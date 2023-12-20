Воля і засоби: як Україна може перемогти. Аналіз Міністерства оборони Естонії містить довгоочікувану ясність – Едвард Лукас

Відомий знавець росії, колишній журналіст, а тепер експерт з питань безпеки з Центру аналізу європейської політики Едвард Лукас у своїй колонці агітує прочитати план перемоги для України, підготовлений Міністерством оборони Естонії. Цей план коштуватиме лише 0,25% ВВП країн, що входять до Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн".

Коли 2023 рік наближається до завершення, панує похмурий настрій. Не стільки в Україні, де домінує тверда рішучість, як в західних столицях. Україна не може перемогти. Контрнаступ провалився. Угода неминуча. Краще раніше, ніж пізніше. Ці аргументи – сходинки на драбині, яка веде не до миру, а до ще більшої війни. Мета росії – не скромне територіальне врегулювання з нейтралізованим сусідом, а знищення української державності та національної ідентичності. І те, що приручивши одного сусіда, кремль візьметься за іншого, є лише питанням часу. Все інше – видавання бажаного за дійсне.

Серед зневіри з'являється промінь світла з Міністерства оборони Естонії в Таллінні. Документ під назвою "Успішна трансатлантична оборона: військова стратегія для перемоги України і поразки росії". 22 чітко написані сторінки мають стати обов'язковими для прочитання під час святкових канікул для кожного, хто приймає рішення.

Перше твердження полягає в тому, що поразництво є продуктом російської інформаційної війни. Тому першим і найбільш невідкладним кроком є відмова від нинішньої стратегії, сформованої страхом перед ескалацією, і зосередження на тому, щоб дати зрозуміти, що перемога росії не є неминучою, як хотілося б кремлю, а є неможливою. "Хоча росія все ще несприйнятлива до логіки розуму, вона постійно чутлива до логіки сили", – пишуть анонімні автори доповіді. Інакше кажучи, почати посилювати військовий та економічний тиск на росію і продовжувати доти, доки не буде досягнута переломна точка.

Це звучить страхітливо. Але з огляду на вагу Заходу, це легко здійсненно. Контактна група "Рамштайн" із 54 членів, яка координує допомогу Україні, має сукупний ВВП 47 трильйонів євро (51 трильйон доларів). Національний дохід росії становить менше однієї двадцятої цього показника. Сукупний оборонний бюджет країн-членів групи становить 1,24 трильйона євро, що більш ніж у 13 разів перевищує російський. Проблема не в коштах, а в силі волі, зокрема, в терпінні.

У звіті неявно критикуються минулі надмірно оптимістичні припущення про швидкий військовий крах росії, за яким послідують політичні зміни в москві. Попереду важке випробування. 2024 рік стане для України роком стратегічної оборони, в якому вона нарощуватиме свій військовий і промисловий потенціал, водночас підриваючи російський. Метою, як йдеться у звіті, має стати вбивство або важке поранення 50 тисяч російських військовослужбовців кожні пів року, що змусить кремль передчасно відправляти солдатів на поле бою, замість того, щоб створювати злагоджені підрозділи, здатні проводити рішучий наступ.

Українські збройні сили, зі свого боку, потребуватимуть набагато кращої підготовки: не лише п'яти тижнів, які є стандартними для базових оборонних операцій, а більш тривалої, дорогої і складної, яка забезпечить штабних офіцерів реалістичними навчаннями на рівні батальйону й управлінням вогнем, необхідними для атак на рівні бригади у 2025 році. Західні поставки снарядів, боєприпасів і засобів ураження дальньої дії мають значно зрости – як за рахунок виробництва, так і за рахунок відновлення чи купівлі.

У звіті також пропонується послабити європейські стандарти продукції для безпілотників (які здебільшого є такими ж жорсткими, як і для пілотованих літаків), щоб заохотити виробництво величезної кількості БПЛА, необхідних Україні для перемоги. Останнім елементом є повітряна міць: збільшення виробництва зенітних ракет (вже зараз) і забезпечення винищувачів, починаючи з кінця цього року, ефективними бойовими можливостями до 2025-го.

Скільки це все коштує? Усього 120 мільярдів євро, або 0,25% ВВП країн "Рамштайну", підрахували автори звіту. У поєднанні з ефективними санкціями цього буде більш ніж достатньо, щоб безпечно провести Україну протягом 2024-го і перемогти росію "найпізніше до 2026 року".

Це може здатися довгим терміном, зважаючи на виборчий календар у західних демократіях, мінливу громадську думку та конкуруючі пріоритети, що привертають увагу політиків, які приймають рішення. Але поразка України визначатиме світ на довший час і коштуватиме набагато дорожче. Естонія це дуже добре розуміє. Та чи розуміємо ми?

Джерело: CEPA