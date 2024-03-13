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росія боїться прориву кордону і використовує строковиків для її захисту – ISW

13 березня 2024, 11:27
росія боїться прориву кордону і використовує строковиків для її захисту – ISW
В кремлі бояться нових проривів свого кордону російськими добровольчими загонами напередодні виборів президента.

Про це пише американський Інститут вивчення війни в щоденному звіті

"росія використовує призовників для захисту свого кордону з Україною, оскільки не хоче передислокувати війська з лінії фронту в інші райони", - вважають в ISW.

В інституті відстежують заяви російських військових блогерів, які пишуть, що вторгнення у рф відбулося за кілька днів до президентських виборів 17 березня і попередили найближчими днями можуть відбутися такі ж інциденти.

Ми вчора писали, що російські добровольці зайшли на територію Бєлгородської області рф і захопили населений пункт.

Бійці взяли під свій контроль прикордонний населений пункт Лозова Рудка в Бєлгородській області, а в Тьоткіно Курської області тривав стрілецький бій. Пізніше Барановський повідомив, що в російському генштабі є паніка, адже вони не очікували відкриття другого фронту в цих областях і туди були стягнуті значні сили.

"Ми все одно знайшли можливість де атакувати", - сказав доброволець Легіону "Свобода росії" Олексій Барановський. 

Він додав, що наразі вони повністю володіють ініціативою, а російська армія задкує. На уточнення, де саме варто очікувати розвитку ситуації, Барановський нагадав, що цей "захід" присвячений так званим "виборам" президента в росії.

 
війнаISWВибори рф

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