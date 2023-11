Живе від зарплати до зарплати. Новий спікер США Майк Джонсон не задекларував жодного рахунку – The Daily Beast

Поки аналітики роблять похмурі прогнози щодо нового спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, ЗМІ кинулися вивчати його спосіб життя. Вони виявили, що Джонсон, який за доходами належить до 12% заможних американців, не задекларував жодного фінансового активу та навіть жодного банківського рахунку. Як це можливо та які ризики це несе? Відповідь на останнє запитання важливе для України.

Новообраний спікер Палати представників Майк Джонсон з 2016 року ніколи не вказував банківських рахунків у своїх фінансових деклараціях, а у останній він взагалі не вказав жодного активу, інформує американське видання The Daily Beast. Через це, на думку журналістів, можна зробити висновок, що він не має банківського рахунку.

Крім того, за сім років Джонсон жодного разу не повідомив про наявність поточного або ощадного рахунку на ім'я своєї дружини чи будь-кого з дітей.

Тож видання вважає, що декларації Джонсона свідчать про надзвичайно нестабільне фінансове становище нинішнього спікера конгресу.

Звісно, малоймовірно, що Джонсон насправді не має банківського рахунку. Більше схоже на те, що він живе від зарплати до зарплати: на його банківському рахунку недостатньо грошей, тож він не підпадає під вимоги правил розкриття інформації про поточні рахунки для членів Конгресу.

Керівництво Комітету з питань етики Палати представників передбачає, що конгресмени повинні розкривати банківські рахунки, які вони мають у кожній фінансовій установі, якщо на ньому є щонайменше $1000, або сукупна вартість усіх рахунків, включно з тими, що належать їхнім дружинам/чоловікам та дітям, які перебувають на їхньому утриманні, перевищує $5000.

Правила поширюються на всі "процентні депозитні рахунки в банках, кредитних спілках та ощадно-позичкових асоціаціях", включно з поточними, ощадними та рахунками грошового ринку, а також депозитні сертифікати та індивідуальні пенсійні фонди. Джонсон повідомив, що 2017 року, у перший рік свого перебування на посаді, він отримав 10 485,53 доларів США від ІПФ "Нью-Йорк Лайф", можливо, з пенсійного рахунку, який він вказав у 2016-му.

Звісно, для американців не рідкість мати на банківському рахунку менше $5000. Більшість мешканців Сполучених Штатів – 57%, не змогли б впоратися з несподіваними витратами в $1000, згідно зі звітом, опублікованим на початку цього року. А середня сума, яку американці тримають на своєму банківському рахунку, становить $5300.

Але дохід сім'ї Джонсона, стверджує видання, відносить його до 12% найбагатших людей у США. І надзвичайно рідко члени Конгресу не вказують банківський рахунок, не кажучи вже про нульові активи взагалі.

The Daily Beast звернулася до офісу Джонсона за коментарем, але не отримала відповіді. Натомість експерт з урядової етики Бретт Каппел сказав газеті, що вбачає "доволі незвичним для члена Конгресу не розкривати принаймні один банківський рахунок".

Директор зі зв'язків з громадськістю наглядової групи "Громадяни за відповідальність та етику" у Вашингтоні Джордан Лібовіц висловився більш різко, заявивши, що якщо Джонсон дійсно не має жодних активів, це "викликає питання про його особисте фінансове благополуччя".

"Дивно бачити, що спікер Джонсон не розкриває жодних активів, – сказав Лібовіц в інтерв'ю The Daily Beast. – Минулого року він заробив понад 200 тисяч доларів, а його дружина отримувала зарплату від двох роботодавців, то чому ж не вказано банківський рахунок чи будь-які заощадження?"

Більш того, Джонсон прострочував виплату боргів протягом декількох років, що, за словами Лібовіца, загострює питання. "Він заборгував сотні тисяч доларів за іпотеку, особисту позику та кредитну лінію під заставу житла, тож куди пішли ці (зароблені – ред.) гроші? – запитує Лібовіц. – Якщо у нього справді немає банківського рахунку і жодних активів, це ставить під сумнів його особисте фінансове благополуччя". Цей факт можна розглядати як вразливість, якою можуть скористатися.

"Одна з причин, чому ми оприлюднюємо ці фінансові декларації, полягає в тому, щоб знати, чи є у політиків фінансові труднощі, які можуть призвести до того, що вони стануть об'єктом купівлі впливу", – зауважив Лібовіц.

Фінансові декларації Джонсона малюють картину людини зі "скромними" статками, повідомила цього тижня газета The Wall Street Journal. Але, схоже, він не має від'ємного балансу, на відміну від його конкурента на посаді спікера Стіва Скаліза, про якого видання Roll Call писало, що той має $671 тисячу боргових зобов’язань.

Згідно з оцінкою компанії Zillow, будинок Джонсона в Бентоні, штат Луїзіана, коштує близько $600 тисяч. Вартість будинку, разом із доходами, покрила б його задекларовані зобов'язання. Записи округу Боссьє показують, що він вчасно сплачує податки.

