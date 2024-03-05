Україна знищує російське ППО в Криму. Причому дуже "неефективною" західною зброєю – Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував тижневий огляд подій на війні від Дональда Гілла, який доповнює кілька попередніх дописів Купера про інтеграцію в єдину систему української ППО та ситуацію на різних напрямках фронту, де українці мали успіхи, хоча й не без втрат. Крім того, Дон Гілл розповідає про успішну повітряну кампанію українських сил проти російських окупантів в Криму.

А тим часом вже початок березня. Коли стільки всього відбувається, час минає дуже швидко. Справи йдуть у ногу з часом ще й завдяки відносно гарній погоді – у більшості країн Європи, а також в Україні. Більша частина сезону багнюки вже позаду, земля тверда: дійсно, погода нагадує ту, до якої ми звикли наприкінці березня або на початку квітня...

В небі. Дещо про інтегровані системи протиповітряної оборони

Враховуючи велику кількість систем протиповітряної оборони, яку отримала Україна, було доцільно інтегрувати різні західні системи між собою і з вже існуючими системами. Частково ця інтеграція передбачала можливість використання різних ракет у різних пускових установках. Норвезька система NASAMS була розроблена з урахуванням цієї можливості, але інші системи також були модифіковані. Інша частина інтеграції – це програмне забезпечення, яке пов'язує різні радіолокаційні дані з різними командними центрами з різними пусковими установками. Інтеграція отримала назву FrankenSAM на честь монстра Франкенштейна, створеного з різних частин тіла Мері Шеллі.

США працювали над цим питанням протягом кількох років, коли у 2019-му провели випробування на полігоні "Вайт Сендс", штат Нью-Мексико. Вони перевіряли здатність виявляти, відстежувати і протидіяти кільком загрозам одночасно. У випробуваннях інтегрованої протиповітряної оборони брали участь повітряні і наземні компоненти ВПС, морської піхоти і сухопутних військ. Це літак F-35, радар TPS-59, радари Patriot і Sentinel, тактична мережа передачі даних Link 16, яка використовується НАТО та іншими країнами, і дві пускові установки Patriot з ракетами PAC-2.

Дві крилаті ракети низького польоту були використані як мішені, і вони летіли в різних напрямках, щоб атакувати різні цілі. Численні датчики ППО відстежували цілі в різний час, виходячи з розташування крилатих ракет, рельєфу місцевості навколо крилатих ракет (який міг заблокувати датчик) і можливостей датчиків. Жоден окремий датчик не міг відстежувати обидві цілі протягом усього їхнього польоту, але дані з усіх датчиків створили єдине комплексне відстеження обох цілей протягом усього їхнього польоту. Після того, як інтегрована система розрахувала рішення для ураження, солдати виконали їх, і обидві цілі були знищені майже одночасно. Одночасний запуск зменшує час реакції будь-якої цілі, а також збільшує шанси пускового компоненту вижити під час ворожої активності SEAD.

Цілком імовірно, що модифікована версія цієї системи була використана для інтеграції численних засобів протиповітряної оборони України. У минулому Том Купер багато разів пояснював, що знищення одного компонента системи ППО рідко робить непотрібними решту компонентів: якщо ви виведете з ладу одну пускову установку, можуть залишитися три, чотири, п'ять, шість або більше інших пускових установок, які все ще працюють. Якщо вивести з ладу один радар стеження за ціллю, який керує трьома пусковими установками, може з'явитися інший, який керує трьома іншими пусковими установками. Це було справедливо для однієї ізольованої системи з багатьма компонентами, і це ще більш справедливо сьогодні, коли можна використовувати ЗРК у найрізноманітніших конфігураціях.

Якщо кілька ізольованих українських систем ППО об'єднати в мережу протиповітряної оборони, то ці можливості зростуть в рази. Кожна активна радіолокаційна система в мережі – яка може включати літаки, навіть дані зі станції збору розвідданих НАТО на землі, літаки і БПЛА за межами повітряного простору України – надаватиме дані до кожного командного центру в мережі. Вони, своєю чергою, могли б визначати, які ракети в яких пускових установках будуть найкращим вибором для атаки на конкретну ціль.

