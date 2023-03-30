В очікуванні контрнаступу. "Зоопарк" західних танків матиме реальне значення проти російських "динозаврів" Т-55 – Hudson Institute

У традиційному тижневому аналізі війни Джан Касапоглу, позаштатний експерт американського Hudson Institute, пропонує Заходу адекватно відреагувати на розміщення ядерної зброї росією в Білорусі – відмовитися від Основоположного акта росія-НАТО і "сприяти" білоруській проукраїнській збройній опозиції – тій, яка вивела з ладу російський розвідувальний літак А-50. Експерт також аналізує "модернізацію" росією своїх некерованих бомб, об’єднані безпілотні атаки українців на російські бази в Криму та початок надходження західної важкої бронетехніки в Україну.

росія нуклеаризує Білорусь. Натомість НАТО має відмовитися від Основоположного акта з росією

Президент росії володимир путін заявив 25 березня, що він готується зберігати тактичну ядерну зброю в Білорусі, а російські ЗМІ повідомили, що сховища, необхідні для цього, будуть готові до липня 2023 року. путін продовжив свою ескалаційну ядерну риторику, намагаючись запобігти подальшій військовій допомозі Заходу Україні.

Його дії навряд чи стали несподіванкою – Кремль давно натякав на такий провокаційний крок. Білорусь вже отримала варіант тактичної балістичної ракети "Іскандер" подвійного призначення, сертифікованої для доставки ядерного боєзаряду. У серпні 2022 року росія також модернізувала парк білоруських фронтових бомбардувальників Су-24 для нанесення ядерних ударів. А з перших етапів вторгнення в Україну Повітряно-космічні сили росії використовують білоруську територію для польотів літаків-перехоплювачів Міг-31К, які наносять удари по Україні аеробалістичними ракетами подвійного призначення "Кінжал".

Це не перший випадок, коли Кремль використовує Білорусь як пішака на своїй ядерній шахівниці. Під час холодної війни Радянський Союз розмістив на білоруській землі тактичну і стратегічну ядерну зброю, у тому числі чверть своїх міжконтинентальних балістичних ракет "Тополь" (SS-25). Коли СРСР розпався, Мінськ продемонстрував, що вивозить цю зброю. Таким чином, ре-нуклеаризація Білорусі є промовистим показником реваншистських мотивацій російської правлячої еліти. Невдале вторгнення путіна та його економічні наслідки ще більше підштовхнули білоруського диктатора Олександра Лукашенка до російського заступництва. Таким чином, подальші санкції проти Білорусі будуть малоефективними, якщо взагалі матимуть якийсь стримуючий ефект. Замість цього Захід повинен протидіяти російській ескалації у двох напрямках.

По-перше, він повинен зосередитися на розширенні можливостей білоруської опозиції. Багатообіцяючим кроком у цьому напрямку стала нещодавня поява лідера білоруської опозиції у вигнанні Світлани Ціхановської на телеканалі CNN, де вона виступила з різкою критикою Кремля. Певну допомогу може надати і прокиївська білоруська воєнізована активність в Україні. (У попередніх звітах оцінювалися можливості білоруської збройної опозиції, продемонстровані під час сенсаційної атаки безпілотника на російський літак А-50 "Берієв" на білоруській території). Надання повноважень білоруській опозиції не обов'язково каталізуватиме зміну режиму в Мінську, особливо з огляду на те, що режим Лукашенка посилив контроль над апаратом безпеки країни і посилився тиск на опозицію. Але західні лідери повинні чітко дати зрозуміти, що Лукашенко не має майбутнього в європейському політичному порядку.

По-друге, лідери НАТО повинні офіційно відмовитися від Основоположного акта росія-НАТО. Така заява не зайде так далеко, щоб поширити тактичну ядерну присутність Альянсу на країни Балтії чи Польщу. Але вона дала б сигнал Кремлю, що Альянс зберігає політичну гнучкість для того, щоб відповісти на його ескалацію відповідними діями.

росія модернізує свої некеровані авіабомби. Крила забезпечать певний захист від ППО

Нещодавно отримані розвідувальні дані з відкритих джерел свідчать про те, що росія додає комплекти крил до своїх некерованих авіабомб – у даному випадку до FAB-500 M62.

