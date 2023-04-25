У той час як на Заході різні прокремлівські експерти та політики знов почали голосно говорити про необхідність компромісу у війні між Україною та росією, прем'єр-міністри Чехії, Словаччини та Польщі – Петер Фіала, Едуард Геґер і Матеуш Моравецький – переконують Захід, що заморожений конфлікт або тимчасова перемога не поставлять крапку у війні. Якщо Україна програє, то наступною жертвою стане Центральна Європа, і Заходу доведеться проливати свою кров і витрачати набагато більші ресурси. Тому потрібно надати Україні все необхідне для перемоги, відновлення територіальної цілісності та відбудови.

"Відвідини президента США Джо Байдена Варшави та Києва в лютому надихнули європейців. Байден підтвердив, що США, хоч і віддалені територіально, але підтримують свободу в Європі та як і ми розуміють, що Україна бореться за свободу всіх нас", – пишуть вони у своїй спільній колонці у американському журналі Foreign Affairs, де нещодавно голова Ради із зовнішніх відносин Річард Хаас переконував, що США повинні готуватися до сценарію вирішення "конфлікту" за столом переговорів.

Потрібна лише перемога. Припинення війни – відкрите запрошення всім авторитарним божевільним

Голови урядів наших найближчих союзників зауважують, що Україна не хоче воювати з росією. "Ми теж, – наголошують вони. – Але очевидно, що росія вже давно вирішила, що вона воює з нами. Багато років кремль систематично підривав міжнародну стабільність і безпеку, порушуючи міжнародне право, застосовуючи силу або погрожуючи її застосуванням, а також підриваючи демократичні інститути за допомогою політичної та гібридної війни – акт агресії проти України є лише крайнім проявом цих дій".

Очільники урядів підкреслюють, що їхній заклик серйозний, оскільки якщо росія переможе, а Україна впаде, наступною може стати Центральна Європа. Відповідно, переконують вони, перемога над росією зараз зменшить ймовірність того, що прихильникам України доведеться проливати власну кров і витрачати кошти пізніше. Це дасть чіткий сигнал, що замороженим конфліктам і нескінченним війнам немає місця в нашому регіоні. А тиранам в усьому світі дасть зрозуміти, що агресія не виграє, і диктаторам не дозволять розчленовувати планету на сфери свого зловісного впливу.

"Ось чому ми також повинні продовжити підтримувати Україну, доки російські війська не будуть повністю виведені з її території, що остаточно покладе край реваншизму та імперіалізму кремля", – наголошують прем’єри Польщі, Чехії та Словаччини. Припинити війну з росією, яка все ще контролює Крим і території на сході України, було б схоже на відкрите запрошення всім авторитарним божевільним, які думають, що це нормально – вторгтися до своїх сусідів на підґрунті сфабрикованих, ненависницьких наративів, вбиваючи при цьому сотні й тисячі невинних цивільних осіб.

Глави урядів наголошують, що мир може настати лише на умовах України. Заморожування конфліктів – це улюблений спосіб росії виграти час, роблячи вигляд, що вона припиняє війну, яку сама ж і розпочала. Заморожений конфлікт не принесе стабільності, не покращить безпеку чи економічні умови в довгостроковій перспективі. Швидше за все, він дозволить росії перегрупувати і відновити свої сили, продовжуючи вести політичну війну і експортувати свою імперську ідеологію.

На лінії фронту. Військова підтримка України – допомога в першу чергу собі

Глави урядів схвально відгукуються про те, що Європа об'єдналася перед обличчям російської агресії та нагадують, що протягом історії їхні країни пережили російський реваншизм, тоталітаризм, окупацію, депортації та масові вбивства. Вони нагадують, що багато років центральноєвропейці застерігали від цих небезпек. Як лідери держав, що знаходяться на передовій цієї більш широкої боротьби, вони розуміли з першого дня, що їхні країни мають відігравати особливо важливу роль.

Вони також наголошують, що війна додала нової енергії Північноатлантичному альянсу. Багато членів НАТО зараз збільшують витрати на оборону і модернізацію своїх збройних сил, ніж будь-коли в історії. Очевидно, пишуть прем'єри, що спільна безпека вимагатиме ще більше ресурсів, як фінансових, так і людських, аби зберегти військову і технологічну перевагу в майбутньому. За їхнім твердженням, військова підтримка України також означає, що європейці допомагають власній оборонній промисловості, роблячи Альянс сильнішим.

Прем'єри закликають дивитися в майбутнє і вже зараз думати про літо та осінь, попри те, що боротьба на фронті загострюється. Вони наголошують, що необхідно продовжувати підтримувати Україну без жодних застережень і забезпечити, щоб вона отримала всю зброю і фінансову допомогу, необхідну їй для перемоги над росією та повного відновлення свого суверенітету і територіальної цілісності.

