Вплив санкцій. А що насправді відбувається з російською економікою? – Лоуренс Фрідман

Стратегічна оцінка ситуації із санкціями проти росії та їхній вплив на економіку агресора від відомого дослідника та історика Лоуренса Фрідмана. Попри невиправдані сподівання на те, що рф буде змушена змінити поведінку під їхнім впливом, у довгостроковій перспективі санкції все ж таки матимуть руйнівний характер для російської економіки та її спроможності продовжувати війну. Наразі росія все ще здатна продовжувати війну, але не наступати. Для того, щоб припинити і це, слід посилити санкції та закрити всі прогалини.

Захід допомагає Україні у її війні проти росії двома основними способами – через військову допомогу Україні та економічні санкції проти росії. За останні кілька місяців темпи поставок зброї та боєприпасів були прискорені в рамках підготовки до нового українського наступу, від якого зараз багато що залежить. Виникають тривожні питання щодо стану української протиповітряної оборони та артилерії, а також щодо того, наскільки добре БМП і танки зможуть протистояти укріпленій російській обороні. Про це йшлося у моєму попередньому дописі. Незабаром ми почнемо отримувати відповіді на ці питання.

Що стосується іншої частини стратегії – економічних санкцій, то, схоже, вона вже зайшла так далеко, як тільки можна було зайти. З 2014 року відбулося десять раундів санкцій, тож було зроблено значні кроки. Наразі обговорюється черговий раунд, але з кожним етапом стає все важче знайти консенсус щодо нових жорстких заходів. Країни "Великої сімки" (G7) мають зустрітися в Японії 19 травня, щоб обговорити наступний раунд санкцій. США запропонували заборонити весь експорт до росії, лише з деякими обмеженими винятками, але це зустріло жорсткий опір з боку Японії та ЄС. Найімовірніший результат полягає в тому, що цей раунд значною мірою зв'яже кінці з кінцями і закриє лазівки. Економічний вплив поточних санкцій на російську економіку не був незначним, але їхні політичні наслідки загалом вважаються невтішними.

Якщо згадати підготовку до війни, то загроза санкцій була представлена як фактор стримування агресивних дій, до яких врешті-решт вдалася росія. Коли стримування не спрацювало, їх запровадження мало підтвердити ізоляцію росії та зашкодити її здатності продовжувати війну, поставивши кремль під сильний тиск і змусивши змінити курс.

Не дивно, що ця загроза не спрацювала як фактор стримування. росія перебувала під різноманітними санкціями з моменту анексії Криму в березні 2014 року, і вони не мали помітного впливу на її поведінку. Якби москві вдалося розв'язати коротку гостру війну, яку вона планувала, підкорення України було б доконаною справою ще до того, як були б організовані санкції. Західним політикам було б зрозуміло, що немає сенсу вдаватися до жорстких заходів, оскільки вони завдадуть шкоди їхнім країнам, а для росії нічого не змінять.

Запланований вплив. Очікувалося більше, ніж було досягнуто

Москва була здивована не лише завзятістю опору України, але й суворістю реакції Заходу. Перевіривши інформаційну панель Castellum.AI, ми бачимо, що з моменту вторгнення було введено 12 616 санкцій, на додаток до 2 695 санкцій, які вже існували з 2014 року. Більшість з них (9 843) спрямовані проти фізичних осіб. Найбільш суттєві з них обмежують експорт російського газу та вугілля і мають на меті встановити верхню межу цін на експорт нафти. Існують також обмеження на продаж предметів розкоші, професійні послуги, доступ до фондів МВФ і Світового банку, суверенні борги і використання російськими банками міжнародної платіжної системи SWIFT. Заморожено близько 300 мільярдів доларів російських активів. Санкції запровадили США, ЄС, Велика Британія, Швейцарія, Канада, Австралія, Нова Зеландія та Японія, але не ті численні країни, які належать до "глобального Півдня".

Спочатку очікувалося, що економічний удар буде значним. Ось "інформаційний бюлетень" уряду США від 24 березня 2022 року:

"Рубль суттєво знецінився, і ринки очікують подальшого ослаблення. Московська фондова біржа закрилася на кілька тижнів. Центральний банк російської федерації подвоїв процентні ставки до 20 відсотків, а компанії змушені обмінювати іноземну валюту на рублі, щоб забезпечити російський уряд твердою валютою. Прогнозується, що у 2022 році економіка скоротиться на 15 і більше відсотків. За даними Інституту міжнародних фінансів, цей економічний колапс російського ВВП зведе нанівець економічні досягнення росії за останні 15 років. Інфляція в росії вже стрімко зростає, і аналітики прогнозують, що вона зросте до 15 відсотків у річному обчисленні, а російський уряд був знижений до "сміттєвого" статусу основними кредитними рейтинговими агентствами. Понад 400 транснаціональних компаній залишили росію в результаті масової еміграції приватного сектору".

