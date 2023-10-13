Як на війні контролювати стрес. Програма стійкості допомагає підготувати українських військових до психологічних викликів війни – Мік Раян

Австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян ознайомився в Україні зі системою підготовки стійкості бійців та морального загартування, яку нещодавно розробили в рамках Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ. Система передбачає підготовку військових до бойових умов у максимально наближених реаліях із використанням різних засобів та інструментів. Генерал радить Генштабу Австралії ознайомитися із цією системою ЗСУ, основаною на досвіді нинішньої війни, оскільки збройні сили Австралії не стикалися за останні кілька десятиліть з жорсткими і складними умовами сучасної війни.

Необхідність домінувати над свідомістю супротивника, одночасно загартовуючи свідомість власного народу, є постійною рисою війни. Це також стало постійною темою війни в Україні, пише для австралійського видання ABC News генерал-майор Мік Раян.

І росія, і Україна мобілізували великі армії, які зіткнулися у численних великих битвах. Насильство і вплив є близькими партнерами в цих битвах. І, як показали масштабні артилерійські дуелі на сході України торік і нинішній український контрнаступ, інтенсивне застосування вогневої сили завдає величезної психологічної та фізичної шкоди комбатантам і цивільному населенню.

Щоб підготувати своїх солдатів до психологічних викликів бою, українські військові розробили складний підхід, який постійно розвивається.

Під час мого нещодавнього візиту до України я мав нагоду зустрітися з офіцером, який очолює зусилля з розвитку психологічної стійкості українських військових.

Генерал-майор Владислав Клочков – колишній командир бригади Сухопутних військ Збройних сил України, який пройшов бойовий шлях і очолює Головне управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ. "Я був призначений генералом Залужним, щоб реагувати на зміни і контролювати психологічну готовність усіх наших людей", – каже він.

Постійна адаптація є важливою складовою його ролі. Збройні сили України вивчали досвід психологічної підтримки західних армій в Іраку та Афганістані, але інтенсивність цієї війни означала, що потрібна була більше розвинута модель.

Українські солдати беруть участь у тривалих ближніх боях і піддаються таким артилерійським обстрілам, з якими жодна західна армія не стикалася з часів Другої світової війни. Солдатам також доводиться мати справу з російськими мінними полями, повсюдною присутністю ворожих безпілотників і стресом від можливого полону.

За даними українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, 78% повернених українських військовополонених зазнали катувань з боку росії.

Бойові патрони, тваринні нутрощі та кров, культурна програма. Як виглядає навчання стійкості

З лютого 2022 року змінився і вигляд Збройних сил України. Коли росія розпочала широкомасштабне вторгнення, українські військові налічували близько 200 000 осіб. З того часу вона мобілізувала своє населення і зараз розгортає армію чисельністю в мільйон осіб.

Це поєднання створює цілу низку проблем. Як зазначає Клочков: "Регулярна армія і мобілізовані військовослужбовці дуже відрізняються".

Значним викликом для України є те, що масштаб конфлікту означає, що вона має обмежені можливості для ротації підрозділів подалі від лінії фронту. Генерал-майор Клочков очолює науково-дослідний центр, який провів дослідження щодо того, як довго солдати повинні перебувати в бойових умовах, перш ніж їм потрібен відпочинок.

Однак вимоги поля бою означають, що солдати зазвичай перебувають у бойових діях набагато довше, ніж рекомендує дослідження. Саме тому психологічна стійкість та психологічне загартування є критично важливим елементом підготовки українських солдатів.

Для психологічної підготовки своїх солдатів українці використовують поєднання різних методів. Під час тренувань використовуються бойові патрони, щоб акліматизувати солдатів до звуків куль, що пролітають поруч. Курсанти піддаються впливу вибухів, вогню і спеки, щоб виробити стійкість до артилерійських обстрілів та інших вибухів. Вони також стикаються з безпілотниками та іншими загрозами на полі бою.

Тваринні нутрощі та кров використовуються для підготовки новобранців до видовищ, дотику та запахів, з якими вони майже напевно зіткнуться в боях з великою кількістю жертв.

Культурні заходи є ще одним важливим елементом психологічної підготовки до бою. Українці виявили, що вивчення своєї культури зміцнює командну згуртованість. І, що дуже важливо, це дає солдатам чітку мету – нагадує їм про те, що вони захищають.

Необхідна інтенсивна психологічна підготовка. Висновки для іноземних військових

Однак на все це психологічне загартування є дуже мало часу. Українські солдати проходять місяць базової підготовки, а потім близько місяця спеціалізованої підготовки – піхотної, інженерної, артилерійської та інших спеціальностей. Кожна мить має значення, і, за словами генерала Клочкова, інтенсивна психологічна підготовка покликана "забезпечити нашим солдатам можливість контролювати свій стрес, паніку і страх".

Масштабність виклику призвела до створення дослідницької організації Клочкова, яка підтримує військовослужбовців на передовій за допомогою розумних пристроїв і мобільних команд, а також контролює стійкість усіх українських військовослужбовців. Вона також відіграє важливу роль у реінтеграції військовослужбовців у суспільство та підтримці сімей.

Хоча ці ініціативи є специфічними для України, є ідеї, які можуть бути корисними для інших військових установ.

Протягом двох десятиліть військових операцій в таких місцях, як Східний Тимор, Ірак і Афганістан, спостерігалося пожвавлення вивчення психологічного впливу військових операцій на наших людей. Але якими б травматичними не були ці конфлікти, вони дуже відрізнялися від постійного, пекучого насильства конфлікту в Україні з використанням вогнепальної зброї.

Хоча нещодавні урядові ініціативи, такі як Стратегічний оборонний огляд, окреслили шлях до фізичної форми майбутньої оборони Австралії, можливо, ще більш важливим зобов'язанням є стійкість, підготовка і пост-бойова підтримка військовослужбовців (та їхніх родин). Умови сучасної війни, прикладом якої є Україна, будуть набагато жорстокішими і складнішими, ніж ті, з якими стикалися ЗС Австралії за останні кілька десятиліть.

Генерал-майор Клочков – саме той тип досвідченого в боях лідера, який потрібен у стратегічних кадрових відомствах. Він з ентузіазмом ставиться до своїх обов'язків, бачив вплив бойових дій і прагне поділитися набутим досвідом з іншими військовими установами.

Ініціативи, які він впроваджує, заслуговують на пильніше вивчення керівництвом Сил оборони Австралії. Вони можуть стати життєво важливою інвестицією в найважливіший ресурс нашої армії – її людей.

Джерело: ABC News