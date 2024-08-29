Уявне та реальне. Повітряні сили України не фіксують всі ракети і БПЛА, які атакують Україну – Том Купер

Том Купер у свіжому оновленні акцентує увагу на тому, що статистика ПСУ не враховує всі ракети та БПЛА, які вражають Україну. Тому виходить, що уражень на місцях значно більше, аніж пропущених ПСУ ракет/БПЛА. Він наполягає, що після кожної такої операції має проходити дебрифінг і оцінка дій, для того, щоб посилити ефективність і результативність дій українських Повітряних сил.

Схоже, це буде ще один "довгий день", тому я знову перейду одразу до суті. Завдяки порадам двох читачів, я почну з двох "постскриптумів" до мого останнього "оновлення".

На перший погляд, перший із них може здатися абсолютно не пов'язаним між собою:

1. Те, що після державного перевороту 2022 року військова хунта у Буркіна-Фасо на чолі з капітаном Ібрагімом Траоре перебуває під "щонайменше сильним впливом" москви, загальновідомо. Що могло вислизнути з поля зору, так це те, що останніми днями вона почала заарештовувати іноземців. За шпигунство. Наприклад, в Уагадугу заарештували колишнього французького солдата. А за цим послідував арешт громадянина Швейцарії.

Так, я знаю: в соціальних мережах з'явилося багато фейкових новин, пов'язаних з Дуровим. Наприклад, про те, що ОАЕ розривають контракт на закупівлю винищувачів-бомбардувальників Dassault Rafale у Франції. Тому що Дуров також є громадянином ОАЕ. І, цілком можливо, що арешт громадянина Швейцарії був "прикрою випадковістю", тому що: ну, швейцарці теж розмовляють французькою, а хто в Буркіна-Фасо може відрізнити француза від швейцарця?

Тим не менш, я думаю, що ці два арешти слід мати на увазі, особливо, якщо за ними послідують інші, тому що цілком можливо, що саме Пуддінг почав збирати "кошти" для власного "обмінного фонду" – для Дурова.

2. Другий момент, на який варто звернути увагу, – це спосіб підрахунку ВПС та ППО України "збиття (ракет/безпілотників)" під час таких ударів, як удар 26 серпня. По суті, і згідно із заявами самого Зеленського, вони рахують лише те, що виявили. Тобто ракети (і/або ударні БПЛА), які не були виявлені, не враховуються. Навіть якщо зарахували влучання.

...результати якого не можна не назвати "підтасовуванням результатів", навіть певною мірою "брехнею собі (на додачу до громадськості)". Бо якщо виявили 236 ракет та/або ударних БПЛА, а заявили, що збили 201, тоді як насправді їх було 260-270, то... хм...

Кадр із відео, на якому видно "потік" із (щонайменше) 7-8 Х-101, що пролітають над північчю Сумської області вранці 26 серпня. Примітно, що в цей момент ракета перебувала на висоті близько 100 метрів: вона продовжуватиме знижувати цю висоту, чим ближче до цілі (за винятком випадків, коли запрограмована на пікірування на кінцевій фазі польоту: тоді вона підскочить вгору, перш ніж пірнути в ціль майже вертикально).

Можливо, майже тотальний контроль над відповідними повідомленнями і масові відключення електроенергії після удару 26-го числа були "ефективними" настільки, що про російські ракети і/або ударні БПЛА, які завдали удару, зрештою не було опубліковано майже нічого. Однак "усно" повідомлялося про багато "прильотів". Якщо "просканувати" українські соціальні мережі, потім додати "результати", про які повідомляли російські ЗМІ, і рухатися із заходу на схід, то повний список виглядав приблизно так:

Луцьк: 3

Рівне: 2

Львів: 10 (відомо про обстріл однієї газоперекачувальної станції)

Тернопіль: 3

Івано-Франківськ: 6 (відомо про одну пошкоджену газоперекачувальну станцію)

Хмельницький: 5

Вінниця: 7

Житомир: 3

Київ (Жуляни): 2

Київ: 11

Кропивницький: 1

Кривий Ріг: 2

Запоріжжя: 2

Дніпро: 2

Чернігів: 1

Харків: 4 (відомо про пошкодження однієї газоперекачувальної станції)

Миргород: 1

Полтава: 1

Кременчук: 2

Одеса: 5

Миколаїв: 3

...що свідчить про те, що до 66 російських ракет та/або ударних БПЛА пройшли через систему ППО ПСУ.

Навіть більше: враховуючи, що ПСУ повідомили про виявлення 236 ракет та/або ударних БПЛА, і що 201 з них було збито, можна зробити висновок, що українці не змогли виявити ще понад 30 ракет та/або ударних БПЛА.

