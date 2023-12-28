Американське консервативне ділове видання Wall Street Journal у своїй редакційній колонці зауважує, що ураження Україною російського корабля "Новочеркаськ" не свідчить про перемоги росії на морі. Знищення цього корабля в порту Криму демонструє, що ЧФ більше не знаходиться в безпеці в Чорному морі. Україні потрібна далекобійна зброя для подальших ударів по цілях на півострові і Байден не повинен більше затримувати її надання.

"Удар по Новочеркаську показує, що військово-морський флот Кремля більше не є в безпеці у Чорному морі", – пише Wall Street Journal. Як зазначає видання, поточний наратив про війну в Україні полягає в тому, що росія відновила наступ і здобуває перемоги на сході. Але, на думку WSJ, це не так: ситуація виглядала зовсім інакше з містка російського військового корабля "Новочеркаськ", який був уражений українськими крилатими ракетами.

"На відеозаписах, розміщених українською владою в інтернеті, видно сильний вибух на десантному кораблі. Міністерство оборони росії визнало, що українська ракета "пошкодила" "Новочеркаськ", а також вбила одного і поранила двох людей", – цитує американське видання російське державне інформаційне агентство "ТАСС".

Цей удар особливо примітний, на думку WSJ, тим, що корабель був атакований у кримському порту Феодосія. Це схід окупованого росією Кримського півострова, куди росія перекинула частину своїх військово-морських сил цьогоріч після нападу України на південно-західний порт Севастополя.

За словами видання, удар створює додатковий тиск на Чорноморський флот росії, який повинен був домінувати в Україні, але зазнав значних втрат. кремль вже вивів частину свого флоту з Криму до російського міста Новоросійськ на Чорному морі. Україна знищила або серйозно пошкодила 23 російські кораблі і катери, а також один російський підводний човен.

"Кампанія проти російського флоту допомогла Україні прорвати спробу блокади Чорного моря путіним. Минулого тижня посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що з українських портів вийшло щонайменше 305 суден, які перевезли понад 10 мільйонів тонн зерна та інших експортних товарів. Це мало неоціненне значення для економіки України та світових цін на продовольство", – констатує американська ділова газета.

На думку WSJ, ця атака демонструє, що Україна може продовжувати наражати на небезпеку цілі в Криму, маючи відповідну далекобійну зброю. Українські посадовці все ще хочуть повернути собі весь Крим, але тим часом вони працюють над послабленням російського військового потенціалу на півострові. Анексія Криму путіним 2014 року уможливила його повномасштабне вторгнення 2022-го. Крим також є ключовим вузлом постачання, командування і зв'язку для російських солдатів, які зараз окупували південні українські області – Херсонську і Запорізьку.

"Якщо Україна зможе зберегти тиск на Крим, це ускладнить плани путіна щодо нового наступу. Це також ставить Україну в сильнішу позицію на переговорах, якщо події розвиватимуться саме так. Тим більше причин для Білого дому і Конгресу домовитися про нову зброю для підтримки Києва, а для президента Байдена – припинити затримку надання ракет великої дальності", – завершує редакційну колонку Wall Street Journal.

Джерело: Wall Street Journal