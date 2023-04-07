Україна допомогла меншинам росії знайти свій голос. І аудиторію

Пропаганда путіна нібито про захист російськомовних в Україні та відверта брехня про війну спричинили в росії піднесення національних меншин, які почали ставити незручні кремлю запитання і "вірус" незалежності почав проникати в голови пригноблених народів. Так вважає журналістка з Грозного Мілана Мазаєва. Українці радо надали пригнобленим народам можливість висловлювати свою думку і поширювати її серед аудиторій.

Для жителів російських республік війна в Україні є відлунням їхнього власного досвіду пригноблення кремлем, і все більше людей говорять про це.

"Раніше я вважав, що війна в Чечні велася проти терористів". Після повномасштабного вторгнення росії в Україну подібні тези заполонили мою поштову скриньку та стрічки соціальних мереж, – пише Мілана Мазаєва, стипендіатка Центру аналізу європейської політики (CEPA). Їхні автори – від знайомих до близьких друзів – зізнаються, що до лютого 2022 року вони або приймали офіційну версію, або не надто замислювалися над правдою про війни росії проти Чечні, моєї рідної республіки.

Тепер вони порівнюють дії російських військ в українських містах і селах з діями в чеченських населених пунктах. Вони риються в архівах і передивляються інтерв'ю з Джохаром Дудаєвим (президентом Чеченської Республіки з 1991 по 1996 рік), в яких він передбачив події в Криму і війну з Україною.

Чечня – не єдиний регіон росії, який побачив своє відображення в останній російській війні. Люди з інших регіонів, які вважають себе зневаженими москвою за етнічною, територіальною чи економічною ознакою, також висловлюють свої претензії. Це відчуття не нове – десять років тому російська журналістка Олєся Гєрасімєнко написала серію репортажів про регіональний сепаратизм, які пізніше були опубліковані під назвою "Не Єдина росія". Що змінилося з початку війни в Україні, так це те, що групи, які виступають за відокремлення або автономний статус, розквітли.

Через два місяці після повномасштабного російського вторгнення Алєксандра Гармажапова, журналістка з Республіки Бурятія, що у Східному Сибіру, опублікувала у своєму Instagram пост, в якому пов'язала Україну з меншинами в російській федерації.

"владімір владіміровіч (путін), ви відправили російських солдатів в Україну, щоб захистити місцеве населення від нацистів. Хто захистить бідні російські регіони від вас? – запитала вона. – Заявивши, що його метою є "денацифікація" України, кремль спровокував дискусію про права меншин в росії. Ви хотіли обговорити утиски російської мови в Україні? Добре, давайте обговоримо ситуацію з удмуртською мовою в росії", – написала журналістка з Бурятії.

Пост зібрав понад 28 000 лайків і більше 2 000 коментарів, що продемонструвало Гармажаповій, що багато людей у російському суспільстві поділяють її погляди. "Розмова про деколонізацію запізнилася, і кремль власноруч зламав цю історію, – сказала вона в інтерв'ю. – Вони хотіли взяти Київ за три дні і створити ще одну колонію російської імперії, але ефект був протилежний. Тепер питання в тому, чи виживе сама імперія".

Дискусія про порушення прав національних меншин набрала обертів, і за рік після повномасштабного вторгнення в Україну з'явилося кілька десятків регіональних організацій і рухів, які виступають за рефедералізацію, деколонізацію або відверте відокремлення.

Telegram-канали з назвами "Костромська республіка", "Сибірський визвольний рух" та "Інгрія буде вільною" з'явилися для висвітлення проблем регіонів та їхнього майбутнього у складі росії чи поза нею. Хоча популярність таких каналів коливається від кількох десятків до кількох тисяч підписників, їх об'єднує майже тотальна опозиція до війни в Україні.

Більшість лідерів цих рухів та організацій не живуть у росії. Хтось виїхав ще до початку війни, хтось втік від переслідувань за антивоєнну позицію. У деяких з них є активісти в росії, які анонімно спілкуються з людьми, моніторять громадську думку і допомагають збирати статистичні дані.

Таке зростання національних і регіональних рухів стало можливим частково завдяки тому, що Захід вперше прислухався до вимог російських етнічних меншин. Наприкінці січня 2023 року в Європейському парламенті відбувся форум "Вільні нації постросії", на якому виступили представники та прихильники Інгерманландії, Інгушетії, Уральської республіки та трьох десятків інших регіонів і етносів. Заявленою метою форуму була "зміна адміністративно-територіального устрою постпутінської росії". Проведення форуму з таким порядком денним у будівлі Європарламенту ще два роки тому важко уявити.

Допомогло і те, вважає Гармажапова, що українці почали говорити про своє ставлення до етнічних меншин у росії, зокрема про те, що Київ офіційно визнав Чечню окупованою територією. Увага з боку України була важливим фактором у винесенні проблем етнічних меншин росії на міжнародну аудиторію.

"Коли українці побачили, як росія переслідує свої етнічні меншини, щоб воювати проти них, вони почали аналізувати і запитувати, чому саме ці люди? – зауважила журналістка. – Чому серед російських контрактників майже немає вихідців з москви та санкт-петербурга? Вони почали розплутувати клубок".

На початку війни українські ЗМІ надали їй платформу для виступів, і саме українська аудиторія дивилася і поширювала її промови про етнічні меншини. Щоб зрозуміти, що відбувається всередині російського суспільства, українці звернулися до пригноблених груп і надали їм міжнародну платформу.

Перспективи російських антиколоніальних рухів і ступінь їхньої підтримки серед самих меншин поки що незрозумілі, але очевидно одне: вторгнення росії в Україну дало російським етнічним меншинам аудиторію для висловлення своїх претензій вперше з часів початку пострадянської ери.

Про авторку: Мілана Мазаєва – стипендіатка програми "Демократія" Центру аналізу європейської політики (ЦЄПА). Мілана – чеченська журналістка з росії, народилася і виросла в Грозному. Вона має ступінь бакалавра з викладання німецької мови та ступінь магістра з журналістики.

Джерело: CEPA