Називайте мене "проросійським", якщо хочете, але це дуже багато! Це не "ах, лише 35 пролетіло" і "це успіх оборони", а "чорт, та їх було набагато більше, ніж 60, і ПСУ не змогли виявити понад 50% із них".

...і, якщо це хоча б приблизно правда (що, я сподіваюся, не так), що ж, добре: я не бачу причин для радості, бо це означало б, що росіяни стають дедалі кращими у наведенні своїх крилатих ракет і ударних БПЛА. І, як ви вже мали б знати: коли росіяни стають кращими в тій чи іншій дисципліні, це завжди погано для України. Якщо, звісно, ви не належите до нації, схильної уникати неприємного. Зокрема уникати дебрифінгів після місії, щоб "засвоїти уроки". Таке може статися, особливо якщо врахувати, що таких націй кілька.

Десь це іронія долі: російський Чорноморський флот перебуває під таким тиском, що його кораблі (і підводні човни) змушені запускати свої крилаті ракети "Калібр" з близької відстані від узбережжя в районі Новоросійська – настільки близької, що їхні запуски можна спостерігати з узбережжя, як у цьому випадку, а отже, все далі від України. Проте, російські маршрути ракет стають чимраз кращими, що призводить до того, що дедалі більша кількість крилатих ракет (і ударних БПЛА) уникає виявлення з боку ПСУ. Так само, як і після того, як вони опиняються глибоко в українському повітряному просторі.

Повітряна/ракетна війна. Є так багато "інших новин" з цього приводу, що зрештою мені доведеться розділити це "оновлення" щонайменше на дві частини.

Для початку, щодо засобів, за допомогою яких збивають російські крилаті ракети і ударні БПЛА... здається, в Україні дедалі частіше лунають скарги на "ефективність" мобільних вогневих груп (тобто, кулеметних розрахунків на позашляховиках, скорочено – МВГ). Відповідно, і хоча "іноді вони бувають успішними", в цілому вони витрачають багато сил, боєприпасів і часу, а насправді влучають дуже мало...

Гадаю, саме тому було б доречно, якби ПСУ були більш точними у своїх заявах, а також запровадили практику серйозних дебрифінгів після завершення місії. В іншому випадку, починаючи з командирів самих ПСУ, всі змушені вдаватися до диких здогадок.

(...чому мені здається, що ми говоримо про це знову і знову цьогоріч..?

...мабуть, це той самий знаменитий свербіж у моєму мізинці...)

Однак, безсумнівно, російські удари 26 і 27 числа призвели до того, що винищувачі F-16 Повітряних сил України здійснили свої перші збиття. Не можу сказати, чи на відео, з якого зроблено наступний знімок, зображений F-16, чи МіГ-29, але цілком ймовірно, що більшість збиттів виглядали саме так.

Дивіться: ракета AIM-9M- (F-16) або Р-73 (МіГ-29) з інфрачервоним самонаведенням малої дальності класу "повітря-повітря", запущена з відстані близько 400-500 метрів (тобто на межі мінімальної зони ураження), на "Шахед", що рухається зі швидкістю близько 120 км/год...

Перехоплювач ППО випускає ракету класу "повітря-повітря" з малої дальності по "Шахеду" (невидимому на цьому скріншоті), що пролітає на висоті близько 1000 метрів, приблизно за 400-500 метрів перед реактивним літаком.

І так само, як росіяни розгортають свої... "темпераментні" Мі-28 скоріше для полювання на БПЛА за лінією фронту, ніж для атак на українські наземні війська – українці переважно використовують Мі-8 і Мі-24 своєї армійської авіації для перехоплення "Шахедів" та інших російських БПЛА:

Бойовий гелікоптер Мі-24 армійської авіації України під час обстрілу "Шахеда" (видно як "чорну крапку" зліва). Невідомо, чи екіпаж Мі-24 використовував свій підносовий кулемет, чи механік стріляв із кулемета з одного з ілюмінаторів кабіни з лівого боку гвинтокрила.

Мі-8 української армійської авіації через кілька хвилин після того, як його екіпаж збив "Шахед": останній видно у вигляді "маленької чорної крапки", що вийшла з-під контролю і вже в кінцевому піке пікірує майже прямо під гелікоптером. Так, не всі "повітряні бої" закінчуються "великими помаранчевими паливними вибухами в небі", як "вчать" голлівудські фільми...

...і це при тому, що росіяни плачуться про великі втрати своїх розвідувальних БПЛА.

...Далі буде...

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