Вибір є. Про росіян, які воюють проти своєї батьківщини – New York Times

Американська New York Times опублікувала репортаж про те, як росіяни з легіону "Свобода Росії" воюють проти російської окупаційної армії в Україні. Що їх мотивує і для чого вони взяли зброю до рук, щоб боротися проти власної країни? Дехто прагне допомогти визволити територію України від окупантів, інші – мають плани йти далі і скинути путінський режим. А дехто з них вірить, що саме вони є правильними росіянами, а по той бік знаходяться просто вбивці, ґвалтівники та злодії.

"Солдати легіону "Cвобода Росії" протистоять вторгненню владіміра путіна. Вони повстали проти своєї країни, вступивши у найзапекліші бої у цій війні", – пише New York Times.

"Солдат став на коліна у сніг, прицілився з гранатомета і вистрілив у бік російських військ, розташованих, ген, за милю від нього. Він перебував на українській вогневій позиції і виглядав, як усі українські військові, що воюють на південь від міста Бахмут на одній з найжорстокіших бойових ділянок. Він і його товариші – не українці. Вони – російські солдати української військової частини, які воюють проти своїх земляків", – розповідає видання.

Як відзначає NYT, учасники легіону взяли до рук зброю та виступили проти росії з різних причин. Одні через обурення вторгненням та бажання захистити свою нову батьківщину Україну, інші через особисту ворожість до президента росії владіміра путіна. При цьому, пише видання, вони заслужили довіру українського командування, щоб зайняти своє місце серед тих, хто затято бореться з росіянами.

"Справжня російська людина не бере участі в такій звірячій війні, не ґвалтує дітей, не вбиває жінок і літніх людей, – цитує газета російського бійця з позивним "Цезар", перераховуючи звірства російських солдат. Це спонукало його покинути рідний Санкт-Петербург і воювати за Україну. – У мене немає докорів сумління і жалю. Я роблю свою роботу, і я вбив багатьох із них".

New York Times пише, що майже через рік після початку війни про легіон "Свобода Росії" було мало згадок – почасти для того, щоб захистити солдатів від російських репресій, а також і через небажання українських військових розповідати про успіхи солдатів, чия рідна країна завдала Україні стільки страждань. За словами посадовців, кілька сотень із них зосереджені в районі Бахмута на сході України. Вони завжди гуртуються зі своїми, але під наглядом українських офіцерів.

В інтерв'ю американському виданню деякі російські солдати розповіли, що жили в Україні до війни, і відчувають обов'язок захищати країну, яка стала для них домом. Інші, без військового досвіду, переїхали в Україну з росії після початку війни за переконаннями, що кремлівське вторгнення протиправне.

"Ми тут не для того, щоб щось довести, – сказав солдат з позивним "Заза". – Ми прийшли сюди, щоб допомогти Україні повністю вигнати російські війська з української території і заради майбутньої депутінізації росії".

Учасники відмовляються називати свої справжні імена, оскільки остерігаються помсти родичам. New York Times нагадує, що минулого тижня генеральна прокуратура рф подала позов до верховного суду країни з метою визнання легіону "Свобода Росії" терористичною організацією.

"Заза", худорлявий блондин, схожий на старшокласника, розповів виданню, що не міг мовчати про вторгнення російських військ – його відвертість і антивоєнні пости в соцмережах призвели до конфлікту з адміністрацією університету і з поліцією. Коли восени в його двері постукали співробітники російської служби безпеки, він вирішив – треба тікати. Він пішки перейшов кордон з Україною і записався воювати з "поганцем, який захопив твою країну".

"Щоб росіяни могли воювати, довелося вносити зміни до українського законодавства", – повідомив NYT речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Свобода Росії" діє під егідою Українського міжнародного легіону: бойової сили, до складу якої входять підрозділи, що складаються з американських і британських добровольців, а також білорусів, грузинів та інших.

Як зазначили учасники легіону в коментарі американській газеті, приєднатися до нього непросто. Вони повинні подати заявку і пройти ретельну перевірку, у тому числі перевірку на детекторі брехні. Лише після цього вони можуть приступити до базової підготовки. За словами Юсова, було кілька спроб російських шпигунів проникнути до легіону.

Минулого тижня у сосновому лісі в Київській області група російських новобранців, які закінчують тримісячний курс базової підготовки, відпрацьовували тактичні відступи, стрільбу з мінометів і основи бойової медицини. Хоча всі інструктори – українці, вони розмовляють російською. Під час інтерв'ю деякі з новобранців намагалися вимовити кілька слів українською, але швидко переходили на рідну мову.

"Десь через місяць-другий вони починають говорити невеличкі фрази на кшталт "дякую" або "вогонь", – сказав один з інструкторів, який відмовився назвати своє ім'я.

Солдати розповіли New York Times, що їм було важко пояснити своє рішення сім'ям, які залишилися в росії. Повідомлення про звірства, скоєні російськими військами, в тому числі про масові вбивства мирних жителів у передмістях Києва – Бучі та Ірпені, на їхній батьківщині називають іноземною пропагандою.

"Вони не знають правди, – сказав 32-річний солдат з позивним "Майамі", батьки якого наполягали на тому, щоб він воював за росію. – Їм торочать, що тут живуть негідники, і вони в це вірять. Вони не вірять, що друга за чисельністю армія світу може вбивати мирних жителів".

Під час нещодавнього візиту на вогневу позицію, точне місце розташування якої NYT не розголошує з міркувань безпеки, гуркотіла земля, краялося небо від російських снарядів. Того дня російські війська випустили залп ракет "Град", який накрив цю територію, поранивши кількох цивільних, солдати не постраждали.

Солдати легіону розповіли NYT, що вони продовжують тримати оборону, але деякі з них вже подумують не лише про велику битву і навіть не про війну в Україні, а і про те, що ж буде далі.

"Моє завдання – не просто захищати народ України, – сказав 50-річний "Цезар". – Якщо я виживу і вся українська територія буде звільнена, обов'язково продовжу боротьбу зі зброєю в руках, щоб повалити кремлівський режим". "Цезар", який здобув у легіоні репутацію ексцентричного мудреця, стверджує, що він – затятий російський націоналіст. Проте він вважає, що сучасна росія зійшла з рейок, особливо у питання вторгнення в Україну.

Колись він був членом російського імперського руху, який Сполучені Штати оголосили насильницькою екстремістською групою, але порвав з ним, у тому числі через підтримку анексії Кримського півострова росією в 2014 році.

Високопоставлений український військовий, який займається наглядом за легіоном, сказав, що "Цезар" "витратив багато часу на пошуки шляху, який, на його думку, був би ідеологічно правильним", і зазначив, що українські чиновники не знайшли причин для недовіри до нього. "Цезар" влітку переїхав з дружиною і чотирма дітьми в Україну, і вважає, що воює не проти співвітчизників-росіян, а проти "негідників і вбивць", які не мають національності.

"Я сиджу перед вами – приклад російської людини, образ людини, який описали Толстой і Достоєвський, – цитує NYT "Цезара". – Ось я – така людина. Не вони. Вони – не росіяни".

Джерело: New York Times