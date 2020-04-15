Як не підхопити погану звичку на карантині
Не дотримуватися режиму дня. Не дивлячись на те, що ми залишаємось вдома, потрібно планувати свій день: робити фізичні вправи, харчуватися за розкладом, працювати й ні в якому разі не проводити весь час у піжамі.
Порушувати режим сну. Необхідно засинати й прокидатися в однаковий час, адже саме від цього залежить ваша продуктивність, настрій і самопочуття.
Проводити весь час у ліжку. Почніть свій день з легкої зарядки. Навіть 10-хвилинні вправи допоможуть тримати тіло у тонусі протягом всього дня.
Неправильно харчуватися. Харчуватися бажано в однаковий час і тільки тоді, коли ви відчуваєте голод. Не їжте занадто швидко й відчувайте задоволення від страви.
Зловживати алкоголем. У період карантину для когось алкоголь може стати розвагою. Проте пам'ятайте, що він впливає на вашу нервову систему, тому ні в якому разі не зловживайте ним.
Працювати з ліжка. Щоб залишатися продуктивним і не підпускати до себе депресивні думки, постійно змінюйте картинку, рухайтесь і займайтеся різними видами діяльності.
Не сприймати карантин серйозно. Потрібно свідомо дотримуватись карантину. Пам'ятайте, що ви несете відповідальність не тільки за себе, але й за своїх близьких і оточуючих.
Постійно читати новини та панікувати. Читайте лише перевірені джерела й обмежуйте потік інформації. На карантині можна знайти купу занять, які допоможуть заповнити час, принести радість і користь.
Не прибирати регулярно. Робіть вологе прибирання, обробляйте поверхні антисептиком, слідкуйте за гігієною оселі.
Уникати контактів із людьми. Дотримуйтесь самоізоляції, проте не забувайте про онлайн-спілкування з друзями, колегами і знайомими.
Джерело : канал у соціальний мережі телеграм https://t.me/psy_support
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