Вийти на кордони 1991 року. Всі території, які Україна повинна звільнити – Інститут вивчення війни

Напередодні нового року американський Інститут вивчення війни підготував ґрунтовний аналіз, чому Україні не можна погоджуватися на заморожування війни зараз на поточних лініях розмежування. На думку аналітиків Інституту, такий крок тільки збільшить необхідні витрати України та Заходу на стримування російської агресії в майбутньому. Тож найефективніший та найоптимальніший спосіб протистояти майбутній російській агресії – це вихід України на свої міжнародно визнані кордони 1991 року.

Україна достатньо сильна, щоб стримати і перемогти будь-яку майбутню російську агресію, з достатньо сильною економікою, щоб процвітати без великої іноземної допомоги – це єдиний результат російської війни, який США і Захід повинні прийняти. Довіряти російським обіцянкам гарної поведінки було б нерозумно. Якщо залишити українську економіку сильно пошкодженою, це призведе до довготривалого і значного витоку західних фінансів. Дискусії про тиск на Україну з метою змусити її обміняти окуповані росіянами землі на припинення вогню або перемир'я привернули увагу останнім часом на тлі чуток про зацікавленість кремля в переговорах.

Досі ці дискусії здебільшого зосереджувалися на передбачуваній непоступливості українського президента Володимира Зеленського, на якого, як стверджується, необхідно натиснути, щоб він погодився з тим, що Україна повинна поступитися частиною своєї території. Цей аргумент ігнорує питання, яке має бути центральним у будь-якій подібній дискусії: які конкретні військові, економічні та фінансові наслідки матимуть ці територіальні жертви для довгострокової безпеки та економічної життєздатності України або для майбутнього фінансового тягаря, який вони покладуть на прихильників незалежної України? Серйозна оцінка цього питання демонструє, що існують реальні військові та економічні причини для того, щоб Україна намагалася звільнити всю територію, яку зараз перебувають під російською окупацією, і що у будь-якому випадку нинішні лінії розмежування не можуть бути основою для будь-якого врегулювання, хоча б віддалено прийнятного для України або Заходу.

росія не відмовиться від своїх максималістських цілей. Ні зараз, ні в майбутньому

путін і багато кремлівських чиновників глибоко вбили в російську політичну свідомість ідеї про те, що Україна не має незалежної ідентичності і не має підстав для подальшого існування як незалежна держава; що будь-який український уряд, який не повністю підпорядковується москві, є пішаком Заходу і загрозою для росії; що українські опоненти російського правління є нацистами, які мають намір здійснити геноцид проти росіян в Україні; і що росія має юридичний, моральний і релігійний обов'язок усунути ці уявні загрози і відновити Україну на її законному місці як історично російської землі. путін зробив ці аргументи частиною своєї президентської передвиборчої програми 2024 року. російські адміністратори включають їх у навчальні програми по всій росії та окупованій Україні. Рупори кремля в один голос говорять з російською внутрішньою аудиторією в цьому дусі. путін готує росіян до того, щоб вони взяли на себе зобов'язання підкорити Україну, і ця підготовка не припиниться і не зникне після досягнення певного домовленого припинення вогню. Насправді вона формуватиме думки і ймовірну політику наступників путіна на роки чи десятиліття.

Тому завдання, яке стоїть перед Україною і Заходом, полягає в тому, щоб бути готовими після закінчення цього конфлікту протистояти росії, яка все ще налаштована на досягнення своїх початкових цілей і, ймовірно, підкріплена бажанням помститися за свої невдачі в ході цієї війни. Збитки, яких нинішня війна завдає російським військовим, допомагають зменшити ризики швидкого відновлення війни, але цей ефект є тимчасовим, і його тривалість значною мірою залежить від того, наскільки путін готовий швидко відновити російський військовий потенціал. Отже, російсько-український кордон, на жаль, залишатиметься кордоном потенційно неминучого конфлікту в невизначеному майбутньому. Мир може бути підтриманий прийнятною ціною лише за умови, що цей кордон буде захищений тими силами, які Україна зможе утримувати в довгостроковій перспективі.

Сили, необхідні для захисту України, залежать від її кордонів. Утримання лінії оборони меншими силами

Військові потреби для захисту держави залежать від багатьох чинників, включно з ймовірною силою і можливостями супротивника, довжиною і конфігурацією кордонів, які необхідно утримувати, а також глибиною, яку забезпечують кордони – тобто, ступінню, до якого захисник може тимчасово відступити перед обличчям нападу. Після припинення бойових дій Україна і Захід мають мало можливостей контролювати чисельність і силу російських військ, які, за всіма ознаками, через кілька років будуть набагато більшими, ніж у лютому 2022 року. Однак вони можуть контролювати два інші чинники, беручи на себе зобов'язання або утримуючись від спроб звільнити додаткову територію, окуповану росією.

