Україна стверджує, що її вторгнення принесе мир. Проте плани путіна, якщо вони існують, можуть бути іншими – New York Times

Американська New York Times переконує, що розпочата Україною операція у Курській області жодним чином не прискорить переговори і припинення вогню. За її твердженнями, в москві дуже сподівалися, що припинення вогню, мабуть, на їхніх умовах, відбудеться вже цього року. New York Times також припускає, що всі слова Зеленського про мирні переговори цьогоріч влітку були елементом стратегічного обману для підготовки Курської операції. Тепер, як стверджує видання з посиланням на слова росіян, це навряд чи можливо. Адже путін наразі думає про помсту.

Президент Володимир Зеленський хоче утримати російську територію як важіль впливу на майбутні переговори. У москві багато хто сумнівається в цій стратегії, – йдеться в статті американської New York Times.

Як зазначає видання, у липні, коли він таємно готувався до вторгнення в росію, президент України Володимир Зеленський публічно надіслав зовсім інший сигнал: він хотів переговорів, щоб покласти край війні.

New York Times нагадує, що в розмові з ВВС Зеленський сказав, що у нього є план завершення "гарячої фази" війни цього року. Він відправив свого міністра закордонних справ у несподівану поїздку до Китаю з місією поліпшити відносини України з найважливішим партнером росії. Він також ініціював низку міжнародних зустрічей, зокрема заплановану на серпень у Катарі, на яких сподівався заручитися підтримкою позицій України та прокласти шлях до ширшого врегулювання.

Його літні увертюри, як називає заяви Зеленського NYT, відійшли від двох років відмови від будь-яких натяків на поступки перед обличчям російського вторгнення, яке, на думку багатьох українців, має на меті стерти їхню країну з лиця землі. І вони зробили це ще більш приголомшливим, коли 6 серпня українські війська увійшли у Курську область росії, що стало одним із найбільш незручних моментів для путіна за 30 місяців війни, а прогнози щодо того, що обидві країни можуть рухатися до припинення вогню, виявилися неправдоподібними.

New York Times наголошує, що Київ робить ризиковану ставку, бо вторгнення дає йому нові важелі для вигідної угоди з кремлем, навіть якщо його військові залишаються в обороні на більшій частині лінії фронту в Україні. Адже, як зазначає видання, росіяни, які знають путіна, очікують, що він завдасть удару у відповідь, вважаючи, що його військові мають перевагу в особовому складі та озброєнні.

Американське видання береться стверджувати, що вже є ознаки того, що зусилля щодо припинення вогню зазнали невдачі. Газета пише про це, так, наче, хтось прагнув до такого. NYT з відсилкою до нібито дипломата, який бере участь у переговорах, повідомила, що російські офіційні особи відклали зустріч, заплановану на цей місяць у Катарі, щоб обговорити угоду, в якій обидві сторони припинять напади на енергетичну інфраструктуру одна одної. І нагадала, що про перенесення зустрічі раніше повідомила газета The Washington Post.

New York Times також наводить коментарі російських чиновників у російських державних ЗМІ, де радник путіна Ушаков заявив: "Ми не збираємося вести переговори". Тривалість будь-якої паузи у перемовинах, додав Ушаков, "залежить від ситуації, зокрема на полі бою".

Крім того, видання цитує ще одного росіянина – Грігорія Явлінского, який, за твердженням NYT, зустрічався з путіним у жовтні минулого року, щоб просувати ідею припинення вогню (ще один імперський "миротворець" – iPress). Той сказав виданню в інтерв'ю з москви, що в російській столиці була надія на те, що "бойові дії припиняться цьогоріч". "Обставини, які щойно сталися, – додав Явлинський, – знизили всі ці шанси, зняли їх з порядку денного".

Двоє колишніх високопоставлених російських чиновників, наближених до кремля, за словами New York Times, також заявили, що вважають перспективи перемовин про припинення вогню більш віддаленими. Вони говорили на умовах анонімності, оскільки не мають права виступати публічно. Один із них сказав, що путін зараз зосереджений "не на мирі, а на помсті".

NYT слушно зауважує, що для багатьох українців метою путіна ніколи не був мир, а радше повне панування над їхньою країною. Офіційні особи в Києві кажуть, що вторгнення в Курськ може допомогти забезпечити важелі впливу, необхідні для досягнення угоди на умовах України. Вони кажуть, що тільки змусивши більше росіян – і самого путіна – відчути біль війни, можна змусити кремль відступити.

"Дуже важко уявити собі мир в нашу епоху, якщо росія не програє, – сказав в інтерв'ю Ярослав Юрчишин, народний депутат України. – Єдине рішення у відносинах з росією – це: змусити їх заплатити". За його словами, контрнаступ України на росію прискорить переговори, підвищивши ціну війни з рф. Українські офіційні особи наполягають на тому, що публічна дипломатична діяльність Зеленського влітку цього року в поєднанні з його таємним плануванням наступу на Курську дугу були двома елементами однієї стратегії.

"Вони продумали, як військові та дипломатичні маневри можуть працювати разом, – зазначила виданню директорка Інституту Маккейна Евелін Фаркас про підхід України. – Це не просто розумно в контексті підготовки до мирних переговорів сьогодні, це чинить тиск на росію і нагадує росіянам, що вони не контролюють наратив".

