Ультраправі здобувають велику перемогу. 5 речей, які потрібно знати про результати виборів в ЄС – Politico

Європейська редакція видання Politico пояснює, що змінилося в Європарламенті в результаті виборів, та які це наслідки матиме для національних виборів в різних країнах Європи. Адже поразки зазнав не тільки Макрон – партія Орбана в Угорщині також програла опозиції на євровиборах.

Європейські консерватори в захваті. Європейська народна партія (ЄНП) здобула впевнену перемогу на недільних виборах до Європейського парламенту, посиливши свій контроль над палатою, навіть незважаючи на те, що ультраправі групи здобули значні перемоги в усьому блоці, – пише Politico.

За попередніми даними, правоцентристська сила матиме близько 184 депутатів у парламенті, що становить чверть від 720 депутатів, що входять до складу Європарламенту, згідно з попередніми даними. Це єдина центристська партія, чисельність якої зросла на цих виборах. Лівоцентристські соціалісти і демократи (S&D) залишилися стабільними, в той час як ліберальна група "Оновлення Європи" трохи зменшила своє представництво.

З позиції влади ЄНП має найкращі можливості для формування політики ЄС, схиляючи порядок денний вправо. "Ми – партія промисловості, ми – партія сільської місцевості, ми – фермерська партія Європи", – заявив нещодавно в інтерв'ю виданню Politico лідер фракції ЄНП у парламенті Манфред Вебер.

Хоча ЄНП може знову приєднатися до великої коаліції з соціалістами і лібералами, вона також може вести переговори про робочі відносини з деяких питань з партіями, що знаходяться правіше, якщо вона зможе зробити це, не відштовхнувши своїх центристських союзників.

Як і передбачали опитування, ультраправі сили здобули значну перемогу в усьому союзі. У Франції "Національне об'єднання" набрало майже третину голосів, закріпивши за собою статус провідної ультранаціоналістичної групи в наступному парламенті. Італійська партія "Брати Італії" прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні так само стрімко злетіла вгору: за неї проголосувало понад чверть виборців.

Дві групи в Європарламенті, що представляють крайні праві сили, Європейські консерватори і реформісти (ЄКР) та група "Ідентичність і демократія" (ІД), контролюватимуть 131 місце в парламенті. Це не враховуючи 15 депутатів від "Альтернативи для Німеччини", 10 представників партії "Фідес" угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, шістьох членів польської партії "Конфедерація" та трьох членів прокремлівської партії "Відродження" з Болгарії.

Як стверджує Politico, перемога Мелоні в Італії підірвала Лігу; колись провідна партія в групі "Ідентичність і демократія", вона втратила дві третини своїх місць у неділю. В Іспанії партію Vox так само обійшла нова партія The Party is Over, яку очолив ультраправий інтернет-діяч Альвізе Перес. Ця нова група отримала три місця, які могли б дістатися Vox, і подвоїла своє представництво та матиме тепер шість депутатів у Брюсселі протягом наступного терміну.

Якщо ультраправі сформують єдину групу, вона стане другою за величиною силою в парламенті, після традиційно домінуючої Європейської народної партії. Суперництво і розбіжності в її лавах роблять такий сценарій малоймовірним, але її чисельність, тим не менш, чинитиме правий тиск на політику ЄС.

Непевний шлях фон дер Ляєн до перемоги. Шанси залишитися є

Як вважає Politico, результати недільних виборів свідчать про те, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн має непогані шанси залишитися на посаді, але не стовідсоткові.

Якщо вона отримає підтримку національних лідерів країн ЄС, їй потрібно буде заручитися підтримкою парламенту, щоб підтвердити свою кандидатуру. У 2019 році вона була обрана завдяки голосам ЄНП, "Соціал-демократів" та групи "Оновлення Європи". Ця ж коаліція, в принципі, може забезпечити їй ще одну більшість.

Їй потрібно буде ретельно порахувати цифри, оскільки голосування за її кандидатуру є таємним. Востаннє, коли вона зверталася до парламенту за підтримкою п'ять років тому, вона теоретично могла розраховувати на підтримку 440 депутатів, що належать до трьох центристських груп, але отримала лише 383 голоси.

Цього разу на ці три групи припадатиме понад 400 з 720 законодавців у парламенті. Цього має бути достатньо, якщо всі їхні члени проголосують за неї, але не факт, що всі вони це зроблять: Навіть деякі партії ЄНП заявили, що не підтримають її.

Можливі варіанти більшості в Європарламенті

Поразка європейських "зелених". "Оновленню" не вдалося оновитися

Після п'яти років, протягом яких Брюссель зробив Зелений курс своїм головним питанням, виборці відвернулися від екологічно налаштованих партій і проголосували за виключення їхніх представників з парламенту.

Найбільших втрат "зелені" зазнали від делегацій, що представляли Францію та Німеччину, на які припадала половина сил руху в парламенті. Незважаючи на невеликі успіхи в таких країнах, як Нідерланди та Данія, група втратить більше десятка депутатів, зменшившись з четвертої до шостої найбільшої партії в Європарламенті.

Група "Оновлення Європи" – третя опора тристоронньої великої коаліції, яка домінувала в парламенті протягом останніх п'яти років – зазнала поразки в неділю.

У Франції партія Еммануеля Макрона зазнала краху, оскільки виборці висловили своє розчарування національним урядом, проголосувавши за ультраправих. Іспанська дочірня партія групи, Ciudadanos, взагалі зникла: сім місць, які вона мала в парламенті, були поглинуті правоцентристською Народною партією. Втрати також були помічені серед споріднених груп у Румунії, Данії та Естонії.

Маючи близько 14 відсотків місць у парламенті, "Оновлення" провело більшу частину попереднього терміну царюючи, – зауважує Politico. Тепер партія навряд чи матиме таку ж владу через її менший розмір – це погана новина для таких діячів, як Макрон, який сподівався використати її для просування свого бачення Європи в Брюсселі.

Висновки та наслідки. Що це означає для національних лідерів

Як це зазвичай буває під час виборів до Європейського парламенту, громадяни по всьому союзу використали свої голоси як фактичний референдум щодо своїх національних урядів. У Франції переважна перемога ультраправого "Національного об'єднання" спровокувала реакцію президента Еммануеля Макрона, який розпустив Національні збори і призначив дострокові вибори.

Хоча жоден інший національний лідер не відреагував так драматично, негативні результати для правлячих партій у таких країнах, як Німеччина та Угорщина, були сприйняті як удари для їхніх лідерів.

У Данії соціал-демократи прем'єр-міністра Метте Фредеріксен зберегли свої місця в парламенті в результаті голосування, яке проводилося як референдум щодо політики її центристського уряду стосовно імміграції. В Іспанії спроба представити вибори як плебісцит щодо прем'єр-міністра Педро Санчеса провалилася: його Соціалістична партія майже зрівнялася з правоцентристською Народною партією, що нівелювало намагання консерваторів використати результати для повалення його коаліційного уряду меншості.

Джерело: Politico