Набагато економнішим підходом до оборони є утримання лінії меншими силами, призначеними не для оборони, а для затримки просування нападника, щоб виграти час для виклику і відправки вперед резервів особового складу й техніки. Ці резерви можуть зупинити і повернути назад початкову втрату, відвоювавши будь-які тимчасово втрачені позиції. Резерви обходяться набагато дешевше, ніж мобілізовані війська. Країна, що обороняється, сплачує витрати на їхній призов і підготовку на початковому етапі, а також на певну перепідготовку після завершення початкового періоду служби, але в іншому вони живуть нормальним життям, роблячи внесок в економіку і виховуючи сім'ї.

Сама земля, звичайно, також робить свій внесок в економіку. У випадку України це часто відбувається безпосередньо через сільське господарство і видобуток корисних копалин, але різні конфігурації лінії фронту можуть призвести до того, що більша або менша частина промислового та іншого економічного потенціалу України перейде до росії, послаблюючи українську економіку і здатність утримувати свою армію й посилюючи російську.

Кордони та лінія зіткнення. Фронт станом на січень 2022 року набагато легше ефективно захищати, ніж лінії зіткнення станом на грудень 2023 року

Кордони України та лінія зіткнення між Україною та росією до повномасштабного вторгнення у 2022 році були довгими – близько 3 120 кілометрів, але включали великі території зі значною глибиною оборони, особливо на північному сході. Україні завжди потрібно буде захищати свій північний кордон, навпроти білорусі, а потім росії, дуже близько до самого кордону на лінії із заходу на схід, що простягається від польського кордону до Чернігова. Київ знаходиться лише за 100 кілометрів від кордону, а основні наземні комунікації проходять через Рівне і Луцьк приблизно на такій самій відстані. Харків, друге за величиною місто України, розташоване ще ближче до міжнародного кордону і не має ніякої глибини. російська окупація у 2014 році східних районів Донецької та Луганської областей і Криму поставила під постійну загрозу кілька інших важливих українських міст. 2022-го Маріуполь опинився майже на самісінькій лінії зіткнення.

У січні 2022 року Херсон і Мелітополь перебували відповідно на відстані близько 90 і 115 кілометрів від російського контролю. Однак їхнє фізичне розташування відкриває кращі перспективи для більш ефективної оборони. З одного боку, Херсон лежить через Дніпро від Криму, що дає українцям принципову можливість за необхідності відступити на лінію річки в разі поновлення російської атаки з цього боку. Мелітополь не має такого природного захисту, але російські війська, що наступають з Криму, повинні перетнути кілька мостів, щоб потрапити на материкову частину України (чинник, від якого також виграє Херсон), створюючи вузькі місця, які можна було б використати для уповільнення російського просування і виграти час для прибуття українських резервів. (Те, що цього не сталося 2022-го, свідчить про те, що, всупереч російським заявам, Україна не готувалася до війни з росією до моменту повномасштабного російського вторгнення. Майбутнє українське військо, безсумнівно, буде. 2022 року Україна мала менше збройних сил на цих територіях, оскільки зосередила свої найкращі сили на сході, навпроти окупованого Донбасу. Майбутня українська армія, ймовірно, концентруватиметься інакше).

Північно-східна Україна пропонує ще більшу глибину. Це одна з найродючіших земель у світі, але водночас і малозаселена, особливо поблизу міжнародного кордону:

Рельєф місцевості надає широкі можливості для затримки дій, за якими резерви можуть мобілізуватися для захисту більш густонаселених населених пунктів у тилу і підготуватися до відновлення позицій, втрачених під час початкового повторного російського наступу.

Завдання оборони цих довгих ліній, навіть з ділянками, що забезпечують стратегічну глибину, є дуже складним. Майбутнє українське військо має бути набагато більшим і набагато краще підготовленим й оснащеним, ніж у 2022 році. Але це набагато менше, ніж виклик, з яким зіткнулася б Україна, захищаючи нинішні лінії фронту, якби конфлікт був заморожений сьогодні. Нижче ми розглянемо зменшення потреб, які виникають у зв'язку з відновленням міжнародно визнаних кордонів.