Традиційно New York Times висловлює сумніви і пише, що далеко не очевидно, що поєднання військового і дипломатичного тиску спрацює з путіним, який досі стикався з політичними та економічними труднощами у себе вдома і показав, що він готовий нести велику ціну за перемогу над Україною.

На думку видання, позиція України в останні місяці змінюється. У червні Зеленський очолив зустріч у Швейцарії за участю представників 92 країн, яка мала на меті заручитися глобальною підтримкою його бачення "справедливого і тривалого миру". Окреслений план зрештою означатиме членство України в НАТО, повне виведення російських військ і притягнення росіян до відповідальності за воєнні злочини.

Водночас, як підкреслює New York Times, Китай пропустив саміт, а деякі провідні незахідні країни, зокрема Індія, Індонезія, Саудівська Аравія та Південна Африка, відмовилися підписувати спільну декларацію. Для цих країн ключовою проблемою було те, що росію не запросили на швейцарський саміт; будь-які мирні переговори, на їхню думку, мають відбуватися за участю обох сторін і за умови їхньої готовності до компромісу.

У наступні тижні Зеленський демонстрував дедалі більшу відкритість до прямих переговорів з росією. Він заявив, що росію можуть запросити на другий "мирний саміт" цього року, і що Україна може повернути свою територію шляхом перемовин. Триває робота з нейтральними країнами. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує візит в Україну, повідомило в понеділок Міністерство закордонних справ Індії.

New York Times також стверджує, що Україна намагається організувати низку проміжних зустрічей, присвячених конкретним питанням. Перша така зустріч мала відбутися влітку цього року в Катарі, як заявив Зеленський у липні, з питань енергетичної безпеки; наступні зустрічі відбудуться в Туреччині та Канаді з питань продовольчої безпеки, військовополонених та українських дітей, які були вивезені до росії.

При цьому видання зауважує, що в той час як Україна демонструвала свою готовність до переговорів, її військові готувалися до однієї з найзухваліших атак з моменту початку вторгнення путіна в лютому 2022 року.

NYT припускає, що шквал українських розмов про мир, можливо, частково слугував стратегічним обманом, заохочуючи російське керівництво побачити покірність і послабити свою пильність. Але українські офіційні особи, за словами видання, також наполягають на тому, що дипломатія і перенесення війни на російську територію не суперечать одне одному. А українські аналітики вказують на те, що українські удари по нафтопереробних заводах, які почалися минулої зими, стали важелем для переговорів щодо російських атак на українські електростанції – військової тактики, яка призвела до планованих переговорів у Катарі.

"Щоб залучити росію до чесного переговорного процесу, росіяни повинні зазнати тактичних поразок на полі бою, – сказав Михайло Подоляк, старший радник президента Зеленського, в інтерв'ю 6 серпня, в день початку вторгнення під Курськом. – У міру того, як ці поразки накопичуватимуться, в росії почнуться соціальні заворушення".

Як стверджує New York Times, є ознаки того, що напад України вже занепокоїв багатьох росіян. російська державна соціологічна компанія ФОМ опублікувала в п'ятницю результати щотижневого опитування, згідно з яким 45% респондентів заявили, що люди перебувають у "тривожному настрої", це на 12 пунктів більше, ніж двома тижнями раніше. Це був сплеск тривоги, подібний за масштабами до того, що стався після терористичної атаки в підмосковному концертному залі в березні.

Втім, як продовжує наполягати New York Times, росіяни, які знають путіна, сказали, що вони сумніваються в тому, що вторгнення в Курськ і будь-які подальші громадські заворушення можуть змусити російського лідера змінити курс. Вони зазначили, що основи бойових дій залишилися незмінними, і путін переконаний, що у нього є ресурси, щоб пережити Україну і Захід. росія продовжує домінувати на більшій частині фронту в Україні і досягає успіхів на сході, наближаючись до стратегічно важливого українського міста Покровськ.

Прогнозуючи, що справи йтимуть як завжди, путін у неділю вилетів до Азербайджану з дводенним візитом. кремль оприлюднив кадри, на яких він відпочиває на дивані в сорочці з розстебнутими верхніми ґудзиками разом з авторитарним президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і дружиною пана Алієва Мехрібан Алієвою.

NYT нагадує, що путін нічого не говорив про вторгнення після напруженої телевізійної кризової зустрічі 12 серпня, коли він поставив під сумнів доцільність переговорів з Україною, хоча й не виключив їх повністю. "Ворог, очевидно, намагається поліпшити свої майбутні переговорні позиції", – сказав тоді путін. Він бездоказово заявив, як слушно зауважила New York Times, що Україна обстрілює мирне населення, і додав: "Про що з ними взагалі говорити?"

Видання з посиланням на анонімного дипломата стверджує, що росія відклала свою участь у зустрічі в Катарі з питань енергетичної безпеки після вторгнення в Курськ, росія не вийшла з переговорів, але заявила, що їй потрібно більше часу, охарактеризувавши вторгнення як ескалацію.

Минулого вівторка, через тиждень після початку вторгнення в Курську область, Андрій Єрмак заявив, що зустріч з питань енергетичної безпеки все ще має відбутися цього місяця, але в онлайн-форматі. Речник офісу Зеленського відмовився від коментарів.

На думку New York Times, після вторгнення під Курськом путін шукатиме способи посилити біль, який він завдає Україні. Замість того, щоб вести переговори, путін переконаний, що росія врешті-решт переможе, і він готовий взяти на себе більший ризик і змусити росіян нести більшу ціну.

Джерело: New York Times