Прем'єри підкреслюють, що з огляду на поведінку росії, не потрібно виключати жоден тип звичайної зброї для надання Україні. Важлива і швидкість надання цієї зброї. Кожне вагання, кожне зволікання є небезпечним для України. Надання їй важелів, необхідних для перемоги, є найкращим способом уникнути затяжної війни. "І ми повинні пам'ятати, що народ України спостерігає за нашими постійними дискусіями про тип зброї, яку ми не наважуємося постачати. Хоча дехто з нас може піддатися спокусі втоми від війни, українці продовжують захищати свою країну і свої життя", – йдеться у статті.

Очільники урядів вітають нещодавнє висунення Міжнародним кримінальним судом обвинувачення президенту росії владіміру путіну і наголошують на важливості того, щоб суд продовжив розслідування воєнних злочинів, скоєних в Україні. Але також настав час створити спеціальний трибунал, який притягне російське вище керівництво до відповідальності за скоєний ним злочин агресії.

Після війни. Час планувати післявоєнні гарантії безпеки України

Також, на думку глав урядів Польщі, Чехії та Словаччини, час вже планувати післявоєнні гарантії безпеки України. Не буде жодних інвестицій і сталого відновлення в Україні, якщо вона не буде здатна захистити себе від майбутньої агресії.

Майбутнє європейської безпеки має ґрунтуватися на міцному фундаменті, а НАТО – на якорі трансатлантичної спільноти, яка просуває демократичні цінності, співпрацю в галузі безпеки і мирне вирішення спорів. На майбутньому саміті у Вільнюсі НАТО доведеться відповісти на складні, але неминучі питання про майбутнє Альянсу, у тому числі про його ставлення до України і майбутню стратегію щодо росії.

У 2008 році союзники вирішили, що майбутнє України (як і Грузії) має бути пов'язане з членством в НАТО. Зараз настав час для Альянсу окреслити чіткий і надійний шлях до членства України, якщо та коли Київ забажає і коли дозволять умови. А до того часу ми повинні бути готові надати гарантії безпеки, окрім політичних запевнень, які не дозволять Україні раз і назавжди стати "сірою зоною". Адже вони створюють можливості для авторитарних режимів сіяти нестабільність і посилювати напруженість.

Що стосується росії, вважають глави урядів, то справедливо буде сказати, що "наш давній подвійний підхід, який включає як стримування, так і діалог, потребує модернізації. Проте стримування і сила мають бути в основі нашої позиції. Діалог може слугувати інструментом для демонстрації рішучості і розв'язання напруженості, але не повинен розглядатися як самоціль".

"Багато років ми терпляче ділились своїми поглядами і розбіжностями з росією в різних контекстах, у тому числі в Раді НАТО-росія, але безрезультатно. Розмова зі стіною не принесе змін у поведінці росії. Зіткнувшись із відсутністю діалогу, НАТО, як військово-політичний альянс, має бути готовим коригувати свою стратегію на ходу. 76 років тому в цьому журналі Джордж Кеннан закликав до політики стримування Радянського Союзу. Подібні принципи можуть бути застосовані і сьогодні: військова сила, жорсткі санкції, ізоляція росії та трансатлантична єдність є ключовими принципами нашої стратегії", – наголошують прем'єри Чехії, Польщі й Словаччини.

Прем'єр-міністри поділяють стурбованість Вашингтона свободою і безпекою в Індо-Тихоокеанському регіоні: "Безпека є глобальним викликом, як і наша спільна боротьба за демократію та свободу. Якщо Європа хоче залишатися цілісною та вільною, американська участь і лідерство залишатимуться вирішальними. Проте рішучість на підтримку України також допоможе стримати агресію в інших частинах світу, посилаючи сигнал, що тиранів не буде умиротворено, чи то в Європі, чи то в Азії, чи деінде. Це послання буде особливо знаковим, коли Україна переможе, а росія зазнає поразки".

Наші західні сусіди наголошують, що історія містить переломні моменти і зараз один із них. "Саме тому європейці активізувалися, щоб зробити більше на благо об'єднаної Європи і оновлених трансатлантичних відносин. І саме тому необхідно продовжувати курс в Україні – перемагати темні сили реваншизму і підтримувати Київ до перемоги", – йдеться в статті.

Джерело: Foreign Affairs

Довідка iPress: За тиждень до публікації колонки глав урядів Чехії, Словаччини та Польщі у цьому ж виданні опублікували свій заклик до Заходу голова Ради із зовнішніх відносин Річард Хаас та колишній радник Барака Обами Чарльз Купчан. Вони закликали Захід готуватися до вирішення "конфлікту" за столом переговорів та компромісу (звісно, за рахунок України), оскільки на їхню думку, Україна не здатна вигнати росію зі своєї території. Ці прокремлівські заклики вони активно просували і минулої весни, влітку, а згодом і восени. І продовжують це робити знову і знову, повторюючи свої давно збанкрутілі аргументи.