Заморожування лінії зіткнення розморожує сили. Бойові дії швидко поглинають російські війська

Сьогодні російські війська на лінії зіткнення досягають незначних успіхів ціною великих людських жертв і матеріальних втрат. Майбутня спроба російського вторгнення після тривалого періоду відновлення не поставить росіян перед тими самими викликами.

Нинішня дислокація українських і російських військ уздовж лінії зіткнення сформована під впливом активних бойових дій, що обмежує здатність військ рф оптимізувати свою дислокацію по всьому театру бойових дій. російські сили зосереджені в районах, які вони намагаються захопити в даний момент, наприклад, в Авдіївці. Обидві сторони відвели артилерію, ППО, авіацію та інші дефіцитні, але життєво важливі системи якомога далі від зони досяжності ударних можливостей іншої сторони. Обидві сторони, як правило, навчилися на власному досвіді уникати зосередження великої кількості танків, бронетранспортерів та інших подібних засобів ведення війни, оскільки це зазвичай призводить до їхнього швидкого знищення масованим артилерійським вогнем, безпілотниками або повітряними атаками. Бойові дії, що тривають, поглинають російські війська майже так само швидко, як росія їх розгортає на полі бою.

Однак, якщо перемир'я буде встановлено, мало що з умов, які визначають розгортання цих сил, залишиться незмінним. Нові російські війська не будуть поглинуті бойовими діями після припинення вогню. росіяни більше не будуть змушені зосереджуватися на певних ділянках, де вони зараз атакують, а зможуть перегрупувати свої сили, щоб оптимізувати їх з урахуванням інших факторів. Вони зможуть зосередити артилерію, засоби протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та інженерні засоби, зокрема, мостове обладнання, а також інші запаси на укріплених оборонних позиціях поблизу лінії фронту – чого вони не можуть зробити зараз, оскільки українські війська атакують будь-які скупчення в межах досяжності систем озброєнь, коли бачать їх. росіяни могли б підготувати, навчити, оснастити і розгорнути резерви ешелонами по всій південній і східній Україні для посилення й підтримки майбутніх операцій, а також поліпшити дорожню та залізничну інфраструктуру, необхідну для їх швидкого переміщення. Іншими словами, вони могли б оптимізуватися для проведення раптової атаки в обраний ними час і в обраних ними місцях, що зараз унеможливлюється нинішніми бойовими діями.

Немає простору для торгівлі. Ціна буде надто високою

У випадку повторного вторгнення росії після періоду відбудови Україні доведеться оборонятися на нинішніх лініях. Занадто багато великих населених пунктів, промислових і життєво важливих оборонних центрів розташовані надто близько до нинішньої лінії фронту, щоб Україна могла торгувати простором в обмін на час. Основні міські райони із загальним довоєнним населенням понад п'ять мільйонів (трохи більше 11% від загального довоєнного населення України) знаходяться в межах 160 кілометрів (100 миль) від нинішньої лінії фронту. До них відносяться життєво важливі для населення і промислові міста Запоріжжя і Дніпро; Одеса і Миколаїв, які є єдиними портами України, що залишилися, і мають важливе значення для експорту зерна та інших товарів; а також міста Слов'янськ, Краматорськ і Костянтинівка, які є густонаселеними й утворюють основний східний оборонний бастіон України. Харків знаходиться всього за 32 кілометри від російського кордону, але зараз йому також загрожують російські лінії приблизно за 110 кілометрів на схід і південний схід.

Українські військові, які намагатимуться стримати або перемогти майбутню російську атаку, що почнеться на цих рубежах, повинні бути повністю укомплектовані, оснащені та навчені веденню бойових дій навіть у мирний час, оскільки вони не матимуть права на помилку майже у будь-якому напрямку.

Під час майбутнього вторгнення російським військам, які намагатимуться захопити Херсон, Миколаїв чи Одесу, доведеться перетнути Дніпро – і зробити це без використання мостів, якими вони користувалися 2022 року. Ті, хто атакуватиме далі на схід, у напрямку Харкова чи Києва, зіткнуться з підготовленими українськими оборонними укріпленнями. Отже, росіяни, безумовно, зіткнуться зі своїми власними складними викликами.