Можливо, цього було недостатньо, щоб змусити Москву докорінно переглянути свою військову стратегію, але принаймні, як сподівалися західні уряди, достатньо, щоб вплинути на її боєздатність, зменшити суспільну підтримку в міру погіршення умов і, таким чином, заохотити до компромісу під час мирних переговорів.

Фактичний вплив. Рубль відновився, а паралельний імпорт знешкодив дефіцит

Проте рубль незабаром відновився після різкого падіння через вторгнення, а російська економіка впоралася набагато краще, ніж очікувалося. Навіть більше, вона стала здоровішою, оскільки конфлікт спричинив значно вищі ціни на нафту і газ, а отже, доходи держави різко зросли. Це дозволило погасити борги і підтримати валюту, що допомогло обмежити інфляцію. Оскільки санкції не були підтримані ООН, більшість незахідних країн не відчували себе зобов'язаними звертати на них особливу увагу, тоді як російські технократи проявили певну винахідливість в ефективному управлінні економікою. Для більшої частини російського населення, принаймні для тих, кого безпосередньо не торкнулися бойові дії, життя могло продовжуватися, як і раніше. Хоча багато російських банків більше не є членами SWIFT, деякі зберегли доступ до неї для здійснення платежів за нафту і газ, а в інших сферах торгівля все частіше ведеться в юанях.

Ключовою особливістю цих санкцій є кількість осіб, які не можуть ані відвідувати західні країни, ані отримати доступ до їхнього майна та багатств, що там зберігаються. Завжди існувала певна невизначеність щодо того, чи є це способом покарання наближених до режиму осіб, винних у його агресії та злочинності, чи способом тиску на режим, оскільки ці люди мають реальний вплив, і їхнє розчарування погіршенням способу життя призведе до того, що вони почнуть вимагати припинення війни. Мало того, що вплив був обмеженим, оскільки люди задовольнялися Дубаєм як місцем відпочинку і переказували активи друзям і родичам, але ці зусилля, ймовірно, завжди відображали перебільшену віру у важливість "олігархів" у прийнятті рішень у росії.

Як завжди у випадку з санкціями, контрабанда і нові партнери замінили деякі старі торговельні відносини. Як зазначає "Економіст", росія імпортує майже стільки ж, скільки вона імпортувала до вторгнення, а нові торговельні партнери замінили Захід.

"Паралельний" імпорт – несанкціонований продаж із Заходу до росії через третю країну всього, від газованих напоїв до комп'ютерних чіпів – стрімко зріс. У 2022 році імпорт з ЄС до Вірменії загадковим чином подвоївся, хоча вірменський експорт до росії потроївся. Сербський експорт телефонів до росії зріс з $8 518 у 2021 році до $37 млн у 2022-му. Поставки пральних машин з Казахстану до росії зросли з нуля у 2021 році до майже 100 000 одиниць торік".

Оптимістична оцінка МВФ. Чи базується вона на недостовірних російських даних?

До першої річниці вторгнення, у лютому минулого року, з'явилася низка статей, що нарікали на провал санкцій. Було знайдено занадто багато способів їх обійти. Гарвардський економіст Кен Рогофф зауважив: "Очевидно, що нинішній режим санкцій не зміг зруйнувати російську економіку, як сподівалися західні лідери". Його думка була підкреслена нещодавно, коли МВФ (де Рогофф колись був головним економістом) підвищив свій прогноз щодо російської економіки зі скромних 2% падіння минулого року до 0,3% зростання цього року і 2% зростання у 2024 році. МВФ відзначив, що рішучі фіскальні заходи, вжиті росією, дозволили їй зберегти "досить значний імпульс в економіці".

