереджені основні бойові дії.

"Я дійсно вважаю, що Україна досягла незворотного успіху, і росіяни в принципі нічого не можуть зробити, щоб змінити це, якщо тільки вони не знайдуть спосіб переконати Захід втратити інтерес", – сказав Ходжес, який зараз є старшим радником вашингтонської групи "Права людини насамперед". – Я бачу багато позитиву і не бачу послаблення рішучості Заходу", – підкреслив він.

Але, як стверджує Роб Лі, колишній морський піхотинець США, який працює в Інституті зовнішньополітичних досліджень, тепер тягар навантаження подальшого наступу лежить на Україні, а це складніше завдання, ніж захищати територію.

За його словами, успіхам України у 2022 році сприяли російські помилки, які росія врахує, тим паче зараз, коли її війська ретельно окопуються. "Захищатися легше, ніж нападати, і росіяни вже створили довгі оборонні позиції", – сказав Лі.

У певному сенсі, за словами Лі, Україна вже перемогла, і не лише тому, що стримала початковий російський натиск, але й повернула вже майже половину території, яку росія захопила у перші тижні війни.

Читайте аналіз Роба Лі та Майкла Кофмана у перекладі iPress: росія втратила можливість тиску на Україну. Як битва за Донбас вплинула на український успіх у війні – підсумки та прогнози від військових аналітиків

"Після перших двох тижнів війни стало зрозуміло, що росія не змогла досягти своїх цілей", – сказав він. – Цілі росії були настільки амбітними, що Україна виграла навіть у тому, що залишилася суверенною країною. Але зараз питання полягає в тому, чи зможе Україна досягти того, чого вона хоче, тобто повернутися принаймні до кордонів 24 лютого, чи відвоювати більшу територію".

"Чи зможе вона це зробити, – додав Лі, – ось що не зовсім ясно".

Багато залежить від того, у якої сторони першою закінчаться боєприпаси. Західні офіційні особи місяцями прогнозують, що вони закінчаться у росії, і хоча цього ще не сталося, з'являються нові свідчення того, що російські запаси таки закінчуються.

Українські офіційні особи заявили наприкінці минулого року, що інтенсивність російських артилерійських обстрілів уздовж східного фронту зараз становить лише третину від того, що було влітку, коли російські війська наступали. І хоча у рф наказали збільшити виробництво, воно не відповідатиме споживанню, – повідомив західний чиновник на умовах анонімності.

Згідно з оцінкою Інституту вивчення війни, нестача боєприпасів у росіян, особливо для артилерії, робить малоймовірною будь-яку успішну російську наступальну операцію, наперекір прогнозам українських військових про те, що москва готує великий наступ.

Але також далеко неясно, чи Захід зможе задовольнити потреби України в боєприпасах, тим більше, що наступальні операції потребують величезної їх кількості, – вважає Дмитро Альперович, голова вашингтонського аналітичного центру Silverado Policy Accelerator.

Альперович спрогнозував, що Україна зможе відвоювати деякі території цього року, але це не буде остаточна перемога. Здається, що запал підкорити Україну у путіна лише зростає. І хоча росії наразі не вистачає потенціалу для проведення успішних наступальних операцій, вливання свіжої мобілізованої сили посилює її здатність стримувати військове просування України.

"Я не думаю, що цьогоріч війна скінчиться, на жаль", – сказав Альперович.

Якщо лінія фронту не зміститься суттєво в цьому році, то подальші перспективи здаються туманними.

І російській, і українській економіці буде важко витримати тривалу війну. І неясно, чи зможе кожна країна зібрати достатню кількість живої сили для тривалої боротьби. За словами Ходжеса, наразі в України перевага – мільйонний резерв чоловіків призовного віку, хоча розмір країни менший, а рф витягує на фронт засуджених з в'язниць. Нема прогнозів, що Україна здасться або програє росії. Українці відданіші, а війська набагато вмотивованіші, ніж неохочі російські супротивники.

Але тривала війна відкладе на невизначений час відновлення, реконструкцію та повернення біженців. Уряду доведеться утримувати сотні тисяч військових вздовж 600-мильної лінії фронту, в той час як економіка країни продовжуватиме руйнуватися, що певним чином і є метою путіна – не допустити успіху України як незалежної держави.

Як вважає Лі, з часом наступальні можливості України виснажаться відтоком досвідчених і добре підготовлених солдатів, що зменшить перевагу в живій силі, якою вона користується. А росія отримає шанс відновити свою економіку, постачання і бойові можливості, щоб потенційно розпочати наступальні дії, як вона це зробила, коли лінія фронту завмерла після сепаратистської війни на Донбасі в 2014-2015 роках.

Тим часом доля України більше залежатиме від змінних, які вона не може контролювати – таких як рішучість Заходу, наявність західних боєприпасів і подій в росії.

"Ми не знаємо, що буде відбуватися в москві до кінця року. Там йде серйозна боротьба за владу", – повідомив Ходжес. На думку Альперовича, хоч нема безпосередніх доказів того, що владі путіна чинять опір, поява значного інакомислення в москві або заколот серед незадоволених російських військових може стати вирішальним.

За словами Шеклфорд, важливими стануть і події у Сполучених Штатах. Хоча підтримка Європи політично важлива, її військовий внесок затьмарює Вашингтон, постачаючи величезну кількістю зброї, і його майбутні зобов'язання можуть опинитися під питанням, якщо 2024-го у Білому домі переможуть республіканці.

"Якщо путін зможе затягти багаторічну війну на виснаження, він цілком зможе дотиснути Україну, – вважає Шеклфорд. – Це затягне час, і тоді шанси України суттєво зменшаться".

Джерело: Washington Post