Початкове вивчення цієї осколково-фугасної зброї вагою 1100 фунтів свідчить про те, що самі по собі комплекти крил не зможуть довести базовий рівень ФАБ до стандартів західних об'єднаних боєприпасів прямого ураження (JDAM). Однак, крильчасті комплекти можуть запропонувати російським пілотам певний захист від української ППО на малих і середніх висотах. Якщо це буде реалізовано, це означатиме критичне покращення для російських ВПС. З самого початку вторгнення брак "розумних" боєприпасів змушує російських пілотів літати на менших висотах, де вони вразливі для української ППО. У багатьох випадках навіть відносно сучасні російські літаки, такі як Су-30 і Су-34, були перехоплені українськими переносними зенітно-ракетними комплексами (ПЗРК).

У Звіті про військову ситуацію в Україні Hudson Institute продовжуватиметься моніторинг бойових характеристик модифікованих російських авіабомб.

Уроки для країн НАТО. Україна продовжує об’єднані операції із застосуванням безпілотників

22 березня українські військові застосували безпілотні літальні апарати та водні безпілотники для атаки на Севастопольську базу Чорноморського флоту росії в окупованому Криму. Хоча російські джерела підтвердили факт атаки, вони стверджують, що вона була успішно відбита.

Український театр воєнних дій продовжує слугувати лабораторією для розробки концепцій ведення роботизованої війни (CONOPS) і систем озброєнь. Навіть колишні аутсайдери, такі як Ісламська Республіка Іран з її "баражуючими" боєприпасами Shahed-131 і Shahed-136, використали конфлікт для збору безцінних даних про бойові характеристики своїх безпілотних літальних апаратів.

Українські військові також довели, що вони надзвичайно швидко вчаться, коли справа доходить до операцій з використанням роботів. 29 жовтня 2022 року Україна провела атаку за допомогою морських і повітряних дронів на російський фрегат "Адмірал Макаров" у Севастополі. Оскільки Україна продовжує відточувати свою майстерність у веденні бойових дій безпілотниками, російським збройним силам буде важче підтримувати свободу пересування і безпеку критично важливих баз в Чорному морі. Чорноморські країни НАТО також отримають багато уроків з посилення своєї військової спроможності протистояти майбутній російській агресії.

Глибоко вклинитися в оборону. Західні танки прибули в Україну напередодні очікуваного контрнаступу Києва

Україна отримала перші основні бойові танки Leopard 2 з Німеччини. За повідомленням Міністерства оборони Німеччини, 18 танків Leopard 2A6 разом з двома броньованими ремонтно-евакуаційними машинами нещодавно прибули на підкріплення Україні.

Раніше Київ отримав чотири Leopard 2 з Польщі і очікує на шість Leopard 2A4 з Іспанії. Тим часом, передача британських Challenger 2 продовжується, і цього тижня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що перші Challenger 2 вже поповнили лави Збройних сил України. Marder, Cougars та Stryker також знаходяться на шляху до Києва, щоб покращити забезпечення бойовими машинами піхоти. А от на американські основні бойові танки Abrams українським бійцям доведеться чекати місяцями.

Військовий імпорт важкої бронетехніки має велике значення напередодні довгоочікуваного українського контрнаступу. Для досягнення перемоги Києву доведеться глибоко вклинитися в російську оборону і швидко обійти з флангу дезорганізовані російські бойові з'єднання. До честі України, її танковий арсенал швидко стає найбільш диверсифікованим бронетанковим стримуючим фактором двадцять першого століття: у той час як Київ має на озброєнні старі радянські танки і захоплені російські варіанти – такі як Т-72, він може похвалитися цікавим поєднанням західних танків. Такий різноманітний арсенал неминуче призведе до операційних ускладнень – навіть основні гармати 55-го калібру Leopard 2А6 поступаються гарматам 44-го калібру Leopard 2А4. Тим не менш, в той час, коли збройні сили російської федерації воюють з такими динозаврами як основний бойовий танк Т-54/55, навіть такий кострубатий арсенал може мати реальне значення для України.

Джерело: Hudson Institute