Захід не до кінця розуміє російську загрозу. Наслідки нерішучості Німеччини

Західним лідерам не варто самовихвалятися тим, що вони швидше приймають рішення про надання підтримки Україні, аніж Німеччина. Бо обсяги їхньої підтримки все ще недостатні. Їхнє постійне зволікання, а також розмови про уникнення ескалації з росією може запевнити путіна в тому, що він може зламати цю підтримку, залякавши західні країни. Захід досі ще неадекватно оцінює загрозу з боку рф. Заради власної безпеки та безпеки всієї Європи, Україна повинна перемогти на полі бою – рішуче. Про це пише директор з питань зовнішньої політики Центру європейських реформ Ян Бонд.

Повільність Німеччини у наданні дозволу на постачання танків "Леопард-2" в Україну була поганою новиною для Києва, європейської безпеки і самої Німеччини. Але інші західні лідери не повинні бути занадто самовдоволеними.

Через кілька днів після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, канцлер ФРН Олаф Шольц назвав це "Zeitenwende" – історичним поворотним моментом. Східні союзники Німеччини, чиї попередження про російську загрозу ігнорувалися протягом багатьох років, зітхнули з полегшенням: нарешті до Берліна "дійшло". Майже рік потому багато хто з цих союзників, не кажучи вже про Україну, занепокоєні тим, що довготривале рішення про постачання Києву танків Leopard 2 свідчить про те, що Німеччина, або принаймні Шольц, все ще не зрозуміла цього. У них є підстави для занепокоєння, але й у багатьох інших союзників справи йдуть не набагато краще, ніж у німців: Захід в цілому все ще неадекватно реагує на російську загрозу.

Захід в цілому все ще неадекватно реагує на російську загрозу.

Почнемо з танків. Для більшості спостерігачів за конфліктом вже кілька місяців здавалося очевидним, що Україна потребує сучасних західних танків для посилення своїх сил. Німецькі "Леопард-2", які мають на озброєнні більше десятка європейських країн, очевидно, були найкращим варіантом, але Шольц і частина його партії СДПН все ще вагалися.

25 січня Шольц нарешті погодився. Неясно, чи він вагався через те, що хвилювався, що не має підтримки німецької громадськості (нещодавнє опитування громадської думки показало майже рівну кількість тих, хто виступає за і проти постачання танків в Україну); чи боявся внутрішньої опозиції в своїй партії СДПН; чи не бажав діяти самостійно, не маючи підтримки США, які також постачають танки, побоюючись, що росія може відповісти на німецькі танки в Україні прямим нападом на НАТО; чи просто не хотів зачиняти двері перед можливістю покращення стосунків з росією в майбутньому (з огляду на нещодавню заяву Шольца про його бажання зберегти прямі переговори з путіним, напевно, надія про відновлення стосунків з росією ще жевріє в політичних колах Німеччини – iPress).

Яким би не було пояснення, зволікання Шольца завдало шкоди в трьох сферах, яку буде важко виправити. По-перше, ймовірно, пройде деякий час, перш ніж значна кількість Leopard 2 прибуде на поле бою. За оцінками колишнього командувача сухопутних військ США в Європі генерала Бена Ходжеса, підготовка танкових екіпажів займе 7-11 тижнів. Підготовка інженерів з технічного обслуговування займе значно більше часу. Тим часом, все вказує на те, що росія притримала частину військ, мобілізованих минулого року, для подальшої підготовки і, скоріш за все, мобілізує більше в рамках підготовки до весняного наступу. Україні, ймовірно, доведеться зіткнутися з цим наступом, перш ніж вона зможе розгорнути всі свої нові і більш потужні танки, що означатиме більше жертв і збільшить ризик втрати позицій.

По-друге, нерішучість Німеччини ще більше поглибить розкол між тими, хто вважає присутність Сполучених Штатів єдиною ефективною гарантією безпеки Європи, і тими, хто вважає, що Європа повинна брати на себе більше відповідальності за власну оборону. Той факт, що Шольц переключив передачу лише тоді, коли дізнався, що США також поставлять танки, ігноруючи попередні пропозиції багатьох європейських союзників зробити це, підкреслює, наскільки далека Європа від бажання чи здатності стояти на власних ногах. Цей розкол викликає занепокоєння, оскільки, хоча американський президент Джо Байден, здається, все ще може покладатися на підтримку республіканців у Сенаті, коли йдеться про допомогу Україні, серед республіканців у Палаті представників зростає кількість ізоляціоністів, а саме Палата представників контролює бюджет.

Можливо, європейцям доведеться звикнути до думки про те, що в майбутніх кризах їм доведеться робити більше для себе. Але Німеччина, схоже, ще не готова до цього.

