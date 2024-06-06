Після скандалу з протидією підтримці допомоги Україні Вікторія Спартц втрапила до нового – через жорстоке поводження з помічниками в Конгресі. Комісія з етики Конгресу перевіряє її за звинуваченнями колишніх і нинішніх помічників. Видання Politico звертає увагу, що Спартц має високу плинність кадрів протягом двох термінів перебування в Конгресі.

Республіканка від штату Індіана Вікторія Спартц різко скоротила зарплату своїм співробітникам і спілкувалася з ними "з повною й абсолютною люттю", про що стверджують скаржники. Деталі розповідає американське видання Politico.

За його іформацією, Комітет з питань етики Палати представників Конгресу США провів попереднє розслідування щодо поводження конгресвумен Вікторії Спартц з персоналом у відповідь на численні скарги про нібито "зловживання", "загальну токсичність" і "лють" республіканки. Про це повідомляли нинішній і колишній помічники, які подали скарги і з якими зв'язалися слідчі.

Помічники, які побажали залишитися анонімними через страх помсти з боку Спартц, заявили, що їхні скарги були подані слідчим комісіям ще до того, як вона виграла свої первинні перегони минулого місяця. За їхніми словами, як зазначає Politico, слідчі поінформували, що Комітет з етики не розпочне офіційного розслідування до цього часу, зважаючи на потенційну можливість втручання у вибори.

Обидва стверджують, що бурхлива поведінка Спартц продовжилася і після її перемоги. За останні кілька тижнів вона запровадила скорочення заробітної плати на десятки тисяч доларів для деяких співробітників, що відбулося на тлі її постійних скарг на роботу своїх підлеглих. У квітні Спартц надіслала співробітникам записку, в якій заборонила їм розмовляти з репортерами Politico, які шукали інформацію про її офіс.

"Якщо ви відчуваєте сильне бажання облити мене брудом, я не проти... але, будь ласка, не використовуйте вигадані спекуляції, які можуть поставити чиєсь життя під загрозу... це неетично і не принесе вам користі у майбутньому", – написала вона в тексті, яким поділився другий колишній співробітник.

Politico зазначає, що у вівторок керівник її апарату Патрік Словінскі подав у відставку, пропрацювавши на цій посаді менше місяця. Він відмовився від коментарів. Майкл Стівенс, який був директором з комунікацій Спартц із січня, також подав у відставку у вівторок увечері.

За словами видання, у відповідь на повідомлення про етичне розслідування Спартц сказала, що "не розуміє, про що йдеться". Радник її виборчої кампанії Ден Хейзелвуд згодом відповів у заяві, що співробітники Комітету з етики не зв'язувалися зі Спартц.

"Конгресвумен вже давно критикує те, що занадто багато людей у Вашингтоні хочуть влади, грошей і привілеїв, а потім розвертаються і нічого не роблять, – пояснював Хейзелвуд. – Коли систему притягують до відповідальності, ми отримуємо анонімні чутки і перебільшені історії. ... Вона наполягає на тому, щоб люди несли відповідальність за досягнення результатів політики перед американським народом".

За інформацією видання, відповідаючи на запитання про відставку Словінскі, Хейзелвуд сказав: "Нам шкода, що Патрік йде", і додав: "Конгресвумен оголосила, що знову балотується і щойно пройшла складні праймеріз, тому офіс реорганізовується, і деякі посади будуть змінені".

Головний юристконсульт і директор з персоналу Комітету з питань етики Том Раст відмовився від коментарів.

За словами двох старших співробітників Комітету з питань етики, вони опитали щонайменше ще трьох нинішніх чи колишніх співробітників про офісну культуру, а також про ймовірне зловживання ресурсами платників податків. Politico отримало текстові повідомлення між співробітниками Комітету з питань етики та колишнім помічником, який поділився іменами та номерами телефонів нинішніх співробітників як зачіпками для слідства.

Як розповів ексспівробітник Спартц, один зі слідчих повідомив, що помічники комісії все ще збирають матеріали, очікуючи на дозвіл лідерів комітету на початок офіційного розслідування.

На праймеріз минулого місяця Спартц перемогла вісьмох конкурентів, включно з представником штату Чаком Гудрічем, який витратив на кампанію майже втричі більше коштів, ніж вона. Гудріч розкритикував ставлення Спартц до своїх підлеглих під час гарячих праймеріз, назвавши її "найгіршим босом номер один в усьому Конгресі", пославшись на статтю Politico за 2022 рік.

"Маніакальна поведінка", – стверджувалося в рекламі Гудріча. Далі йшлося: "Вона кричить і проклинає, називаючи їх дебілами та ідіотами". Судячи з інтерв'ю з десятком співробітників, Вікторія Спартц уникала звільнення підлеглих, а натомість знущалася над ними, поки ті не пішли.

У відповідь на попередні твердження Спартц висловила подяку своїм співробітникам і сказала: "Я працюю надзвичайно важко в темпі, який не всім під силу".

Судячи з того, що шість нинішніх і колишніх помічників розповіли Politico за останні місяці, її поведінка відтоді не сильно змінилася. Двоє згаданих раніше людей, які попросили не називати прізвищ, розповіли слідчим з питань етики про випадки словесних образ.

За словами співрозмовників видання, етичне розслідування також охоплює використання ресурсів Палати представників, що фінансуються платниками податків, для проведення кампанії в робочий час законодавчого органу. Так, Спартц іноді запитує співробітників про питання кампанії, коли дзвонить їм в офіс на службові телефони.

"Зазвичай вона дзвонить комусь по телефону чи просто в обличчя лається, вимовляє слово на літеру "F" близько мільйона разів, називає їх довбаними дебілами, довбаними дітьми, довбаними казна-що", – сказав нинішній співробітник. За його словами, це відбувається щотижня. Всі його "взаємодії з нею були сповнені цілковитої і тотальної люті".

Колишній співробітник Спартц повідомив слідчим з питань етики, що наприкінці березня під час телефонної розмови Спартц сказала їм: "Я радше помру, ніж не виконаю завдання. Чи можете ви дати мені такий самий рівень відданості?" Хейзелвуд сказав, що Спартц "не просила нікого вбивати" і що вона "не просить, щоб їй виконували особисті доручення або готували обіди".

Видання Politico нагадує, що два доволі нестабільні терміни перебування Спартц у Конгресі були відзначені високою плинністю кадрів, різкою критикою президента України Володимира Зеленського протягом двох років після російського вторгнення і, зрештою, її відмовою від подальшої підтримки допомоги Україні – країні, де вона народилася.

Джерело: Politico