Успішний старт: чому пандемія найкращий час для реалізації нових ідей

Як розпочати нову справу під час кризи та перетворити її в успішний проєкт

Почати власний бізнес саме зараз? Постійний карантин і пов'язані з ним обмеження, фінансова та економічна криза не створюють впевненості у завтрішньому дні. Можливо, краще зачекати, поки усе не закінчиться? От і ні!

За прогнозами аналітиків світовій економіці не уникнути рецесії, про що свідчить падіння ВВП Єврозни, Сполучених Штатів Америки та інших країн. З огляду на це багато підприємців підлаштовуються під "нові правила гри" та реорганізовують робочий процес у надії пережити "шторм". Проте, для спритних та думаючих підприємців пандемія та нестабільність фінансового сектору може стати шансом для вдосконалення бізнесу, впровадження відкладених інновацій.

Можна створити успішний бізнес під час кризи?

Однозначно, так! Компанії, які ми сьогодні знаємо як великих гравців бізнесу, були створені у період рецесії. Спад економіки не завжди має негативні наслідки для людей, котрі прагнуть впроваджувати інновації, створювати нове та ризикувати.

Ось декілька прикладів вдалого старту під час рецесії:

1. Microsoft. Цей техологічний гігант розпочав діяльність 1975 року, у період високого рівня безробіття, зростання інфляції, стагнації ВВП в Америці. Настав час повторити історію успіху Білла Гейтса.

2. FedEx. Американська компанія, яка надає кур'єрські та поштові послуги, з'явилася під час депресії 1969 - 1971 років і перетворився на бізнес із доходом майже $70 мільярдів. Всесвітньо відома компанія з'явилася як університетський проєкт Фреда Сміта і згодом перетворилася у бізнес з прибутком $70 млрд.

3. General Motors. Незважаючи на те, що GM не з'явилася під час рецесії, засновник використав економічну нестабільність 1900-х років та викупив низку маленьких виробничих підприємств, які були на межі банкроства. Саме ці дії дали змогу створити найбільшу імперію з виробництва автомобілів.

Рецесія - сприятливий час для бізнесу

Існує велика кількість причин чому саме рецесія є сприятливою для створення та розвитку стартапу. Звісно, не кожен проєкт зможе досягнути великих успіхів у мінливому економічному кліматі, як і в будь-який інший час. Незважаючи на це, є кілька причин чому нестабільність може стати початком великого прибутку у майбутньому:

1. Невідворотність змін стимулює інновації.

Постійні зміни - основа для пошуку нових ідей та винаходів. Наприклад, економічний спад створює такі проблеми, для розв'язання яких люди вдаються до генерування можливих вирішень дилеми. Як не дивно, пандемія коронавірусу спричинила ряд певних змін як у житті людей, так і у роботі бізнесу в цілому. Під час епідемії маленькі, нішеві проєкти почали заповнювати прогалини у роботі великих компаній. Наприклад, з'явилася велика кількість локальних служб доставок (доставка їжі з магазину або готових страв з ресторанів), які задовольняють потреби попиту, а дистанційне навчання надало можливість створювати онлайн платформи для проведення лекцій, створення онлайн-курсів та їх продаж.

Таким чином нові стартапи підлаштовуються під сучасні виклики світу та готові змінюватися відповідно до потреб світу.

2. Доступність фінансових ресурсів. На перший погляд цей фактор здається не логічним - насправді це не так. Під час економічного спаду створюється середовище для пошуку нових джерел фінансування та інвестицій в цілому. Наприклад, позики стають більш доступними через зниження процентних ставок, а інвестори використовують спад, щоб отримати більше від молодих стартапів.

3. Можливість залучення професіоналів. У зв'язку зі скороченням робочих місць велика кількість людей, серед яких є таланти, втратили роботу. Така ситуація є досить сприятливою для підприємця, адже це дає змогу залучити у проєкт фахівців, які раніше були недоступними. Таким чином ви можете залучити цінні ресурси за прийнятну оплату та залучити їх, їх ідеї до створення бізнесу.

4. Зниження конкуренції. Багато підприємств опиняється в умовах зниженої конкуренції, оскільки інші намагаються відновити роботу після пандемії. Ті, хто використовував спад для введення інновацій у роботу, залучив нові інвестиції і не поставив на паузу бізнес, згодом можуть опинитися у топі після закінчення пандемії.

5. Переглят ресурсів та домовленностей. Пам'ятаєте історію General Motors? Зараз час, коли деякі підприємства перебувають у кризовому становищі і їх можна придбати або іх активи, за умови якщо ви перебуваєте у хорошому становищі. Окрім цього, партнерам можна запропонувати кращі умови за нижчою ціною, що безумовно підвищить вашу репутацію.

Бізнес-моделі які краще підходять для реалізації під час пандемії

У зв'язку з карантинними обмеженнями, що спричиняють масу незручностей, варто звернути увагу на стартапи, які дозволяють отримувати людині бажане не виходячи з дому або перебувати у його межах.

Найкращі ідеї для бізнесу, які будуть розвиватися після закінчення пандемії:

Доставка їжі, подарунків та необхідних предметів;

Послуги швидкої доставки;

Онлайн-навчання;

Онлайн-продаж;

Спеціалізовані, доступні та зрозумілі сервіси на кшталт аутсорс-бухгалтерії чи ІТ-розробки.

Перевагами даного типу стартапу полягає у тому, що після стабілізації суспільного життя та зняття карантинних обмежень, бізнес продовжить працювати. Звісно, можуть відбутися певні зміни у роботі, але підприємства, які перевершили очікування клієнтів продовжуватимуть розвиток та можуть розраховувати на постійний попит, успіх у майбутньому.