У наземній війні розвідка і контррозвідка є життєво важливими. Те ж саме стосується і повітряної війни. Радари потрібні для виявлення повітряної загрози, але простий пошук цілей наражає радари виявлення на небезпеку атаки, тому в цій ролі можна використовувати старіші або дешевші радари. Якщо один із них виведений із ладу, то може бути активований неактивний радар виявлення, що знаходиться поблизу. Їхнє розміщення залежить від очікуваного напрямку атаки, рельєфу місцевості, який може перекрити їм огляд, і очікуваної здатності противника вивести з ладу радари виявлення та знищити їх. Якщо знищити всі радари виявлення в секторі, це може створити прогалину, через яку інші ворожі повітряні атаки можуть пройти без своєчасного попередження.

Для відстеження й ураження цілей потрібні більш досконалі радари, які визначають точне місцезнаходження і швидкість цілі. Ці радари можуть залишатися неактивними доти, доки ціль не опиниться в межах дальності ураження ракети. Тоді радари стеження можуть бути увімкнені і передавати дані на ракету. Після того, як ракета запущена і відстежує ціль самостійно, радар стеження може бути вимкнений і переміщений. Це обмежує час, протягом якого радар стеження може бути виявлений і задіяний, збільшуючи його шанси на виживання.

Різні ворожі цілі можуть бути оцінені й уражені найдешевшою ракетою (ракетами) в межах досяжності, яка вважатиметься ефективною, причому в одній пусковій установці можуть бути різні ракети з різними можливостями. Якщо ворожі цілі – безпілотники і крилаті ракети, метод ураження може також включати кулемети і гармати "Гепардів" або "Слінгерів", якщо вони знаходяться в межах досяжності, або навіть перешкоди засобів радіоелектронної боротьби для отримання функціонального контролю над БПЛА або крилатою ракетою.

Інтегрована мережа системних компонентів є значно ефективнішою, ніж ізольовані системи ППО. Це ймовірна причина, чому українська протиповітряна оборона заявляє про більшу кількість збитих повітряних суден, багато з яких були підтверджені. Це також може вплинути на майбутню розробку і виробництво систем ППО, де можна буде створювати передові компоненти і підключати їх до інтегрованої мережі існуючих компонентів замість того, щоб створювати нові передові ізольовані системи протиповітряної оборони.

Ось реклама Northrop Grumman про успішне випробування 2019 року, що супроводжується підбадьорливою музикою: льотні випробування інтегрованої системи бойового управління протиповітряної оборони (IBCS) компанії Northrop Grumman.

А тепер про події на землі за останній тиждень. Під Бахмутом російську техніку знищують артилерією, безпілотниками та ПТРК

Західна Луганщина. Після багатьох місяців статичної лінії фронту, шість тижнів тому росія взяла Крохмальне. П'ять тижнів тому росіяни взяли Табаївку. Цього тижня Україна відвоювала Табаївку, і росія намагається її повернути.

Тривають важкі бої в Тернах та Ямполівці, на захід від Кремінної. Є повідомлення, що росія отримала певні територіальні здобутки, але не уточнюється, де саме і скільки.

Бахмут. Початок тижня характеризувався інтенсивними російськими обстрілами, численними атаками на Богданівку та Іванівське, а також великими втратами серед військ рф. Атаки призупинилися на кілька днів, і Україна почала зачищати від російської піхоти східну частину Іванівського. Як тільки росіяни реорганізувалися й отримали заміну, вони знову почали атакувати Іванівське і знову зазнали великих втрат.

російську техніку знищують артилерією, безпілотниками та ПТРК. Ось тут на 0:27 ПТРК влучає в автомобіль, снаряд вилітає з іншого боку і падає на землю приблизно за 50 метрів від нього...

Авдіївка. Виявляється, коли українські війська відходили з Авдіївки, російська артилерія встановила міни на захід від міста, щоб перешкодити їхньому пересуванню. Деякі з російських машин, які раніше атакували Ласточкине, наїхали на ці міни. Після виходу з Ласточкиного українці зайняли позицію в Орлівці, і після численних російських атак їм вдалося досягти успіху і взяти під контроль південну та східну околиці села. Є повідомлення, що Україна евакуювала Орлівку, але 3-тя ОШБр заперечує це: дійсно, станом на вчорашній ранок у селі не було жодного російського військовослужбовця.

Цей наступ росіян тисне на Тоненьке з півдня, і російські сили також вторглися на східну околицю села.

