Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер

Наукова співробітниця Фінського інституту міжнародних відносин Мінна Аландер аналізує підтримку України в країнах ЄС згідно з нещодавно проведеним опитуванням Євробарометра. Вона констатує, що за нового канцлера Фрідріха Мерца підтримка Німеччини посилилася.

Тиждень видався непересічним, адже в неділю Україна здійснила видатний подвиг, націлившись на російські стратегічні бомбардувальники в рамках операції "Павутина". Але я просто хочу підкреслити одну річ, яка є дуже важливою з точки зору Фінляндії та Норвегії, які мають спільний північний кордон з росією: з огляду на те, що Україна завдала удару по авіабазі Оленья в Мурманську в російській Арктиці, всього лише трохи більше 160 км від норвезько-фінського кордону, Кремль, безсумнівно, мав би спокусу припустити, що Фінляндія і Норвегія дозволили здійснити атаку з їхньої території. Але завдяки детальній інформації, яку Україна опублікувала одразу після успішної операції, росія була змушена визнати, що її дійсно провели лише українці. Хоча тільки Україна заслуговує на визнання цього видатного успіху, він також демонструє, що Київ є набагато кращим союзником для нас, ніж ми для нього, гарантуючи, що Кремль не зможе інструменталізувати операцію проти партнерів України.

Оприлюднено найновіше дослідження Євробарометру за весну 2025 року, і, схоже, європейці налаштовані щодо ЄС суто оптимістично. Для тих, хто не знайомий з Євробарометром: це загальноєвропейське опитування громадської думки, яке проводиться раз на два роки (включаючи також країни, що не є членами ЄС) і вимірює підтримку ЄС та інші актуальні теми. Дані цієї весни включають низку цікавих рекордних результатів: довіра до ЄС становить рекордні 52 % (востаннє європейська більшість довіряла ЄС у 2007 році). І що ще цікавіше, підтримка євро як валюти стрімко зросла: 74 % в ЄС в цілому і 83 % в єврозоні – найвищий рівень підтримки за всю історію спостережень. Підтримка спільної політики оборони і безпеки серед країн-членів ЄС також зросла до 81 %, що є найвищим показником з 2004 року, але це завжди була сфера політики з високою підтримкою населення.

З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну підтримка України є стандартним пунктом Євробарометру. Ця підтримка залишається стабільною: середньоєвропейський показник навіть щодо фінансування озброєнь для України досі становить 59 % (очевидно, зі значними відмінностями між країнами). Підтримка санкцій проти росії також залишається дуже сильною – 72 % в середньому по Європі, що ще раз підкреслює тезу, яку я висловила кілька тижнів тому про те, що скасування санкцій є політично непопулярним кроком в Європі. Після більш ніж трьох років війни та кількох хвиль біженців з України 80 % європейців все ще позитивно ставляться до прийняття їх до ЄС.

Мені завжди подобається дивитися на дані по Португалії, де люди чомусь незмінно дуже підтримують Україну, а рівень схвалення заходів підтримки становить близько 80 % або навіть більше за останні три роки спостережень. Це свідчить про те, що використання Португалії як узагальненого прикладу найпівденно-західнішої країни Європи з найбільшою відстанню до України та росії і припущення, що люди там "не розуміють", є несправедливим по відношенню до Португалії.

Ще однією подією минулого тижня стало підписання нової угоди про співпрацю між Україною та Німеччиною, яка передбачає, що Німеччина розпочне фінансування виробництва далекобійної зброї в Україні. Цікаво, що в заяві для преси згадується, що "значна кількість" невідомих систем дальнього радіусу дії буде вироблена вже цього року, і ці системи будуть доступні Україні "в найкоротші терміни", а перші з них будуть розгорнуті на полі бою "протягом декількох тижнів". Німецька преса пише, що ці системи вже інтегровані в Збройні сили України і тому не потребують додаткового навчання. Фабіан Хоффман всебічно проаналізував угоду про в цьому матеріалі.

Це сталося через кілька днів після того, як новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив заяву, в якій підкреслив, що всі обмеження для України щодо спектру озброєнь, наданих Заходом, зняті. Мерц говорив не лише від імені Німеччини, але й від імені Франції, Великої Британії та навіть США. Він особливо відзначив, що Україна тепер здатна захищати себе, вражаючи військові об'єкти в росії, що є важливим, враховуючи час проведення недільної операції, в якій Україна атакувала російські стратегічні бомбардувальники на авіабазах за тисячі кілометрів.

Ще одним цікавим елементом останнього пакету військової допомоги від Німеччини є фінансова підтримка супутникового зв'язку "для забезпечення довгострокового використання супутникової системи" (Мерц уточнив на прес-конференції, що йдеться про систему Starlink). Це важливо з огляду на те, що подальша співпраця зі США у сфері розвідки перебуває під знаком питання. Тимчасове припинення американської розвідувальної підтримки на початку весни цього року спонукало українців до пошуку альтернатив, і було цікаво почути, що їм це вдалося завдяки допомозі інших партнерів та комерційним супутниковим знімкам.

Останнє, щоправда, є дуже дорогим. Але для європейських партнерів України, чим більше необхідна підтримка буде просто грошима, тим краще. З чим Європа зіткнулася, так це з відсутністю достатньої кількості обладнання та зброї, яку можна було б надати, і тривалими термінами її виробництва. Гроші не є проблемою, і Європа може продовжувати підтримувати Україну фінансово протягом тривалого часу. І останнє, але не менш важливе: Німеччина разом з партнерами хоче трансформувати ініціативу "Негайні дії з протиповітряної оборони" у "Невідкладні дії". ППО залишається ключовим питанням для України, особливо з огляду на наявність американських систем Patriot.

Цей останній пакет підтримки та дуже чіткі заяви Мерца щодо зняття будь-яких обмежень на поставки (які дуже любив його попередник Олаф Шольц) звучать набагато більше ніж Німеччина зробила для України досі. Вперше за останні три роки я відчуваю обережний оптимізм щодо незмінної прихильності Німеччини до України.

Внутрішньополітична ситуація залишається для Мерца неспокійною, і він намагався припинити публічні дебати про німецькі ракети великої дальності Taurus для України. Але так може бути краще: Мерц, схоже, засекретив вміст пакетів допомоги, щоб мати більше свободи для маневру навколо теми, яка залишається суперечливою в Німеччині (в опитуванні громадської думки, проведеному в листопаді 2024 року, 61 % респондентів висловився проти постачання Taurus в Україну). Зрозуміло, що це має величезне значення – мати Німеччину на борту, а не постійне мляве перетягування каната урядом Шольца. Тож я дуже сподіваюся, що ця багатообіцяюча тенденція продовжиться.

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