Такі оцінки важливі, оскільки вони зміцнюють думку про те, що путін може впоратися з тривалою війною. За такого прочитання росія не лише не розвалюється під тягарем санкцій, але й досить добре справляється з тим, щоб продовжувати рухатися вперед, незважаючи на невдачі у військовій сфері. Це вказує на глибинну стійкість, яка означає, що економіка може підтримуватися навіть тоді, коли росія поповнює і відновлює свої пошкоджені збройні сили. У поєднанні з придушенням внутрішнього інакомислення (тут, як завжди, варто спостерігати за Семом Гріном) путін може продовжувати цю згубну і безперспективну війну стільки, скільки вважатиме за потрібне. Саме такі побоювання посилюють тиск на Київ, коли він готує свої наступні військові кроки. Президент Зеленський знає, що якщо ситуація на місцях залишиться такою ж, як сьогодні, через кілька місяців тиск на нього, щоб він погодився на незадовільний компроміс, зростатиме.

Навіть коли цей наратив про провал санкцій лише починав поширюватися, деякі аналітики стверджували, що упускаються суттєві аспекти, припускаючи, що економіка росії страждає більше, ніж здається на перший погляд, що її довгострокові перспективи є похмурими і що навіть у короткостроковій перспективі дефіцит і бюджетний тиск впливатимуть на її військову спроможність.

МВФ дотримується верхньої межі поточного діапазону прогнозів, випереджаючи навіть Банк росії, який прогнозує скорочення на 1,1% у 2023 році. Світовий банк прогнозує скорочення на 0,2%, а ОЕСР – на 2,5%. Впливова група дослідників з Єльського університету звинуватила МВФ у тому, що він "літає наосліп", оскільки росія приховує так багато важливих даних, а також у тому, що він не співпрацює з альтернативними джерелами даних. Олексій Байєр описав наявну російську статистику як "збірник брехні і викривлень", покликаний "переконати людей вдома, що їхня економіка процвітає, незважаючи на війну, і людей за кордоном, що західні економічні санкції не працюють і тому повинні бути скасовані". Він зазначає, наприклад, що статистика показує інфляцію на рівні 11%, що лише на пару пунктів вище, ніж до вторгнення, тоді як на практиці вона, ймовірно, ближче до 30%.

Єдиний сектор російської економіки, який переживає бум, - це військова галузь. За оцінками, вона зросла з приблизно 4% ВВП у 2021 році до 7% минулого року. У 2023 році цей показник, ймовірно, буде ще вищим. Витрати, пов'язані з війною, наприклад, обіцяні виплати сім'ям загиблих і ветеранам-інвалідам, додадуть до рахунків. За даними Міністерства фінансів, у першому кварталі цього року баланс федерального бюджету росії опустився до дефіциту в 2,4 трильйона рублів (29 мільярдів доларів) через значні витрати Москви та падіння доходів від продажу енергоносіїв. (У тому ж кварталі 2022 року росія мала профіцит у розмірі 1,13 трильйона рублів).

Нафта і газ. Парадокс у політиці санкцій

Причиною зростання дефіциту є не лише витрати на війну, але й падіння цін на нафту і газ, що призвело до скорочення податкових надходжень майже вдвічі. Незважаючи на минулі зусилля з диверсифікації економіки та заохочення виробництва, яке зазнало сильного удару через санкції, росія залишається сильно залежною від експорту енергоносіїв. Його показники лежать в основі будь-якої оцінки стану російської економіки.

Тут ми маємо парадокс у політиці санкцій. Енергетичний сектор настільки важливий, що обидві сторони розглядають його як спосіб примусу іншої сторони. росіяни бачили, як Німеччина продовжувала наполягати на будівництві газопроводу "Північний потік-2" навіть після анексії Криму. Хоча німецький уряд відмовився від проєкту після вторгнення, було неважко помітити занепокоєння в Берліні та інших країнах Європи щодо того, куди може привести логіка санкцій. Тому Кремль розглядав залежність Європи від його газу як один із життєво важливих важелів у переконанні Заходу відмовитися від України. Так само, як Європа намагалася примусити росію, позбавивши її доходів, росія намагалася примусити Європу, позбавивши її енергопостачання.

Для росії на ринку існувала "золота середина", коли скорочення поставок газу штовхало ціни вгору, щоб завдати максимального удару по Європі, водночас дозволяючи Москві зберегти або навіть збільшити свої прибутки. Таким чином, як зазначив Нік Батлер у своєму березневому дописі, саме росія ініціювала скорочення поставок газу, спочатку тим країнам, які відмовлялися платити в рублях, а потім зменшивши пропускну здатність "Північного потоку" до 40 % від нормального рівня. Потім у вересні, напередодні зими, вона повністю припинила постачання, нібито через ремонтні роботи.