На 0:06 на цьому відео ви бачите Орлівку, яка дивиться на схід. Коксохімічний завод знаходиться за 2 500 метрів, а терикон (трохи лівіше) – за 4 000 метрів. На 0:33 південна частина Орлівки знаходиться ліворуч, і ви можете бачити річку прямо перед головною лінією оборони...

На півночі росія втрачає багато техніки та людей на дорозі між Степовим і Бердичами. Ось один із прикладів...

На початку минулого тижня під Бердичами безпілотник підбив танк М1... Ще один М1 підірвався на міні. Евакуаційна машина, яка була направлена на відбуксирування, була знищена… Український "Бредлі" був уражений двома ПТРК, але продовжив рух, ніхто з екіпажу не постраждав...

Мар'їнка. На північ від Мар'їнки росіянам вдалося досягти краю Красногорівки, але Україна витіснила їх звідти.

Поминулого тижня росія зайняла Побєду і загрожувала Новомихайлівці з півночі. Українцям заважав брак артилерії, але минулого тижня вони витіснили росіян із східної частини села. Обидві сторони населеного пункту розділяє невеликий струмок, але росія просувається на захід від села.

У самій Новомихайлівці ЗСУ почали витісняти вцілілих від численних атак росіян, які шукали притулку в уламках будинків. Бомбардування УМПК, РСЗВ та артилерії напередодні російського наступу на Красногорівку.

Один з батальйонів 3-ї штурмової бригади зачищає східні околиці Красногорівки. Згодом їм допомагає танк. Наприкінці вони використовують червоні ліхтарі, бо так можна бачити, не втрачаючи нічного бачення. На картах зазвичай використовують червоне чорнило для позначення певних топографічних об'єктів, але їх змінюють так, щоб "червоні" об'єкти можна було прочитати за допомогою червоного ліхтарика. (мені сподобалось про це писати)...

Новомихайлівка була розбомблена УМПК. Бомби не вбили дуже багато українців, але було чимало поранених від осколків бомб і сильної ударної хвилі. Багато української техніки, яку не зачепило осколками, все ж пошкоджено вибуховою хвилею...

Це на дорозі, що йде до Новомихайлівки з півдня. На знімку 23 російські машини...

Запорізький напрямок. Цього тижня росія здійснила кілька штурмів, і всі вони закінчилися дуже великими втратами.

Минулого тижня російський штурм Роботиного став випробуванням для української оборони. Їхня піхота досягла села до того, як українські контратаки знищили або взяли в полон майже всіх російських військових, що брали участь в атаці. По периметру за межами міста українці евакуювали своїх поранених, залишивши лише чотирьох солдатів в одному секторі. Вони планували надіслати підкріплення, але воно не прибуло вчасно. росіяни спостерігали за ними за допомогою безпілотників і атакували їх тієї ночі трьома машинами та 24 солдатами. За підтримки артилерії та безпілотників вони вчотирьох утримували оборону. Після зупинки штурму нарешті прибуло підкріплення, і чотирьох солдатів, які були поранені, евакуювали. Їхні наступники захопили в полон вцілілих росіян і відновили лінію оборони.

Крим. Ситуація парадоксальна. У той час як "розчаровані" глядачі Fox News і подібних "інформаційно-розважальних" платформ не перестають плакати про те, наскільки безглуздим є український опір і західна допомога Києву, як війна програна, як росіяни нейтралізували загрозу Storm Shadow та Sacalp EG, репортажі з Криму явно говорять зовсім іншою мовою.

Після того, як минулого тижня було збито два літаки А-50, а потім розгромлено російський "суперЗРК" в районі Джанкоя (цей ЗРК включає в себе повну систему С-400 і щонайменше по одному, а можливо, і по два ЗРК "Бук", "Тор" і "Панцир"), останні кілька днів українці переорієнтувалися на свої справжні цілі.

Не дивно, що за останні кілька днів з'явилися повідомлення про обстріли в Севастополі, Саках і Федосії. Вибухи були чутні в Євпаторії, Сімферополі та Федосії. У Севастополі, Сімферополі, Євпаторії та Саках була активована протиповітряна оборона. А Кримський міст закрили для руху транспорту...

...І все це тому, що західна зброя, яка постачається в Україну, неефективна, як ви розумієте...

Джерела: частина 1, частина 2 та частина 3