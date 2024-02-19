Відхід з Авдіївки – чому та як. Попри всі зусилля Трампа пересічні американці підтримують надання допомоги Україні – Філліпс О'Брайен

Відомий історик Філліпс О'Брайен у своєму тижневому звіті коротко оцінив ситуацію після завершення битви за Авдіївку, назвав можливі причини та наслідки. Він також проаналізував результати опитування, яке замовили противники допомоги Україні у США, але яке, на їхній подив, показало, що прості американці підтримують Україну і прагнуть продовжувати їй допомагати.

Руїни Авдіївки – ось що відбувається, коли головний партнер припиняє підтримку. Але справжнє випробування ще попереду

У суботу вранці звідусіль надходили повідомлення про те, що українці виводять війська з Авдіївки. Зрештою, українське командування оприлюднило заяву про те, що українські війська відводяться – підтвердження того, що битва закінчилася. На карті DeepState лінія фронту перемістилася на захід від міста, і вся центральна частина Авдіївки опинилася під російським контролем.

Українці утримували місто від безперервних російських атак понад чотири місяці. Нинішня битва розпочалася на початку жовтня (хоча Авдіївка була прифронтовим містом у війні протягом 10 років). Щоб показати вам, наскільки незначним було російське просування, ВВС опублікувала цю корисну карту.

Навіть з урахуванням відходу українських військ, російське просування поки що склало близько п'яти миль, і це коштувало величезних втрат техніки і людських жертв. У грудні, через два місяці після початку наступу, американська розвідка (яка зазвичай обережно ставиться до переліку російських втрат) оприлюднила таку оцінку:

З моменту початку наступу в жовтні, за нашими оцінками, російські військові зазнали понад 13 тисяч втрат уздовж осі Авдіївка-Новопавлівка і понад 220 втрат бойових машин. Це еквівалентно шести маневреним батальйонам тільки в техніці.

Чому ЗСУ довелося зупинити цю бійню російських військ, стає зрозуміло з того, що говорять в Україні. Нестача обладнання, зокрема життєво важливих артилерійських боєприпасів, які значною мірою були частиною американської допомоги, зробила утримання міста надто потенційно дорогим. Україна докладає всіх зусиль, щоб зберегти життя своїх солдатів, і може ризикувати ними лише тоді, коли є набагато більше шансів завдати ворогу втрат. В умовах, коли боєприпаси закінчуються, ризик значних українських втрат без значно більших російських втрат був надто високим.

Пам'ятайте про це, коли ті, хто саботує продовження допомоги Києву, стверджують, що роблять це зі співчуття до українських втрат.

До цього моменту це була битва, яку Україні варто було провадити. росіяни з політичних міркувань, здавалося, були готові витратити все можливе, щоб захопити місто, яке не має стратегічної цінності. Там майже ніхто не жив, і Авдіївка не давала жодних ресурсів українській військовій машині. Якби українці мали боєприпаси, вони намагалися б протриматися принаймні до російських виборів (путін, схоже, відчайдушно прагне отримати якусь "перемогу" до голосування, і Авдіївка була однією з його першочергових цілей).

Те, що станеться далі, майже напевно не буде пов'язане зі швидким проривом з технікою. Реальність така, що російське просування все ще відбувається зі швидкістю, з якою може ходити/бігати людина, а не зі швидкістю, з якою може їхати машина. Якщо українці зможуть окопатися, створити власну лінію оборони і матимуть бодай якісь боєприпаси, ситуація стабілізується найближчим часом. Справжнє випробування ще попереду.

Звичайно, якби Україні була надана належна допомога, навіть цього відведення не довелося б робити.

Громадська підтримка України в США залишається сильною. Навіть опитування, покликане виявити протилежне, не змогло цього зробити

Спікер Джонсон пішов на боягузливий вихід із глухого кута в Конгресі й достроково закрив засідання Палати представників, не дозволивши провести голосування щодо пакету допомоги Україні (частина угоди, схваленої Сенатом). Це означає, що все відкладено в довгий ящик щонайменше до кінця місяця. Тоді я вирішив ознайомитися з одним із найдивовижніших опитувань, які бачив останнім часом. Це було опитування, результати якого явно відрізнялися від того, чого хотіли його спонсори, хоча це не завадило їм відчайдушно його розкручувати.

Інститут Квінсі з великою помпою оприлюднив своє останнє опитування щодо громадської думки США та України. Заголовок, який вони обрали, звучав так, ніби американська громадськість розчарувалася в допомозі Україні:

Нове опитування: майже 70% американців хочуть переговорів для припинення війни в Україні.