За рік до вступу в Конгрес Джонсон задекларував понад $200 тисяч доларів сукупного доходу – суму, яку він і його дружина декларують щороку. Торік він її трохи перевершив, повідомивши про свою федеральну зарплату в розмірі $174 тисяч, а також приблизно $30 тисяч від онлайн-викладання в Університеті Ліберті – постійний підробіток, про який Джонсон вперше поінформував 2019 року.

Його дружина також повідомила про доходи від двох неприбуткових груп: "Onward Christian Education Services, Inc." і "Луїзіанський освітній комітет за право на життя". Члени цих організацій не зобов'язані розкривати інформацію про те, скільки грошей заробляє їхнє подружжя, а лише про джерела. Але у двох попередніх звітах Джонсона вказана сума в доларах, що свідчить про близько $50 тисяч, отриманих за ці роки від різних структур. (В його останніх деклараціях просто написано "Н/Д").

Загалом, Джонсон і його дружина стабільно заробляють понад $200 тисяч на рік, і, схоже, матимуть непогану надбавку за рахунок його зарплати у $223,5 тисяч як спікера. Водночас вони стикаються зі значними витратами, серед яких виховання чотирьох дітей і потреба знімати житло на час перебування у Вашингтоні.

Хоча Джонсон, можливо, і не має грошей у банках, зазначає The Daily Beast, він має з ними відносини. Тобто, Джонсон має справу з банками на стороні зобов'язань, і його декларація розкриває три кредити в Citizens National Bank: іпотека на житло 2013 року у діапазоні $250-500 тисяч, особиста позика від 2016 року на суму $15-50 тисяч і кредитна лінія під заставу житла, яку він взяв 2019-го на додаткову суму $15-50 тисяч.

Ще одне з цих зобов'язань – особиста позика Джонсона 2016 року – була закрита. Ця позика, яка в першій декларації становила від $50 до $100 тисяч, у другій зменшилася до діапазону з $15-50 тисяч, а наступного разу взагалі зникла зі звітності.

Але пенсійні заощадження Джонсона, схоже, зменшилися. У своїй першій декларації, поданій у якості кандидата 2016 року, він вказав лише пенсійний рахунок у державному банку Fidelity у діапазоні $1-15 тисяч. Того року Джонсон повідомив, що на додаток до зарплати у $25 тисяч у Палаті представників Луїзіани заробив близько $171 тисячі в юридичній фірмі Kitchens Law та за рахунок власної практики.

Пізніше Джонсон, ймовірно, переніс цей пенсійний рахунок до федеральної програми під назвою "Накопичувальний ощадний план". Він поклав на нього певну суму грошей – у діапазоні $15-50 тисяч – 2020 року. Але 2019-го Джонсон взяв кредитну лінію на свій будинок. 2021 року він, згідно зі звітністю, повністю перевів у готівку цей пенсійний рахунок, тож він взагалі не з'являється в його звіті за 2022-й, зазначає видання.

Джонсон також не вказав жодних рахунків у Федеральній кредитній спілці Конгресу, якою часто користуються члени Палати представників після скандалу з несплатою чеків у Конгресі в 1990-х роках. Навіть відомий своєю непрозорістю суддя Верховного суду Кларенс Томас розкрив інформацію про рахунок у цій установі. Але The Daily Beast, констатуючи цей факт, припущень не робить.

Натомість видання припускає, що Майк Джонсон має відносини з банкірами. Принаймні, виходячи з того факту, що 2019 року Асоціація банкірів Луїзіани опублікувала пресреліз, в якому Джонсон зустрічався з керівниками низки банків, у тому числі Citizens National, який володіє всіма його зобов'язаннями, включно з кредитною лінією, яку він оформив раніше того ж року.

Коли Джонсон перебирає кермо влади, все його життя – особисте і політичне – опиняється під пильною увагою. Хоча низький рівень статків – це далеко не найгірше розкриття інформації про Джонсона, воно є показовим у кількох аспектах. По-перше, повна відсутність активів свідчить про те, що, як для консерватора, Джонсон не настільки консервативно ставиться до власних фінансів, як він намагається бути консервативним щодо фінансів федерального уряду. З іншого боку, це може свідчити про його плани після Конгресу.

Оскільки Джонсон, схоже, не має жодного долара на фондовому ринку, ощадного рахунку чи пенсійного плану, новий спікер, можливо, планує використати свою посаду в Конгресі як трамплін до чогось більш прибуткового. І це може статися як після його каденції, так і під час. "Але якщо новий спікер побачить вигоду на посаді, він, безумовно, не буде першим членом Конгресу, який це зробить", – завершує розслідування The Daily Beast із посиланням на матеріал The Guardian про те, як американські сенатори інвестують у фірми, які вони мають регулювати. За даними британської газети, 51 сенатор та їхні дружини інвестували $96 мільйонів у корпоративні акції. "Сенатори набагато заможніші, ніж більшість виборців, і мають важелі, щоб примножувати багатство через формування політики", – написала у вересні The Guardian.

Джерело: The Daily Beast