Війська для України. Великий момент Макрона – Ніколя Тензер

Французький професор з міжнародних відносин Ніколя Тензер аналізує риторику Макрона щодо посилення позиції Заходу у війні росії проти України. На його думку, заява Макрона нарешті поклала край табу на обговорення цієї теми, запровадженого США на початку війни. Тензер наводить різні позиції країн Європи щодо ініціативи президента Франції та стверджує, що виглядає все не так похмуро, як може здаватися. Макрон намагається розворушити союзників і переконати нарешті, що це не просто українська війна, а і їхня війна також.

Згадка президента Франції про можливе розгортання військ в Україні, зроблена після зустрічі провідних європейських країн 26 лютого, присвяченій допомозі Україні, стала певним шоком для союзників. Вони не повинні були дивуватися. Це питання було на порядку денному заздалегідь і обговорювалося на самій зустрічі. Найімовірніше, більшість союзників не знали, що Макрон збирається говорити про це публічно.

У будь-якому разі, хоча деякі з минулих зовнішньополітичних формулювань глави французької держави були імпровізованими і помилковими, від його "ми не повинні принижувати росію" (речення, яке зараз скасоване) до його одразу ж мертвонародженого плану "коаліції проти Хамасу", остання заява була ретельно спланована і зважена з точки зору наслідків і ймовірних реакцій. Ефект шоку був навмисним і прорахованим.

Вона також була підтримана в коментарях президента у Празі та 7 березня, коли він зустрівся з парламентськими лідерами, щоб викласти зростаючі ризики російського прориву в напрямку Одеси і можливу необхідність дій Заходу. За його словами, оскільки путін не знає жодних обмежень, Захід надасть йому значну перевагу, якщо буде встановлювати власні червоні лінії для себе.

Слід визнати, що французький президент був обережним у своїх висловлюваннях, представивши відправку військ як варіант і відзначивши відсутність одностайності союзників із цього питання. Але сам факт згадки про це розвіяв ще одне табу.

При цьому Макрон говорив про всі попередні перешкоди, які були подолані, згадуючи про (запізніле) відправлення важких танків, ракет дальнього радіусу дії та винищувачів.

Набагато більш рання доставка ракет дальнього радіусу дії, повітряного і наземного базування, особливо тих, що здатні завдати удару вглиб території росії, могла б сприяти іншому результату контрнаступу України влітку 2023 року. Це також допомогло б врятувати тисячі українських життів.

Понад рік у своїх статтях і телевізійних ток-шоу я виступав на користь такого розгортання, оскільки воно здавалося ймовірним, по-перше, для стримування російського наступу та посилення захисту українського цивільного населення, а по-друге, для того, щоб надіслати набагато серйозніший сигнал кремлю.

Макрон, якого вже давно вважають недостатньо активним у своїй підтримці України, а військовий внесок Франції поступається деяким іншим і далеко не відповідає тому, що ми могли б зробити, – розумів, що сигнал, який потрібно терміново надіслати росії, має бути не лише кількісним, враховуючи драматичну нестачу боєприпасів і певних видів озброєння, але й якісним. Потрібно було щось нове.

Президент неявно хотів вказати на основну реальність, яку досі замовчували політичні лідери: перед обличчям тотальної російської війни, руйнівної за своєю глибиною і горизонтальної за своїми масштабами (не лише Україна, Грузія, Сирія, білорусь, Африка, але й війна проти демократій в цілому), ілюзії повинні були померти.

Таку війну не можна виграти, воюючи з-за спини України або через посередників. У якийсь момент ми повинні втрутитися, і чим швидше, тим краще, тому що з плином часу ризик, який становить країна, що масово переозброюється і перейшла на повністю воєнну економіку, посилюється. Увечері 26 лютого Макрон вперше заявив, що росія повинна бути переможена у військовому плані, тоді як раніше він говорив лише про те, що вона не повинна перемогти.

Ці висловлювання ще більше посилилися на пресконференції французького президента в Празі 5 березня разом із його чеським колегою Петром Павелом (колишнім головою Військового комітету НАТО і нагородженим героєм війни, який врятував французькі війська під обстрілом під час боснійської війни).

Вперше, щедро запозичивши назву моєї останньої книги, Макрон заявив, що це "наша війна", а не лише українців.

Тож тепер Макрон прагне розвіяти різницю між французькою позицією та позицією України. Він визнає, що загроза путіна спрямована безпосередньо на всіх європейців.