Як акт примусу це не спрацювало: замість того, щоб переконати європейців переглянути свою підтримку Києва, ефект був протилежним. Нагальним став пошук заходів з енергозбереження та альтернативних джерел постачання. Ціни на газ впали, а разом з ними і доходи росії. Спроби розвивати альтернативні ринки збуту російського газу ускладнюються відсутністю газопроводів на схід і південь.

Що стосується нафти, то стрибок цін після вторгнення був результатом не стільки дефіциту, скільки паніки на ринку. Наприкінці минулого року Захід домовився про схему, яка не дозволить росії продавати нафту вище 60 доларів за барель. Європейці більше не купують російську нафту, і тому основна частина її експорту йде до Індії та Китаю. Але це не означає, що вони досягли успіху в отриманні потрібних їм цін. Навіть охочим покупцям росія все ще змушена продавати нафту за ціною трохи вищою за 60 доларів. росії допомогло квітневе рішення Організації країн-експортерів нафти+ (ОПЕК), в якій вона бере участь, знизити цільові показники видобутку нафти на 1,6 мільйона барелів на добу. Для того, щоб це рішення мало очікуваний ефект, всі країни повинні дотримуватися нижчих показників видобутку. Для підтримки нижчих обсягів видобутку ціна повинна значно зрости, щоб вони могли заробляти більше, продаючи менше. Після того, як ціна на нафту марки Urals піднялася вище $66 за барель одразу після оголошення ОПЕК, вона впала назад до $63. На піку минулого літа вона перевищувала $93.

Довгострокова перспектива. Воювати росія зможе, але наступати навряд чи

путін іноді говорив про автократію як про бажаний кінцевий стан для росії, хоча на даний момент логіка ситуації полягає в тому, щоб зробити його країну все більш залежною від Китаю. Це правда, що багато компаній все ще працюють в Україні, але значна частина з них пішла з країни. Мало інвестицій надходить у невійськовий сектор, де промислове виробництво скорочується приблизно на 8 % на рік. Натомість військові замовлення підскочили більш ніж на третину.

Близько 1000 компаній залишили росію, позбавивши країну майбутніх інвестицій в нафту і технології. Іншою серйозною проблемою, що має короткострокові наслідки і жахливі наслідки в довгостроковій перспективі, є скорочення населення. Вже давно існують проблеми зі зниженням народжуваності та високим рівнем смертності. Ковід завдав великої шкоди. Багато людей загинули або були важко поранені під час бойових дій. Інші втекли з країни. У той час як військові все ще намагаються знайти нових рекрутів для заміни втрат, надходять повідомлення про гостру нестачу робочої сили в інших галузях економіки, особливо в сфері інформаційних технологій. У цьому секторі 10% працівників залишили росію минулого року, будучи впевненими, що зможуть знайти роботу в іншому місці.

Інше ключове питання щодо впливу санкцій полягає в тому, чи завадили вони росії замінити тисячі одиниць знищеного або пошкодженого обладнання. росія керується міркуваннями доцільності, розбираючи те, що ще залишилося, навіть у музеях, і утримуючись від виконання експортних замовлень (що в недалекому минулому було великим бізнесом для росії). Що стосується нового виробництва, то йому заважає брак компонентів, які раніше імпортувалися, в тому числі мікрочіпів. Нещодавно Forbes повідомив, спираючись на дослідження CSIS, про російські проблеми з отриманням сучасної оптики і високоякісних підшипників. Вони необхідні для виробництва танків і бронемашин. Спочатку дефіцит був настільки великим, що заводи довелося закрити. Виробництво продовжує залишатися набагато нижчим за попит. Дефіцит підшипників також впливає на роботу поїздів, які мають важливе значення для російської логістики.

Все це свідчить, що попри те, що ранні заяви, що санкції можуть змусити росіян відмовитися від України, були занадто оптимістичними, нещодавній песимізм щодо здатності росії впоратися з економічними труднощами, можливо, зайшов надто далеко в інший бік. Перспектива все ще полягає в короткострокових труднощах і довгостроковому спаді, хоча економіка не впала з краю прірви і навряд чи це станеться.

