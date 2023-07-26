Як Україна стала провідним місцем для інновацій у сфері безпілотників розповідає сьогодні Washington Post. У вкраїнських виробників є дві переваги, яких немає в більшості міжнародних виробників безпілотників: вони можуть тестувати свої апарати в умовах дії російської РЕБ та отримувати зворотній зв'язок з передової для покращення параметрів своїх безпілотних виробів.

В Україні проходять випробування безпілотники зі штучним інтелектом, які здатні в умовах дії РЕБ і втрати зв’язку з оператором уразити ціль. Ба більше, вони здатні уражати ціль, яка рухається у порівнянні з нинішніми дронами, які йдуть за певними координатами, – розповідає у сьогоднішній публікації Washington Post.

Американське видання зауважує, що технологія штучного інтелекту, яку розробляє дедалі більше українських компаній, що займаються розробкою безпілотників, є одним з кількох інноваційних стрибків, що відбуваються на українському ринку безпілотників. Такі інновації прискорюють і демократизують безпілотну війну, що особливо важливо для українських збройних сил, які не мають достатньої кількості озброєнь і борються з більшим і краще оснащеним російським ворогом.

За рахунок ШІ покращення швидкості, дальності польоту, вантажопідйомності та інших можливостей мають миттєвий вплив на полі бою. Це дозволяє українським збройним силам знищувати російську техніку, підривати пости спостереження і навіть руйнувати частини омріяного президентом росії володимиром путіним Кримського мосту із застосуванням начинених вибухівкою морських дронів, – пише WP.

Видання переконане, що впроваджувані в Україні інновації в дизайні та програмному забезпеченні, а також масове поширення ноу-хау пілотування, ймовірно, вплинуть на використання дронів далеко за межами війни в Україні. Експерти побоюються, що цей досвід пошириться в тому числі серед нечистих на руку груп, з якими урядам доводиться боротися – наприклад, серед сепаратистських ополченців, наркокартелів та екстремістських груп, які прагнуть отримати технологічну перевагу.

Washington Post зазначає, що Україна, відома в першу чергу своїм сільським господарством та іншими галузями важкої промисловості, не була очевидним місцем для інновацій у сфері безпілотників. Однак потреби війни перетворили країну на своєрідну суперлабораторію винаходів, залучивши інвестиції від відомих бізнесменів, включно з колишнім виконавчим директором Google Еріком Шмідтом. За інформацією видання, понад 200 українських компаній, що займаються виробництвом безпілотників, зараз працюють пліч-о-пліч з військовими підрозділами на передовій над удосконаленням безпілотників, щоб покращити їхню здатність вбивати та шпигувати за ворогом.

За даними видання, українська програма "Армія дронів" допомогла приватним компаніям підготувати понад 10 000 операторів безпілотників за минулий рік та має на меті підготувати ще 10 000 протягом наступних шести місяців.

За оцінками, військово-повітряні сили росії в 10 разів перевищують українські, але Києву вдалося нівелювати це, збивши кілька винищувачів у перші дні конфлікту. Безпілотники ж дозволили Україні вести спостереження і вражати чутливі цілі далеко в тилу ворога, одночасно підвищуючи точність своєї звичайної артилерії.

Однак безпілотники мають набагато меншу вогневу міць, ніж винищувачі, зазначає WP, тож саме тому Київ запросив F-16 та інші дорогі засоби, такі як ракетні системи дальнього радіусу дії ATACMS. Тим часом, розвиток вітчизняної української індустрії безпілотних літальних апаратів є головним пріоритетом.

Сьогодні Україна прискорила процес укладання контрактів на закупівлю безпілотників між компаніями та Міністерством оборони, скоротивши цей процес "з двох років до двох місяців", розповів виданню Дмитро Ковальчук, співзасновник київського виробника безпілотників Warbirds of Ukraine, який вже скористався перевагами спрощеного процесу.

Washington Post інформує, що українські виробники безпілотників мають суттєвий привілей – Міноборони поділилося з ними російською технологією глушіння, що недоступно більшості міжнародних компаній-виробників безпілотників.

Видання цитує Андрія Лісковича, колишнього керівника компанії Uber, який покинув Кремнієву долину, щоб допомогти Україні на війні, який зазначив, що на Заході не можна просто увімкнути глушилку і створити перешкоди у значній частині спектру, щоб протестувати свій продукт. Для цього потрібна спеціальна ліцензія, і навіть якщо ви її маєте, вона поширюється лише на вузьку обмежену територію.

Ще однією перевагою українських виробників, за словами Washington Post, є те, що вони отримують постійний зворотній зв'язок з передової, що дозволяє їм негайно вносити корективи для зменшення вразливостей та покращення летальності своєї продукції.