Це визнання зараз широко поділяють європейські лідери, які починають серйозно ставитися до прямої російської загрози. Згадаймо, що кілька тижнів тому міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підняв питання про можливість війни між росією і Німеччиною. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський був ще чіткішим в ООН, наполягаючи на тому, що росія залишатиметься загрозою доти, доки не буде переможена остаточно. Але новий Макрон також готовий зробити необхідні висновки.

Він також розкритикував тих, хто, не маючи мужності, ризикує не відповідати вимогам історії, відкрито притягнувши до відповідальності своїх колег. Його міністр закордонних справ Стефан Сежурне в інтерв'ю Le Monde навіть говорив про ризик повторення ситуації 1938 року.

Якщо Макрон прагне змусити Європу замислитися і зрозуміти ризики, то у нього є над чим працювати.

Група союзників з чіткою позицією є невеликою. Угорщина і Словаччина по суті є проросійськими, тоді як дещо більша група з трьох балтійських країн, країн Північної Європи, Чеської Республіки, Канади і Великої Британії є чітко проукраїнськими.

Щодо решти, то тут є три позиції.

Перша – німецька: майже образлива жвавість Олафа Шольца, який не сприйняв згадку Макрона про військову силу, можна пояснити його складними стосунками з французьким лідером.

Невпевнений і різкий як лідер партії, що погано показує себе в опитуваннях, Шольц відкотився назад до старих пацифістських позицій СДПН. Це також допомагає пояснити його безвідповідальну впертість у блокуванні постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

До другої групи належить більшість глав держав та урядів ЄС. Мало хто з них попередив своє населення про стан війни, її реальність і ризики. Донедавна так було й у Франції.

Ці лідери вважають, що напередодні європейських виборів, коли ризик зростання підтримки ультраправих у багатьох країнах є значним, вони не можуть драматизувати ситуацію. Вони не обов'язково не погоджуються з декларацією Макрона, але їм потрібно підготувати громадську думку. Вони не можуть зробити це швидко, але це не означає, що вони проти.

Третя – американська, а отже, польська. Ще в березні 2022 року президент Байден заявив, що про введення сухопутних військ в Україну не може бути й мови, і це було б колосальною помилкою, оскільки сигнал про рішучість Заходу вже отримав путін.

Перш за все, Вашингтон до смерті боїться, саме тому він виступає проти інтеграції України в НАТО, що розширення конфлікту втягне США у величезну і небажану для них війну. Неминуче, вони будуть масово втягнуті. А Польща, незважаючи на своє глибоке розуміння російської загрози, все ж вважає себе одночасно залежною від США і захищеною ними. Вона не буде ризикувати цими відносинами.

Незважаючи на це, позиції не є сталими, і важко бачити уряди, які залишаються в запереченні та ізоляції після того, як інші вирішили діяти. Ті, хто відкидав слова Макрона, були найгучнішими, але пам'ятайте, що настрої країн Балтії, Чехії та Нідерландів були більш позитивними. (Варто також зазначити, що Велика Британія та Франція, серед інших, вже мають певну кількість військових в Україні).

Якщо слова Макрона справді стали каталізатором, то заява мешканця Єлисейського палацу від 26 лютого мала б змінити правила гри.

Отже, що може розглядати Макрон на практиці? Будь-яка місія потребуватиме достатньої кількості сухопутних військ, ймовірно, десятків тисяч, враховуючи протяжність лінії фронту, щоб убезпечити вже звільнені райони України і захистити їх від ударів по цивільних будівлях, школах, лікарнях і ринках, як це відбувалося майже щодня протягом останніх двох років.

Ця концепція більш-менш відповідає ідеї про те, що, оскільки дехто не наважується негайно прийняти Україну в НАТО, то слід принаймні прийняти НАТО в Україну.

росія не витримає звичайної війни з НАТО, а ці сухопутні війська будуть її стримувати. Будь-яка країна, чий контингент постраждав від російського удару, могла б послатися на статтю 5 Вашингтонського договору. Ці сили могли б допомогти новому українському флоту F-16, а також в обслуговуванні систем озброєнь і захисті баз. Вони могли б змінити ситуацію, і вони були б піддані ризику, але не були б передовими формуваннями.

Найважливіше те, що ці зміни покладуть край пасивності Заходу і його запізнілій політиці, заснованій на реагуванні. Це посіяло б невпевненість у головах путіна і його генералів і показало б нашим українським друзям, що коли ми говоримо, що сповнені рішучості врятувати їхню країну від загарбника, ми маємо саме це на увазі.

Джерело: CEPA