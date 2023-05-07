Успішний контрудар України у Бахмуті. Кадиров пообіцяв ввести свої війська, якщо Ваґнер відійде – Том Купер

Том Купер зробив коротке зведення з останніх подій на фронті. Він розповідає про успішний контрудар українців в Бахмуті, якій наразі припинився та важке становище Ваґнера. Купер пише, що Кадиров, намагаючись бути посередником між Ваґнером і московським командуванням, пообіцяв ввести свої війська, якщо Ваґнер дійсно відійде. "Я впевнений, що половина ЗСУ хотіла б, щоб це сталося", - резюмує австрійський аналітик.

Повітряно-ракетна війна. Для довідки: охолонувши (в ГШ ЗСУ було багато гніву з приводу "викриття" цього факту в українських ЗМІ) Військово-повітряні сили України офіційно підтвердили, що 2 травня 2023 року з їхнього ЗРК PAC-3 (зенітно-ракетний комплекс "Патріот") було збито ракету "Кинжал". Незрозуміло, який саме варіант ЗРК має Україна (MIM-104F чи щось більш досконале), і дехто стверджує, що ракету насправді збили українські С-300В, плюс на фотографіях ймовірних уламків, схоже, насправді не видно "Кинжал", але що ж...

... потім, 5 травня, російська ракета (тип невідомий, дехто каже, що Х-22) влучила у машинобудівний і металургійний завод НКМЗ у Краматорську, а в російських соціальних мережах з'явилося ще два відео ударів російських безпілотних літальних апаратів "Ланцет" по українських системах протиповітряної оборони (один "Стріла-10/СА-13" і один "Оса-АКМ/СА-8"). Масштаби завданої шкоди залишаються невідомими.

Днем пізніше, 6 травня, українська сторона заявила, що збила вісім БПЛА "Шахед-131/136", а росіяни заявили про збиття двох українських балістичних ракет "Грім-2" над окупованим Кримом.

До речі, росія і Україна обмінялися черговою партією військовополонених: в обмін на групу з трьох пілотів ВКС, захоплених у березні минулого року, Україна отримала ще 45 військовослужбовців, захоплених у Маріуполі.

Битва за Донбас. Бахмут... туман поступово розсіюється над тим, що відбувалося в перші дні цього місяця: вже кілька місяців ЗСУ відчували нестачу боєприпасів і майже не обстрілювали підконтрольну росії частину міста. ...а потім Пригожин заявив, що генерал-майор Танцюра, командувач Сил територіальної оборони України, був убитий артилерією ("Вагнера") під час пересування дорогою з Часів Яру до Бахмута 2 травня (що ЗСУ, тим часом, заперечили).

М113 та дві інші машини ЗСУ, всі підбиті, як видно на відео, оприлюдненому росіянами.

Тобто, до цього часу з російської точки зору "все було добре". Однак, 3 травня ЗСУ потужно обстріляли російські позиції, а потім контратакували (наприклад, вздовж вулиці Визволителів Донбасу). За винятком півночі, де 92-га мехбригада відтіснила росіян від Громового, ВДВ, схоже, вдалося утримати інші позиції, але "Ваґнер" опинився в меншості і зазнав великих втрат. Ось чому Пригожин тоді скаржився, і чому росіяни тоді зробили це у відповідь:

Хоча 4 травня український контрнаступ сповільнився, а потім і зовсім припинився. Відтоді росіяни наступають на вулицях Медведєва та Воїнів Інтернаціоналістів.

З того ж часу росіяни скаржаться на відмінні українські позиції в районі дитячої лікарні та ще однієї, яку вони називають "цитаделлю": це пагорб на південний захід від Ювілейної Вулиці, який має бути добре укріплений і замінований. Обидва пагорби оточені відкритою місцевістю, будинки стають дедалі рідшими, чим далі від центру міста, і ця "цитадель" також домінує над західною частиною Бахмута, дозволяючи українцям стріляти у все, що трапляється на їхньому шляху.

До речі, додам цікавого: Кадиров, намагаючись бути посередником між Ваґнером і московським командуванням, пообіцяв ввести свої війська, якщо Ваґнер дійсно відійде. Я впевнений, що половина ЗСУ хотіла б, щоб це сталося.

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