росія, яка усвідомила важливість наступальних безпілотників у конфлікті, нещодавно відреагувала на це створенням власної добровольчої армії безпілотників і впровадженням нових засобів радіоелектронного придушення на місцях. Використання росією самопідривних дронів, зокрема ZALA Lancet і Shahed іранського виробництва, поставило під загрозу українські міста і притупило повільний контрнаступ української армії.

За оцінками України, росія знищує близько 1000 українських безпілотників щомісяця. За іншими оцінками, втрати становлять 10 000 на місяць, що підштовхує Київ до пошуку шляхів збільшення виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА) в умовах війни, яка швидко перетворилася на найбільшу в історії війну безпілотників.

Washington Post зазначає, що в Україні розробляються дуже різноманітні типи безпілотників.

Так, у Львові, інженери компанії Twist Robotics презентували відео тест їхнього програмного забезпечення з ШІ, яке може забезпечити основний прорив для українських FVP-дронів. Ці недорогі дрони, яких Україна виробляє тисячами щомісяця, можуть нести боєприпаси, але дуже вразливі до російського РЕБ. Однак нове прицілювання на основі штучного інтелекту дозволяє FPV залишатися націленим, навіть якщо він втрачає зв’язок із людиною-оператором через перешкоди або наявність великого фізичного об’єкта, наприклад пагорба.

Співавтор-засновник Twist Robotics Ростислав Оленчин зазначив, що після замикання цілі дрон наводиться за цією системою зі ШІ – датчики дрона розпізнають фізичні особливості цілі та відповідно коригують траєкторію дрона.

"Це Javelin для бідної людини", — сказав інженер Twist Robotics, маючи на увазі як безпілотники FPV можуть замінити звичайну зброю, яка часто є дефіцитним ресурсом для української армії.

Washington Post зазначає, що Ерік Шмідт, колишній керівник Google, оптимістично налаштований щодо українському ринку безпілотників і вклав 10 мільйонів доларів разом з іншими інвесторами в D3, український стартап-акселератор, який інвестує в безпілотники та інші оборонні технології.

"Україна постійно перевершувала ворога", — написав Шмідт у колонці для Wall Street Journal на початку цього місяця після поїздки до України.

За інформацією WP, Шмідт, який консультував Пентагон з питань технології штучного інтелекту, високо оцінює українські досягнення в технології безпілотників, зокрема програмне забезпечення штучного інтелекту та БПЛА, які працюють без наведення GPS. Він переконаний, що в майбутньому безпілотники відіграватимуть вирішальну роль на суші, в повітрі та на морі в розмінуванні полів і формуванні "безжальних роїв безпілотних літальних апаратів-камікадзе". "Майбутнє війни диктуватимуть і вестимуть безпілотники", — підсумував Шмідт. Обізнані джерела видання стверджують що він готовий вкласти в Україну мільйони доларів для розширення виробництва безпілотників.

Washington Post підкреслила, що прискорення розвитку технології безпілотників турубує експертів з безпеки, з огляду на кількість недержавних суб’єктів, які використовували БПЛА для летальних цілей, зокрема "Хезболла" в Лівані, хусити в Ємені, "Ісламська держава" в Іраку та Сирії та мексиканські наркокартелі. Якщо їм бракує ресурсів для створення безпілотника, такого як MQ-9 Reaper, то для придбання та використання програмного забезпечення для дронів із підтримкою штучного інтелекту – не бракуватиме.

Великі військові держави давно маринуються з етикою дозволу машинам використовувати смертоносну силу в бою. Генерал Марк А. Міллі заявив, що США вимагають, щоб "люди" залишалися в "циклі прийняття рішень", і нещодавно закликав інші великі армії прийняти ті самі стандарти.

Нова технологія націлювання все ще вимагає від людини-оператора вибору цілі, сказав Ковальчук, чия компанія-виробник безпілотників також використовує програмне забезпечення ШІ. Але як тільки вибір відбувається, дрон переслідує ціль і застосовує боєприпас, що призводить до розриву між людським рішенням і летальним актом.

Українці, які тестували нове програмне забезпечення, пише Washington Post, наполягають на тому, що роль машини обмежена та "прийнятна. Як стверджує Ковальчук: "Ми не націлюємося на цивільних і вважаємо допустимою помилку в 5-10 метрів".

Війна в Україні також породжує набагато менш складні методи озброєння безпілотників. Кожна українська бригада, наприклад, оснащена 3D-принтером, який військові використовують для створення механізму, який утримує та випускає бомби з комерційно доступних безпілотників. Експерти кажуть, що процес легко відтворити і зловмисникам.

Джерело: Washington Post