Ого, скажете ви, це означає, що американці втомилися підтримувати Україну. Це, безумовно, те, у чому хотів би переконати вас Інститут Квінсі. Вони регулярно публікують одну й ту ж тезу під час війни. Ось заголовок Квінсі на початку 2023 року:

Опитування: громадська підтримка надання військової допомоги Україні зменшується. Чи є послаблення підтримки війни в Україні історичною закономірністю?

Ви бачите закономірність. Квінсі також постійно виступає проти американської допомоги Україні. Отже, у них є особливий світогляд, який вони, здається, відчайдушно намагаються просувати, незалежно від того, що насправді говорить їхнє опитування.

Насправді, навіть з огляду на їхній заголовок і деякі з найбільш навідних запитань, які я бачив в опитуваннях громадської думки США, це опитування показує, наскільки сильною залишається підтримка України з боку Сполучених Штатів.

По-перше, американці залишаються дуже заангажованими у війну і вважають її важливою. Вступне запитання дає це зрозуміти: близько трьох чвертей американців стурбовані тим, що відбувається через російське вторгнення.

Наступне питання демонструє, що американці не лише стурбовані – вони не очікують, що ця війна закінчиться скоро. Колосальні 84% американців вважають, що війна триватиме щонайменше ще два роки. Отже, вони і глибоко стурбовані війною, і очікують, що вона триватиме ще деякий час.

Наступне питання, однак, насправді показує, як це опитування підвело людей, які його проводили, щоб отримати конкретну відповідь. Запитання звучало так:

З моменту вторгнення росії в Україну на початку 2022 року Сполучені Штати частково відреагували на це, виділивши 113 мільярдів доларів на підтримку військових зусиль Києва. Таблиця 7. Що з наведеного нижче найкраще відповідає тому, що, на Вашу думку, повинні робити США в плані фінансової допомоги Україні у війні?

Запитання спрямоване на те, щоб змусити людину, яка відповідає, сказати: "Боже, США надіслали Україні стільки грошей – напевно, настав час це припинити". Підносячи інформацію про те, що Америка виділила Україні 113 мільярдів доларів, укладачі опитування намагаються переконати респондента, що це все страшенно дорого. Вони зручно замовчують, що переважна більшість цих грошей була витрачена на працевлаштування американців для виробництва товарів у Сполучених штатах – вони взагалі не пішли в Україну. По суті, Вашингтон передав Києву старе військове обладнання, а потім працевлаштував американців на гроші, виділені для виробництва нового обладнання для Збройних сил США. Іншими словами, ці гроші були витрачені на працевлаштування американців і надання американським військовим кращого, новішого обладнання.

Однак, поставивши навідне запитання, організатори опитування отримали результат, який, напевно, їх страшенно спантеличив. 70% американців все ще хотіли продовжувати допомагати Україні (48% з них також погодилися на безглузде невизначене застереження про бажання переговорів). Справді гнітючою річчю для Квінсі, мабуть, було те, що лише 30% американців виступали за припинення допомоги Україні зараз.

Щоб продемонструвати, наскільки безглуздою була ця заява про кваліфікацію переговорів, через кілька запитань опитування показало, що переважна більшість респондентів виступає проти того, щоб адміністрація Байдена активізувала дипломатичне втручання з метою завершення війни. Лише 29% американців хочуть, щоб адміністрація робила більше дипломатичних зусиль для припинення війни...

Отже, загалом це опитування демонструє дуже високий рівень підтримки допомоги Україні з боку США.

Переважна більшість американців стежить за війною із занепокоєнням. Переважна більшість вважає, що вона триватиме ще багато років. Переважна більшість хоче, щоб США продовжували допомагати Україні. Переважна більшість не хоче, щоб адміністрація Байдена докладала більше зусиль для дипломатичного завершення війни.

Враховуючи, що опитування було побудоване таким чином, щоб виявити зовсім інші цифри, це чудова ознака того, що народна підтримка України у США залишається високою.

Інакше кажучи, небажання республіканців у Палаті представників підтримувати допомогу Україні поки що не пов'язане з тиском громадськості (інші опитування також показують, що підтримка України в США є високою). Небажання пов'язане зі страхом перед Трампом. Більшість американців, як серед громадськості, так і в Конгресі, підтримують допомогу – просто Трамп і його трамполіти відчайдушно намагаються її зупинити.

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