росіяни також можуть тримати багато своїх штурмових сил в резерві, розосереджені в навчальних зонах по всій росії, приводячи їх у бойову готовність лише в запланований момент нападу – принаймні, вони здатні це зробити, якщо зможуть усунути недоліки в своїх системах мобілізації та підготовки до 2022 року і в нинішній системі. Другий підхід, звичайно, дасть Україні попередження і можливість мобілізувати власних резервістів. Але їй доведеться мобілізувати свої резерви щоразу, коли це робитимуть росіяни за такої конфігурації ліній фронту, оскільки вона не може дозволити собі тимчасово поступитися своїми передовими позиціями, мобілізуючи резерви для відновлення втрачених позицій. Така ситуація дала б росіянам величезний контроль над витратами грошей і соціальною напругою, пов'язаними зі стримуванням і обороною від російського нападу. У будь-якому випадку, за нинішньої лінії зіткнення путін і його наступники визначатимуть фінансову і соціальну ціну, яку Україна та її західні прихильники повинні нести за подальше виживання України, і ця ціна, ймовірно, буде дуже високою.

Крим та Донбас. Чому їх треба повертати

Витрати на оборону України та виклики, пов'язані з нею, кардинально відрізняються, якщо Крим повернеться до складу України чи залишиться в руках росії. Розглянуті вище лінії на січень 2022 року припускають, що росія утримує Крим. Однак, якщо Україна звільнить півострів разом з окупованими росією лініями на півдні, то безпосередня загроза для Херсона, Миколаєва та Одеси зникне, а загроза для Мелітополя різко зменшиться. Маріуполь залишається єдиним великим прифронтовим містом на півдні, що різко зменшує зону обмеженої глибини оборони і вимагає високого рівня підготовки та частково або повністю мобілізованих українських сил для оборони. Звільнення Криму також значною мірою усуває загрозу російських десантних операцій проти південно-західного узбережжя України, а також російську ракетну загрозу суднам, які намагаються пройти через західну частину Чорного моря. Безпідставні дискусії про "історичне право" росії на Крим, який сама росія визнала як частину незалежної України 1994 року, затушовують високу військову і фінансову ціну, яку Україні та її прихильникам доведеться платити доти, доки півострів перебуває під російською окупацією.

Звільнення окупованого до лютого 2022 року Донбасу кардинально не змінило б оборонні військові потреби України, оскільки Донецьк і Луганськ розташовані настільки близько до російського кордону, що не мають значної оборонної глибини. Однак це матиме величезні економічні наслідки для України, які ми розглянемо тут лише побіжно. Донбас є одним з історичних економічних центрів України, домом для української гірничодобувної та металургійної промисловості. Лінія контролю 2014 року, що виникла внаслідок першого вторгнення росії в Україну, фактично розділила цю галузь, відокремивши шахти від переробних підприємств і розділивши залізничні лінії, що їх з'єднували. Однак Україна не відчула повного економічного болю від цього поділу, оскільки за мовчазною згодою москва і Київ дозволили українському олігарху, який контролював регіон, продовжувати свою діяльність по обидва боки лінії контролю. Цей олігарх більше не контролює ці промислові активи, і майже неможливо уявити, що припинення вогню, яке відновило б лінію зіткнення січня 2022 року, передбачало б відновлення здатності України отримувати економічну вигоду від своєї частини всього промислового підприємства. Отже, згода на остаточне придбання росією східного Донбасу позбавляє Україну значних доходів, послаблює її економіку та збільшує її економічну та фінансову залежність від Заходу.

Висновок: найвигідніше повернутися до кордонів 1991 року. Треба припинити дискусії про поступки

Найвигіднішими лініями, які Україна може утримувати у військовому та економічному плані, є міжнародно визнані кордони 1991 року. Будь-яке обговорення питання про визнання змін цих кордонів як поступок з метою переконати росію припинити неспровоковане і незаконне вторгнення має враховувати важкий удар, який такі поступки завдадуть по основних принципах міжнародного права, що забороняють загарбницькі війни, етнічні чистки, злочини проти людяності та багато інших моральних і етичних принципів, які є ключовими для мирного світу. Але дискусії про такі поступки вже ведуться, і тому ми розглянули конкретні та прагматичні проблеми, пов'язані з їхньою реалізацією.

Заморожування російської війни в Україні на нинішньому рівні дає величезні переваги росії і збільшує ризики та витрати для України та Заходу, пов'язані зі стримуванням, не кажучи вже про перемогу майбутньої спроби росії досягти цілей путіна силою. Нинішні лінії розмежування не є розумною відправною точкою для переговорів з москвою, навіть якби путін був серйозно налаштований вести перемовини про припинення вогню на цих лініях. Вони, скоріше, є необхідною відправною точкою для подальшого звільнення стратегічно та економічно важливих українських земель, без чого досягнення мети вільної, незалежної та безпечної України, здатної захищати себе і платити за себе, ймовірно, неможливе.

Джерело: Інститут вивчення війни