По-третє, зволікання зашкодить самій Німеччині. Це дасть росії підстави вважати, що рішучість країни у підтримці України може бути зломлена. кремль використовуватиме свої зв'язки у ФРН, напрацьовані протягом багатьох років ділових і політичних відносин, щоб заохочувати розбіжності щодо підтримки України і сприяти розколу, в тому числі між колишньою Німецькою Демократичною Республікою і рештою Німеччини. Коли Шольц оголосив у Бундестазі, що Німеччина постачатиме Україні Leopard 2, депутат від правопопулістської AfD (партії, яка має сильні позиції на сході країни і підтримує путіна) одразу ж звинуватив його у підриві основ повоєнної мирної політики Німеччини.

Постраждає також оборонно-промисловий сектор ФРН. Це не перший випадок, коли суворий німецький експортний контроль розчаровує партнерів: у 2019 році Центр європейських реформ писав про проблеми, які він спричинив, і про необхідність спільної політики ЄС щодо експорту озброєнь. Тепер країни, які в іншому випадку могли б звернутися до Німеччини як до партнера в розробці нових озброєнь, можуть вирішити виключити німецький компонент, побоюючись, що Берлін не дозволить їм використовувати таку зброю для захисту своїх інтересів безпеки так, як вони вважають за потрібне. Американські оборонні компанії, ймовірно, будуть найбільшими бенефіціарами.

Тепер, коли Шольц нарешті вчинив правильно, у нього з'явиться спокуса спочивати на лаврах, а в інших західних лідерів – поплескати себе по плечу за те, що вони вчинили краще за нього. Але ніхто з них не повинен заспокоюватися. Два батальйони Leopard 2 – приблизно сотня танків – надані коаліцією європейців і ще 31 танк Abrams зі США, безумовно, цінні для України, але вони не призведуть до вирішальних змін на полі бою, особливо якщо вони прибудуть, коли росія вже перейде в наступ. Основні бойові танки, можливо, навіть не є найважливішими системами озброєнь на даному етапі війни: провідний американський військовий аналітик Майкл Кофман нещодавно стверджував, що найбільше Україні потрібна більша і краща протиповітряна оборона – над забезпеченням якої вже працює низка країн – і більше артилерійських боєприпасів.

Захід повинен почати з того, щоб менше турбуватися про ескалацію конфлікту з боку путіна, а більше – про визначення та відстоювання власних інтересів. Кінцева мета путіна зрозуміла (хоча, ймовірно, недосяжна): він хоче стерти Україну з карти світу як суверенну державу, залишивши їй щонайбільше потьомкінську державність, яку мала Українська Радянська Соціалістична Республіка у складі Радянського Союзу.

Незважаючи на стриманість Заходу, путін застосовував більше сили, коли вважав, що це допоможе йому досягти своїх цілей. Є також ознаки того, що він уникав ескалації, коли вважав, що це може призвести до конфронтації з НАТО. Хоча путін і його пропагандисти регулярно погрожують застосувати ядерну зброю, якщо буде перетнуто якусь червону лінію, він повинен знати, що такий крок, якщо він не буде зроблений, коли сама російська держава опиниться під загрозою існування, відштовхне росію від багатьох її позаблокових прихильників; і, ймовірно, призведе до того, що НАТО увійде в конфлікт на повну силу.

Мета України також чітко зрозуміла: вона хоче відновити контроль над усією своєю міжнародно визнаною територією. Яка мета Заходу? Це менш зрозуміло. Коли президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон у грудні, газета The Washington Post повідомила, що він неодноразово говорив про перемогу, а Байден говорив про підтримку США рішучості українського народу "обрати свій власний шлях", але попередив, що надання Україні значно потужнішої зброї "може призвести до розпаду Північноатлантичного альянсу і розпаду Європейського Союзу".

Наголошуючи на небезпеці допомоги Україні, Байден і Шольц ризикують дати путіну зрозуміти, що він може залякати їх і змусити зробити для України менше, ніж вони могли б зробити в іншому випадку. Можливо, тоді очільник кремля зможе домогтися того, що коли цей раунд бойових дій закінчиться, він отримає більше української території, ніж мав на початку. Після паузи путін зможе відновити свої сили і спробувати ще раз.

Заради безпеки Європи, а також своєї власної, Україна має здобути рішучу перемогу, яка зруйнує будь-яку російську мрію про відновлення війни в осяжному майбутньому.

Патова ситуація, яка збереже нинішню лінію фронту або призведе до того, що росія отримає більше територій, не буде стабільною. І якщо путін вважає, що грубе порушення міжнародного права може принести дивіденди, а Заходу бракує рішучості, у нього може виникнути спокуса спробувати щастя проти країн Балтії – членів НАТО, але захищених лише невеликими контингентами союзницьких військ і кількома тисячами своїх власних військових.

