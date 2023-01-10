Запеклі бої за Соледар та Бахмут. Під Соледаром зійшлися сили з великою кількістю непогашених за 8 років рахунків – Том Купер

Чергове зведення з фронту за 7-9 січня від Тома Купера. Він акцентує увагу на тому, що росіяни обстрілюють здебільшого населенні пункти у 10-20 км від лінії фронту. Причина – "у найбільшого стратега сучасності закінчилися балістичні та крилаті ракети". Том Купер також не виключає, що "московське командування" могло вперше застосувати " Торнадо-С" і акцентує увагу на силах, які воюють один проти одного під Соледаром: "називати їх запеклими ворогами було б применшенням".

З позитивного: кажуть, що Німеччина доставила до Херсона кілька потужних генераторів. На жаль, це чи не єдина хороша новина, пов'язана з українською енергосистемою, яку я почув за останні дні.

Повітряна/ракетна війна. путін і Суровікін продовжили свою кампанію повітряних і ракетних ударів. За останні 36 годин українці повідомили (якщо мої підрахунки правильні) про 31 атаку, плюс 73 удари БМ-27 та БМ-30. Єдина відмінність від попередніх часів (скажімо, до періоду 31 грудня - 3 січня) полягає в тому, що зараз основна маса таких обстрілів припадає на населені пункти в 10-20 км за лінією фронту. Подивіться: міста і села Сумщини (випущено 144 ракети), західної Луганщини і західної Донеччини, Нікополь (обстрілюється майже щодня вже кілька місяців), плюс південь Запорізької та Херсон, бо у найбільшого стратега сучасності закінчилися балістичні і крилаті ракети. Чи не найбільш "цивілізованим", дійсно, "за діючими правилами ведення війни", було застосування касетних боєприпасів із запалювальними елементами проти міста Херсон: майже диво, що загинула "лише" одна людина...

Зі свого боку українці продовжили HIMARS-кампанію. За останні два дні вони вразили ще дві цілі в Токмаку, а також:

- склад боєприпасів на заводі "Гідромаш" у Мелітополі, 8 січня;

- гуртожиток у Рубіжному (за повідомленнями, загинуло 14 осіб), 8 січня; та

- два інших склади боєприпасів 7 січня.

Крім того, з'ясувалося, що 31 грудня українські М142 влучили у спортивний зал у Лантратівці на Луганщині, який використовувався для розміщення мобілізованих. Один з тих, хто вижив, опублікував відео, на якому видно, як вони там сплять і їдять, а потім сцени після удару, в результаті якого, за повідомленнями, загинуло щонайменше 50 осіб. Тіла були вивезені, і будь-яке повідомлення про це суворо заборонено.

Щодо двох повітряних сил: росіяни повідомляють, що їхні ВКС "працюють добре" – очевидно, проти цілей в районі Бахмута. Враховуючи переважаючу там погоду, це не зовсім так: ВКС не люблять літати через або під хмарами. З іншого боку, враховуючи, що українські ВПС повідомили про 18 авіаударів 7 січня, і ще 17 вчора, можливо, вони знайшли ділянки неба, які були досить чистими.

Нарешті, українська протиповітряна оборона заявила про три збиті російські вертольоти – Ка-52, Мі-8 і Мі-24 – плюс три Орлан-10: ще один Ка-52 був заявлений як збитий сьогодні вранці, "на північ від Мелітополя", а потім Мі-24, пізніше. Зі свого боку; вчора "московське командування" заявило про один український Мі-8, який був збитий вчора в районі "Веролюбівки" (Донецька область).

З іншого боку, я не збираюся витрачати жодного додаткового речення на заяву "московського командування" про "вбивство 600 українських військових у Краматорську". Дозвольте мені лише зауважити, що

а) я знаю, чому я називаю Міністерство оборони росії "московським командування", але

б) це могло бути першим бойовим застосуванням "Торнадо-С", про який кілька днів тому було заявлено, що він "вже на озброєнні". Якщо росіяни не брешуть (як вони часто роблять), і якщо вони дійсно налагодили їх виробництво (а не "ручне складання одиничних екземплярів"), то дальність їх ракет 9М542 має становити близько 120 км, і саме тому багато хто вважає їх "російською помстою за HIMARS".

