Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks

Американські військові експерти з питань ведення війни в умовах міста підготували цікаві рекомендації для Києва щодо посилення його оборонних спроможностей. Ці рекомендації особливо актуальні на фоні хаотичної та бездумної забудови української столиці. Яскраві приклади можливої втрати оборонних спроможностей Києва зараз – це ситуація із синьою гілкою метро та намагання місцевої влади та забудовника знищити природний оборонний бар'єр – Осокорківські луки з озерами. Рекомендації американських експертів та військових варті уваги, щоб, з одного боку, не допустити втрати природних та міських оборонних рубежів, а з іншого – закласти в перспективу розвитку міста розбудову міських оборонних споруд, перешкод та опорних будівель.

Коли російські військові вторглися в Україну в лютому 2022 року, російське керівництво вважало, що отримає швидку перемогу, скинувши український уряд за допомогою несподіванки, швидкості та переважаючої сили – державного перевороту. Але українські військові відбили цю чисельно переважаючу російську силу в битві за Київ, відмовивши російським військовим у використанні українських аеродромів, підірвавши мости, затопивши річками долини, озброївши значну частину цивільного населення і, зрештою, зупинивши основні військові зусилля. Проте цей оборонний успіх був досягнутий безсистемно. Підготовка до оборони, план або проєкт загальноміської оборони були недостатньо підготовленими. Якби російські військові дійшли до Києва, багато оборонних бар'єрів, які українські військові поспіхом встановили по всьому місту, були б проти них неефективними.

Починаючи з XVI століття місто Київ розвивалося як фортеця і було побудоване для захисту від загарбників. Ці оборонні заходи включали земляні, цегляні та муровані стіни, рови, вежі, численні ворота та сторожові вежі. Копія "Золотих воріт" залишилася в самому центрі Києва як видиме нагадування про те, як місто було побудоване спочатку. Століття тому, коли місто розширилося далеко за межі Київської фортеці, міські райони навколо центру розширювалися за проєктом, заснованим на ефективності, а не на обороні. Як наслідок, коли російські військові вторглися в Україну, Київ не мав достатніх оборонних можливостей, і його мешканці були змушені кидати тисячі сталевих їжаків та шин на ключових перехрестях у Києві та його околицях. Добре підготовлені російські військові могли б легко подолати ці рудиментарні перешкоди, якби вони потрапили до міста.

Так само, бойові позиції, побудовані для прикриття цих перехресть, створили ще одну проблему для захисників Києва. Оскільки Київ – це бетонні джунглі, позиції доводилося будувати, а не копати, що робило їх вразливими для гранатометів та іншої крупнокаліберної зброї прямої та непрямої наводки.

Протягом всієї історії громади використовували природні перешкоди (річки, вершини пагорбів і скелі) та штучні перешкоди (рови, стіни та інші укріплення), щоб захистити себе від загарбників. Однак з розвитком національної держави населення почало захищатися на кордонах держави, а не на кордонах міста, і містобудівники перестали думати про власну оборону. Але нещодавні військові дії в Україні, Грузії та Нагірному Карабасі продемонстрували, що війни рідко зупиняються на кордоні, і бойові дії часто переміщуються до міст. Таким чином, для потенційно вразливих міст – міст, що межують з агресивними та експансіоністськими сусідами – знову настав час подумати про те, як зробити себе більш захищеними.

Значна частина пошкоджень, яких зазнала столиця під час битви за Київ, буде ліквідована. У Києві та його приміських районах, які безпосередньо прилягають до міста або оточують його, включаючи Бородянку, Бучу, Ірпінь та Гостомель, триває і буде продовжуватися масштабна реконструкція. В рамках цієї реконструкції міська адміністрація та урядовці повинні розглянути можливість внесення змін, які стримуватимуть майбутні вторгнення і ускладнюватимуть майбутні напади, якщо стримування не спрацює, шляхом підвищення обороноздатності своїх міст.

Річки та мости. Як правильно використовувати повені

Однією з найскладніших військових операцій є форсування водних перешкод. У перші тижні російсько-української війни українські військові зруйнували понад 150 мостів, щоб змусити російських військових, які вторглися на територію України, вирішувати цю складну задачу. У місці злиття річок Ірпінь та Дніпро українські війська підірвали дамбу в Козаровичах, допомагаючи захистити столицю. Ця акція сповільнила рух російської бронетехніки, але ціною значної шкоди для міста. Ця тактика призвела до неконтрольованої повені, яка знищила багато фермерських господарств і значну частину міста Демидів.

