Є одна війна – глобальна: автократій проти вільного світу. Україна її частина – Девід Екс

Американський військовий кореспондент, блогер і письменник Девід Екс у колонці для британської The Telegraph роз’яснює західнім читачам, що даремно вони думають, що можуть відсидітися тихенько, коли росія захоплює Україну. Це не війна лише двох країн, це війна альянсу автократій за те, щоб мати можливість нападати, завойовувати, грабувати коли і де їм заманеться. На кону величезні ставки і добробут Заходу зокрема.

Подобається це чи ні, але повномасштабна війна росії проти України є частиною світової війни. Світової війни, в якій квартет авторитарних держав протистоїть світовим демократіям. Це росія та її союзники – Китай, Іран та Північна Корея – проти України та її союзників. Це більшість західних демократій і, час від часу, Сполучені Штати, – пише Девід Екс у The Telegraph.

Проблема полягає в тому, що лише автократії поводяться так, ніби ця війна є такою, якою вона є: глобальною. Доки це не зміниться, Україна буде в невигідному становищі. Якщо і коли це зміниться, росія може зазнати швидкої і довготривалої поразки. Поразки, яка може стати уроком для інших автократій.

Можливо, для розгубленого населення багатих і вільних країн було б заспокійливим вважати війну в Україні регіональною війною. Маленькою війною. Війною, що зіштовхує лише дві країни одна проти одної.

Але ніколи так не було. З перших днів війни на початку 2022 року, коли альянс вільних країн швидко об'єднався, щоб забезпечити Україну розвідданими, зброєю та грошима, необхідними для захисту та самозабезпечення, коли російські полки проривалися через кордон і перетинали лінію розмежування на окупованому росією Донбасі.

А потім росія мобілізувала своїх союзників. Спочатку Іран, який з осені 2022 року поставив росії перший ефективний російський безпілотник – вибухонебезпечний "Шахед". Кожен 400-кілограмовий дрон тягне 100-кілограмову боєголовку на відстань до 1500 миль і робить це дешево, всього за 50 тисяч доларів за екземпляр.

Спочатку закупивши "Шахеди", а потім побудувавши їх за ліцензією на заводі в російському Татарстані, росіяни отримали недорогий боєприпас глибокого ураження – те, чого вони не мали раніше. Лише в березні, за словами українського президента Зеленського, росіяни запустили по Україні 600 "Шахедів".

"Ця кампанія терору зачіпає численні міста і села по всій Україні", – зазначає Український центр оборонних стратегій.

Потім, наприкінці минулого року, Північна Корея активізувалася, щоб вирішити одну з найсерйозніших проблем росії: нестачу артилерійських снарядів. У перші тижні війни російські батареї випускали десятки тисяч снарядів на день – інтенсивність стрільби неухильно знижувалася в міру того, як війна затягувалася і запаси боєприпасів вичерпувалися.

До середини 2023 року українські війська фактично мали перевагу у вогневій потужності над російськими і з однієї простої причини. "Захід надав Україні більше артилерійських боєприпасів, ніж росія отримала від своїх партнерів", – повідомляє українська аналітична група Frontelligence Insight.

У січні 2024 року це змінилося. Москва уклала угоду з Пхеньяном про обмін російського продовольства на мільйони північнокорейських снарядів. Не сприяло і те, що в той самий час пов'язані з росією республіканці в Конгресі США заблокували подальшу американську допомогу Україні, позбавивши українців сотень тисяч американських снарядів.

"росія зараз отримує більше снарядів, ніж Захід надсилає Україні, завдяки безперервним поставкам боєприпасів з Північної Кореї, які пішли повним ходом восени 2023 року", – пояснили у Frontelligence.

Тим часом, Китай взявся за відновлення російського оборонно-промислового комплексу, який потерпав від іноземних санкцій, що позбавляли його мікроелектроніки та високоточного інструментарію. Мікроелектроніки, необхідної для виробництва безпілотників і ракет, а також інструментів, необхідних для виробництва нових стволів для гаубиць.

Цього тижня представники адміністрації президента США Джо Байдена повідомили Associated Press, що Китай забезпечує 90 відсотків російського імпорту мікроелектроніки і 70 відсотків імпорту інструментів. Якщо під час Другої світової війни Сполучені Штати були арсеналом демократії для Великої Британії, то сьогодні Іран, Північна Корея і Китай є арсеналом автократії для росії.

росія не може перемогти в Україні без союзників з усього світу – не більше, ніж Україна може перемогти без власних союзників на кількох континентах. Так, фактична боротьба відбувається в Україні та росії, а Іран також воює проти Ізраїлю, як через посередників, так і тепер безпосередньо. Але ширший конфлікт є глобальним.

Ставки також глобальні.

"росія не має наміру зупинятися на Україні", – заявив цього тижня генерал армії, командувач Європейським командуванням США, а також верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі Крістофер Каволі. За його словами, росія – це хронічна загроза.

Каволі сказав, що він також стурбований залежністю росії від Китаю, Північної Кореї та Ірану. "Ці країни формують взаємопов'язані стратегічні партнерства, намагаючись кинути виклик існуючому порядку. Це глибоко загрожує національним інтересам США", – заявив Каволі. Можна додати, і інтересам всього вільного світу.

Найпотужніші автократії світу вже розглядають війну в Україні як світову війну. Вони підтримують росію, щоб утвердити право таких країн, як росія, нападати, завойовувати і пригнічувати, коли і де вони захочуть. Ця ідея зараз поширюється.

Чи відповідатимуть найпотужніші демократії світу з такою ж силою і чи підтримають Україну, щоб утвердити право таких країн, як Україна, обирати власну долю і жити в мирі?

Відповідь провідної демократії – Сполучених Штатів є певною мірою заперечною. Республіканці блокують допомогу Україні з жовтня і захищають свій ізоляціонізм, зокрема, стверджуючи, що війна в Україні стосується лише України. І що це не є справою Америки.

У Тегерані, Пхеньяні та Пекіні, безумовно, дотримуються іншої точки зору, – завершує свою колонку Девід Екс.

Джерело: The Telegraph