Щоб забезпечити перемогу України, Захід має діяти сміливіше. Більшість країн НАТО досі постачали Україні лише обладнання, яке вони вважають надлишковим для потреб своєї національної оборони, притримуючи набагато більше "про всяк випадок". Вони повинні переглянути свої оцінки ризиків. США можуть обґрунтовано стверджувати, що їм потрібне обладнання про запас на випадок можливих конфліктів в Індо-Тихоокеанському регіоні або на Близькому Сході. Для більшості європейських урядів це не повинно бути міркуванням: єдиний випадок, коли танки, артилерія і засоби протиповітряної оборони можуть знадобитися, – це напад росії. Але чим більших втрат живої сили і техніки зазнає росія в Україні, тим меншою буде загроза для території Альянсу в Європі.

Деякі з найближчих сусідів росії вже зробили такий розрахунок. Естонія вже витратила майже половину свого оборонного бюджету на 2022 рік на постачання Україні систем озброєння і боєприпасів із власних запасів. Латвія, Литва і Польща також надсилають в Україну відносно велику частку своїх арсеналів, прагнучи при цьому замінити їх більш сучасними системами, найімовірніше, з американських джерел. Ці країни, що мають відносно недавній досвід радянської окупації, не бачать вигоди в тому, щоб тримати те, що у них є в резерві, до приходу російської армії на їхню територію. На їхню думку, оскільки Україна стикається з тим самим ворогом, що й вони, вони повинні дати їй найкращі шанси на перемогу.

Незважаючи на брязкання ядерною зброєю путіна і побоювання Байдена за єдність НАТО, Сполучені Штати та їхні союзники також повинні бути готові допомогти Україні в її зусиллях у повітрі і на морі. Якби українські пілоти почали тренуватися на західних літаках, таких як F-16, ще на початку війни, вони були б здатні завдавати ударів по командних пунктах, логістичних центрах і скупченнях військ далеко за лінією фронту, які зараз перебувають за межами досяжності навіть такої страшної системи реактивної артилерії, як HIMARS. Немає жодних підстав для того, щоб росія могла завдавати ударів по цілях у будь-якій частині України, не побоюючись особливої відплати, окрім випадкової атаки спецназу або удару безпілотника. І хоча Україна досягла певних успіхів у нанесенні ударів по морських цілях, російські кораблі все ще запускають ракети по цілях в Україні з невеликим ризиком бути пошкодженими або потопленими під час перебування в морі.

Однак спорожнення складів, хоча і є необхідним, не буде ані достатнім для гарантування перемоги, ані розумним як довгострокова стратегія. путін намагається перевести російську економіку на військові рейки, надаючи пріоритет потребам військового виробництва над іншими потребами в ресурсах. Західним державам з набагато більшими економіками не потрібно вживати таких радикальних заходів, але, збільшуючи свої оборонні бюджети – як це робить Німеччина, виділивши на оборону 100 мільярдів євро – вони повинні зробити більше, ніж просто відремонтувати наявне у них обладнання і замінити те, що вони передали Україні. Вони повинні нарощувати виробництво ключових збройових платформ і боєприпасів і продовжувати його навіть після завершення бойових дій в Україні, щоб мати сили для стримування росії та запаси боєприпасів, необхідні на випадок, якщо стримування не вдасться.

Як повідомляється, США планують збільшити виробництво 155-мм артилерійських снарядів з 14 000 на місяць до 90 000 на місяць протягом двох років – але це все одно становитиме лише близько половини кількості снарядів, які Україна випускає за місяць за нинішніх темпів.

Пояснення необхідності збільшення інвестицій в оборону під час кризи вартості життя вимагатиме лідерства – якості, яку продемонстрував Зеленський, але яку не змогли продемонструвати деякі його західні колеги. Хоча підтримка України в Європі загалом залишається відносно високою, згідно з останнім опитуванням Євробарометра, вона суттєво відрізняється в різних країнах: від понад 90 відсотків у північних країнах до менш ніж половини в південно-східній Європі. І є ознаки незначного зниження підтримки за останні півроку або близько того.

Західні лідери повинні пояснити своїм виборцям, що в цій війні багато поставлено на карту не лише для України, але й для Заходу: якщо путін отримає щось, що він зможе представити як перемогу, навіть часткову, у нього буде більше шансів зберегти свій російський імперський проєкт, підвищуючи загрозу для інших країн, що знаходяться по сусідству з ним. Замість того, щоб калібрувати свою військову допомогу Україні, аби не провокувати путіна на ескалацію, західні лідери повинні надати Україні стільки допомоги, скільки потрібно, щоб зупинити його на шляху до перемоги.

Джерело: Центр європейських реформ