Якби дамба була збудована таким чином, щоб вона дозволяла контролювати повені, українські військові могли б досягти тієї ж мети – перешкодити просуванню російських військ – не руйнуючи її дамбу і не завдаючи такої ж супутньої шкоди навколишнім населеним пунктам. Адже коли український уряд затопив річки Тетерів і Здвиж, він контролював паводок, не пошкодивши дамби. Коли український уряд відбудовуватиме Козаровицьку греблю, було б розумно зробити це таким чином, щоб затопити Ірпінь, не пошкодивши греблю.

Так само багато зруйнованих українцями мостів доведеться повністю відбудовувати, оскільки структурна цілісність частин, що залишилися, порушена. Однак, можна будувати мости таким чином, щоб можна було легко зруйнувати частину мосту, не пошкоджуючи колони чи опори. Мости, побудовані таким чином, можна буде дешевше і швидше відремонтувати, що дозволить швидше відновити торгівлю і життєдіяльність.

Міські планувальники також повинні розглянути можливість будівництва системи сучасних ровів, гігантських цементних іригаційних канав, які можуть служити перешкодами під час війни. Ці штучні річкові шляхи також виконують важливу функцію запобігання повеням під час сильних дощів, які, схоже, стають дедалі частішими зі зміною клімату. У деяких містах вони вже є, але вони не спроєктовані з урахуванням оборонних потреб, тому транспортні засоби можуть легко їх перетинати. Якщо ж їх побудувати під майже вертикальним кутом, то транспортні засоби не зможуть їх перетинати, і ці рови стануть "міськими ровами" або, військовою мовою, танковими ровами.

Опорні пункти. Багатоповерхівки подвійного призначення

Опорний пункт – це "сильно укріплена бойова позиція, прив'язана до природньої або укріпленої перешкоди" для створення якоря оборони або для того, щоб позбавити ворога вирішальної або ключової місцевості. У міських районах правильні будівлі можуть слугувати ідеальними опорними пунктами в обороні. Ці будівлі мають бути з армованого сталевою арматурою залізобетону, який захищає від багатьох видів зброї прямого і непрямого ураження. Вони повинні мати кілька поверхів і підвал, пропонувати багато вогневих позицій і розташовуватися на домінуючих перехрестях уздовж ключових підходів з чітким полем зору і вогню.

Історія міських війн продемонструвала, що окремі будівлі можуть зупинити напад військових на кілька днів, тижнів або навіть місяців. Такі яскраві приклади, як будинок Павлова в Сталінграді, будівля казначейства в Х’ю, філіппінський університет Санто-Томаса в Манілі та "Рожева будівля" в Мараві дають стратегічним планувальникам приклади для вивчення.

У битві за Мараві у 2017 році філіппінська армія спочатку боролася проти захисників ІДІЛ, які використовували опорний пункт за опорним пунктом, щоб перетворити битву на виснажливу п'ятимісячну війну. Армія Філіппін вела тижневі бої за зачистку окремих будівель, таких як велика багатоповерхова будівля пастельно-рожевого кольору, в якій на кожному поверсі Ісламська держава розміщувала бойовиків, снайперів і саморобні вибухові пристрої. Незважаючи на численні бомбардування, в тому числі 500-фунтовими бомбами, 105-міліметровою артилерією і мінометами, для зачистки будівлі знадобилося більше двох тижнів і численних атак механізованих і мотопіхотних підрозділів у складі взводу і роти, а також піхоти.

На жаль, багато існуючих потенційних опорних пунктів, таких як урядові будівлі, знаходяться в центрі Києва. Це не повинно бути так. Багатоквартирний будинок уздовж ключового під'їзного шляху на периферії міста можна побудувати таким чином, щоб він міг слугувати опорним пунктом. Візьмемо, наприклад, Єрусалим, де Ізраїль побудував багатоквартирні будинки подвійного призначення, які не лише були житлом, але й слугували опорними пунктами на лінії розмежування зі Східним Єрусалимом. Багатоквартирні будинки були побудовані із залізобетону і мали стіни з невеликою кількістю отворів і вузькими щілинними вікнами зі спеціальними дренажними отворами, щоб полегшити вогневі позиції для стрільби з гвинтівок, кулеметів і снайперських позицій. Резервним силам міста були виділені будівлі і навіть конкретні поверхи для заселення в разі виникнення конфлікту.

Під землею. Інфраструктура за межами метро

Захищати міську територію легше за допомогою складної підземної мережі, тому що захисники можуть використовувати її для захисту критично важливих військових сил і засобів, політичного керівництва, захисту цивільного населення і прихованого пересування полем бою.

Коли росія вторглася в Україну, Київ використав своє розгалужене підпілля. Десятки тисяч цивільних шукали притулку від російських бомбардувань у величезних тунелях київського метро. Політичне і військове керівництво України перебралося до таємних бункерів. 72-а механізована бригада – військова частина, відповідальна за оборону Києва – перенесла свій штаб до одного з тунелів метрополітену.