Наскільки це важливо в найближчі місяці війни? Журнал "Економіст" запропонував цікаву оцінку, вважаючи, що путін "зможе підтримувати військові дії ще деякий час. Інша справа – їх розширення". Немає жодних доказів того, що путін задоволений патом, виходячи з кількості окупованої території України. Якби це було так, він не намагався б захопити більше під час свого нещодавнього наступу. путін не досягнув навіть своїх мінімальних військових цілей. Якщо перспектива полягає лише в тому, щоб протистояти наступному українському наступу, а не в тому, щоб росія розгорнула свій власний, то морок у Москві лише зростатиме.

Ми можемо зрозуміти потенційні наслідки, якщо наступ України не досягне значного прогресу, але ми мало знаємо про дискусії всередині Кремля, оскільки нещодавні військові результати залишаються малопомітними. Це не означає, що дебати не ведуться і що ставлення до них є благодушним. Існує складний взаємозв'язок між військовими та економічними показниками росії, який може призвести до посилення тиску з метою пошуку виходу з ситуації, якщо обидва показники продовжуватимуть рухатися в неправильному для Москви напрямку. Було б так само помилково вважати, що економіка росії достатньо сильна, щоб утриматися, що б не сталося, як і торік, і що економічні проблеми незабаром скинуть путіна.

Коли покласти край санкціям. Наразі їх треба тільки посилювати

Це підводить нас до ще одного питання, яке варто розглянути у зв'язку з санкціями, хоча воно ще не на часі. Як і у випадку з війнами, коли починаються каральні економічні заходи, їх важко припинити. Частково це пов'язано з невизначеністю щодо того, чи є вони формою сигналу міжнародної доброчесності, що відображає бажання мати якомога менше відносин з країнами, які вдаються до огидних практик у себе вдома і за кордоном, чи засобом переконати ці країни відмовитися від деяких з цих практик.

Якщо йдеться про зміну поведінки, то наскільки вона має змінитися, перш ніж санкції можуть бути скасовані? Якщо зусилля, спрямовані на припинення бойових дій, не зможуть вийти далеко за межі припинення вогню, то, здавалося б, буде мало підстав для будь-яких послаблень, особливо якщо значна частина української території все ще перебуває в руках росії. Але припустимо, що росія погодиться відступити до кордонів станом на 23 лютого 2022 року, утримуючи при цьому анклави на Донбасі та Крим, чи варто це винагороджувати певними послабленнями? І навіть якщо росія піде далі, як бути з усіма питаннями репарацій і воєнних злочинів? І навіть у тому малоймовірному випадку, якщо їх вдасться вирішити, чи можемо ми уявити собі повернення до попередніх рівнів ведення бізнесу з росією, поки путін перебуває при владі?

Ми вже говорили про санкції проти Іраку, які були введені через вторгнення і окупацію Кувейту в серпні 1990 року. Навіть після звільнення Кувейту вони були збережені, щоб гарантувати, що Саддам Хусейн відмовиться від зброї масового знищення, тероризму і претензій на кувейтську територію. Існувала також думка, що вони залишаться доти, доки Саддам не піде. З часом їх почали критикувати за вплив на іракський народ, зокрема, за дитячу смертність, а також за те, як режим використовував їх для зміцнення своїх позицій, звинувачуючи Захід у біді країни, контролюючи при цьому контрабанду і пайки, які дозволяли йому справлятися з труднощами. Поступово їхня ефективність знижувалася зі збільшенням кількості винятків і ухилень.

Широкий спектр і складність санкцій, накладених на росію, з їхньою багатошаровістю та очевидними прогалинами, створює можливості для поступового розплутування залежно від того, як росія поводитиметься. Це більш імовірно, ніж раптове скасування всіх заходів. Я розумію, що це те, від чого я завжди застерігаю: забігати занадто далеко вперед, коли є важливі питання, які необхідно вирішити в короткостроковій перспективі і які визначатимуть довгострокові варіанти. Але це критичні питання, які неминуче виникнуть в тій чи іншій формі, особливо якщо коли-небудь почнуться серйозні переговори про довгостроковий мирний договір.

Можливо, росія налаштована на невизначене майбутнє, незважаючи на неадекватність її військових зусиль і шкоду, завдану її економіці. Наразі ми повинні підтримувати наступ України і посилювати санкції там, де це можливо. Ще може настати час, коли Москва почне замислюватися над тим, як вибратися з військової та економічної ям, які вона сама собі вирила. Коли це станеться, майбутнє санкцій незабаром постане як велике питання.

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