Битва за Донбас. Найперше: тим часом у Соледарі та Бахмуті не лише мороз (від -10°С до -20°С), але й сніг, який випав у районі Соледара 4-5 січня. Таким чином, будь-які фото та відео, на яких зображена, скажімо, "багнюка", напевно були зроблені до цієї дати.

Загалом: артилерійські дуелі йдуть практично по всій лінії фронту, від Куп'янська на півночі до (як мінімум) Вугледара на півдні. Щодо іншого – великих бойових дій не ведеться, за щонайменше одним суттєвим винятком.

Запеклі, жорстокі та кровопролитні бої точаться у Соледарі.

Два дні тому 3-я штурмова бригада (плюс 46-а повітряно-десантна бригада) ЗСУ контратакувала і відвоювала основний комплекс соляних шахт, завдавши росіянам величезних втрат, а потім продовжила наступ на Бахмутське. Судячи з (неофіційних) українських визнань, що росіяни захопили останнє, починаючи з минулого вечора (8 січня), схоже, що ця друга частина контратаки не закінчилася добре.

Станом на сьогоднішній (9 січня) ранок найзапекліші бої велися в районі місцевої мерії.

Важкі бої йдуть в Підгородньому (саме там задіяний "Ваґнер"). Як повідомляється, вчора українці були змушені відійти з цього села. Нібито вони повернулися туди минулої ночі...

Тим часом, за даними розвідки, найбільшою проблемою ЗСУ на цій ділянці є масове застосування автоматичних гранатометів АГС-17 численними російськими підрозділами.

Про запеклість боїв за Соледар можна судити за кількома відомими фактами або принаймні чутками:

а) для початку – після майже місячної перерви – обидві сторони зараз розгортають танки в цьому районі;

б) український Генштаб повідомив про 500 з гаком вбитих росіян, 3 гелікоптери і 11 танків, знищених лише за 8 січня. Без сумніву, цифри втрат росіян можуть бути перебільшені, але я не знайшов чітких доказів того, що росіяни втратили хоча б один гелікоптер вчора, але, судячи з відеоматеріалів про серйозні втрати серед російських сухопутних військ, я сумніваюся, що українці перебільшують в цьому відношенні;

в) як завжди, якщо українці стверджують, що багато вертольотів ВКС збито в один день і на вузькій ділянці фронту, то це означає, що ВКС дуже активні на цій ділянці, а ВКС бувають такими активними на якійсь ділянці лише тоді, коли там дуже інтенсивні бої і ситуація дійсно критична для російських сухопутних військ;

г) у російських соціальних мережах можна знайти заяви про те, що в період з 30 грудня по 7 січня вони завдали 500 "втрат" (вбитими і пораненими) всім чотирьом батальйонам 46-ї повітряно-десантної в Соледарі, а також вивели з ладу кілька Т-64 з 4-ї і 17-ї танкових бригад, плюс кілька Т-72 з 61-ї мехбригади (колишня 61-ша піхотна/єгерська бригада). Нарешті,

д) останні кілька днів росіяни атакують Соледар підрозділами ВДВ і спецназу, очевидно, за підтримки 20-ї гвардійської механізованої дивізії (і далі: всієї дивізії, а не "лише кількох БТГр"), а також однієї з їхніх окремих артилерійських бригад, оснащених реактивними системами залпового вогню ТОС-1. Тобто, не "ПВК Ваґнера". Тобто: підрозділи ВДВ і спецназу, понівечені на початку війни, а потім "перебудовані" за допомогою мобіків, резервістів, які служили в ВДВ якихось 5-10 (або більше) років тому. А 20-та гвардійська механізована – одна з найкраще оснащених частин всрф.

З іншого боку, 46-а повітряно-десантна виникла шляхом інтеграції парамілітарних формувань, спочатку створених ВО "Свобода" та "Правим сектором", а 3-й штурмовий – це колишній полк "Азов" Національної гвардії (звісно, останній був реорганізований та розширений після втрати одного з батальйонів у Маріуполі).

Охарактеризувати цю "комбінацію" як "закляті вороги" – було б применшенням. Скоріше "ультранаціоналісти" з обох боків, та ще й "з великою кількістю непогашених рахунків за останні вісім років".

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