Але на відміну від битви за Маріуполь, де військові з самого початку планували створити свій штаб у підземеллі металургійного заводу, використання київського метрополітену було незапланованим. Хоча після повномасштабного вторгнення київська влада нанесла на карту наявні сховища, багато з них були визнані непридатними або незадовільними. Як наслідок, багато мешканців були змушені знаходити імпровізовані підземні укриття під час російських повітряних нальотів. Однак за умови достатнього планування Київ міг би розробити, і зараз може розробити, інфраструктуру для захисту цивільного населення за межами існуючих тунелів метрополітену. Можна було б побудувати спеціальні бомбосховища, як це робила Швеція з 1938 до 2002 року. Важливо пам'ятати, що будь-яка фізична споруда – чи то бомбосховище, чи то бетонне русло річки – повинна підтримуватися в належному стані. Звіти показують, що тисячі з 65 000 бомбосховищ Швеції не придатні до експлуатації, а стан ще десятків тисяч невідомий, оскільки вони не перевірялися більше десяти років.

Використання тунелів для прихованого переміщення солдатів і техніки – це тактика, характерна для багатьох міських битв, включаючи битву за Манілу 1945 року, битву за Грозний 1994-95 років і битву за Маріуполь 2022 року. Широку мережу підземних катакомб, інженерних і транспортних тунелів Києва можна належним чином нанести на карту, з'єднати і розширити, щоб полегшити проведення як оборонних, так і наступальних операцій. Ці тунелі також можуть бути обладнані дротовими лініями зв'язку, які неможливо зламати або заглушити, і забезпечені продуктами харчування, питною водою та медикаментами, що не псуються.

Закріплені бійці часто можуть утримувати і зв'язувати сили, які в рази перевищують їх за чисельністю, протягом тижнів або місяців. Кілька тисяч українських бійців тижнями трималися проти десятків тисяч російських солдатів, використовуючи підземну мережу металургійного комбінату "Азовсталь" під час битви за Маріуполь. Якби вони не вичерпали всі свої боєприпаси, їжу та медикаменти, російські військові, можливо, й досі билися б на заводі. Так само під час Варшавського повстання 1944 року польські сили опору використовували каналізацію і тунелі Варшави для боротьби і втечі від німецьких нападників протягом більше двох місяців.

Головний пріоритет відновлення столиці – оборона. Бункери – вниз, а не вгору

Протягом всієї історії міста, особливо столиці, були оперативними і стратегічними цілями у війні. Як такі, численні міста по всьому світу піднімалися, занепадали і відбудовувалися, щоб потім знову піднятися. Хоча Київ, можливо, і не впав під час останнього російського вторгнення, він легко міг це зробити. Незважаючи на це, столичний регіон, ймовірно, зазнав збитків на десятки і сотні мільйонів доларів, і багато країн пообіцяли виділити мільярди на допомогу Україні у відновленні.

Відновлюючи Київ, слід подумати над тим, як включити будівлі опорних пунктів подвійного призначення, великі бетонні водні шляхи, розширене і покращене метро, а також зелені насадження навколо основних перехресть, щоб бункери можна було будувати вниз, а не вгору. Колись населені пункти будувалися з головним пріоритетом оборони. Нещодавня історія показала, що залишати оборону міста на рівні кордонів країни – небезпечна ідея. Настав час Києву та іншим містам, що межують з експансіоністськими сусідами, знову зробити оборону частиною міського планування.

Про авторів Ліам Коллінз є виконавчим директором форуму "Медісон Полісі" та науковим співробітником "Нової Америки". Він був директором-засновником Інституту сучасної війни у Вест-Пойнті та радником з питань оборони в Україні з 2016 по 2018 рік. Полковник спецназу у відставці, служив в Іраку, Афганістані, Боснії, на Африканському Розі та в Південній Америці. Здобув ступінь доктора філософії у Прінстонському університеті та є співавтором книги "Розуміння міської війни". Джон Спенсер очолює відділ досліджень міських війн в Інституті сучасної війни, є співдиректором проєкту Інституту "Міські війни" та ведучим подкасту "Проєкт міські війни". Раніше він працював науковим співробітником начальника штабу Групи стратегічних досліджень армії США. Відслужив 25 років на дійсній військовій службі в якості піхотинця, зокрема мав два бойові відрядження до Іраку. Він є автором книги "Солдати зі зв'язками: Життя, лідерство та соціальні зв'язки у сучасній війні" та співавтор книги "Розуміння міської війни". Бенджамін Яркін – аспірант Університету Джорджа Мейсона, де він працює науковим співробітником Центру досліджень політики безпеки.

Джерело: War on the Rocks