Весняний суботник для кремлівського Гітлера. Останній шанс на перезавантаження осатанілого путіна – The Daily Beast

Повна в'їдливого сарказму колонка колишнього московського кореспондента Wall Street Journal та автора книги "Полювання на ведмедя з Політбюро" Крейга Копетаса у The Daily Beast щодо "величі", "ефективності" та "досягнень" путіна, які зовсім скоро визначатимуть долю кремлівського карлика. Фактично йдеться про виживання путіна і його команди або великої когорти "неугодних" і "ворогів народу". На думку автора, наближається великий "суботник"-зачистка в російському істеблішменті та розкуркулення. Wellcome!

владімір путін захоплюється автократичними традиціями і з ентузіазмом намагається підтримувати свій кремль у "чистоті", пише Крейг Копетас в американському виданні The Daily Beast. Проте після вторгнення в Україну, арештів критиків і вбивств політичних ворогів у його фортеці накопичилося стільки сміття, що одного дня суботника для прибирання вже недостатньо.

Як зазначає автор, з настанням весни 2023 року, прийшов час поглянути на те, що путіну потрібно прибрати. Він роздмухав пожежу, яка забрала життя понад 200 000 російських солдатів, чий марш смерті в Україну подвоїв розмір кордону з НАТО, спалив прибуткові світові енергетичні ринки і перетворив його на китайського васала.

Крейг Копетас нагадує, що путін створив найбільшу діру в бюджеті рф з 1990-х років і домігся найбільшої кількості санкцій, коли-небудь запроваджених проти його країни. І якщо Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прийме рішення, путін буде визнаний винним у злочинах проти людяності, в результаті чого росія залишиться без лідера, а анексований Крим знову перетвориться на українське місце відпочинку.

Автор саркастично зазначає, що путін завжди може втекти до одного з його численних позолочених залізобетонних сховищ, але немає майбутнього в тому, щоб залягти на дно разом зі своїми ієрофантами, які повторюють його флібустьєрську маячню про велич росії, моральну вищість і плани заманити звільненого ведучого Fox News Такера Карлсона на ток-шоу телеканалу "россия-1".

Весна 2023 року, на думку Крейга Копетаса, стає ключовим політичним моментом для путіна, особливо якщо його моральний компас вказує на близьке до терпимого економічне майбутнє його країни. Проте путін ніколи не сприймав вказівок. Багато з тих, хто давав йому поради, або мертві, або під арештом, або повільно отруюються в далеких виправних колоніях.

Тиранам, зазвичай, рідко потрібні приводи. російська імперія, яку путін очманіло намагається створити в Україні, є фальшивкою. Це завдання, безумовно, вимагає грошей, але страх – його валюта, тому путін радісно буде бомбардувати Україну вантузами, коли у нього закінчаться гроші.

Автор підкреслює, що путіну потрібне лише гарматне м'ясо, а воно коштує дешево. Новий закон, покликаний запобігти виїзду з росії військовозобов'язаних, має допомогти заповнити прогалину в живій силі перед очікуваним українським весняним контрнаступом.

Як переконує Крейг Копетас, дні, коли путін міг розраховувати на те, що західні банкіри і бізнесмени підтримають його схеми, здавши йому виграшні карти з перетасованої колоди, минули. Видання нагадує, що лише минулого місяця чотирьох цюріхських банкірів, які очолювали швейцарський форпост Газпромбанку, було засуджено за те, що вони не провели належну перевірку рахунків на ім'я ймовірного фінансового фронтмена путіна Сєргєя Ролдугіна, який також є хрещеним батьком старшої доньки очільника кремля.

"російські історії ніколи не мають щасливого кінця", – цитує The Daily Beast Білла Браудера, генерального директора Hermitage Capital Management і головного архітектора Глобального закону Магнітського про відповідальність за порушення прав людини, який стимулював глобальне законодавство. Те, що тепер дозволяє США та їхнім союзникам накладати санкції на російських олігархів, активи та бізнес.

Крейг Копетас вважає, що путін, схоже, налаштований на те, щоб зробити всю російську державу біорозкладною і дуже поспішає. Проте нелегко стати повністю "зеленим", коли санкції змушують його використовувати обмежені 300-річні запаси брудного вугілля в росії і поглинати близько 46 000 щорічних тонн шкідливого тваринного жиру, щоб поповнити виснажені запаси корисної рослинної олії для сільського господарства і домашнього вжитку. Можливо, ще більше занепокоєння викликає зростаюча нездатність путіна транспортувати газ. За даними підконтрольної кремлю газети "Известия", західні ембарго цього року заблокують 50 відсотків експорту природного газу трубопроводами.

Аналітик російської військової розвідки, якого Крейг Копестас знає багато років, наполягає на тому, що було б нерозумно нехтувати хворобливо примхливими дрібницями, які путін "викинув" для підтримки своєї війни проти України. "кремль серйозно вивчає довгострокові наслідки того, що нам може здатися смішним, – зазначає він. – Зменшення "жирового запасу" у путіна підкреслює розмір, розмах і каскадний ефект його реальності на полі бою. Він втратив понад 9 000 одиниць військової техніки, 50 відсотків його танків зникли, і він стикається з гострою нестачею боєприпасів і компонентів для утримання військових літаків у повітрі й підводних човнів у морі".

І путін це теж знає. Він і раніше визнавав, що "були допущені очевидні помилки в плануванні та організації роботи з імпортозаміщення".

"Той факт, що його телевізійні рупори продовжують галасувати про те, що імпортозаміщення покриває дефіцит, – це сміття", – додає представник розвідки. За його словами, залежність російської армії від іноземних компонентів за останні десять років зросла до рекордного рівня.

На думку Крейга Копестаса, у певному сенсі путін отримав допомогу в очищенні свого населення від незадоволених і потенційних опонентів. Кількість росіян, які тікають з батьківщини, також досягла історичного максимуму: за останні 18 місяців країну покинули близько 700 000 осіб. І цим не обмежиться.

Автор нагадує, що путін пішов ще далі. На розгляд Думи внесено законопроєкт про відновлення сталінських законів про "ворогів народу", які були розроблені для страти всіх, хто не повністю підтримує режим і війну в Україні. Джерела в москві стверджують, що ультранаціоналістичні союзники путіна переконали його зробити цей радикальний крок.

За часів Сталіна в одному з указів щодо "Соціалістична Батьківщина в небезпеці!" йшлося: "Розстріляти на місці злочину ворожих агентів, спекулянтів, бандитів, хуліганів, контрреволюціонерів, шпигунів". Автор не без іронії зазначає, чи будуть такі вбивства монетизовані, ще належить з'ясувати. За даними радянських архівів, розсекречених у 1990-х роках, сталінська таємна поліція платила інформаторам 24 долари (близько 500 доларів на сьогодні) за кожну людину, яку вони викрили як ворога держави.

"Втім, путін і його взводи саботажників знають, що росія висохне і зморщиться без буквального генерального прибирання сміття та інших забруднювачів довкілля. "Збір відходів – це складний процес", – каже Сєргєй Іванов, "спеціальний представник путіна з питань охорони навколишнього середовища", який відповідає за керівництво нинішнім прибиранням. У його останньому беканні звучить знайома, загрозлива нотка: будуть "покарання для тих, хто не бажає відповідати нашим екологічним стандартам", – завершує автор.

Джерело: The Daily Beast